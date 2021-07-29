За год онлайн-продажи скоропортящихся продуктов выросли в среднем на 120% — исследование Статьи редакции
Продажа таких продуктов — проблемное направление для ритейлеров, но росту помогло развитие экспресс-доставки.
- Рост онлайн-продаж из категории fresh и ultra fresh четыре раза превысил среднюю динамику продаж товаров повседневного спроса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ NielsenIQ.
- Согласно подсчётам, доля продаж выпечки онлайн с июня 2020 года по май 2021 года росли на 166%, морепродуктов — на 141%, молочных продуктов — на 135%, мяса — на 117%, овощей — на 115%, фруктов и орехов — на 110% год к году.
- С 2019 года число покупателей, которые отказывались от онлайн-покупок из-за отсутствия возможности потрогать продукты, снизилось с 57% до 37%, а доля не уверенных в качестве доставляемых продуктов — с 62% до 48%.
- Авторы исследования отмечают, что категория скоропортящихся продуктов была самой проблемной для онлайн-продаж, но ограничения из-за пандемии показали, что заказанные через интернет продукты не уступают по качеству продуктам на полках.
- Представители рынка тоже отметили рост заказов скоропортящихся продуктов. По данным «Сбермаркета», продажи растут год к году на уровне 140%. В «Утконосе» за последний год продажи овощей выросли на 66%, молочной гастрономии — на 56%, морепродуктов — на 51%. В «Vprok.ru Перекресток» сообщили, что одновременно растёт популярность готовых блюд.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что продажа скоропортящихся продуктов самое проблемное направление для ретейлеров, но при этом одно из выгодных. Они связывают рост продаж с развитием экспресс-доставки и распространением тренда в городах и регионах.
Пандемия тут конечно сильно помогла, но в целом все равно рост онлайн-продаж состоялся бы, только может помедленнее.
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