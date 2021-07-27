Почему клиенты b2b боятся идти в онлайн и как помочь им преодолеть этот страх

Сегодня клиенты избалованы огромным количеством онлайн сервисов в b2c. Казалось бы, разве могут быть сложности в обращении с новым ИТ-продуктами. Но, несмотря на обилие онлайн приложений и платформ, партнеры в b2b не спешат переходить в цифру, предпочитая покупать и заказывать привычным способом.