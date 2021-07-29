Ретейлер «М.видео-Эльдорадо» внедрил чат-бот с нейросетью, который помогает продавцам отвечать на вопросы клиентов Статьи редакции
Но от услуг продавцов-консультантов компания не отказывается.
- Нейросеть будет помогать консультантам-продавцам, а не заменит их, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Дмитрия Марыкина.
- Искусственный интеллект будет отвечать на вопросы покупателей, на которые не всегда может ответить консультант. По словам Марыкина, если продавцу в отдельных случаях нужны от 15 минут до нескольких часов, то ИИ найдёт ответ за секунды.
- Обучение робота заняло у компании несколько месяцев. Сейчас он отвечает на 50% обращений и умеет работать примерно с 5000 разных ситуаций. Все консультанты получают мобильный доступ к программе через чат-бот.
- Представитель ретейлера отмечает, что нейросеть в четыре раза снизит время консультантов, которые они тратят, чтобы отвечать покупателям. Но, несмотря на эффективность, компания не планирует отказываться от услуг консультантов-продавцов.
- Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что в будущем нейросети могут заменить некомпетентных консультантов, которые не отвечают быстро на вопросы клиентов.
Их послушать, так эти чат боты такие продвинутые и дохрена всего решают. По факту вылавливают из обращения одно слово, которое по его мнению ключевое, и шлет стандартный ответ со ссылкой на какую нибудь лабуду стандартную. А за иными ответами предлагает позвать оператора.
Смысл оплачивать все эти внедрения, если каждый второй напишет "оператор" и продолжит общаться с живым мешком мяса
Смысл было вкладывать в изобретения двигателя внутреннего сгорания, если гужевые повозки до сих пор в ходу?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Вопрос: как отказаться от навязывания Мегого , ОККО и Яндекс плюс при покупке холодильника?
Все знают, как хорошо вести бизнес в США. И что налоги здесь «кусаются» тоже знают, потому их лучше минимизировать. Но вот как это сделать? Тут и начинается дискуссия, споры и тысячи жарких комментариев.
Агентство Buman Media совместно с hh.ru провели исследование российского рынка коммуникаций. В нем приняли участие более 100 директоров и руководителей направлений по корпоративным коммуникациям, работающих в различных отраслях. Сегодня, в День PR-специалиста, мы подводим итоги года в коммуникационной отрасли.
В пятницу 23.07 начали падать китайские акции, а у меня на тот момент были МОМО и утро началось с -340$. Я решил избавиться от них, дабы не увеличивался минус. Пятница только началась и надо бы исправить это недоразумение. И я полез в TAL Education Group. Сначала заработал 200$, потом 120$, потом ещё 130$. Итого отбил минус, да ещё и заработал…
Дело было в 2019 году. Мой провайдер в целом меня устраивал, но цена казалась слегка завышенной, да и просадки в скорости частенько бывали.
И тут как-то звонит мне человек с незнакомого номера, предлагает подключиться к Ростелекому, сэкономить 100 рублей в месяц, получить выше скорость и хороший роутер в аренду за рубль. Я заинтересовался, но мне…
Банкомат не вернул 50 300 рублей. А Банк дальше чат бота по обращению отвечает ориентировочно, когда-нибудь ответим на обращение.
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2021 года на Лондонской бирже.
«Открытие Брокер» значительно упростил процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора для своих клиентов. Теперь его можно получить в личном кабинете на сайте и мобильном приложении «Открытие Брокер» в несколько кликов. Новый функционал позволит инвесторам не тратить время на поездку в офис для подачи документов и пользоваться всеми…
Больше шести лет назад Феликс Зинатуллин основал сервис таргетированной рекламы Церебро Таргет и запустил его сообщество ВКонтакте. Теперь там больше 200 тысяч маркетологов и предпринимателей. За год на донатах через VK Donut паблик заработал 1,7 млн рублей. Вот как это вышло.
Компания перенесла дату выхода сотрудников с удалёнки с 1 сентября на 18 октября из-за вспышки коронавируса.