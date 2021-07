{"items":[{"comment_id":3047960,"subsite_id":199119,"user_id":391192,"type":"comment_add","id":3047960,"hash":"25baab5de9c7dfd0896c48b085a44c3a","date":1626682393,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271313-set-magazinov-krasnoe-i-beloe-nachala-podgotovku-k-ipo?comment=3047960","text":"\u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u044b \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u043d\u0441\u044b \u0432\u044b\u043c\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442? \u0412 \u0420\u0424 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f (\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442 40)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":391192,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/391192-leo-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fab4627c-94dd-d189-198d-15ea90b4f9b3\/","name":"Leo Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":271313,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271313-set-magazinov-krasnoe-i-beloe-nachala-podgotovku-k-ipo","title":"\u0421\u0435\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 \u00ab\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043a IPO \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047961,"subsite_id":199124,"user_id":192085,"type":"comment_add","id":3047961,"hash":"0e21aca6c04c6fe719cbe022e15ba071","date":1626682397,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047961","text":"\u0414\u0430, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0440\u0435\u0447\u044c \u043f\u0440\u043e \u0433\u0440\u0435\u0439\u0441 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434.

\u0423 \u0430\u043b\u044c\u0444\u044b \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0441 \u0433\u0440\u0435\u0439\u0441\u043e\u043c 100 \u0434\u043d\u0435\u0439 (\u043f\u043e \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435). \u0421\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f. \u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0431\u0435\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0434 3.5, \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c.

\u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0435\u0449\u0451 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u0439 \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":192085,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/192085-arseniy-petrovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e75bf66-5abf-66af-86d5-d688544c2e9f\/","name":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047962,"subsite_id":199124,"user_id":868442,"type":"comment_add","id":3047962,"hash":"664f84b6102829469262a5a8a0f62c35","date":1626682443,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku?comment=3047962","text":"\u0417\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435!\u0421\u043e \u043c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0436\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f:\u043a\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u0430 \u043a \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438,\u0431\u0435\u0437 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u041f\u043b\u044e\u0441 \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430,\u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438!\u042f \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443,\u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u0442\u0438\u0448\u0438\u043d\u0430!\u041f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a,\u043e\u043d\u0438 \u043a \u043a\u043e\u043d\u0446\u0443 \u0434\u043d\u044f,\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u041f\u043b\u044e\u0441\u0430,\u0441\u043e\u0434\u0440\u0430\u0442\u044c \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436!\u041d\u0430 \u0434\u043d\u044f\u0445 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0431\u044b\u043b \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442,\u043f\u0440\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441,\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438 \u043c\u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0430 \u0441 \u041f\u043b\u044e\u0441\u0430,\u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0438\u043c,\u043d\u0443 \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c,\u0432\u0441\u0451 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435,\u0447\u0442\u043e \u0438 \u0412\u0430\u043c!\u0412\u043e\u0442,\u0432\u0441\u0451 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0439\u043c\u0443\u0441\u044c \u044d\u0442\u0438\u043c,\u0430 \u043d\u0430\u0434\u043e,\u0441\u043c\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c,\u0430 \u0442\u043e \u0438 \u043f\u043e \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":868442,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/868442-ira-grasshopper","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8e8afd5e-3d21-51b6-bfde-8bba427a30f3\/","name":"Ira Grasshopper","isVerified":false},"content":{"id":271161,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043d\u0430 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047963,"subsite_id":199115,"user_id":51830,"type":"comment_add","id":3047963,"hash":"f5e94b8cad3c372079904e0441fa0d89","date":1626682479,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271321-servis-arendy-elektrosamokatov-lite-zapustil-franshizu-dlya-rasshireniya-biznesa?comment=3047963","text":"\u0414\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0443 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0445\u0438\u043f\u0441\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432, \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":51830,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/51830-bublikov-anton","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db0e677f-5f08-08f9-c689-5f748bb5cb7e\/","name":"Bublikov Anton","isVerified":false},"content":{"id":271321,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271321-servis-arendy-elektrosamokatov-lite-zapustil-franshizu-dlya-rasshireniya-biznesa","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 lite \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0444\u0440\u0430\u043d\u0448\u0438\u0437\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047964,"subsite_id":199124,"user_id":655043,"type":"comment_add","id":3047964,"hash":"fcee17a678cb144c96ffcf1e019cfa55","date":1626682485,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara?comment=3047964","text":"\u0422\u0421 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u0443\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0447\u0442\u044b. \u0412 \u0441\u0443\u0434\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043a\u0438.

