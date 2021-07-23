Розница ещё поработает: GameStop после шума на Reddit перепридумывает магазины и переманивает людей из Amazon Статьи редакции
Новый глава Райан Коэн тайно ходил по точкам продаж и искал проблемы. Пока он хочет понизить цены, сделать из магазинов «места притяжения», улучшить доставку и заодно побороть скептицизм инвесторов и сотрудников, пишет Reuters.
В январе 2021 года стоимость акций сети магазинов игр GameStop подскочила более чем на 2500%, в результате чего компания привлекла $1,7 млрд.
Однако на поддержку магазинов и их сотрудников денег не выделили, пишет Reuters. 19-летняя продавщица GameStop Джанна Пандисио-Ферреро работала неполный день, без льгот и по-прежнему получала всего $7,5 в час.
Весной 2020 года магазины приостановили работу из-за пандемии, и за последние 15 месяцев компания закрыла сразу 811 точек. Сегодня у неё 3000 магазинов в США и 1600 — за рубежом.
Магазины GameStop проигрывают и онлайн-сервису Amazon, и недорогим супермаркетам Walmart. Поэтому новый глава совета директоров Райан Коэн намерен развивать бизнес на обоих рынках.
Чтобы понять, чего не хватает клиентам и хорошо ли работает персонал, Коэн сам тайно посетил магазины GameStop в разных штатах Америки.
Сотрудники GameStop увольняются
Помочь магазинам будет непросто, считают бывшие и нынешние сотрудники компании. Они лишились стабильного заработка и потому потеряли мотивацию, говорит Джанна Пандисио-Ферреро.
«Руководство сократило нам часы, недели три в магазине работали только менеджер да его помощник», — рассказывает она. Спустя полгода Пандисио-Ферреро ушла из компании.
Уволиться пришлось и менеджеру ДиДжей Хиллу — он управлял питтсбургским магазином 18 лет. Ему не нравилась новая политика компании, и постоянные клиенты приходили всё реже.
По словам Хилла, GameStop оценивала розничные точки по ряду критериев:
- Сколько они продали гарантий и клубных карт.
- А также сколько клиентов оформили предзаказ на игры и консоли.
От продаж зависела зарплата сотрудников, которую Хиллу за последние три года почти не повысили. Он получал $17,5 в час.
GameStop станет продавать больше, дешевле и быстрее
В 2017 году Коэн продал интернет-магазин зоотоваров Chewy за $3,35 млрд и намерен повторить успех в GameStop.
Правда, Chewy зарабатывает исключительно в интернете, пишет издание. GameStop же получает основную прибыль от физических продаж. Поэтому они так важны, ведь преуспеет ли компания в онлайн-торговле — неизвестно.
Её конкурентным преимуществом всегда был сервис. Но посетив магазины, оптимистично настроенный Коэн разочаровался: полки пыльные и пустые, а сотрудники забывают здороваться и не предлагают помочь.
Вот что планирует сделать глава совета директоров:
- Снизить цены. Они не должны быть выше, чем на Amazon и в Walmart.
- Переоборудовать магазины. Открыть специализированные отделы для разных клиентов — как для фанатов видеоигр, так и матерей, что пришли за детскими головоломками.
- Продлить часы работы. Поскольку геймеры наиболее активны вечером и могут зайти в магазин даже ночью.
- Расширить ассортимент. Пополнить запасы и продавать самые популярные товары.
- Ускорить доставку онлайн-заказов. Работать быстрее конкурентов.
Предприниматели не верят в успех GameStop
«Ветераны» розничной торговли сомневаются, что GameStop справится. По словам бывшего гендиректора сети супермаркетов Sears Canada Марка Коэна, люди давно привыкли покупать игры в интернете.
Разделяют скептицизм и аналитики Уолл-стрит: капитал GameStop слишком сильно раздул всплеск на бирже, считают они. В начале января компания стоила чуть более $1 млрд, а теперь — почти $15 млрд.
Ещё одна проблема — логистика: большую часть онлайн-заказов она собирает в розничных магазинах. Из-за этого, полагают источники Reuters, срок доставки может увеличиться вплоть до нескольких недель.
GameStop уже налаживает логистику и обучает персонал
Чтобы ускорить доставку, компания арендует склады, как Amazon:
- Она сняла объект площадью 49,2 тысячи м² в Рино, штат Невада.
- Склад в 65 тысяч м² в Йорке, штат Пенсильвания.
- И почти подписала договор на аренду колл-центра в Южной Флориде площадью 2,8 тысячи м².
GameStop планирует обслуживать клиентов по телефону, через чаты и другие онлайн-инструменты из США. Раньше её операторы работали преимущественно из Филиппин и Мексики.
Чтобы обучить персонал, Коэн привлёк бывшую главу клиентского отдела Chewy — Келли Дёркин. Она планирует расширить штат с 60 до примерно 200 человек к октябрю 2021 года.
Коэн надеется, что Дёркин научит сотрудников понимать покупателей и правильно с ними общаться — например, не использовать слова с негативной окраской: «без проблем» или «ничего страшного».
Бывший менеджер Хилл считает, что перемены отпугнут работников. Глава совета директоров же верит, что они нужны компании, чтобы адаптироваться к условиям рынка.
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