Торговля
Nazigul Jusupova

Ретейлер «М.видео-Эльдорадо» внедрил чат-бот с нейросетью, который помогает продавцам отвечать на вопросы клиентов Статьи редакции

Но от услуг продавцов-консультантов компания не отказывается.

  • Нейросеть будет помогать консультантам-продавцам, а не заменит их, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Марыкина.
  • Искусственный интеллект будет отвечать на вопросы покупателей, на которые не всегда может ответить консультант. По словам Марыкина, если продавцу в отдельных случаях нужны от 15 минут до нескольких часов, то ИИ найдёт ответ за секунды.
  • Обучение робота заняло у компании несколько месяцев. Сейчас он отвечает на 50% обращений и умеет работать примерно с 5000 разных ситуаций. Все консультанты получают мобильный доступ к программе через чат-бот.
  • Представитель ретейлера отмечает, что нейросеть в четыре раза снизит время консультантов, которые они тратят, чтобы отвечать покупателям. Но, несмотря на эффективность, компания не планирует отказываться от услуг консультантов-продавцов.
  • Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что в будущем нейросети могут заменить некомпетентных консультантов, которые не отвечают быстро на вопросы клиентов.

#новость #эльдорадо

1208 просмотров
10 10 комментариев
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Honest Sabbatini

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Их послушать, так эти чат боты такие продвинутые и дохрена всего решают. По факту вылавливают из обращения одно слово, которое по его мнению ключевое, и шлет стандартный ответ со ссылкой на какую нибудь лабуду стандартную. А за иными ответами предлагает позвать оператора.

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Алексей Штейн

2

Смысл оплачивать все эти внедрения, если каждый второй напишет "оператор" и продолжит общаться с живым мешком мяса

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ave ego

Алексей
0

насколько я понял, тут хитрость в том, что живому человеку ИИ будут подсказывать шаблоны для ответов :D

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evilnw

Алексей
0

Даже если бот может обработать 50% обращений, то это большая экономия и успех.

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Сергей Белоусов

Алексей
–2

Смысл было вкладывать в изобретения двигателя внутреннего сгорания, если гужевые повозки до сих пор в ходу?

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Алексей Плотников

0

ИИ также будет подбирать товары по «звездочкам»?

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Фагиз Мавлютов

0

Чат бот найдет ответ от 14:59 минут)

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Maksim V.

0

Ответ на вопрос «как отказаться от этой ебаной страховки»?

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Влад Дементьев

0

Вопрос: как отказаться от навязывания Мегого , ОККО и Яндекс плюс при покупке холодильника?

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умный человек

0

Ритейлер не ретейлер

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