Торговля
TJ

Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries Статьи редакции

Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Санкции подразумевают блокировку активов, запрет на вывод капиталов, прекращение предоставления услуг. Меры касаются подразделений онлайн-ритейлера в России, Украине, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Персональные санкции ввели против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и её супруга Владислава Бакальчука.

Wildberries — крупнейший интернет-магазин России, основанный в 2004 году Татьяной Бакальчук. Бакальчук — самая богатая женщина России cогласно рейтингу Forbes. Её состояние оценивается в $13,1 млрд.

Подразделение Wildberries открылось в Украине 21 сентября 2020 года. После этого в украинских СМИ появились сообщения, что в магазине за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина. Министр культуры Украины предложил ввести санкции против сервиса с российскими товарами.

#новости #wildberries

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Киска Эсминец

21

они на полном серьезе ввели санкции на целый сервис из-за товаров с лицом путина и российским флагом?

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Ed Lee

Киска
14

А что вас удивило? В РФ всю символику с ликом Навальным тоже изъяли бы и закрыли бы лавочку. Ой, лавочку таки закрыли и изьяли

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Киска Эсминец

Ed
23

казалось, что в украине какие-то адекватные изменения происходят по сравнению с рф (хотя бы президенты меняются), но чет такие новости заставляют сомневаться

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Узкий алмаз

Ed
4

В переходе у гостинки в сувенирах продают маску с лицом Навального)

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Дмитрий Евсеев

Узкий
0

культ личности и левакам не чужд?)

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Сергей Милосердов

Ed
4

Не благодарите https://printio.ru/store/home_supplies/cups/printy-s-navalnym

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Иван Миронов

Ed
1

изъяли и закрыли, проверяй
https://www.wildberries.ru/catalog/34658059/detail.aspx?targetUrl=XS

Футболка, социальный протест.
Футболка социальный протест. 34658059 в интернет-магазине Wildberries. Бесплатная доставка и…
www.wildberries.ru
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Дмитрий Евсеев

Киска
1

на амазоне тоже продают

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Фагиз Мавлютов

17

Интересно Алиэкспресс тоже заблочат за символику и портреты?) 
Они там есть.

Ответить

Люц Шнайдер

Фагиз
8

Это другое

Ответить

Aleksey Telyshev

Фагиз
0

Из уже китайцы забанили за кидок на три миллиарда, украинцы они коэшн хитрые но китайцы злопамятные

Ответить

Ваня Самков

Фагиз
0

Али не принадлежит связанным с властью челам, а вайлдбэрриз - да

Ответить

Max Aver

Ваня
0

чувак, ищи лёд. Щас пукан запылает:
Россия - третий по величине внешнеторговый партнер Украины. И умоляет Газпром увеличить прокачку агрессивного газа, чтобы заработать агрессивные доляры.

Иак что, с логикой у тебя... как у Украины

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Ваня
0

Значительной долью Али владеет Усманов

Ответить

Михаил Стерлин

9

Непременно также надо запретить глобус, атлас и вообще интернет по вышеуказанным причинам.
А так, конечно, печально это всё ((.

Ответить

Алексей Соловьёв

Михаил
4

Глобус с указанием России запретить и Интернет с доступом к русскоязычным сайтам

Ответить

Andrey Yukin

6

Просто у них нет денег там ничего покупать. Но реклама хороша!

Ответить

Ed Lee

Andrey
–5

А у вас там прям золотой век и процветание?

Ответить

ROBERT DE NIRO

Ed
8

Да дело не в процветании , дело в том что нацизм переходит все границы !!! Ну продают фото Путина и что ? На базаре каски немецкие продают на барахолке , и что если я коллекционирую антик - я фашист получается ?)

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Константин Салахутдинов

5

Нет предела идиотизму

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Дэни Трэхо

5

Первое правило ведения бизнеса на украине: не иметь бизнеса на украине.

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Алиса Тинькова

4

Персональные санкции ввели против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и её супруга Владислава Бакальчука. МДА.ситуация

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Baileys

4

Комментаторы be like

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Антон Василик

4

Маразм крепчал)

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роман долгополов

4

Хорошо что они не успели там развернутся основательно,не сильно прижмут.
Хотя рынок конечно большой,почти как кыргизский.

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Игорь Жариков

3

Я новенький. Комментарии чистят, да?

Ответить

Канищев Максим

Игорь
2

Еще как

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Aleksey Telyshev

Игорь
0

Если шутить без оскорблений то вроде норм

Ответить

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Alex Kuleshov

Игорь
–1

видимо модератору Зеленский указивку выдал.. 

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Германский Валера

3

Рукалицо. Очень люблю Украину и украинцев и оттого так неприятны подобные новости. Вроде столько говорят про то что они Европа и стремятся к европейским ценностям, а по сути ведут себя как родные совковые гопники*.

*это я про украинскую власть, а она ≠ украинцы.

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Люц Шнайдер

Германский
0

Вообще-то эта власть выбрана демократическим путём гражданами Украины.

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Pavel Voronkov

Германский
0

Да не видать им Европы, они же просто разменная монета.

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Иван Шеметов

0

Это новость с панорамы? 

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Одуванчик Полевой

0

"товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина"
Это не фейк? 
То есть в Украине на законодательном уровне запрещена символика России, российских силовых структур и изображения Путина? 
А если по телевизору выступление Путина покажут - канал закроют? А в газете изображение Путина и статья - закроют газету? 
Да здравствует Украинская Народная Демократическая Республика?)

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