\u041d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u043e\u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u0443\u044e \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0443 \u043f\u0443\u043b\u044f\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":655043,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/655043-pablo-the-elephant","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25569e58-7aee-58aa-8325-0863be9d3b5c\/","name":"Pablo the Elephant","isVerified":false},"content":{"id":271362,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara","title":"Ozon \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047965,"subsite_id":199119,"user_id":391192,"type":"comment_add","id":3047965,"hash":"f018e190d5553b0db24bffcad54276d6","date":1626682544,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271313-set-magazinov-krasnoe-i-beloe-nachala-podgotovku-k-ipo?comment=3047965","text":"\u0438\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0435 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u043d\u0435\u043c\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u043f\u0435\u043d\u0441\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435\u00a0 \u043c\u043e\u0434\u043d\u044f\u0432\u044b\u0435? :) \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0440\u043e\u0434\u0438\u0432\u0448\u0435\u0435\u0441\u044f \u0432 90-\u0435\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":391192,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/391192-leo-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fab4627c-94dd-d189-198d-15ea90b4f9b3\/","name":"Leo Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":271313,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271313-set-magazinov-krasnoe-i-beloe-nachala-podgotovku-k-ipo","title":"\u0421\u0435\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 \u00ab\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043a IPO \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047970,"subsite_id":199124,"user_id":127536,"type":"comment_add","id":3047970,"hash":"3304ca855ad1971d2d39196af5732fa1","date":1626682673,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047970","text":"\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043d\u0438 \u043c\u0438\u043d\u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436 \u043d\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u043a. \u043e\u0442\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":127536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/127536-bulat-ziganshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37850c89-cdef-7a26-07dd-2fedbd130b1c\/","name":"Bulat Ziganshin","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047971,"subsite_id":199124,"user_id":393154,"type":"comment_add","id":3047971,"hash":"d41c18cad19f8dc118f96989b7eff7c0","date":1626682710,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku?comment=3047971","text":"\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0434\u043d\u0435\u0439? \u0412\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0444\u0438\u0447\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0420\u0415\u041b\u0418\u0417\u0410 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0442\u0443\u0442 \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437? \u0410\u0432\u0442\u043e\u0440 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043b\u0438, \u0430 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393154,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/393154-plastikovoe-okno","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b912199b-500d-e775-40cd-d3e06a43ffbb\/","name":"\u041f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0435 \u041e\u043a\u043d\u043e","isVerified":false},"content":{"id":271161,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043d\u0430 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047972,"subsite_id":199123,"user_id":50979,"type":"comment_add","id":3047972,"hash":"4ac0b88ab34884979b2ba8da0c7a750a","date":1626682721,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270831-chto-nuzhno-sdelat-pryamo-seychas-chtoby-poluchit-pervye-zakazy-na-upwork?comment=3047972","text":"\u041a\u0440\u0443\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e!



\u041f\u0440\u043e \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u0430 \u0441 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u043b\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0445. \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043b\u043e \u0434\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432, \u0442\u0430\u043c \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0434\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0443\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50979,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50979-gumennikov-artem","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13073c36-8dfc-5712-b976-1cb60975c0f8\/","name":"Gumennikov Artem","isVerified":false},"content":{"id":270831,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270831-chto-nuzhno-sdelat-pryamo-seychas-chtoby-poluchit-pervye-zakazy-na-upwork","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b \u043d\u0430 Upwork"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047973,"subsite_id":199124,"user_id":192085,"type":"comment_add","id":3047973,"hash":"1fd38ae2607e3cd5bf383855b59b69cf","date":1626682722,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047973","text":"\u0412 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442\u0430\u0445 \u0442\u043a\u0441 \u0442\u043e \u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437\u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u043d\u043e, \u0442\u043e \u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d. \u041c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":192085,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/192085-arseniy-petrovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e75bf66-5abf-66af-86d5-d688544c2e9f\/","name":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047975,"subsite_id":199120,"user_id":479367,"type":"comment_add","id":3047975,"hash":"806e56345e678451fd811fa615a47f4a","date":1626682760,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/270970-kak-nalogovaya-sledit-za-biznesom?comment=3047975","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e, \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u044f\u043b\u0441\u044f \u043a \u0443\u0441\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":479367,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/479367-roman-kozachenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a9737e1-4c9e-16c6-c989-3d79d8750658\/","name":"Roman Kozachenko","isVerified":false},"content":{"id":270970,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/270970-kak-nalogovaya-sledit-za-biznesom","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047976,"subsite_id":199124,"user_id":613402,"type":"comment_add","id":3047976,"hash":"3c4382d721838da188acc67b0cea5587","date":1626682762,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara?comment=3047976","text":"\u0422\u0430\u043a \u043e\u043d \u0438 \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f, \u043d\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":613402,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/613402-tot-samyy-partizan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/33262420-7b39-5b1f-aa22-31ce4023e2aa\/","name":"\u0422\u043e\u0442 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0437\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":271362,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara","title":"Ozon \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047977,"subsite_id":199124,"user_id":127536,"type":"comment_add","id":3047977,"hash":"e11b2f5fcb0ba2a45fa75addb1f4c9f9","date":1626682775,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047977","text":"\u0440\u0435\u0447\u044c-\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e \u0432\u0430\u0441, \u0430 \u043e \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430. \u0435\u043c\u0443 \u0441 \u0432\u0430\u0441 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u044b \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439. \u0441 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u043e\u0436\u0435, \u043d\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0442\u0443\u043f :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":127536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/127536-bulat-ziganshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37850c89-cdef-7a26-07dd-2fedbd130b1c\/","name":"Bulat Ziganshin","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047978,"subsite_id":199119,"user_id":754450,"type":"comment_add","id":3047978,"hash":"894c31ddb3507da09abc6b5d25b36e50","date":1626682777,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271313-set-magazinov-krasnoe-i-beloe-nachala-podgotovku-k-ipo?comment=3047978","text":"\u041c\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0434\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0436\u0435 \u0434\u0443\u0445\u0435 \u0441\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u044c \u043f\u043e \u043f\u044f\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c \u0438 \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":754450,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/754450-yuliya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8eb2caf5-c75c-5d6c-b9be-a6fa0b87e741\/","name":"\u042e\u043b\u0438\u044f","isVerified":false},"content":{"id":271313,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/271313-set-magazinov-krasnoe-i-beloe-nachala-podgotovku-k-ipo","title":"\u0421\u0435\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 \u00ab\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0435\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043a IPO \u2014 \u00ab\u042a\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047979,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3047979,"hash":"2a67686d4d59ecd2c4e40ff85ac0a207","date":1626682782,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara?comment=3047979","text":"\u0414\u0430 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u044f \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b \u043e\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":271362,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara","title":"Ozon \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047980,"subsite_id":199124,"user_id":192085,"type":"comment_add","id":3047980,"hash":"477c971c44885cbf92167dea2c2bd744","date":1626682787,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047980","text":"\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043b\u0438\u043c\u0438\u0442\u043d\u044b\u0435. \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":192085,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/192085-arseniy-petrovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e75bf66-5abf-66af-86d5-d688544c2e9f\/","name":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047981,"subsite_id":199124,"user_id":525221,"type":"comment_add","id":3047981,"hash":"16d5b494c96b0dd21e15456fa32c92fc","date":1626682804,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271183-wildberries-poteryali-postavku-na-500-tysyach?comment=3047981","text":"\u0422\u0430\u043a \u043d\u0435\u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430\u0445\/\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445\/\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":525221,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/525221-semen-serdyukov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13558db6-4c45-4923-85c3-559210cebd59\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0451\u043d \u0421\u0435\u0440\u0434\u044e\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271183,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271183-wildberries-poteryali-postavku-na-500-tysyach","title":"Wildberries \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0430 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047983,"subsite_id":199124,"user_id":127536,"type":"comment_add","id":3047983,"hash":"25a0e087a6348b76a12820dbcd037b5c","date":1626682821,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047983","text":"5.5% \u0443 \u0445\u043e\u0443\u043c-\u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0430. \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u0435 - \u044d\u0442\u043e \u0434\u043d\u043e :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":127536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/127536-bulat-ziganshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37850c89-cdef-7a26-07dd-2fedbd130b1c\/","name":"Bulat Ziganshin","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047984,"subsite_id":199124,"user_id":192085,"type":"comment_add","id":3047984,"hash":"c7b20eb3ad67e61fe4c984919e9bcb3c","date":1626682835,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047984","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0432\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0432\u0441\u0435, \u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":192085,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/192085-arseniy-petrovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e75bf66-5abf-66af-86d5-d688544c2e9f\/","name":"\u0410\u0440\u0441\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3047985,"subsite_id":199124,"user_id":127536,"type":"comment_add","id":3047985,"hash":"b03ffbfdb684d1053520b428d3fff135","date":1626682846,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3047985","text":"\u0435\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e. \u0430 \u0442\u0435\u043c \u043a\u0442\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430\u043c, \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":127536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/127536-bulat-ziganshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37850c89-cdef-7a26-07dd-2fedbd130b1c\/","name":"Bulat Ziganshin","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false}]}