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Торговля
Евгения Евсеева

Владелец iqos призвал отказаться от продажи традиционного табака в Великобритании к 2030 году Статьи редакции

Philip Morris планирует сосредоточиться на производстве и продаже продуктов без дыма — например, собственной системы нагревания табака iqos.

86 86 комментариев
1851 просмотров

Руководство одной из крупнейших табачных компаний в мире Philip Morris объявило, что прекратит продажу сигарет Marlboro в Великобритании в течение десяти лет, пишет The Insider.

Philip Morris выступила за запрет продажи обычных сигарет на территории Великобритании, рассказали в интервью The Telegraph гендиректор компании Андре Каланцопулос и глава совета директоров Яцек Олзак.

Руководители Philip Morris сравнили курение табака с бензиновыми автомобилями. «Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — заявил Олзак.

В 2019 году правительство Великобритании представило «Концепцию по улучшению здоровья населения». Одна из основных целей — полный отказ от сигарет к 2030 году.

Компания продолжит выпуск электронных сигарет, которые считаются менее вредными — например, собственной системы нагревания табака iqos. К 2025 году Philip Morris планирует получить более 50% выручки от продуктов без дыма и не менее $1 млрд от продаж товаров без никотина.

Для этого Philip Morris купила производителя никотиновой жвачки Fertin Pharma за $820 млн и производителя ингаляторов Vectura за $1,4 млрд.

#новость #philipmorris

86 86 комментариев
3
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86 комментариев
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Nikitinz

31

Просто сигареты недостаточно сильно воняют говном. Подумал изобретатель iqos)

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Кирилл Мельников

Nikitinz
–1

Поэтому сиги проигрывают в конкурентной борьбе с айкосом. 

Ответить

Lucky Lucianoo

Кирилл
0

что такое iqos о чем вы вообще пишите айкос химоза не лучше современного сигаретного табака

Ответить

Александр Тарасов

18

К 2030 году все курящее население Великобритании будет вонять чем-то средним между горелыми носками и мокрой пепельницей.

Ответить

Nikitinz

Александр
15

- Доктор, скажите, а после айкоса стоять перестанет?
- Да, но только на женщин.

Ответить

Александр Тарасов

Nikitinz
3

Эх… были времена когда так про вэйп шутили)

Ответить

Дяченко

Алексан…
3

Сейчас время, когда вэйперы могут спокойно выдохнуть)))

Ответить

sando

Дяченко
0

пар

Ответить

Dog kapitalist

Nikitinz
1

😂😂😂👍😘😘😘

Ответить

Bender Rodriguez

Александр
1

запах от айкоса не въедается так сильно, как запах сигарет, и от человека и одежды им не пахнет

Ответить

Александр Тарасов

Bender
5

Это не правда. Достаточно отказаться от курения, чтобы понять как сильно он воняет какой-то дрянью.

Ответить

Peter Parker

Алексан…
3

По сравнению с сигаретами для курящего человека айкос  и правда меньше воняет, но от этого для не курящего он меньше вонять не начинает

Ответить

Педагогический

Алексан…
1

Можно даже не отказываться

Ответить

Степан Позняк

Bender
1

От человека им пахнет. Да слабее, чем от сигарет, но всё-же

Ответить

Кирилл Мельников

Bender
0

Спорно, одежду курильщика айкоса ни с кем не перепутаешь. 

Ответить

Кирилл Мельников

Александр
0

Причём не из-за айкоса.

Ответить

alice fox

7

Пчелы вовсе не против мёда....  Пчелы просто выводят на рынок новую продуктовую линейку, с большей маржинальностью...

Ответить

Bender Rodriguez

alice
7

так же как и производители электротранспорта)

Ответить

alice fox

Bender
7

Вот вот. Зато как красиво поют про экологию :)

Ответить

M S

alice
3

чтобы вопрос экологии закрыть нужно как минимум перестать выпиливать леса в таком объеме как сейчас. Но нет. Виноват - ты, потому что ездишь на бензине!)

Ответить

alice fox

M
1

Ой, не надо о грустном...
Мне, в данный момент, не хватает средств, чтобы на гибрид пересесть.

Ответить

Илья М

M
0

Леса при чем?
Они же не являются легкими планеты - у них примерно нулевой баланс по генерации кислорода емнип.

