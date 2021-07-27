Торговля
Nazigul Jusupova

«Магнит» отказался развивать формат алкомаркетов «Магнит вечерний» Статьи редакции

«Магнит вечерний» проигрывал специализированным сетям по ассортименту, считают эксперты.

  • С 2019 года ретейлер открыл три таких магазина, они будут переформатированы в магазины «у дома» или точки «Магнит косметик», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
  • Магазин тестировал торговое оборудование, форматы, навигацию и дизайн полок. По словам представителя «Магнит», самые эффективные решения сейчас используются в алкогольных отделах магазинов крупного формата.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что ассортимент «Магнита вечернего» не отличался от того, что был в обычных точках, и проигрывал специализированным сетям, которые начали перетягивать трафик у магазинов «у дома». Как отмечает партнёр One Story Ольга Сумишевская, сами алкомаркеты начали расширять ассортимент и приблизились к уменьшенному формату магазинов «у дома».
  • «Магнит» — второй по обороту российский ретейлер. Алкомаркет «Магнит вечерний» был запущен в 2019 году. Первый магазин открылся в Самаре. По данным «Ъ», в первом квартале этого года выручка компании выросла на 5,8%, до 397,9 млрд рублей, чистая прибыль — на 158,8%, до 10,9 млрд рублей год к году. На 31 марта у магазина было 21,9 тысяч точек.
  • В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке «Дикси». В рамках сделки ретейлер купит 2612 магазинов «Дикси» формата «у дома» и 39 «суперсторов» под брендом «Мегамарт».

#новости #магнит

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Алексей Штейн

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С КБ и не тягаться. Я алкашку не особо люблю, но там самые низкие цены на соки, напитки, молочку, нарезки мясные и т.д. Очень притягивает

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Yury Grinev

Алексей
4

Еслиб не КБ с кошачим кормом вдвое дешевле чем в магнитах/ашанах/пятерочках - мой кот голодал бы.

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Амбиент Музыкантов

Алексей
0

Вот у нас КБ нет, зато есть аналог - Бристоль.

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Олег Клюев

Амбиент
1

Одна контора. Но ассортимент КБ мне больше нравится

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Михаил Макаров

0

Друган когда в запой уходит, рядом с домом пол КБ скупает за 2 месяца. 

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