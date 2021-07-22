Одежда и обувь подорожает на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья — РБК Статьи редакции
Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.
- Осенью 2021 года одежда и обувь подорожает на 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. А в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.
- Грузоперевозки из Азии в Европу подорожали из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз за год. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тысячи, сейчас — до $10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка, объяснил Ярошенко.
- Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты. Например, эластана, перечисляет Мельников. Американский производитель спортивной одежды Lululemon скупил лучший эластан на рынке, производители подняли цены из-за дефицита, уточняет Мельников.
- Также ритейлеры рассказали, что растут цены на открытие магазинов: цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — прокомментировал Павлов.
- По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тысяч тонн на $2,9 млрд, это в деньгах на 20% больше, чем в 2020 году и 10% — чем в 2019 году, приводит данные РБК.
- В июне 2021 года несколько портов в Китае приостановили работу из-за вспышки Covid-19 на южном побережье. Контейнеры перенаправляли в ближайшие порты, но они не справлялись с нагрузкой.
По мой статистике мне необходимо покупать 1 вещь каждый сезон, я уже 10 лет укомплектован всем необходимым на повседневной жизни.
С такими ценами в магазинах, проще заказывать на asos, дешевле и качественней!
Тренд 90 version 2.0
Суть тренда :
Повышаешь цены на все
Доходы населения не повышаешь
И смотришь на реакцию
Идея для стартапа или возвращение в прошлое - создание сети ателье у дома, где каждый сможет заменить молнию, нашить заплатку(или закладку, кому что), подшить, пришить фурнитуру.
Да и сейчас на каждой улице по паре таких мест есть, хожу кроссы прошивать, чтобы новые не покупать
такси тоже были, но пришли Uber, Gett. Необходимо создать сетку, типо Portnoy - больше, чем ателье. Ну и там плюшки в виде ИИ и нанониток, с карбоновыми иглами или углепластиковыми катушкам. Кстати домен www.portnoy.pro свободен. Если идея понравилась, занесите при успешном запуске;)
Зачем с Китая, почему эти бизнесмены не откроют фабрику в условной Ивановской области ? Почему тут нельзя шить? Или проще перепродавать?
Шить у нас можно, но дешевле шить в Китае, даже с учетом логистики.
Так и загибается мировая экономика ( в реальных доходах, а не эфемерном ВВП, который конечно же вырастет), ну невозможно же производить столько же, при увеличении цены и неувеличени доходов. Хотя Китай наверное пострадает меньше всего, так как основной мировой производитель, а вот россияне несмотря на взлет цен на сырье станут только беднее.
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