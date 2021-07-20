Торговля
Евгения Евсеева

Сеть книжных магазинов «Читай-город» запустила доставку в Казахстан Статьи редакции

Онлайн-магазин «Читай-города» работает с 2012 года — но только в России.

  • На первом этапе доставка из «Читай-города» будет доступна в 53 городах Казахстана, для самовывоза доступны 179 пунктов выдачи, пишет «Коммерсантъ».
  • Позднее «Читай-город» планирует расширить географию доставки до 680 населенных пунктов. Онлайн-заказы отправляются из распределительного центра в Москве, в среднем доставка до городов Казахстана займет от 6 до 16 рабочих дней.
  • Также книжная сеть планирует выход и в другие страны с русскоговорящим населением, например, Белоруссию.
  • Онлайн-магазин «Читай-города» запущен в 2012 году. Он доставляет заказы в более 520 розничных магазинов сети и около тысячи пунктов самовывоза по России. По собственным данным компании, доля онлайн-продаж в общем объёме составляет порядка 25%. Совокупно продажи через интернет выросли на 50% за 2020 год, уточнили в «Читай-городе».

  • По мнению партнера Data Insight Бориса Овчинникова, казахстанский рынок привлекателен большим населением и темпами роста онлайн-покупок.

  • При этом Овчинников отмечает, что в Казахстане в среднем более молодое население, которое больше ориентировано на цифровое потребление, что может стать серьезным сдерживающим фактором. А выход в Казахстан в онлайн-сегменте вряд ли существенно повлияет на объемы продаж сети.

#новость #читайгород

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15 комментариев
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Канищев Максим

–2

Они же там кочевники, в юртах живут. Какие им книги? Да и читают они все на казахском в латинской транскрипции. Смысл продавать книги на русском языке какой?

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Toktar Mahmetov

Канищев
12

да, сейчас скачу на лошади и пишут этот комментарий 

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Ничего личного, но

Toktar
0

кумыс не пьёшь ещё? не казах

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Канищев Максим

Toktar
0

Казахи должны писать на казахском и латиницей. Вы точно не казах.

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Саша Александров

Канищев
0

Исчерпывающие знания о жизни казахов

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Канищев Максим

Саша
0

Сам в шоке от своих знаний 

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Митя Мурасов

2

Орлов с тж поумнеет

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Большой жёлтый робот

1

Кумыс-город

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ivan krapivin

Большой
1

Шайтан-город

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Дмитрий Трифонов

1

какие же дорогие сейчас книги... но отказать себе в удовольствии почитать печатные книги иногда просто невозможно) 

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Ничего личного, но

Дмитрий
0

если сравнивать с ценами на продукты, то не такие уж и дорогие

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Дмитрий Трифонов

Ничего
0

книги дешевле, чем бананы :D

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Руслан Салихов

0

Наконец-то 🥳 Ещё бы Тинькофф зашёл)

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Murad Mustafayev

Руслан
0

у вас есть Каспи, зачем вам Тиньк

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Jevgeni Vakker

0

6-16 рабочих дней доставка книги в КЗ это дно полное.

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0
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