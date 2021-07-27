Назначенный после смерти Трубникова бывший доверительный управляющий бизнесом подал в суд на Natura Siberica — Forbes Статьи редакции
Он считает, что представители компании не дали всех документов, необходимых для управления.
- Назначенный после смерти Андрея Трубникова бывший доверительный управляющий Natura Siberica Борис Любошиц лично и через своё агентство «Сезар Консалтинг» подал девять исков против компании, обнаружил Forbes. Все иски поданы не раньше 23 июля.
- В четырёх исках Любошиц утверждает, что бухгалтеры и бывшие гендиректора не предоставили документов для управления и просит передать их — бухгалтерские отчёты, номера счетов, распоряжения и другие. Бывший управляющий подозревает, что фактический руководитель компании пытается скрыть информацию о бизнесе от наследников.
- В июле 2021 года нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, расторгла договор с Любошицом и назначила нового доверительного управляющего Григория Жданова, пишет Forbes со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и юриста компании.
- В мае 2021 года The Bell выяснил, что жены и сын основателя Natura Siberica Андрея Трубникова после его смерти подали иски к юрлицам компании. Истцы считали, что доверительный управляющих работает против них.
- В июне 2021 года появилась информация, что родственники Андрея Трубникова ведут переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о продаже доли акций Natura Siberica.
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