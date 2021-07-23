Новый глава Райан Коэн тайно ходил по точкам продаж и искал проблемы. Пока он хочет понизить цены, сделать из магазинов «места притяжения», улучшить доставку и заодно побороть скептицизм инвесторов и сотрудников, пишет Reuters.

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В январе 2021 года стоимость акций сети магазинов игр GameStop подскочила более чем на 2500%, в результате чего компания привлекла $1,7 млрд.

Однако на поддержку магазинов и их сотрудников денег не выделили, пишет Reuters. 19-летняя продавщица GameStop Джанна Пандисио-Ферреро работала неполный день, без льгот и по-прежнему получала всего $7,5 в час.

Весной 2020 года магазины приостановили работу из-за пандемии, и за последние 15 месяцев компания закрыла сразу 811 точек. Сегодня у неё 3000 магазинов в США и 1600 — за рубежом.

Так менялось число магазинов GameStop с 2016 по 2021 года — в США (левые столбцы), за рубежом (центральные столбцы) и в сумме (правые столбцы) Reuters

Магазины GameStop проигрывают и онлайн-сервису Amazon, и недорогим супермаркетам Walmart. Поэтому новый глава совета директоров Райан Коэн намерен развивать бизнес на обоих рынках.

Чтобы понять, чего не хватает клиентам и хорошо ли работает персонал, Коэн сам тайно посетил магазины GameStop в разных штатах Америки.

Сотрудники GameStop увольняются

Помочь магазинам будет непросто, считают бывшие и нынешние сотрудники компании. Они лишились стабильного заработка и потому потеряли мотивацию, говорит Джанна Пандисио-Ферреро.

«Руководство сократило нам часы, недели три в магазине работали только менеджер да его помощник», — рассказывает она. Спустя полгода Пандисио-Ферреро ушла из компании.

Уволиться пришлось и менеджеру ДиДжей Хиллу — он управлял питтсбургским магазином 18 лет. Ему не нравилась новая политика компании, и постоянные клиенты приходили всё реже.

По словам Хилла, GameStop оценивала розничные точки по ряду критериев:

Сколько они продали гарантий и клубных карт.

А также сколько клиентов оформили предзаказ на игры и консоли.

От продаж зависела зарплата сотрудников, которую Хиллу за последние три года почти не повысили. Он получал $17,5 в час.

GameStop станет продавать больше, дешевле и быстрее

В 2017 году Коэн продал интернет-магазин зоотоваров Chewy за $3,35 млрд и намерен повторить успех в GameStop.

Правда, Chewy зарабатывает исключительно в интернете, пишет издание. GameStop же получает основную прибыль от физических продаж. Поэтому они так важны, ведь преуспеет ли компания в онлайн-торговле — неизвестно.

Её конкурентным преимуществом всегда был сервис. Но посетив магазины, оптимистично настроенный Коэн разочаровался: полки пыльные и пустые, а сотрудники забывают здороваться и не предлагают помочь.

Вот что планирует сделать глава совета директоров:

Снизить цены . Они не должны быть выше, чем на Amazon и в Walmart.

. Они не должны быть выше, чем на Amazon и в Walmart. Переоборудовать магазины . Открыть специализированные отделы для разных клиентов — как для фанатов видеоигр, так и матерей, что пришли за детскими головоломками.

. Открыть специализированные отделы для разных клиентов — как для фанатов видеоигр, так и матерей, что пришли за детскими головоломками. Продлить часы работы . Поскольку геймеры наиболее активны вечером и могут зайти в магазин даже ночью.

. Поскольку геймеры наиболее активны вечером и могут зайти в магазин даже ночью. Расширить ассортимент . Пополнить запасы и продавать самые популярные товары.

. Пополнить запасы и продавать самые популярные товары. Ускорить доставку онлайн-заказов. Работать быстрее конкурентов.

Глава совета директоров GameStop Райан Коэн Dallas News

Предприниматели не верят в успех GameStop

«Ветераны» розничной торговли сомневаются, что GameStop справится. По словам бывшего гендиректора сети супермаркетов Sears Canada Марка Коэна, люди давно привыкли покупать игры в интернете.

Переход от розницы к онлайн-шопингу — процесс необратимый, так что в долгосрочной перспективе у команды GameStop вряд ли что-то выйдет. Марк Коэн

Разделяют скептицизм и аналитики Уолл-стрит: капитал GameStop слишком сильно раздул всплеск на бирже, считают они. В начале января компания стоила чуть более $1 млрд, а теперь — почти $15 млрд.

Ещё одна проблема — логистика: большую часть онлайн-заказов она собирает в розничных магазинах. Из-за этого, полагают источники Reuters, срок доставки может увеличиться вплоть до нескольких недель.

GameStop уже налаживает логистику и обучает персонал

Чтобы ускорить доставку, компания арендует склады, как Amazon:

Она сняла объект площадью 49,2 тысячи м² в Рино, штат Невада.

Склад в 65 тысяч м² в Йорке, штат Пенсильвания.

И почти подписала договор на аренду колл-центра в Южной Флориде площадью 2,8 тысячи м².

Из Amazon Коэн нанял десятки сотрудников, в том числе главу её австралийского департамента Мэтта Ферлонга. Теперь он занимает пост гендиректора GameStop.

GameStop планирует обслуживать клиентов по телефону, через чаты и другие онлайн-инструменты из США. Раньше её операторы работали преимущественно из Филиппин и Мексики.

Чтобы обучить персонал, Коэн привлёк бывшую главу клиентского отдела Chewy — Келли Дёркин. Она планирует расширить штат с 60 до примерно 200 человек к октябрю 2021 года.

Коэн надеется, что Дёркин научит сотрудников понимать покупателей и правильно с ними общаться — например, не использовать слова с негативной окраской: «без проблем» или «ничего страшного».

Бывший менеджер Хилл считает, что перемены отпугнут работников. Глава совета директоров же верит, что они нужны компании, чтобы адаптироваться к условиям рынка.