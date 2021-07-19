Торговля
Евгения Евсеева

Власти Москвы и «Сбер» предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами — «Интерфакс» Статьи редакции

Покупатели смогут заказать лекарства через сайт аптеки или её приложение.

  • Эксперимент предлагают запустить 1 января 2022 года, он продлится год. Его проведение согласовано с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, который сообщил про письмо Сергея Собянина и Германа Грефа в правительство России.
  • Московское правительство сможет устанавливать дополнительные требования к его участникам, а также к автоматическому информационному взаимодействию между ними, говорится в письме.
  • Покупатели смогут заказывать лекарства при личном обращении в аптеку через её сайт или мобильное приложение. Для оформления заказа с доставкой на дом покупатель должен будет представить уникальный номер рецепта или его QR-код, в том числе через ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).
  • В марте 2021 года «Ведомости» сообщали, что Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств к июлю. В июне Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит запустить пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов Москва, Московская и Белгородская области.
  • В октябре 2020 года «Сбербанк» и «Р-Фарм» договорились о покупке 90% интернет-аптеки «Еаптека», сделку закрыли в феврале. Тогда же в «Сбере» рассказали, что инвестировали 5,7 млрд рублей в сервис — вместе с суммой покупки доли банка в 45%.

#новость #лекарства #сбер

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Yan Purvenes

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Считаю что должно включится ФАС и проверка на коропуционные мотивы властей мск. Так как явно что то не так тут.

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Алексей Штейн

8

Мэрия лоббирует монополию ?

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Влад Борщ

Алексей
4

Вот никогда такого не было и вот опять....

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Andrei Smirnovsky

8

СберЗакладки)

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Konstantin Tars

Andrei
1

Лекарства хорошие и... QR-код уникальный

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Aziz Temurkhan

6

Как только появилась СберЕАптека, так сразу и пошли всякие выгодные предложения)

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Graf De Lotarev

3

Ну наконец-то!! Следом видимо и алкашу разрешат)) и вообще можно не выходить из дома.

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Жуткий дебаркадер

3

Что-то мне эта идея не очень нравится... 

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Максим Горбунов

Жуткий
0

Кончится так же, как и с Беру.
Не самая удачная попытка сбора данных

Ответить

Антон Баринов

2

Ярмарку выходного дня пусть лучше сделают с лекарствами, ну или фестиваль.  

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Kot Wild

1

Ну наконец-то у Гидры появится конкурент!!!!

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Любовный Гоша

Kot
1
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Mike Prokopenko

1

Ждем СберАлкоМаркет

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Алексей Ирхин

Mike
0

Зелёное&Белое

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Pavel Pavel

0

У нас было 75 таблеток СберЛирики...

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Саша Александров

0

Сбервласть рвётся к монополии всего

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