{"items":[{"comment_id":3063607,"subsite_id":199121,"user_id":838151,"type":"comment_add","id":3063607,"hash":"6a9609fa6c1b680c07b38870278b39bd","date":1627034018,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/271119-idealnoe-li-u-tebya-sobesedovanie?comment=3063607","text":"\u0425\u0437, \u0441\u0430\u043c \u0434\u0443\u043c\u0430\u0439, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438, \u0442\u044b \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0434\u0443\u0440\u0430\u043a )

. \u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043a\u0430\u0439\u0444\u043e\u0432\u0435\u0435. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043c\u0438\u0440 - \u044f\u0432\u043d\u043e \u043c\u0438\u043c\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":838151,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/838151-aleksey-belinskas","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0cf77f6-3783-5792-9f83-ca428f23d9b4\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0411\u0435\u043b\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430\u0441","isVerified":false},"content":{"id":271119,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/271119-idealnoe-li-u-tebya-sobesedovanie","title":"\u0418\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438 \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063608,"subsite_id":199123,"user_id":43279,"type":"comment_add","id":3063608,"hash":"4c5cdf0acb13f84038961e59354c37da","date":1627034034,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270367-oh-uzh-eti-frilansery?comment=3063608","text":"\u0421\u0430\u0448\u0430 \u0413\u0443\u0434\u0438\u043a \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c 500$ \u0443\u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0434\u0430 4(\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435). \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":43279,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/43279-yaroslav-gladnev","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/b3\/5e\/08\/1a3169f3f0ae33.jpg","name":"\u042f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0413\u043b\u0430\u0434\u043d\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270367,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270367-oh-uzh-eti-frilansery","title":"\u041e\u0445 \u0443\u0436 \u044d\u0442\u0438 \u0444\u0440\u0438\u043b\u0430\u043d\u0441\u0435\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063609,"subsite_id":200396,"user_id":23477,"type":"comment_add","id":3063609,"hash":"02db15eb68790d198960d31682b5e3e0","date":1627034038,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271957-kak-my-zashchishchaem-ot-sklikivaniya-reklamy-yandeks-direkta-ispolzuya-mashinnoe-obuchenie?comment=3063609","text":">\u00a0\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0449\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0441\u043a\u043b\u0438\u043a\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0445, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0420\u0421\u042f



\u0411\u0430\u043d\u043d\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442 \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435. \u041d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u0431\u0435\u0437 \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a, *\u043e\u0447\u0435\u043d\u044c* \u0442\u043e\u043d\u043a\u043e \u2014 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434\u044b \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0431\u0440\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u044e\u0441\u044c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0443.



>\u00a0\u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0431\u0435\u0437 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0448\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c



\u0410 \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e? \u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438.\u00a0

