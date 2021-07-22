Одежда и обувь подорожают на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья — РБК Статьи редакции
Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.
- Осенью 2021 года одежда и обувь подорожает на 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. А в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.
- Грузоперевозки из Азии в Европу подорожали из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз за год. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тысячи, сейчас — до $10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка, объяснил Ярошенко.
- Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты. Например, эластана, перечисляет Мельников. Американский производитель спортивной одежды Lululemon скупил лучший эластан на рынке, производители подняли цены из-за дефицита, уточняет Мельников.
- Также ритейлеры рассказали, что растут цены на открытие магазинов: цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — прокомментировал Павлов.
- По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тысяч тонн на $2,9 млрд, это в деньгах на 20% больше, чем в 2020 году и 10% — чем в 2019 году, приводит данные РБК.
- В июне 2021 года несколько портов в Китае приостановили работу из-за вспышки Covid-19 на южном побережье. Контейнеры перенаправляли в ближайшие порты, но они не справлялись с нагрузкой.
Одежда и обувь подорожает на 18-20%
Хорошо, когда стабильность
Да и стабильность так себе, сейчас кто-то вложится в местное производство, потом цена на контейнер откатит назад и можно закрывать его.
Тренд 90 version 2.0
Суть тренда :
Повышаешь цены на все
Доходы населения не повышаешь
И смотришь на реакцию
Бедные беднеют, богатые богатеют. Кто-то революцию против этого делал лет 100 назад, но тема не зашла.
Тема как раз зашла, на 70 лет зашла. А вот против логики не пойдешь. Как сказал Маркс, нельзя построить коммунизм в аграрном обществе, сначала нужно провести индустриализацию и создать класс рабочих. Но наши революционеры, прикрываясь идеей коммунизма, решали свою очень узкую задачу. Про это можно долго рассуждать. Если интересно, посмотрите лекцию Вадима Межуева на youtube "Карл Маркс. Современное прочтение" - очень рекомендую. Совершенно меняет понимание теории Маркса.
Хоть где-нибудь коммунисты построили коммунизм? Они же не только у нас были и есть
Смотрите лекцию. Там есть ответ на ваш вопрос. Если кратко, то нигде в чистом виде идеи Маркса не были имплементированы: СССР, Китай, Вьетнам и так далее. Фактически, лидеры революций, прикрываясь идеями равенства и братства, просто захватывали власть и создавали диктатуру с некоторыми вкраплениями марксизма. Так что ответ на ваш вопрос: нет, нигде не построили, потому что нигде не строили.
Какой там Ивановский бренд у нас есть? Давайте пропампим 🚀
Какой там Ивановский бренд у нас есть?
Неоднократно покупал у них, рекомендую. Есть и оффлайновые магазины.
Мало того, что всякие там толстовки и, прости господи, худи, сшиты лучше, чем китайские, так ещё и размеры более адекватные — высокий человек не предполагается жирным кабаном на 150 кило.
Качество говно.
Сколько покупал у них лет 5-10 назад, все майки после стирки теряли форму и покрывались катышками.
Лоу сегмент бренды типа h&m этим тоже страдают, а вот uniqlo уже норм. Или великий MUJI. Жаль в РФ нет, у этих вообще потрясающе живучие базовые вещи.
Остальное на вкус и цвет, не пользуюсь и не знаю.
Качество говно. Сколько покупал у них лет 5-10 назад, все майки после стирки теряли форму и покрывались катышками
У меня ровно наоборот.
Толстовки American Eagle Outfitters и Springfield обе порвались. Две толстовки Твоё — живее всех живых. Более того, у одной из них дополнительный слой ткани на локтях и анатомические швы там же благодаря этому.
Футболки тоже вполне нормальные. Принты держатся лучше, чем у условной Зары.
American Eagle такой же ширпотреб что и Твое, они не должны были прослужить дольше) И то и другое вполне норм в качестве домашней одежды)
Зачем с Китая, почему эти бизнесмены не откроют фабрику в условной Ивановской области ? Почему тут нельзя шить? Или проще перепродавать?
Шить у нас можно, но дешевле шить в Китае, даже с учетом логистики.
даже с учетом подорожания, из этой новости?
Даже с учетом. Да и потом, те факторы подорожания - они временные .
Факторы то временные, но я сомневаюсь что мы увидим заголовок "Производители одежды снижают цены от 15 до 20 % в связи с подешевением материалов"
Сделают шорты/штаны еще покороче и снизят цены. Думаете мода на короткие штаны просто так пошла?
Нет, не дешевле.
Зарплата там выше. Здесь просто ленивые жопы. Купи-продай, легче, чем купи материал-привези-сшей одежду-продай.
https://ru.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9?p=3
Не так давно было обсуждение в интернете, что швей сейчас практически нет. Новых не обучают, а старые работают на дому за куда больше деньги, чем зп на производстве. Даже если и откроют фабрику, то работать там с российской зп в провинции 40к за 12ч рабочий день никто не будет.
швей сейчас практически нет. Новых не обучают
Зато сммщиков с тиктокерами столько, что кушай хоть традиционно, хоть толерантно. Вкус свободы!
раз это плохо — быть сммщиком или тиктокером и зарабатывать больше, чем швея?
Надо дочь на швею отдать и пусть открывает свой стартап с капсульными коллекциями
1 - У нас проблема с хлопком.
Для хлопка нужно очень много воды.
2 - Тот хлопок, который у нас выращивается,
его очень мало и он очень плохого качества.
3 - Ведущие производители хлопка - Китай, США, Пакистан и Узбекистан. Эти пять стран вместе производят 65 % всего мирового хлопка
4 - Государство не занимается поддержкой производителей.
