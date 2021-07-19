Торговля
Маша Цепелева

Wildberries запустил продажу техники с доставкой со склада продавца Статьи редакции

Это ускорит доставку и оптимизирует затраты партнёров, считают в компании.

  • Wildberries дал партнёрам возможность продавать технику с доставкой со своего склада, рассказали vc.ru в компании.
  • Комиссия для продавца за такие продажи будет 5%. Действующие партнёры Wildberries смогут подключиться к новой модели продаж в специальном разделе для поставщиков.
  • Первый партнёр — онлайн-магазин электроники «Холодильник.ру» с ассортиментом на маркетплейсе в 1500 SKU. Будет доступна доставка по Москве в пределах МКАД на следующий день. Позднее магазин увеличит ассортимент Wildberries в 10 раз, а географию доставки расширит до всех городов присутствия «Холодильник.ру» — Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других.

#новость #wildberries

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27 27 комментариев
5
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ivan krapivin

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ИП Хамхоева будет доставлять прям из Икеи?
https://vc.ru/claim/218513-prodavec-na-ozon-pereprodaet-produkciyu-ikea-s-nacenkoy-300-pod-vymyshlennymi-brendami

Продавец на «Ozon» перепродает продукцию Ikea с…
Основанная в Швеции компания по производству недорогой сборной мебели Ikea в общем-то не нуждается…
vc.ru
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Anton Salimov

ivan
0

Пхах, тоже запомнил эту даму)

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Алексей Штейн

4

Доставка камней сразу со склада продавца

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Амбиент Музыкантов

Алексей
3

Время продавать камни. Всемирная история. Маркетплейс Wildberries.

Ответить

роман долгополов

Алексей
0

Что ж вы так лоханулись,надо проверять было

Ответить

Pavel Romanov

Алексей
0

Вроде же та история про Ozon была, при чем тут Wildberries?

Ответить

Канищев Максим

1

Ну нафиг. Потом концов вообще не найдёшь с бракованным товаром.

Ответить

Дмитрий Тихомиров

Канищев
0

Отвечать будет за это все еще WB по закону о Маркетпейсах, на сколько я понимаю

Ответить

Игорь Протасов

Дмитрий
1

Ага. Так же, как и Яндекс такси

Ответить

Канищев Максим

Дмитрий
1

Судя по комментариям к технике у wb творится полный беспредел по возвратам и браку. Хлаоми брал у wb продавец был сам WB - пришло запакованное. А вот кофемашину не рискнул у них брать очень много проблем по отзывам с wb по качеству и гарантии.

Ответить

Katty Rebel

Канищев
0

очень много

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Max B

0

Но в чем тогда смысл WB? Что мешает заказать напрямую?
Фишка WB прежде всего в развитой сети "примерошных" ))

Ответить

Руслан Сабитов

Max
2

WB продаёт аудиторию за 5% от цены товара. Смысл для WB есть - деньги. Смысл для продавца тоже есть - деньги. Win-win.

Если у продавца своя налаженная доставка, это лучший вариант, чем отправлять технику на склады WB.

Ответить

Max B

Руслан
0

Ну да. Логично. Но нет ли здесь некоторой "сегрегации аудитории"? Ведь географический охват становится меньше, часть пользователей не может воспользоваться предложением. У них негатив.

Ответить

Андрей Браиловский

Max
0

Встречный вопрос, где купите, у ноунейма или на крупном маркетплейсе?

Ответить

Алексей Штейн

Андрей
0

Там, где дешевле. Оплата по факту после просмотра. Таких серых продавцов полно на ЕКаталоге, раньше и на яндексе были

Ответить

Сергей Сергеев

Алексей
1

есть еще вопрос гарантии, субъективно мне проще купить крупную бытовую технику в магазинах представленных в городе, типа ситилинка и тд, куда без проблем можно закинуть по гарантии, нежели возиться с серыми поставщиками

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Алексей Штейн

Сергей
0

Гарантия от производителя обычно никуда не пропадает, в любой центр ремонта можно отдать

Ответить

Hoken PWNZ

Сергей
0

А ты еще докажи, что случай гарантийный

Ответить

Max B

Андрей
0

Конкретно в этом случае при одинаковой цене, узнав, что продавец - Холодильник.Ру, куплю у них непосредственно.
Маркетплейсы же зачастую являются витриной именно для ноунеймов.
Не имею ничего против маркетплейсов, но в данном случае он выполняет только роль агрегатора и платежного агента.

Ответить

Игорь Протасов

Max
0

Лень. 
Солидная контора, не будут же обманывать. 
Скорей всего ещё что-то

Ответить

One Geek

0

Доставлять похоже будут тоже продавцы. Классический маркетплейс. Яндекс уже делает? Сбер когда запустит маркетплейс или они хотят купить уже готовый?

Ответить

Max B

One
1

А сбермегамаркет разве не считается?

Ответить

Руслан Сабитов

One
0

Они купили Goods и переименовали в Сбермегамаркет.

Ответить

Вася Пражкин

0

 со склада продавца

Такое ощущение, что эта новость связана с вчерашней, где продавец жаловался на пропажу товара.

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Оскар Данилов

0

мб хоть что-то исправят 

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Павел Русаков

0

надеются исправиться ?

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