Ответить

M S

Илья
0

Почитайте. Леса очень даже причем, хоть и не лёгкие планеты.

Ответить

Леонид Блохин

M
0

Годовой выброс CO2 - 31 млрд тонн

Надо любую эко инициативу рассматривать исходя из этой цифры :))

Ответить

Кирилл Мельников

M
0

Ну или как минимум не стоить себе дома из дерева и не увеличивать свою численность. 

Ответить

SEO-Шмео

alice
1

Особенно убивает факт утилизации батареек. Он ведь просто невозможен.

Ответить

alice fox

SEO-Шмео
0

Ну, не владею вопросом....
Думаю, просто дорого очень. Можно ведь (теоретически) ракетой их в солнечную корону отправлять.

Ответить

SEO-Шмео

alice
0

https://www.youtube.com/watch?v=_HbEl-2n5AQ&list=PLybBpPCOgFt4IANUx-EvScY8W9mbGpGYo&index=8 
В конце этого фильма как раз рассказывает, что их практически невозможно утилизировать. Сильный фильм в целом.

Ответить

M S

8

Видимость "борьбы" с потреблением никотина. А между тем, лично заметил, что от IQOS тяга к курению значительно выше чем от обычных сигарет. Ну и табак надо выращивать,  а это дополнительные траты, к чему они IQOS? Скоро будут делать свои бычки из сена пропитанного никотином, и табак даже не нужно выращивать для этого, а цена за пачку только вырастет, как и прибыль табачных монополистов.

Ответить

Bender Rodriguez

M
2

я может открою тебе великий секрет, но сейчас в стике табак для вида, а он уже пропитан глицерином и никотином, и именно он дает дым и вкус

по сути это просто вэйп в привычном для всех форм-факторе

Ответить

Hoken PWNZ

M
1

Тяга больше от удобства. Тебе не нужно ничего поджигать, пепельница не нужна, т.е. покурил, кинул рядом и когда нибудь потом выкинул. Можно тянуть одну за одной, если совсем дурак. GLO еще хуже, у них стики кентовские со вкусом какого то печенья. Помню как пачку скурил минут за 30 и не заметил даже

Ответить

Амбиент Музыкантов

–2

Стопудова сейчас сюда зожники набегут, которые будут трещать про то, что им курящие мешают. Так мешают, что вообще непонятно, как они только дожили до своего возраста, бедняги.

Ответить

Andrey Lc

Амбиент
10

я не зожник, но курящие мешают, это факт

Ответить

Hoken PWNZ

Амбиент
4

Вот тебе пример. Сижу возле окна открытого. Сейчас жарко. Сосед сбоку курит в окно, дым хуярит прямо в квартиру. Разговаривать с ним бесполезно. Курильщики мешают

Ответить

Илья М

Hoken
2

нас еще 40%+- населния, уже и так загнобили. Еще и на собственном балконе курить нельзя? бунт!11

Ответить

Амбиент

Илья
0

Не забудем, не простим!

(и немедленно выкурил пачку сигарет в окно соседу)

Ответить

Hoken PWNZ

Илья
0

Я сам курю, но типа по факту, некурящие эту вонь очень хорошо улавливают

Ответить

Илья М

Hoken
–1

да в курсе я :) у меня обе комнаты на балкон выходят и до дальнего от курящего окна вполне метра 4 может быть - задувает частенько. И следующая по стене соседка демонстративно захлопывает окно когда я закуриваю...но шо поделать, не буду же я бегать с последнего этажа на улицу, да?
Кто не доволен - пусть закупает кондей, так щетаю.

Ответить

Hoken PWNZ

Илья
0

Ну пока это дело ничем не регулируется, можно че угодно делать

Ответить

Канищев Максим

Илья
0

Будешь. На тебя можно спокойно подавать в суд. Соседка просто не знает своих прав.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Hoken
–1

Покупай свой собственный дом, и никакой сосед тебе не будет дым пускать в окно.

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

Ответить

Hoken PWNZ

Амбиент
0

Ага, отличный совет

Ответить

Andrey Lc

2

Уж лучше пусть айкос смолят который не мешает окружающим. Полностью поддерживаю.

Ответить

vlad nep

Andrey
–1

Лучше пусть сигаретами воняет, чем обоссаным сеном от айкоса. А еще лучше пусть все купят вейпы и будет приятный запах от ароматизаторов 

Ответить

Andrey Lc

vlad
3

Вонь айкоса нюхает только курящий, а сигарет - все в радиусе 10-15 метров.

