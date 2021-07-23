Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries Статьи редакции
Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Санкции подразумевают блокировку активов, запрет на вывод капиталов, прекращение предоставления услуг. Меры касаются подразделений онлайн-ритейлера в России, Украине, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.
Персональные санкции ввели против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и её супруга Владислава Бакальчука.
Wildberries — крупнейший интернет-магазин России, основанный в 2004 году Татьяной Бакальчук. Бакальчук — самая богатая женщина России cогласно рейтингу Forbes. Её состояние оценивается в $13,1 млрд.
Подразделение Wildberries открылось в Украине 21 сентября 2020 года. После этого в украинских СМИ появились сообщения, что в магазине за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина. Министр культуры Украины предложил ввести санкции против сервиса с российскими товарами.
они на полном серьезе ввели санкции на целый сервис из-за товаров с лицом путина и российским флагом?
казалось, что в украине какие-то адекватные изменения происходят по сравнению с рф (хотя бы президенты меняются), но чет такие новости заставляют сомневаться
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Узкий алмаз
В переходе у гостинки в сувенирах продают маску с лицом Навального)
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Интересно Алиэкспресс тоже заблочат за символику и портреты?)
Они там есть.
Из уже китайцы забанили за кидок на три миллиарда, украинцы они коэшн хитрые но китайцы злопамятные
Али не принадлежит связанным с властью челам, а вайлдбэрриз - да
Непременно также надо запретить глобус, атлас и вообще интернет по вышеуказанным причинам.
А так, конечно, печально это всё ((.
Глобус с указанием России запретить и Интернет с доступом к русскоязычным сайтам
Просто у них нет денег там ничего покупать. Но реклама хороша!
Да дело не в процветании , дело в том что нацизм переходит все границы !!! Ну продают фото Путина и что ? На базаре каски немецкие продают на барахолке , и что если я коллекционирую антик - я фашист получается ?)
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Первое правило ведения бизнеса на украине: не иметь бизнеса на украине.
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Персональные санкции ввели против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и её супруга Владислава Бакальчука. МДА.ситуация
Хорошо что они не успели там развернутся основательно,не сильно прижмут.
Хотя рынок конечно большой,почти как кыргизский.
Я новенький. Комментарии чистят, да?
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Вообще-то эта власть выбрана демократическим путём гражданами Украины.
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"товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина"
Это не фейк?
То есть в Украине на законодательном уровне запрещена символика России, российских силовых структур и изображения Путина?
А если по телевизору выступление Путина покажут - канал закроют? А в газете изображение Путина и статья - закроют газету?
Да здравствует Украинская Народная Демократическая Республика?)
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Информация об этом появилась на сайте Минюста.
Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.
И четвёртое повышение с начала 2021 года.