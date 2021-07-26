Владелец iqos призвал отказаться от продажи традиционного табака в Великобритании к 2030 году Статьи редакции
Philip Morris планирует сосредоточиться на производстве и продаже продуктов без дыма — например, собственной системы нагревания табака iqos.
Руководство одной из крупнейших табачных компаний в мире Philip Morris объявило, что прекратит продажу сигарет Marlboro в Великобритании в течение десяти лет, пишет The Insider.
Philip Morris выступила за запрет продажи обычных сигарет на территории Великобритании, рассказали в интервью The Telegraph гендиректор компании Андре Каланцопулос и глава совета директоров Яцек Олзак.
Руководители Philip Morris сравнили курение табака с бензиновыми автомобилями. «Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — заявил Олзак.
В 2019 году правительство Великобритании представило «Концепцию по улучшению здоровья населения». Одна из основных целей — полный отказ от сигарет к 2030 году.
Компания продолжит выпуск электронных сигарет, которые считаются менее вредными — например, собственной системы нагревания табака iqos. К 2025 году Philip Morris планирует получить более 50% выручки от продуктов без дыма и не менее $1 млрд от продаж товаров без никотина.
Для этого Philip Morris купила производителя никотиновой жвачки Fertin Pharma за $820 млн и производителя ингаляторов Vectura за $1,4 млрд.
Просто сигареты недостаточно сильно воняют говном. Подумал изобретатель iqos)
Поэтому сиги проигрывают в конкурентной борьбе с айкосом.
что такое iqos о чем вы вообще пишите айкос химоза не лучше современного сигаретного табака
К 2030 году все курящее население Великобритании будет вонять чем-то средним между горелыми носками и мокрой пепельницей.
Эх… были времена когда так про вэйп шутили)
запах от айкоса не въедается так сильно, как запах сигарет, и от человека и одежды им не пахнет
Это не правда. Достаточно отказаться от курения, чтобы понять как сильно он воняет какой-то дрянью.
По сравнению с сигаретами для курящего человека айкос и правда меньше воняет, но от этого для не курящего он меньше вонять не начинает
Пчелы вовсе не против мёда.... Пчелы просто выводят на рынок новую продуктовую линейку, с большей маржинальностью...
так же как и производители электротранспорта)
Годовой выброс CO2 - 31 млрд тонн
Надо любую эко инициативу рассматривать исходя из этой цифры :))
Ну или как минимум не стоить себе дома из дерева и не увеличивать свою численность.
https://www.youtube.com/watch?v=_HbEl-2n5AQ&list=PLybBpPCOgFt4IANUx-EvScY8W9mbGpGYo&index=8
В конце этого фильма как раз рассказывает, что их практически невозможно утилизировать. Сильный фильм в целом.
Видимость "борьбы" с потреблением никотина. А между тем, лично заметил, что от IQOS тяга к курению значительно выше чем от обычных сигарет. Ну и табак надо выращивать, а это дополнительные траты, к чему они IQOS? Скоро будут делать свои бычки из сена пропитанного никотином, и табак даже не нужно выращивать для этого, а цена за пачку только вырастет, как и прибыль табачных монополистов.
я может открою тебе великий секрет, но сейчас в стике табак для вида, а он уже пропитан глицерином и никотином, и именно он дает дым и вкус
по сути это просто вэйп в привычном для всех форм-факторе
Тяга больше от удобства. Тебе не нужно ничего поджигать, пепельница не нужна, т.е. покурил, кинул рядом и когда нибудь потом выкинул. Можно тянуть одну за одной, если совсем дурак. GLO еще хуже, у них стики кентовские со вкусом какого то печенья. Помню как пачку скурил минут за 30 и не заметил даже
Стопудова сейчас сюда зожники набегут, которые будут трещать про то, что им курящие мешают. Так мешают, что вообще непонятно, как они только дожили до своего возраста, бедняги.
Вот тебе пример. Сижу возле окна открытого. Сейчас жарко. Сосед сбоку курит в окно, дым хуярит прямо в квартиру. Разговаривать с ним бесполезно. Курильщики мешают
Я сам курю, но типа по факту, некурящие эту вонь очень хорошо улавливают
да в курсе я :) у меня обе комнаты на балкон выходят и до дальнего от курящего окна вполне метра 4 может быть - задувает частенько. И следующая по стене соседка демонстративно захлопывает окно когда я закуриваю...но шо поделать, не буду же я бегать с последнего этажа на улицу, да?
Кто не доволен - пусть закупает кондей, так щетаю.
Будешь. На тебя можно спокойно подавать в суд. Соседка просто не знает своих прав.
Покупай свой собственный дом, и никакой сосед тебе не будет дым пускать в окно.
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Уж лучше пусть айкос смолят который не мешает окружающим. Полностью поддерживаю.
А они уже доказали, что айкос менее вредный, чем сигареты ?
