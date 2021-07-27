Торговля
Евгения Евсеева

МТС купила контроль в блокчейн-платформе Factorin за 867 млн рублей Статьи редакции

Также компания заключила соглашение о праве выкупить оставшуюся долю.

  • МТС приобрела 51% факторинговой платформы Factorin, рассказали vc.ru в компании. Из 857 млн рублей 350 млн рублей пойдут на развитие компании.
  • Как пишет «Коммерсантъ», основатель и команда сохранили 25% в проекте, еще 24% у Digital Horizon. Вся компания оценивается в 1,7 млрд рублей.
  • МТС также заключила опционное соглашение с возможностью приобретения оставшейся доли компании у основателей стартапа в будущем.
  • Factorin основана в 2019 году. По собственным данным, системой пользуется более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний, в том числе «Магнит», «Дикси», а также МТС.
  • Факторинг — это услуга, которую банк или факторинговая компания оказывает поставщику. Она заключается финансировании поставщика под уступку его прав денежных требований, возникших по поставкам с отсроченным платежом.

#новость #мтс

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Антон Добронравов

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За 2 года такой продукт создали. Впечатляет!

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Руслан Кудрявцев

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Также компания заключила соглашение о праве выкупить оставшуюся долю. Действует. Это главное

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Евгений Никитчук

0

изучил вопрос ) был не прав... )

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