\u0421 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u0443\u0432\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e \u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0432\u044b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435, \u043d\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23477,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/23477-dear-moscow","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/1f\/91\/e78e76f903.jpg","name":"Dear Moscow,","isVerified":false},"content":{"id":271957,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/271957-kak-my-zashchishchaem-ot-sklikivaniya-reklamy-yandeks-direkta-ispolzuya-mashinnoe-obuchenie","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0435\u043c \u043e\u0442 \u0441\u043a\u043b\u0438\u043a\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0430\u00bb, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063610,"subsite_id":199132,"user_id":227859,"type":"comment_add","id":3063610,"hash":"322c73e2389e50f2615811eb70ca4534","date":1627034039,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/271653-skolko-zarabatyvaet-psiholog-kak-popast-v-professiyu-i-vesti-chastnuyu-praktiku?comment=3063610","text":"\u0430 \u043a\u0442\u043e \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0447\u0438\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0441\u00a0\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":227859,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/227859-aleksandr-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0bf08956-95f7-7f2f-15cd-de3bea01d61c\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271653,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/271653-skolko-zarabatyvaet-psiholog-kak-popast-v-professiyu-i-vesti-chastnuyu-praktiku","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063611,"subsite_id":199122,"user_id":338830,"type":"comment_add","id":3063611,"hash":"cc6b3abeec2894c6a8a55c9bdf4f2f7e","date":1627034056,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/271697-yandeks-market-stavit-pod-ugrozu-i-zakrytie-punktov-vydachi-obrashchenie?comment=3063611","text":"\u0434\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435 \u043f\u043e \u0441\u043e\u0442\u043a\u0435. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 200 \u043d\u0438\u043a\u0443\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0435\u0434\u0435\u0448\u044c. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043b\u0430\u0434\u043d\u043e. \u0412\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0442\u043a\u0430 - \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430. \u0412\u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 - \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0440\u044d\u0448. \u041c\u044b \u0441 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0435\u0431\u0430\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u0440\u0443 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0437\u0438\u043c, \u0442\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u044f\u0442 \u0432\u0441\u044f\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c. \u0412 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043c\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u043d\u0430 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435, \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0441\u0438\u043b \u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0434 \u043e\u043d\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0430\u0442 \u0440\u0430\u0439, \u044f \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0440\u044e \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0438\u0445 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0443 \u0438 \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c \u0438 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u0443 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0442\u043e \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438. \u0423\u0434\u0438\u0432\u043b\u044f\u044e\u0441\u044c \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0442\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043f\u043e\u0434 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430. \u041d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u0447\u043d\u043e \u043a \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f. \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b - \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b - \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043a\u0440\u044f\u0447\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442. \u0410 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 - \u044d\u0442\u043e \u0445\u0443\u0434\u0448\u0435\u0435 \u0438\u0437 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445. \u0442\u0430\u043c \u0435\u0449\u0435 \u0412\u0411 \u0435\u0441\u0442\u044c. \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c. \u041d\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":338830,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/338830-evgeny-kantor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d2d26348-f80b-9c08-d973-6328974d5a68\/","name":"Evgeny Kantor","isVerified":false},"content":{"id":271697,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/271697-yandeks-market-stavit-pod-ugrozu-i-zakrytie-punktov-vydachi-obrashchenie","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0443 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0438 \u2014 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063612,"subsite_id":199123,"user_id":687648,"type":"comment_add","id":3063612,"hash":"4b14ef6c0886211081596b3795b2ef95","date":1627034071,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/272890-v-29-let-iz-kurera-i-merchendayzera-vo-frontend-razrabotchika?comment=3063612","text":"\u041d\u0435, \u044f \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e \u0432\u0435\u0431 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e. \u0417\u043d\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0430\u0445 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442 Java, C, Python, \u044f\u0437\u044b\u043a\u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0431\u044d\u043a\u0430. \u0422\u0430\u043c \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437\u00a0 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0430\u043d \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0435\u0431 - \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c. Fortan \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0433\u0434\u0435 \u0442\u043e? \u044f \u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u043b \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438 \u0438\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":687648,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/687648-dima-staver","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bea0c1a6-5cca-5b6b-8ff0-2c8bd0674b81\/","name":"\u0414\u0438\u043c\u0430 \u0421\u0442\u0430\u0432\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":272890,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/272890-v-29-let-iz-kurera-i-merchendayzera-vo-frontend-razrabotchika","title":"\u0412 29\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u0438\u0437 \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u043d\u0434\u0430\u0439\u0437\u0435\u0440\u0430 \u0432\u043e frontend \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063613,"subsite_id":199114,"user_id":76679,"type":"comment_add","id":3063613,"hash":"2d6318d05bf65ce0cf1bfa5dc1606d20","date":1627034084,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272280-what-s-next-kakimi-budut-logotipy-cherez-5-10-100-let?comment=3063613","text":"\u0423\u0431\u0438\u0442\u044c = \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":76679,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/76679-s-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0b52dc3-f43d-e2a4-7cfe-ec46897be9de\/","name":"S.Z","isVerified":false},"content":{"id":272280,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/272280-what-s-next-kakimi-budut-logotipy-cherez-5-10-100-let","title":"What\u2019s Next? \u041a\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f\u044b \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 5-10-100 \u043b\u0435\u0442?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063614,"subsite_id":199123,"user_id":43279,"type":"comment_add","id":3063614,"hash":"caab7370c0f99ae347035651f002eb17","date":1627034086,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270367-oh-uzh-eti-frilansery?comment=3063614","text":"\u041a \u0441\u043b\u043e\u0432\u0443 \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u0451\u043d \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0443\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u0443 \u0413\u0443\u0434\u0438\u043a\u0443. \u0412\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0441\u0435\u0440\u044c\u0451\u0437\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":43279,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/43279-yaroslav-gladnev","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/b3\/5e\/08\/1a3169f3f0ae33.jpg","name":"\u042f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0413\u043b\u0430\u0434\u043d\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270367,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270367-oh-uzh-eti-frilansery","title":"\u041e\u0445 \u0443\u0436 \u044d\u0442\u0438 \u0444\u0440\u0438\u043b\u0430\u043d\u0441\u0435\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063616,"subsite_id":199124,"user_id":513815,"type":"comment_add","id":3063616,"hash":"8811cc63913b5e25896d3f56b85efb04","date":1627034100,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/273038-2gis-zanimaetsya-telefonnym-terrorizmom?comment=3063616","text":"\u041d\u0443 \u0430 \u043a\u0430\u043a \u0435\u0449\u0451? \u0421\u0445\u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u044b \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c\u2026 \u0438 \u043e\u043d\u0438 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513815,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513815-green","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f5616580-24eb-62b4-14d6-946af98ef05b\/","name":"Green","isVerified":false},"content":{"id":273038,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/273038-2gis-zanimaetsya-telefonnym-terrorizmom","title":"2Gis \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063617,"subsite_id":199124,"user_id":513815,"type":"comment_add","id":3063617,"hash":"7affe7b634a672df088bc87bbe3b0afd","date":1627034140,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/273038-2gis-zanimaetsya-telefonnym-terrorizmom?comment=3063617","text":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442. \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513815,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513815-green","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f5616580-24eb-62b4-14d6-946af98ef05b\/","name":"Green","isVerified":false},"content":{"id":273038,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/273038-2gis-zanimaetsya-telefonnym-terrorizmom","title":"2Gis \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063618,"subsite_id":199117,"user_id":600960,"type":"comment_add","id":3063618,"hash":"b58b084a7feb2dd5f275f2d18c616e08","date":1627034141,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/272430-myslit-skromnee-i-sdelat-nevozmozhnoe-investor-vzyalsya-za-pechat-zapchastey-dlya-spacex-i-postroil-startap-na-1-6-mlrd?comment=3063618","text":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0440\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442, \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0420\u0443\u0441\u0430\u0442\u043e\u043c \u044d\u0442\u0438\u043c \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0445\u0437 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":600960,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/600960-oleg-solovev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7e324606-b828-57bd-adee-7a8cdc462f59\/","name":"Oleg Solovev","isVerified":false},"content":{"id":272430,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/272430-myslit-skromnee-i-sdelat-nevozmozhnoe-investor-vzyalsya-za-pechat-zapchastey-dlya-spacex-i-postroil-startap-na-1-6-mlrd","title":"\u041c\u044b\u0441\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0435: \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 \u0432\u0437\u044f\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f SpaceX \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u043d\u0430 $1,6 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063620,"subsite_id":199123,"user_id":655509,"type":"comment_add","id":3063620,"hash":"465c8b24f068c96c262e7552bc918699","date":1627034188,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270028-kopiraytery-chto-menya-bombit-v-kollegah?comment=3063620","text":"\u0414\u0430 \u044f \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b. \u0412 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0435\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e-\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u0441\u0446\u0438\u043f\u043b\u0438\u043d. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435\u0442! \u0413\u0440\u044f\u0434\u0451\u0442, \u0433\u0440\u044f\u0434\u0451\u0442 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u0432\u0435\u0436\u0434","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":655509,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/655509-giant-schlong","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5aaa2d25-a583-590b-8f43-7aee96665240\/","name":"Giant Schlong","isVerified":false},"content":{"id":270028,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270028-kopiraytery-chto-menya-bombit-v-kollegah","title":"\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440\u044b... \u0427\u0442\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f \u0431\u043e\u043c\u0431\u0438\u0442 \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063621,"subsite_id":200396,"user_id":745048,"type":"comment_add","id":3063621,"hash":"cfc5688dad794b5a2795f0ed8a33d384","date":1627034212,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/272488-youdo-i-headhunter-zapustili-platformu-dlya-raboty-yurlic-s-samozanyatymi?comment=3063621","text":"\u0412\u0430\u0449\u0435\u0442 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043a\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438, \u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u0438\u0445 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430. \u0425\u0430\u043d\u0442\u0435\u0440 \u0438 \u042e\u0434\u0443 \u0442\u0443\u0442 - \u043b\u0438\u0448\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u0448\u0451\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":745048,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/745048-danila","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a0565f3e-bbb4-5057-a748-a4d217c082b0\/","name":"Danila","isVerified":false},"content":{"id":272488,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/272488-youdo-i-headhunter-zapustili-platformu-dlya-raboty-yurlic-s-samozanyatymi","title":"YouDo \u0438 HeadHunter \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u044e\u0440\u043b\u0438\u0446 \u0441 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044b\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063622,"subsite_id":200396,"user_id":35289,"type":"comment_add","id":3063622,"hash":"f70de72061f3480be10d676ba0f44e35","date":1627034214,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/273049-winter-capital-kupil-dolyu-v-servise-dlya-provedeniya-onlayn-kursov-getcourse-za-50-mln?comment=3063622","text":"\u0411\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e $50 \u043c\u043b\u043d \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439. \u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":35289,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/35289-sergey-filimonov","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/d9\/7c\/ec\/7541464d072ded.jpg","name":"Sergey Filimonov","isVerified":false},"content":{"id":273049,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/273049-winter-capital-kupil-dolyu-v-servise-dlya-provedeniya-onlayn-kursov-getcourse-za-50-mln","title":"Winter Capital \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432 GetCourse \u0437\u0430 $50 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063623,"subsite_id":199122,"user_id":55838,"type":"comment_add","id":3063623,"hash":"097178d2fe2d9192c74491845bbb71e1","date":1627034325,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/273053-minzdrav-predlozhil-uzhestochit-trebovaniya-dlya-onlayn-torgovli-recepturnymi-lekarstvami-vedomosti?comment=3063623","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443? \u0412 \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u0421\u0428\u0410 Walgreens \u0438 CVS \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0438\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u0438\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 Uber. \u041d\u0435\u0442 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043a \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":55838,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/55838-anton-shtadler","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/0a\/0d\/8c\/c89a4fced47665.jpg","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u0428\u0442\u0430\u0434\u043b\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":273053,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/273053-minzdrav-predlozhil-uzhestochit-trebovaniya-dlya-onlayn-torgovli-recepturnymi-lekarstvami-vedomosti","title":"\u041c\u0438\u043d\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u0438 \u2014 \u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063624,"subsite_id":199124,"user_id":655043,"type":"comment_add","id":3063624,"hash":"49aadd55d9d7596aca28468b0fd37da8","date":1627034334,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272924-tinkoff-biznes-tehpodderzhka-bolshe-mesyaca-ne-reshaet-problemu-s-vypuskom-kep?comment=3063624","text":"\u0425\u043e\u0447\u0435\u0448\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0439 \u044d\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":655043,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/655043-pablo-the-elephant","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25569e58-7aee-58aa-8325-0863be9d3b5c\/","name":"Pablo the Elephant","isVerified":false},"content":{"id":272924,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/272924-tinkoff-biznes-tehpodderzhka-bolshe-mesyaca-ne-reshaet-problemu-s-vypuskom-kep","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u00bb: \u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443 \u0441 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c \u041a\u042d\u041f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063625,"subsite_id":199121,"user_id":512727,"type":"comment_add","id":3063625,"hash":"68fa06d94ecf58101fd22823587e0bf3","date":1627034350,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272622-kak-uderzhat-specialistov-kotoryh-peremanivayut-konkurenty-sovety-liderov-it-autstaffinga?comment=3063625","text":"\u0411\u044b\u043b \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0432\u044b\u0441\u043b\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u043e\u0444\u0444\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0435\u043c\u0443 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0441\u0430\u043c \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0441\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438-\u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446. \u0418 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0438\u0441\u0447\u0435\u0440\u043f\u0430\u043d\u044b.\u00a0