Он менее вонючий, как минимум. Достали уже вонючие курильщики, дымящие в лицо на тротуарах
Ну я вот не консерватор и аналогом сигарет считаю вейп. Но от айкоса же реально воняет неприятно. Лучше, чем от Петра какого-нибудь, но всё-же противно. Хотя раньше было ещё хуже, когда айкос только появился от него кукурузой воняло будь здоров, сейчас хоть что-то табачное напоминает.
А зачем нюхать бычки? Покурил, в урну выбросил и готово. Даже пепельница(источник вони) не нужна. А бычки от сигарет оч сильно воняют, выбрасывай не выбрасывай
Так ты не нюхай бычки
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Менять один яд на другой такое себе решение.
Для себя — да, а для окружающих точно хорошее решение. Курильщики сильно воняют
Когда тебе в лицо хуярит пар с какой-то сладкой отдушкой - тоже так себе решение.
Ну надо же! Пчёлы - и вдруг против мёда 🐝
Я уверен - тут нет никакого подвоха! 🤣🤣
Для айкоса не нужно качественное сырье. Достаточно никому ненужных кукурузных листьев пропитанных никотином. Сокращение расходов на сырье считай уже доход.
Айкосы ломаются часто и их можно довольно часто продавать, плюсе можно придумывать новые цвета для девайсов и типа новые функции, например курить два стика под ряд
Айкусь один раз бесплатно меняют(!), не ремонтируют, а именно меняют при поломке
Так пачка стиков стоит как пачка сигарет. При чём дешёвых стиков не бывает (т.е. любители Петра и Явы будут тратить больше). По себестоимости точно сказать не могу, но сена с никотином в стиках меньше. Фильтры чутка хитрее правда.
Т.е. если упрощать, то по деньгам это как сигареты, только ещё девайс для курения покупать нужно. Ну и менять его на "ультра новый с яркими цветами"
в плане, я уверен там не в маржинальности дело, а в том что на рынке нетрадиционных сигарет у них доля рынка гораздо выше чем на рынке традиционных. Баним обычные сиги – автоматически получаем доминирующую долю рынка, который к тому же отрастет за счет курильщиков вынужденно переехавших на iqos.
iqos прибыльные гораздо, вот и вся суть. По хорошему устройства вообще бесплатно отдавать должны, ведь как только у тебя появляется оно в руках, то ты жёстко привязан к продукции Филипп Мориса. Ты не засунешь туда бонд или ещё какую либо марку сигарет, а если в табачке куда ты зашёл нет стиков, то вместо покупки любой другой пачки ты пойдешь в другую табачку. Это самый главный плюс для всех производителей систем нагревания табака
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куда катится мир? компания самостоятельно зарывает легендарную марку свою.
И ради чего, ради какой-то коробченки, от который дым воняет жжеными тряпками.
Я думаю, посчитали, что эти айкосы больше бабла приносят на определенных рынках, типа богатенькой Британии. А на прочих рынках, победнее, и дальше будут сигареты продавать.
Ахахахха увидят они мир без сигарет , подожди сейчас в росиии начнём табак садить
Это так же как с Иван чаем , пока принадлежит , а потом не принадлежит , всем надо заниматься , курить говно или табак это как хер с пальцем сравнивать , менталитет кто знает англичан а не приезжих из индии поймет
«Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех»
какие заботливые, учитывая что себестоимость пачки стиков в разы меньше чем у пачки сигарет, а стиков в среднем выкуривают больше чем тех же сигарет, то чуваки просто нашли прибыльную жилку. Так же не стоит забывать об устройстве за 100$ + обслуживании на котором тоже явно делаются денюшки
1. Это прибыльно. Само производство проще, ведь для стиков используют табачную пыль, которую прессуют и катают на листы. Сейчас это безотходное производство.
2. Стоимость устройство. Пользователь сам должен его купить. Причем себестоимость устройства довольно низкая, но без него не удастся получить никотин.
3. Привязка к форм-фактору стиков. Производитель патентует технологию производства стиков. Не важно, парламент, мальборо, фиит - денежки в один карман идут. Производитель активно борется с китайским контрафактом.
4. Производитель знает своих пользователей. Устройство продается под паспорт и номер телефона. Иногда спрашивают номер телефона при продаже стиков.
Интенсивно тянешь, походу. У меня поначалу грудак болел от айкоса сильно. Спустя какое то время прошло. Понял, что тяжки стоит делать не так быстро
К такому заявлению очень много вопросов.
А разве филип моррис выпускает только сигареты мальборо на территории Великобритании?
Как я лично считаю, такое решение может быть связано разве что с тем, что рынок стиков более прибыльный. И тут можно учесть всё, от того что стики нужно покупать у того же производителя, заканчивая повышенным "расходом" по сравнению с обычным сигаретами (конечно, в том числе ограничение на 12 затяжек тоже играет в этом роль).
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