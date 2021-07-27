Ozon начал тестировать экспресс-доставку силами продавцов Статьи редакции
К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки.
- Продавцы будут собирать заказы в течение часа и доставлять за 3 часа с момента оформления заказа, сообщили vc.ru в компании.
- Такая доставка будет работать для подарков, букетов, воздушных шаров для украшения интерьера и продуктов питания. Но к новой схеме могут подключиться продавцы товаров любой категории.
- Платформа выступит онлайн-витриной, а продавец будет хранить и обслуживать заказы. Кроме этого, такие продавцы получат преимущество в поисковой выдаче из-за скорости доставки.
- После завершения тестирования компания планирует работать с тысячами продавцов. Осенью компания планирует подключить к доставке логистических партнёров, чтобы расширить возможности продавцов. Ozon будет общаться с покупателями и следить за качеством доставки, продавец сам выберет службу доставки.
- Ozon тестировал модель витрины с конца 2020 года среди более 200 компаний малого бизнеса. Сегодня, по данным компании, по модели витрины работают уже более 5 тысяч продавцов маркетплейса.
Скажите, какие остались нормальные крупные магазины, которые продают только сами? Например, если нужно купить бытовую технику или электронику, телефоны.
С которыми потом не придется играть в игру "мы только информационный сервис"
Так все и остались. Ищете в том же Яндекс.Маркете товар, смотрите, кто продает, переходите на его сайт и покупаете напрямую.
имхо в ЕКаталог больше продавцов, хоть и серый. Больше можно сэкономить
Там полно магазинов с оплатой по карте.
Так же полно магазинов, где оплата только наличными. Как правило, те кто в Яндекс Маркете размещается на данный момент, с оплатой по карте, фактически уже размещают заказ именно с оплатой через Яндекс Маркет.
Остальные же, где сайты с переходом по ссылке это какие-то странные магазы с оплатой чисто налом.
Озон глобал уже обосрались. Ждём теперь кучу жалоб на vc при такой доставке и кто будет нести ответственность не понятно.
Ozon не портите свой бренд экспериментами.
К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки. Прикольно
После завершения тестирования компания планирует работать с тысячами продавцов. Ну давайте,удачи вам
сегодня увидел баннер)) о многом говорит
Эта идея доставки продавцами мне вообще не нравится, из-за того что я этим ИП не доверяю вообще. Притом, что качество этой "доставки" может быть в разы хуже.
На складе хотяб что-то проверяют, минимально. А если эти ИП начнут везти сами, тогда как доказать что камни вместо телефона положил не ты? В общем такое себе.
К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки.
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