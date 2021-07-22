Торговля
Маша Цепелева

Одежда и обувь подорожают на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья — РБК Статьи редакции

Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.

  • Осенью 2021 года одежда и обувь подорожает на 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. А в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.
  • Грузоперевозки из Азии в Европу подорожали из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз за год. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тысячи, сейчас — до $10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка, объяснил Ярошенко.
  • Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты. Например, эластана, перечисляет Мельников. Американский производитель спортивной одежды Lululemon скупил лучший эластан на рынке, производители подняли цены из-за дефицита, уточняет Мельников.
  • Также ритейлеры рассказали, что растут цены на открытие магазинов: цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — прокомментировал Павлов.
  • По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тысяч тонн на $2,9 млрд, это в деньгах на 20% больше, чем в 2020 году и 10% — чем в 2019 году, приводит данные РБК.
  • В июне 2021 года несколько портов в Китае приостановили работу из-за вспышки Covid-19 на южном побережье. Контейнеры перенаправляли в ближайшие порты, но они не справлялись с нагрузкой.

#новость #цены

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62 62 комментария
8
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Вася Пражкин

25

 Одежда и обувь подорожает на 18-20%

Хорошо, когда стабильность

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Денис Демидов

Вася
0

Да и стабильность так себе, сейчас кто-то вложится в местное производство, потом цена на контейнер откатит назад и можно закрывать его.

Ответить

Sergey Fisak

14

Тренд 90 version 2.0
Суть тренда :
Повышаешь цены на все
Доходы населения не повышаешь
И смотришь на реакцию

Ответить

Alex Konin

Sergey
8

Бедные беднеют, богатые богатеют. Кто-то революцию против этого делал лет 100 назад, но тема не зашла.

Ответить

One Geek

Alex
3

Тема как раз зашла, на 70 лет зашла. А вот против логики не пойдешь. Как сказал Маркс, нельзя построить коммунизм в аграрном обществе, сначала нужно провести индустриализацию и создать класс рабочих. Но наши революционеры, прикрываясь идеей коммунизма, решали свою очень узкую задачу. Про это можно долго рассуждать. Если интересно, посмотрите лекцию Вадима Межуева на youtube "Карл Маркс. Современное прочтение" - очень рекомендую. Совершенно меняет понимание теории Маркса. 

Ответить

Onetwo Threefour

One
0

Хоть где-нибудь коммунисты построили коммунизм? Они же не только у нас были и есть

Ответить

One Geek

Onetwo
4

Смотрите лекцию. Там есть ответ на ваш вопрос. Если кратко, то нигде в чистом виде идеи Маркса не были имплементированы: СССР, Китай, Вьетнам и так далее. Фактически, лидеры революций, прикрываясь идеями равенства и братства, просто захватывали власть и создавали диктатуру с некоторыми вкраплениями марксизма. Так что ответ на ваш вопрос: нет, нигде не построили, потому что нигде не строили.

Ответить

Leo Uvarov

One
0

но в этот раз будет иначе, да? :)

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

8

Мой майка 2010 года вполне ещё ничего

Ответить

Yury Kotov

5

Какой там Ивановский бренд у нас есть? Давайте пропампим 🚀

Ответить

Dear Moscow,

Yury
1

 Какой там Ивановский бренд у нас есть?

https://tvoe.ru/

Неоднократно покупал у них, рекомендую. Есть и оффлайновые магазины.

Мало того, что всякие там толстовки и, прости господи, худи, сшиты лучше, чем китайские, так ещё и размеры более адекватные — высокий человек не предполагается жирным кабаном на 150 кило.

ТВОЕ - интернет-магазин женской одежды, детской…
ТВОЕ - официальный интернет-магазин женской одежды, детской одежды, мужской одежды, купить одежду…
tvoe.ru
Ответить

colorless

Dear
6

Качество говно.

Сколько покупал у них лет 5-10 назад, все майки после стирки теряли форму и покрывались катышками.

Лоу сегмент бренды типа h&m этим тоже страдают, а вот uniqlo уже норм. Или великий MUJI. Жаль в РФ нет, у этих вообще потрясающе живучие базовые вещи.

Остальное на вкус и цвет, не пользуюсь и не знаю.

Ответить

Dear Moscow,

colorle…
0

Качество говно. Сколько покупал у них лет 5-10 назад, все майки после стирки теряли форму и покрывались катышками

У меня ровно наоборот. 
Толстовки American Eagle Outfitters и Springfield обе порвались. Две толстовки Твоё — живее всех живых. Более того, у одной из них дополнительный слой ткани на локтях и анатомические швы там же благодаря этому. 

Футболки тоже вполне нормальные. Принты держатся лучше, чем у условной Зары.

