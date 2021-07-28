Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс» увеличит инвестиции в развитие «Маркета», «Еды» и «Лавки» с $400-500 млн до $650 млн в 2021 году Статьи редакции

Деньги направят на развитие логистической инфраструктуры.

  • «Яндекс» увеличил обновил прогноз по вложениям в сегмент электронной коммерции из-за ускоренного роста этого бизнеса, рассказала финдиректор «Яндекса» Светлана Демяшкевич.
  • Этот сегмент включает сервис экспресс-доставки еды «Лавка», доставку «Еды» из ритейла, а также продукты и товары повседневного спроса из «Маркета».
  • Вложения увеличат с запланированных $400-500 млн до $650 млн в течение 2021 года. Около половины средств идёт на развитие логистической инфраструктуры.
  • 28 июля «Яндекс» отчитался за второй квартал 2021 года: общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за квартал увеличился на 144% и составил 26,7 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») вырос на 155% и достиг 35,1 млрд рублей.

  • Яндекс ожидает роста GMV сегмента электронной коммерции в 2021 году в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

#новость #яндекс #яндексмаркет #яндекседа #яндекславка

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Sergey Ontime

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Наедимся кэшбэка на 650 Лямов)

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volkov

Sergey
0

смешно :)

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ur spam

2

Нравятся мне такие оценки.
- Сколько планируем потратить?
- Миллионов 400. Ну может 500. Как карта ляжет. 50 туда, 50 сюда. Сами понимаете...

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Вася Пражкин

ur
2

500 - мы вам, 400 - вы мне обратно на карту.

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Антон Адамов

2

Когда Лавка сделает нормальный квас, а не эти помои что они предлагают под своей этикеткой?

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Сергей Мазур

0

Другими словами: "Нужно увеличить бонусы топ менеджерам на Х% в 2021"

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