Ответить

Илья М

Andrey
0

ага, щаз. Я вот курящий (обоняние ослаблено), но и то вонь чую в подъезде если один мудак-сосед покурил недавно считая что нагревалки это не сигареты и ему запрет на курение в общественных местах побоку.

Ответить

vlad nep

Andrey
0

Нет же, я часто чувствую запах курильщиков айкоса. Если запах табака просто вонюче-удушливый, то запах айкоса - сено на которое нассали. Как будто кошки нассали в эти стики. 

Ответить

SEO-Шмео

vlad
0

Вы знаете как пахнет сено на которое нассали?) Все воняет, если непривычно 
 

Ответить

Vadim Aptrakhmanov

3

А они уже доказали, что айкос менее вредный, чем сигареты ?

Ответить

Bot Fabric

Vadim
3

Он менее вонючий, как минимум. Достали уже вонючие курильщики, дымящие в лицо на тротуарах

Ответить

M S

Bot
9

а мне не нравятся дымильщики IQOS, так как от них (от их бычков) пахнет фекалиями

Ответить

Tonny Gun

M
–1

Вы просто консерватор)

Ответить

M S

Tonny
6

Да, никак не привыкну к новому модному душку))))))

Ответить

Степан Позняк

Tonny
–1

Ну я вот не консерватор и аналогом сигарет считаю вейп. Но от айкоса же реально воняет неприятно. Лучше, чем от Петра какого-нибудь, но всё-же противно. Хотя раньше было ещё хуже, когда айкос только появился от него кукурузой воняло будь здоров, сейчас хоть что-то табачное напоминает.

Ответить

Hoken PWNZ

M
2

А зачем нюхать бычки? Покурил, в урну выбросил и готово. Даже пепельница(источник вони) не нужна. А бычки от сигарет оч сильно воняют, выбрасывай не выбрасывай

Ответить

Стар Младов

M
0

Так ты не нюхай бычки

Ответить

M S

Стар
0

выхлоп воняет

Ответить

Dog kapitalist

Vadim
0

👍

Ответить

Комментарий удален

Кирилл Мельников

Vadim
0

Кто? Владелец Айкос?

Ответить

Антон Большаков

2

Менять один яд на другой такое себе решение.

Ответить

Bot Fabric

Антон
8

Для себя — да, а для окружающих точно хорошее решение. Курильщики сильно воняют

Ответить

Mikhail Shamov

Bot
2

Когда тебе в лицо хуярит пар с какой-то сладкой отдушкой - тоже так себе решение.

Ответить

Andrey Lc

Mikhail
4

да любое решение лучше обычных сигарет. в коммиблоке с открытым окном невозможно дома находиться, если кто-то смолит этажом ниже, а то и 2,3

Ответить

Tonny Gun

Антон
4

С их точки зрения всё логично. Мода на здоровый образ жизни убивает рынок сигарет, по этому табачникам нужно вовремя переобуться на новый, менее "вредный", а главное растущий рынок. Кока кола тоже когда-то лекарством была. 

Ответить

Сергей Щукин

4

Ну надо же! Пчёлы - и вдруг против мёда 🐝

Я уверен - тут нет никакого подвоха! 🤣🤣

Ответить

Илья М

Сергей
1

интересен побудительный мотив. Может у этих айкосов маржа в три раза больше.
выглядит и вправду странно.

Ответить

Александр Тарасов

Илья
4

Для айкоса не нужно качественное сырье. Достаточно никому ненужных кукурузных листьев пропитанных никотином. Сокращение расходов на сырье считай уже доход.

