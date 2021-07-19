Wildberries запустил продажу техники с доставкой со склада продавца Статьи редакции
Это ускорит доставку и оптимизирует затраты партнёров, считают в компании.
- Wildberries дал партнёрам возможность продавать технику с доставкой со своего склада, рассказали vc.ru в компании.
- Комиссия для продавца за такие продажи будет 5%. Действующие партнёры Wildberries смогут подключиться к новой модели продаж в специальном разделе для поставщиков.
- Первый партнёр — онлайн-магазин электроники «Холодильник.ру» с ассортиментом на маркетплейсе в 1500 SKU. Будет доступна доставка по Москве в пределах МКАД на следующий день. Позднее магазин увеличит ассортимент Wildberries в 10 раз, а географию доставки расширит до всех городов присутствия «Холодильник.ру» — Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других.
ИП Хамхоева будет доставлять прям из Икеи?
https://vc.ru/claim/218513-prodavec-na-ozon-pereprodaet-produkciyu-ikea-s-nacenkoy-300-pod-vymyshlennymi-brendami
Доставка камней сразу со склада продавца
Время продавать камни. Всемирная история. Маркетплейс Wildberries.
Ну нафиг. Потом концов вообще не найдёшь с бракованным товаром.
Отвечать будет за это все еще WB по закону о Маркетпейсах, на сколько я понимаю
Судя по комментариям к технике у wb творится полный беспредел по возвратам и браку. Хлаоми брал у wb продавец был сам WB - пришло запакованное. А вот кофемашину не рискнул у них брать очень много проблем по отзывам с wb по качеству и гарантии.
Но в чем тогда смысл WB? Что мешает заказать напрямую?
Фишка WB прежде всего в развитой сети "примерошных" ))
WB продаёт аудиторию за 5% от цены товара. Смысл для WB есть - деньги. Смысл для продавца тоже есть - деньги. Win-win.
Если у продавца своя налаженная доставка, это лучший вариант, чем отправлять технику на склады WB.
Встречный вопрос, где купите, у ноунейма или на крупном маркетплейсе?
Там, где дешевле. Оплата по факту после просмотра. Таких серых продавцов полно на ЕКаталоге, раньше и на яндексе были
есть еще вопрос гарантии, субъективно мне проще купить крупную бытовую технику в магазинах представленных в городе, типа ситилинка и тд, куда без проблем можно закинуть по гарантии, нежели возиться с серыми поставщиками
Гарантия от производителя обычно никуда не пропадает, в любой центр ремонта можно отдать
Конкретно в этом случае при одинаковой цене, узнав, что продавец - Холодильник.Ру, куплю у них непосредственно.
Маркетплейсы же зачастую являются витриной именно для ноунеймов.
Не имею ничего против маркетплейсов, но в данном случае он выполняет только роль агрегатора и платежного агента.
Лень.
Солидная контора, не будут же обманывать.
Скорей всего ещё что-то
Доставлять похоже будут тоже продавцы. Классический маркетплейс. Яндекс уже делает? Сбер когда запустит маркетплейс или они хотят купить уже готовый?
со склада продавца
Такое ощущение, что эта новость связана с вчерашней, где продавец жаловался на пропажу товара.
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Это ускорит доставку и оптимизирует затраты партнёров, считают в компании.