МТС купила контроль в блокчейн-платформе Factorin за 867 млн рублей Статьи редакции
Также компания заключила соглашение о праве выкупить оставшуюся долю.
- МТС приобрела 51% факторинговой платформы Factorin, рассказали vc.ru в компании. Из 857 млн рублей 350 млн рублей пойдут на развитие компании.
- Как пишет «Коммерсантъ», основатель и команда сохранили 25% в проекте, еще 24% у Digital Horizon. Вся компания оценивается в 1,7 млрд рублей.
- МТС также заключила опционное соглашение с возможностью приобретения оставшейся доли компании у основателей стартапа в будущем.
- Factorin основана в 2019 году. По собственным данным, системой пользуется более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний, в том числе «Магнит», «Дикси», а также МТС.
- Факторинг — это услуга, которую банк или факторинговая компания оказывает поставщику. Она заключается финансировании поставщика под уступку его прав денежных требований, возникших по поставкам с отсроченным платежом.
Также компания заключила соглашение о праве выкупить оставшуюся долю. Действует. Это главное
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