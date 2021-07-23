Как Тинькофф Бизнес помог службе доставки сэкономить более 200 млн рублей при расчетах с курьерами

В Тинькофф Бизнесе есть сервис мгновенных выплат физлицам, с его помощью компания ICL сократила время на выплаты курьерам в 20 раз и перестала платить огромные комиссии за переводы физлицам. Рассказываем, как именно удалось оптимизировать бизнес.