5 - В Китае дешевле.
Покупаю на wb трикотаж сделанный в России. Может конечно не все есть, но позиций много.
А не может случиться так, что все захотят купить до подорожания и оно начнется раньше?)
Идея для стартапа или возвращение в прошлое - создание сети ателье у дома, где каждый сможет заменить молнию, нашить заплатку(или закладку, кому что), подшить, пришить фурнитуру.
Да и сейчас на каждой улице по паре таких мест есть, хожу кроссы прошивать, чтобы новые не покупать
такси тоже были, но пришли Uber, Gett. Необходимо создать сетку, типо Portnoy - больше, чем ателье. Ну и там плюшки в виде ИИ и нанониток, с карбоновыми иглами или углепластиковыми катушкам, инвесторы любят такое
Главное помнить, чем больше ИИ, тем выше взлетит. О, круто домен www.portnoy.pro свободен. Если идея понравилась, занесите при успешном запуске;)
Мне интересней другая идея, учитывая что люди все на дом заказывают. Дарксторы, но в виде ателье по различным районам города. Человек через приложение вызывает курьера, тот забирает шмотки. В приложении выбираешь что делать и прикладываешь фотки. Например пришить пуговицу, подшить джинсы и погладить рубашку. В случае вопросов пишут в чате с фотками и уточняют. Через час приносят все свежее домой
Два раза курьер(при вызове и после работы) - это +200-300р к заказу. Если необходимо молнию только поменять, то довольно дорого выйдет.
Ну а по пути на работу занести брюки и после работы их забрать, думаю труда не составит. Конечно удаленщикам будет посложнее свою жопку поднять, но основной костяк потребителей с этим справится.
Цены на стандартные услуги ателье и так небольшие. Опять же на какой сегмент надо рассчитывать? Люди с малым достатком, по которым сильнее всего ударит подорожание одежды, будут сами всё зашивать. Со стороны среднего класса будет разовый спрос на то, чтобы починить какую-то дорогую вещь или подшить джинсы, а это можно сделать в любом noname ателье у дома.
По мой статистике мне необходимо покупать 1 вещь каждый сезон, я уже 10 лет укомплектован всем необходимым на повседневной жизни.
С такими ценами в магазинах, проще заказывать на asos, дешевле и качественней!
Ещё вариант офф-прайсы типа Фамилии или оффпрайс.
После них по полной цене у ретейлеров уже невозможно покупать )
Ритейлерам лишь бы найти причину поднять цены
Но только почему-то это почти всегда увеличение закупочных цен или сопутствующих расходов.
Так и загибается мировая экономика ( в реальных доходах, а не эфемерном ВВП, который конечно же вырастет), ну невозможно же производить столько же, при увеличении цены и неувеличени доходов. Хотя Китай наверное пострадает меньше всего, так как основной мировой производитель, а вот россияне несмотря на взлет цен на сырье станут только беднее.
Скоро у нас фильмецы про зомбо апакалипсис можно будет снимать без реквизита для массовки и дорогих декараций - все в обносках, грязные и голодные станут бродить между помойками на фоне обшарпаных домов.
цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля.
Не ослабление, а отрицательный рост.
Вы будто из администрации президента - ловко жонглируете фактами и словами))
Книжный ихтиандр
Если бы он был из администрации, то "не увидел никакого подоражания и мне об этом не известно".
Надо было к новости песню закрепить «…мама сшила мне штаны из березовой коры…»
То есть подоражает из-за китайцев, а не из-за инфляции? Дерево тоже из-за китайцев на 300 процентов подорожало?
Комментарий удален
Все так, все правда. Отгрузки до сих пор не стабилизировались, контейнеров не хватает, ценами спекулируют.
Кроме прочего, выросли цены на упаковку, т.к. Китай активно продвигает политику улучшения экологии, поэтому больше мусор на переработку из-за границы не принимает, как и Индонезия, которая заявляла о таких планах. Картон надо или самим производить, либо покупать в Штатах, Европе, в том же Китае, но дороже, чем раньше.
не смотрел ещё комментарии, подскажите, в сбое работы Китайских портов и пандемии тоже Путин виноват?
Месяц назад разместил товар на «Озоне». Продажи шли хорошо. Но неделю назад произошла блокировка товара с формулировкой: «В связи с претензией от эксклюзивного представителя бренда».
Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.
Сразу 9 стартапов по итогам первого года работы Retail Innovation Tech Alliance (RITA) проведут пилот с X5 Group. Об этом рассказали руководитель направления по работе с инновациями X5 Group Денис Левченко и руководитель проектов по поиску и отбору инноваций Наталия Мартемьянова в беседе с сооснователем и исполнительным директором консалтинговой…
РТЛабс больше десяти лет развивает сервисы электронного правительства, например, «Госуслуги». Один из самых перспективных проектов последнего времени — мобильное приложение «Дом». Оно заменит чаты в «вотсапе», звонки в ЖКХ и (мы надеемся) победит привычку жильцов спорить у подъезда.
Она позволит формировать нужные документы, подбирать исполнителей и оплачивать налоги.
Стоит 3990 рублей.
Простыми словами о том, что такое цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) и почему началась межгосударственная «гонка» национальных цифровых валют.
Всем привет, меня зовут Ник Иванов, я продуктовый дизайнер и предприниматель. Довольно часто в моей работе мне попадается действительно классный дизайн приложений, разработанный коллегами по цеху. И еще чаще он создан только в дизайне, а на его реализацию нет времени или денег.