Торговля
Евгения Евсеева

Минздрав предложил ужесточить требования для онлайн-торговли рецептурными лекарствами — «Ведомости» Статьи редакции

Лекарства придётся маркировать.

  • Минздрав не согласовал законопроект Минэконразвития о проведении эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, участвующий в разработке документа. Эту информацию подтвердил представитель Минэкономики.
  • По мнению Минздрава, если согласовать законопроект в нынешней редакции, это приведёт к продаже «недоброкачественных препаратов», так как в нём не прописано, как участники законопроекта будут взаимодействовать друг с другом.
  • Кроме того, в документе не прописано, что все рецептурные лекарства, которые продают через интернет, нужно промаркировать. Также в Минздраве заявили о необходимости доработать модель доставки лекарств.
  • В марте 2021 года «Ведомости» сообщали, что Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств к июлю. В июне Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит запустить пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов в Москве, Московской и Белгородской областях.
  • В июле аналогичный эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами предложили провести с начала 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбера» Герман Греф, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Торговать лекарствами хочет и «Яндекс.Маркет».

#новость #лекарства

426 просмотров
4 4 комментария
0
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0435\u043a\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 273053, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Jul 2021 11:40:36 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Максим Яцковский

0

Собянин и Сбер - у нас тут QR коды намечаются, давайте все же разрешим дистанционную продажу ? Минздрав - нууу .. мы оценим. Уфф, QR коды отменили ... нет, нет, инициатива плохая, мы не согласны.

В этом вопросе есть много уровней, и возможные злоупотребления, коих и в аптеках достаточно, и одновременно, что я думаю сильно повлияло на решение, вопросы передела бизнеса. При наличии доставки становятся все менее актуальны аптеки шаговой доступности с оверпрайсом 150%, а соответственно и фармдистрибьюторы, работающие с этой моделью. Вот МЗ и мечется между фонарями, в стиле ни_да_ни_нет_без_запятых. Я не то, чтобы сильно симпатизирую Сберу, но в данном случае этот передел сфер влияния пошел бы на пользу обычным людям. 

Ответить

тима махотлов

Максим
0

Оверпрайс никуда не денется, это Россия

Ответить

Антон Штадлер

Максим
0

Почему? В той же США Walgreens и CVS делают доставки лекарств в течение часа своими силами и силами того же Uber. Нет особой проблемы подключить сервис к доставке

Ответить

Антон Штадлер

–1

Минздрав РФ - это joke

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
DiDi
Возможности, как в корпорации, а гибкость, как у стартапа. Что думают о своей работе сотрудники DiDi

Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.

58 58 комментариев
16
Сервисы
Маша Цепелева
Winter Capital купил долю в сервисе для проведения онлайн-курсов GetCourse за $50 млн Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на развитие продукта и выход на международный рынок.

9 9 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Columbus Russia
Восточная Техника успешно автоматизирует процессы управления складами на базе решения Columbus-WMS
0 Обсудить
0
Макс
Как быстро продвигать онлайн-курсы для предпринимателей

Сколько подписчиков могут привести блогеры, когда нужно подключать таргет, почему важно качество контента и как виртуальный маркетолог Макс помог выбрать лучший рекламный баннер, рассказывает Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».

0 Обсудить
2
Сервисы
Егор Гурьев
Как помочь МАЗ сэкономить миллионы на IT-поддержке: кейс «Сити Сервиса»

На очереди — материал про выгоду, которую малый бизнес может дать крупным клиентам. Заодно поделимся советами, как привлечь больших заказчиков, если за плечами у вас мало опыта.

2 2 комментария
6
Тинькофф
Как Тинькофф Бизнес помог службе доставки сэкономить более 200 млн рублей при расчетах с курьерами

В Тинькофф Бизнесе есть сервис мгновенных выплат физлицам, с его помощью компания ICL сократила время на выплаты курьерам в 20 раз и перестала платить огромные комиссии за переводы физлицам. Рассказываем, как именно удалось оптимизировать бизнес.

1 1 комментарий
4
Офлайн
Daria Prokofieva
Сколько зарабатывает психолог, как попасть в профессию и вести частную практику Статьи редакции

Об особенностях профессии, поиске клиентов и почему психолог, назвавший себя психотерапевтом, может попасть в тюрьму. Рассказывает гештальт-терапевт Денис Осин.

Денис Осин
19 19 комментариев
12
Сервисы
Маша Цепелева
Белорусский сервис для редактирования видео с помощью компьютерного зрения Vochi привлёк $2,4 млн Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на расширение команды, совершенствование продукта и маркетинг.

15 15 комментариев
9
Газпромбанк
«Газпромбанк» предлагает получать проценты от суммы оформленного друзьями кредита
0 Обсудить
4
Техника
Полина Лааксо
Мыслить скромнее и сделать невозможное: инвестор взялся за печать запчастей для SpaceX и построил стартап на $1,6 млрд Статьи редакции

SpaceX и Honeywell жаловались, что рынок не производит нужные им металлические запчасти, пишет Fast Company. Инвестор из Кремниевой долины создал их на 3D-принтере и в 2021 году выходит на биржу, отказавшись продавать компанию Илону Маску.

Подготовка 3D-модели к печати VELO3D
11 11 комментариев
20
Разработка
Маша Цепелева
«Сбер» зарегистрировал первую в России созданную ИИ программу для написания кода Статьи редакции

Она поможет избавить программистов от рутинной работы, считают в компании.

99 99 комментариев
18
Больше статей
null