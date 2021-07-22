Почему кандидатам с хорошим английским отказывают в международных компаниях

Большинство соискателей приходят на собеседование с хорошим уровнем английского в своей специализации, при этом уверенно общаться на свободные темы могут лишь единицы и это становится проблемой. В статье я предлагаю проверенный способ подготовиться к интервью и получить желаемую работу.