\u041d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0430\u043d\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043b\u0438\u0448\u044c \u043e\u0442\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u043c\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435\u043c.

\u0427\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0443\u00a0 - \u043d\u0443 \u043a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u043d\u0435\u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0442\u0435\u043d, \u043a\u0430\u043a \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c \u044d\u0442\u043e \u043b\u0436\u0435\u0446 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a: \u043e\u043d \u043f\u043e\u0434\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043a \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0444\u043e\u0440\u0441-\u043c\u0430\u0436\u043e\u0440 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u0430.

\u0414\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u044d\u0442\u043e \u0440\u0438\u0441\u043a \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u043e\u0438\u0445, \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b -\u00a0 \u0442\u043a \u043c\u0438\u043d\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 - \u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0431\u044b \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0437\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430: \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0438\u044e \u0414\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0425\u0430\u0443\u0441\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u043e\u043d \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0430\u043d\u0438\u043b \u0434\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440\u0448\u0443 \u0438\u0437 \u0426\u0420\u0423 \u0430 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432.



\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043c \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c - \u043d\u0435 \u043a\u0438\u043d\u043e, \u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0441 \u041e\u043b\u0435\u0433\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434 \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0430\u0434\u0440\u044b \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0441\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":512727,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/512727-alex-chernyshev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12008823-754a-5139-91e0-1196f9c649f6\/","name":"Alex Chernyshev","isVerified":false},"content":{"id":272622,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/272622-kak-uderzhat-specialistov-kotoryh-peremanivayut-konkurenty-sovety-liderov-it-autstaffinga","title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0430\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b. \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u044b \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0418T-\u0430\u0443\u0442\u0441\u0442\u0430\u0444\u0444\u0438\u043d\u0433\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063626,"subsite_id":200396,"user_id":196330,"type":"comment_add","id":3063626,"hash":"aa8ad583fa5c7dd3040cd1bb730fc015","date":1627034384,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/273015-belorusskiy-servis-dlya-redaktirovaniya-video-s-pomoshchyu-kompyuternogo-zreniya-vochi-privlek-2-4-mln?comment=3063626","text":"\u0411\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0433\u043b\u0438\u0442\u0447 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0444\u043e\u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":196330,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/196330-mihail-arnautov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5708b62c-280c-8e27-d016-68e33465e451\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0410\u0440\u043d\u0430\u0443\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":273015,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/273015-belorusskiy-servis-dlya-redaktirovaniya-video-s-pomoshchyu-kompyuternogo-zreniya-vochi-privlek-2-4-mln","title":"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f Vochi \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2,4 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063629,"subsite_id":199132,"user_id":108285,"type":"comment_add","id":3063629,"hash":"aec35d793d4cfe92277d987658b32964","date":1627034480,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/271653-skolko-zarabatyvaet-psiholog-kak-popast-v-professiyu-i-vesti-chastnuyu-praktiku?comment=3063629","text":"\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0436\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f\u0445, \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c

> 35-40 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432

>\u00a0\u042f \u0431\u0435\u0440\u0443 4500 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0441\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e. \u0421 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0438\u0445 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u2014 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446



4500*35*4 = 630 000\u00b1, \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043d\u0430 25 000\u00b1.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":108285,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/108285-kirill-nikolaenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e290d9e-01bc-9376-1257-e30a8aaab710\/","name":"Kirill Nikolaenko","isVerified":false},"content":{"id":271653,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/271653-skolko-zarabatyvaet-psiholog-kak-popast-v-professiyu-i-vesti-chastnuyu-praktiku","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3063631,"subsite_id":199117,"user_id":122558,"type":"comment_add","id":3063631,"hash":"e7ead47c91eb53f62c15e7027681a33c","date":1627034536,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/272797-v-ssha-odobrili-pravo-na-remont-elektroniki-storonnimi-kompaniyami?comment=3063631","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":122558,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/122558-tural-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f7882def-7e71-b1b6-6f05-b2af75652aba\/","name":"Tural M","isVerified":false},"content":{"id":272797,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/272797-v-ssha-odobrili-pravo-na-remont-elektroniki-storonnimi-kompaniyami","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438"},"isAnonymous":false}]}