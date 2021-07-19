Власти Москвы и «Сбер» предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами — «Интерфакс» Статьи редакции
Покупатели смогут заказать лекарства через сайт аптеки или её приложение.
- Эксперимент предлагают запустить 1 января 2022 года, он продлится год. Его проведение согласовано с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, который сообщил про письмо Сергея Собянина и Германа Грефа в правительство России.
- Московское правительство сможет устанавливать дополнительные требования к его участникам, а также к автоматическому информационному взаимодействию между ними, говорится в письме.
- Покупатели смогут заказывать лекарства при личном обращении в аптеку через её сайт или мобильное приложение. Для оформления заказа с доставкой на дом покупатель должен будет представить уникальный номер рецепта или его QR-код, в том числе через ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).
- В марте 2021 года «Ведомости» сообщали, что Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств к июлю. В июне Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит запустить пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов Москва, Московская и Белгородская области.
- В октябре 2020 года «Сбербанк» и «Р-Фарм» договорились о покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека», сделку закрыли в феврале. Тогда же в «Сбере» рассказали, что инвестировали 5,7 млрд рублей в сервис — вместе с суммой покупки доли банка в 45%.
Считаю что должно включится ФАС и проверка на коропуционные мотивы властей мск. Так как явно что то не так тут.
Мэрия лоббирует монополию ?
СберЗакладки)
Как только появилась СберЕАптека, так сразу и пошли всякие выгодные предложения)
Ну наконец-то!! Следом видимо и алкашу разрешат)) и вообще можно не выходить из дома.
Кончится так же, как и с Беру.
Не самая удачная попытка сбора данных
Ждем СберАлкоМаркет
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