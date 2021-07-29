Как заработать миллионы на продаже туров

В России мы, пожалуй, лучше всех научились продавать путешествия в ценовом сегменте от 3 до 20 миллионов рублей. Если я скажу, «не знаю, как так получилось» или «нам просто повезло» — это будет неправдой. В чем секрет, и можно ли его повторить, если об организации путешествий вы пока еще ничего не знаете, но очень хочется?