Ответить

colorless

Dear
1

По принтам не разбираюсь, я только базовые вещи покупаю. Вот те же белые майки от Твое и белые майки от Uniqlo небо и земля.

Ответить

One Geek

colorle…
0

Самые живучие hard rock cafe. И принты живые, и ткань как новая. Без шуток, прожила лет пять. Это для меня рекорд.

Ответить

Andrey Kulakov

Dear
0

American Eagle такой же ширпотреб что и Твое, они не должны были прослужить дольше) И то и другое вполне норм в качестве домашней одежды)

Ответить

Дмитрий

Yury
0

Домтрик
https://www.domtrik.ru/

Трикотаж из Иваново оптом и в розницу от…
Трикотаж оптом и в розницу из Иваново, домашний женский трикотаж в интернет-магазине от…
www.domtrik.ru
Ответить

Алексей Штейн

0

Зачем с Китая, почему эти бизнесмены не откроют фабрику в условной Ивановской области ? Почему тут нельзя шить? Или проще перепродавать?

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
10

Шить у нас можно, но дешевле шить в Китае, даже с учетом логистики.

Ответить

Алексей Штейн

Вася
0

даже с учетом подорожания, из этой новости?

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
1

Даже с учетом. Да и потом, те факторы подорожания - они временные .

Ответить

Алексей Штейн

Вася
9

Факторы то временные, но я сомневаюсь что мы увидим заголовок "Производители одежды снижают цены от 15 до 20 % в связи с подешевением материалов"

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
4

Сделают шорты/штаны еще покороче и снизят цены. Думаете мода на короткие штаны просто так пошла?

Ответить

Иван Иванович

Вася
1

Нет, не дешевле.
Зарплата там выше. Здесь просто ленивые жопы. Купи-продай, легче, чем купи материал-привези-сшей одежду-продай.
https://ru.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9?p=3

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Ответить

Виктор Якунин

Алексей
3

Не так давно было обсуждение в интернете, что швей сейчас практически нет. Новых не обучают, а старые работают на дому за куда больше деньги, чем зп на производстве. Даже если и откроют фабрику, то работать там с российской зп в провинции 40к за 12ч рабочий день никто не будет.

Ответить

Дмитрий

Виктор
4

40 - это с премией, до вычета НДФЛ. Поэтому дай бог за 20-25 тыс.

Ответить

Dear Moscow,

Виктор
0

 швей сейчас практически нет. Новых не обучают

Зато сммщиков с тиктокерами столько, что кушай хоть традиционно, хоть толерантно. Вкус свободы!

Ответить

Рома Ткачев

Dear
0

раз это плохо — быть сммщиком или тиктокером и зарабатывать больше, чем швея?

Ответить

Алексей Штейн

Виктор
0

Надо дочь на швею отдать и пусть открывает свой стартап с капсульными коллекциями

Ответить

Книжный ихтиандр

Виктор
0

рыночек, он такой...

Ответить

Mike Espoo

Алексей
4

1 - У нас проблема с хлопком.
Для хлопка нужно очень много воды.
2 - Тот хлопок, который у нас выращивается,
его очень мало и он очень плохого качества.
3 - Ведущие производители хлопка - Китай, США, Пакистан и Узбекистан. Эти пять стран вместе производят 65 % всего мирового хлопка
4 - Государство не занимается поддержкой производителей.
5 - В Китае дешевле.

Ответить

Leo Uvarov

Mike
0

предлагаю перейти на лен и коноплю

Ответить

evilnw

Алексей
3

Потому что в Китае шить дешевле и сырьё под рукой.

Ответить

Канищев Максим

Алексей
0

Покупаю на wb трикотаж сделанный в России. Может конечно не все есть, но позиций много. 

Ответить

Артём Тюменцев

2

А не может случиться так, что все захотят купить до подорожания и оно начнется раньше?)

Ответить

Sergey Fisak

Артём
2

Как с гречкой и туалетной бумагой было 😬

Ответить

Vladimir Medvedev

Артём
1

Ради этого все и затевалось

Ответить

Иван Иванович

1

Идея для стартапа или возвращение в прошлое - создание сети ателье у дома, где каждый сможет заменить молнию, нашить заплатку(или закладку, кому что), подшить, пришить фурнитуру.

