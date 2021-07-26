Philip Morris планирует сосредоточиться на производстве и продаже продуктов без дыма — например, собственной системы нагревания табака iqos.

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Руководство одной из крупнейших табачных компаний в мире Philip Morris объявило, что прекратит продажу сигарет Marlboro в Великобритании в течение десяти лет, пишет The Insider.

Philip Morris выступила за запрет продажи обычных сигарет на территории Великобритании, рассказали в интервью The Telegraph гендиректор компании Андре Каланцопулос и глава совета директоров Яцек Олзак.

Руководители Philip Morris сравнили курение табака с бензиновыми автомобилями. «Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — заявил Олзак.

В 2019 году правительство Великобритании представило «Концепцию по улучшению здоровья населения». Одна из основных целей — полный отказ от сигарет к 2030 году.

Компания продолжит выпуск электронных сигарет, которые считаются менее вредными — например, собственной системы нагревания табака iqos. К 2025 году Philip Morris планирует получить более 50% выручки от продуктов без дыма и не менее $1 млрд от продаж товаров без никотина.