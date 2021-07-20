Сеть книжных магазинов «Читай-город» запустила доставку в Казахстан Статьи редакции
Онлайн-магазин «Читай-города» работает с 2012 года — но только в России.
- На первом этапе доставка из «Читай-города» будет доступна в 53 городах Казахстана, для самовывоза доступны 179 пунктов выдачи, пишет «Коммерсантъ».
- Позднее «Читай-город» планирует расширить географию доставки до 680 населенных пунктов. Онлайн-заказы отправляются из распределительного центра в Москве, в среднем доставка до городов Казахстана займет от 6 до 16 рабочих дней.
- Также книжная сеть планирует выход и в другие страны с русскоговорящим населением, например, Белоруссию.
- Онлайн-магазин «Читай-города» запущен в 2012 году. Он доставляет заказы в более 520 розничных магазинов сети и около тысячи пунктов самовывоза по России. По собственным данным компании, доля онлайн-продаж в общем объёме составляет порядка 25%. Совокупно продажи через интернет выросли на 50% за 2020 год, уточнили в «Читай-городе».
По мнению партнера Data Insight Бориса Овчинникова, казахстанский рынок привлекателен большим населением и темпами роста онлайн-покупок.
При этом Овчинников отмечает, что в Казахстане в среднем более молодое население, которое больше ориентировано на цифровое потребление, что может стать серьезным сдерживающим фактором. А выход в Казахстан в онлайн-сегменте вряд ли существенно повлияет на объемы продаж сети.
Они же там кочевники, в юртах живут. Какие им книги? Да и читают они все на казахском в латинской транскрипции. Смысл продавать книги на русском языке какой?
да, сейчас скачу на лошади и пишут этот комментарий
Исчерпывающие знания о жизни казахов
Кумыс-город
какие же дорогие сейчас книги... но отказать себе в удовольствии почитать печатные книги иногда просто невозможно)
если сравнивать с ценами на продукты, то не такие уж и дорогие
Наконец-то 🥳 Ещё бы Тинькофф зашёл)
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Раньше как было:
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