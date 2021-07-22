Торговля
Маша Цепелева

Одежда и обувь подорожает на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья — РБК Статьи редакции

Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.

  • Осенью 2021 года одежда и обувь подорожает на 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. А в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.
  • Грузоперевозки из Азии в Европу подорожали из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз за год. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тысячи, сейчас — до $10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка, объяснил Ярошенко.
  • Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты. Например, эластана, перечисляет Мельников. Американский производитель спортивной одежды Lululemon скупил лучший эластан на рынке, производители подняли цены из-за дефицита, уточняет Мельников.
  • Также ритейлеры рассказали, что растут цены на открытие магазинов: цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — прокомментировал Павлов.
  • По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тысяч тонн на $2,9 млрд, это в деньгах на 20% больше, чем в 2020 году и 10% — чем в 2019 году, приводит данные РБК.
  • В июне 2021 года несколько портов в Китае приостановили работу из-за вспышки Covid-19 на южном побережье. Контейнеры перенаправляли в ближайшие порты, но они не справлялись с нагрузкой.

#новость #цены

857 просмотров
17 17 комментариев
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Вася Пражкин

4

 Одежда и обувь подорожает на 18-20%

Хорошо, когда стабильность

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Yury Kotov

3

Какой там Ивановский бренд у нас есть? Давайте пропампим 🚀

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Pavel Natalia Selivanovi

2

Мой майка 2010 года вполне ещё ничего

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Graf De Lotarev

1

По мой статистике мне необходимо покупать 1 вещь каждый сезон, я уже 10 лет укомплектован всем необходимым на повседневной жизни.
С такими ценами в магазинах, проще заказывать на asos, дешевле и качественней!

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Gidevan

Graf
0

Жаль только что приходит не тот размер, но пофигу, дешевле зато

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Sergey Fisak

1

Тренд 90 version 2.0
Суть тренда :
Повышаешь цены на все
Доходы населения не повышаешь
И смотришь на реакцию

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Иван Иванович

0

Идея для стартапа или возвращение в прошлое - создание сети ателье у дома, где каждый сможет заменить молнию, нашить заплатку(или закладку, кому что), подшить, пришить фурнитуру.

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Алексей Штейн

Иван
2

Да и сейчас на каждой улице по паре таких мест есть, хожу кроссы прошивать, чтобы новые не покупать

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Иван Иванович

Алексей
0

такси тоже были, но пришли Uber, Gett. Необходимо создать сетку, типо Portnoy - больше, чем ателье. Ну и там плюшки в виде ИИ и нанониток, с карбоновыми иглами или углепластиковыми катушкам. Кстати домен www.portnoy.pro свободен. Если идея понравилась, занесите при успешном запуске;)

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Алексей Штейн

0

Зачем с Китая, почему эти бизнесмены не откроют фабрику в условной Ивановской области ? Почему тут нельзя шить? Или проще перепродавать?

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Вася Пражкин

Алексей
2

Шить у нас можно, но дешевле шить в Китае, даже с учетом логистики.

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Алексей Штейн

Вася
0

даже с учетом подорожания, из этой новости?

Ответить

evilnw

Алексей
1

Потому что в Китае шить дешевле и сырьё под рукой.

Ответить

Эмилия Теплова

0

Глобальное подорожание

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Деревенский франт

0

Бля, а мне как раз нужно 52 новые майки

Ответить

Для закладок

0

Ритейлерам лишь бы найти причину поднять цены

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Vitaly

0

Так и загибается мировая экономика ( в реальных доходах, а не эфемерном ВВП, который конечно же вырастет), ну невозможно же производить столько же, при увеличении цены и неувеличени доходов. Хотя Китай наверное пострадает меньше всего, так как основной мировой производитель, а вот россияне несмотря на взлет цен на сырье станут только беднее.

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