Ответить

Peter Parker

Илья
1

Айкосы ломаются часто и их можно довольно часто продавать, плюсе можно придумывать новые цвета для девайсов и типа новые функции, например курить два стика под ряд

Ответить

Hoken PWNZ

Peter
0

Айкусь один раз бесплатно меняют(!), не ремонтируют, а именно меняют при поломке

Ответить

Степан Позняк

Илья
1

Так пачка стиков стоит как пачка сигарет. При чём дешёвых стиков не бывает (т.е. любители Петра и Явы будут тратить больше). По себестоимости точно сказать не могу, но сена с никотином в стиках меньше. Фильтры чутка хитрее правда.
Т.е. если упрощать, то по деньгам это как сигареты, только ещё девайс для курения покупать нужно. Ну и менять его на "ультра новый с яркими цветами"

Ответить

Евгений Васильев

Илья
0

в плане, я уверен там не в маржинальности дело, а в том что на рынке нетрадиционных сигарет у них доля рынка гораздо выше чем на рынке традиционных. Баним обычные сиги – автоматически получаем доминирующую долю рынка, который к тому же отрастет за счет курильщиков вынужденно переехавших на iqos. 

Ответить

M S

Сергей
1

Что вы! Только забота о здоровье!

Ответить

Evgeny Afanasev

3

iqos прибыльные гораздо, вот и вся суть. По хорошему устройства вообще бесплатно отдавать должны, ведь как только у тебя появляется оно в руках, то ты жёстко привязан к продукции Филипп Мориса. Ты не засунешь туда бонд или ещё какую либо марку сигарет, а если в табачке куда ты зашёл нет стиков, то вместо покупки любой другой пачки ты пойдешь в другую табачку. Это самый главный плюс для всех производителей систем нагревания табака

Ответить

Jake Schneider

2

Следующая новость: Владелец Apple предлагает полностью отказаться от телефонов на базе Android к 2030

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Илья М

1

куда катится мир? компания самостоятельно зарывает легендарную марку свою.
И ради чего, ради какой-то коробченки, от который дым воняет жжеными тряпками.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Илья
2

Я думаю, посчитали, что эти айкосы больше бабла приносят на определенных рынках, типа богатенькой Британии. А на прочих рынках, победнее, и дальше будут сигареты продавать.

Ответить

Dog kapitalist

1

Ахахахха увидят они мир без сигарет , подожди сейчас в росиии начнём табак садить

Ответить

Илья М

Dog
0

по мелочи его и так выращивают, но толку-то.
вся российская табачка (97%+-) принадлежит заграничной топовой тройке же.

Ответить

Dog kapitalist

Илья
1

Это так же как с Иван чаем , пока принадлежит , а потом не принадлежит , всем надо заниматься , курить говно или табак это как хер с пальцем сравнивать , менталитет кто знает англичан а не приезжих из индии поймет

Ответить

Bender Rodriguez

1

 «Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех»

какие заботливые, учитывая что себестоимость пачки стиков в разы меньше чем у пачки сигарет, а стиков в среднем выкуривают больше чем тех же сигарет, то чуваки просто нашли прибыльную жилку. Так же не стоит забывать об устройстве за 100$ + обслуживании на котором тоже явно делаются денюшки

Ответить

Peter Parker

1

Пчёлы против мёда?

Ответить

Кирилл Баскус

0

1. Это прибыльно. Само производство проще, ведь для стиков используют табачную пыль, которую прессуют и катают на листы. Сейчас это безотходное производство.
2. Стоимость устройство. Пользователь сам должен его купить. Причем себестоимость устройства довольно низкая, но без него не удастся получить никотин.
3. Привязка к форм-фактору стиков. Производитель патентует технологию производства стиков. Не важно, парламент, мальборо, фиит - денежки в один карман идут. Производитель активно борется с китайским контрафактом.
4. Производитель знает своих пользователей. Устройство продается под паспорт и номер телефона. Иногда спрашивают номер телефона при продаже стиков.

Ответить

Математический Мика

0

Хрен знает, курю не часто, но от айкоса голова болеть сразу начинает. После сигарет такого нет.

Ответить

Hoken PWNZ

Математический
0

Интенсивно тянешь, походу. У меня поначалу грудак болел от айкоса сильно. Спустя какое то время прошло. Понял, что тяжки стоит делать не так быстро

Ответить

Вадим

0

К такому заявлению очень много вопросов.
А разве филип моррис выпускает только сигареты мальборо на территории Великобритании? 

Как я лично считаю, такое решение может быть связано разве что с тем, что рынок стиков более прибыльный. И тут можно учесть всё, от того что стики нужно покупать у того же производителя, заканчивая повышенным "расходом" по сравнению с обычным сигаретами (конечно, в том числе ограничение на 12 затяжек тоже играет в этом роль). 

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Канищев Максим

0

Как можно тратить деньги на то что тебя убивает?

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