Минздрав предложил ужесточить требования для онлайн-торговли рецептурными лекарствами — «Ведомости» Статьи редакции
Лекарства придётся маркировать.
- Минздрав не согласовал законопроект Минэконразвития о проведении эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, участвующий в разработке документа. Эту информацию подтвердил представитель Минэкономики.
- По мнению Минздрава, если согласовать законопроект в нынешней редакции, это приведёт к продаже «недоброкачественных препаратов», так как в нём не прописано, как участники законопроекта будут взаимодействовать друг с другом.
- Кроме того, в документе не прописано, что все рецептурные лекарства, которые продают через интернет, нужно промаркировать. Также в Минздраве заявили о необходимости доработать модель доставки лекарств.
- В марте 2021 года «Ведомости» сообщали, что Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств к июлю. В июне Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит запустить пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов в Москве, Московской и Белгородской областях.
- В июле аналогичный эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами предложили провести с начала 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбера» Герман Греф, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Торговать лекарствами хочет и «Яндекс.Маркет».
Собянин и Сбер - у нас тут QR коды намечаются, давайте все же разрешим дистанционную продажу ? Минздрав - нууу .. мы оценим. Уфф, QR коды отменили ... нет, нет, инициатива плохая, мы не согласны.
В этом вопросе есть много уровней, и возможные злоупотребления, коих и в аптеках достаточно, и одновременно, что я думаю сильно повлияло на решение, вопросы передела бизнеса. При наличии доставки становятся все менее актуальны аптеки шаговой доступности с оверпрайсом 150%, а соответственно и фармдистрибьюторы, работающие с этой моделью. Вот МЗ и мечется между фонарями, в стиле ни_да_ни_нет_без_запятых. Я не то, чтобы сильно симпатизирую Сберу, но в данном случае этот передел сфер влияния пошел бы на пользу обычным людям.
Почему? В той же США Walgreens и CVS делают доставки лекарств в течение часа своими силами и силами того же Uber. Нет особой проблемы подключить сервис к доставке
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