Ответить

Алексей Штейн

Иван
4

Да и сейчас на каждой улице по паре таких мест есть, хожу кроссы прошивать, чтобы новые не покупать

Ответить

Иван Иванович

Алексей
0

такси тоже были, но пришли Uber, Gett. Необходимо создать сетку, типо Portnoy - больше, чем ателье. Ну и там плюшки в виде ИИ и нанониток, с карбоновыми иглами или углепластиковыми катушкам, инвесторы любят такое
 Главное помнить, чем больше ИИ, тем выше взлетит. О, круто домен www.portnoy.pro свободен. Если идея понравилась, занесите при успешном запуске;)

Ответить

Алексей Штейн

Иван
2

Мне интересней другая идея, учитывая что люди все на дом заказывают. Дарксторы, но в виде ателье по различным районам города. Человек через приложение вызывает курьера, тот забирает шмотки. В приложении выбираешь что делать и прикладываешь фотки. Например пришить пуговицу, подшить джинсы и погладить рубашку. В случае вопросов пишут в чате с фотками и уточняют. Через час приносят все свежее домой 

Ответить

Иван Иванович

Алексей
1

Два раза курьер(при вызове и после работы) - это +200-300р к заказу. Если необходимо молнию только поменять, то довольно дорого выйдет.
Ну а по пути на работу занести брюки и после работы их забрать, думаю труда не составит. Конечно удаленщикам будет посложнее свою жопку поднять, но основной костяк потребителей с этим справится.

Ответить

evilnw

Иван
0

Цены на стандартные услуги ателье и так небольшие. Опять же на какой сегмент надо рассчитывать? Люди с малым достатком, по которым сильнее всего ударит подорожание одежды, будут сами всё зашивать. Со стороны среднего класса будет разовый спрос на то, чтобы починить какую-то дорогую вещь или подшить джинсы, а это можно сделать в любом noname ателье у дома.

Ответить

Graf De Lotarev

2

По мой статистике мне необходимо покупать 1 вещь каждый сезон, я уже 10 лет укомплектован всем необходимым на повседневной жизни.
С такими ценами в магазинах, проще заказывать на asos, дешевле и качественней!

Ответить

Gidevan

Graf
0

Жаль только что приходит не тот размер, но пофигу, дешевле зато

Ответить

Graf De Lotarev

Gidevan
0

Ни разу

Ответить

Антон Баринов

Graf
0

Ещё вариант офф-прайсы типа Фамилии или оффпрайс. 
После них по полной цене у ретейлеров уже невозможно покупать )

Ответить

Для закладок

2

Ритейлерам лишь бы найти причину поднять цены

Ответить

Антон Баринов

Для
0

Но только почему-то это почти всегда увеличение закупочных цен или сопутствующих расходов.  

Ответить

Vitaly

2

Так и загибается мировая экономика ( в реальных доходах, а не эфемерном ВВП, который конечно же вырастет), ну невозможно же производить столько же, при увеличении цены и неувеличени доходов. Хотя Китай наверное пострадает меньше всего, так как основной мировой производитель, а вот россияне несмотря на взлет цен на сырье станут только беднее.

Ответить

xxx xxx

2

Скоро у нас фильмецы про зомбо апакалипсис можно будет снимать без реквизита для массовки и дорогих декараций - все в обносках, грязные и голодные станут бродить между помойками на фоне обшарпаных домов.  

Ответить

Andrey Vasilev

1

цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля.

Не ослабление, а отрицательный рост.

Ответить

Alex Davidov

Andrey
1

Вы будто из администрации президента - ловко жонглируете фактами и словами))

Ответить

Книжный ихтиандр

Alex
4

Если бы он был из администрации, то "не увидел никакого подоражания и мне об этом не известно".

Ответить

Эмилия Теплова

1

Глобальное подорожание

Ответить

Деревенский франт

1

Бля, а мне как раз нужно 52 новые майки

Ответить

Александр Якунин

Деревенский
0

Купить в складчину и шерить их друг с другом

Ответить

Alex Koinov

1

Надо было к новости песню закрепить «…мама сшила мне штаны из березовой коры…»

Ответить

Антон

0

То есть подоражает из-за китайцев, а не из-за инфляции? Дерево тоже из-за китайцев на 300 процентов подорожало?

Ответить

Книжный ихтиандр

0

И заметьте, до выборов еще месяц... 

Ответить

Комментарий удален

Оля Бесхмельницына

0

Все так, все правда. Отгрузки до сих пор не стабилизировались, контейнеров не хватает, ценами  спекулируют.
Кроме прочего, выросли цены на упаковку, т.к. Китай активно продвигает политику улучшения экологии, поэтому больше мусор на переработку из-за границы не принимает, как и Индонезия, которая заявляла о таких планах. Картон надо или самим производить, либо покупать в Штатах, Европе, в том же Китае, но дороже, чем раньше.

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Dmitry Ryzhov

–3

не смотрел ещё комментарии, подскажите, в сбое работы Китайских портов и пандемии тоже Путин виноват?

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Торговля
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Одежда и обувь подорожают на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья — РБК Статьи редакции

Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.

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