Торговля
Nazigul Jusupova

Ozon начал тестировать экспресс-доставку силами продавцов Статьи редакции

К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки.

  • Продавцы будут собирать заказы в течение часа и доставлять за 3 часа с момента оформления заказа, сообщили vc.ru в компании.
  • Такая доставка будет работать для подарков, букетов, воздушных шаров для украшения интерьера и продуктов питания. Но к новой схеме могут подключиться продавцы товаров любой категории.
  • Платформа выступит онлайн-витриной, а продавец будет хранить и обслуживать заказы. Кроме этого, такие продавцы получат преимущество в поисковой выдаче из-за скорости доставки.
  • После завершения тестирования компания планирует работать с тысячами продавцов. Осенью компания планирует подключить к доставке логистических партнёров, чтобы расширить возможности продавцов. Ozon будет общаться с покупателями и следить за качеством доставки, продавец сам выберет службу доставки.
  • Ozon тестировал модель витрины с конца 2020 года среди более 200 компаний малого бизнеса. Сегодня, по данным компании, по модели витрины работают уже более 5 тысяч продавцов маркетплейса.

#новости #ozon

1183 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Daniil Levi

4

Скажите, какие остались нормальные крупные магазины, которые продают только сами? Например, если нужно купить бытовую технику или электронику, телефоны. 

С которыми потом не придется играть в игру "мы только информационный сервис"

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Егор Какой-то

Daniil
3

днс, ситилинк

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Вася Пражкин

Daniil
0

Так все и остались. Ищете в том же Яндекс.Маркете товар, смотрите, кто продает, переходите на его сайт и покупаете напрямую. 

Ответить

Алексей Штейн

Вася
2

имхо в ЕКаталог больше продавцов, хоть и серый. Больше можно сэкономить

Ответить

Влад

Вася
0

Эти сайты, где оплата чисто наличными, доверия не внушают аналогично. Почему в 2021 году я курьеру должен переводить деньги на сбербанк онлайн?

Ответить

Вася Пражкин

Влад
0

Там полно магазинов с оплатой по карте.

Ответить

Влад

Вася
0

Так же полно магазинов, где оплата только наличными. Как правило, те кто в Яндекс Маркете размещается на данный момент, с оплатой по карте, фактически уже размещают заказ именно с оплатой через Яндекс Маркет.

Остальные же, где сайты с переходом по ссылке это какие-то странные магазы с оплатой чисто налом.

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Канищев Максим

3

Озон глобал уже обосрались. Ждём теперь кучу жалоб на vc при такой доставке  и кто будет нести ответственность не понятно.
 Ozon не портите свой бренд экспериментами.

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Галина Гузь

1

К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки. Прикольно 

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Илья Мовчан

1

После завершения тестирования компания планирует работать с тысячами продавцов. Ну давайте,удачи вам

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Влад

Илья
0

Комиссия таже, но доставка ваша :)

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Юрий

0

сегодня увидел баннер)) о многом говорит

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Иван Шеметов

Юрий
0

О чем говорит ? 

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Влад

0

Эта идея доставки продавцами мне вообще не нравится, из-за того что я этим ИП не доверяю вообще. Притом, что качество этой "доставки" может быть в разы хуже.

На складе хотяб что-то проверяют, минимально. А если эти ИП начнут везти сами, тогда как доказать что камни вместо телефона положил не ты? В общем такое себе.

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Читать все 14 комментариев
Торговля
Nazigul Jusupova
Ozon начал тестировать экспресс-доставку силами продавцов Статьи редакции

К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки.

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