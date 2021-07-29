Количество заказов на Wildberries выросло за полгода на 139% — до 300 млн Статьи редакции
Оборот за полгода вырос на 70% — до 303 млрд рублей.
- Оборот Wildberries во втором квартале 2021 года достиг 163,6 млрд рублей и установил квартальный рекорд за все время существования компании — предыдущий рекорд был в четвёртом квартале 2020 года, рассказали vc.ru в компании.
За первые полгода 2021 года оборот Wildberries увеличился на 70% и достиг 303 млрд рублей. Продажи товаров в натуральном выражении выросли на 82%.
- Количество выполненных заказов за январь-июнь 2021 года увеличилось на 139% — до 300,2 млн. Всего в 2020 году компания доставила 323,8 млн заказов. Среднее число заказов в сутки в июне достигло 2 млн по сравнению с 1,5 млн в начале 2021 года.
- Количество продавцов на Wildberries за полгода выросло на 142,7 тысячи — до 234 тысяч: это в 5,5 раз больше по сравнению с июнем 2020 года. Более 80% — представители малого и среднего бизнеса. Количество зарегистрированных пользователей за полгода выросло на 6 млн, до 46 млн человек.
Я тот самый который ни разу не заказывал ✌️
Осталось ещё 100 миллионов таких же
Все красиво звучит, но по факту в маленьких магазинах зачастую решить любую проблему проще.
Последний раз когда я заходил в ВБ, чел передо мной чуть ли не матом ругался. Ему в 3й (третий, Карл!) раз прислали обувь 43 размера, вместо 41. И такие проблемы через вб поддержку решать замучаешься
Да, ценность персонального сервиса/ответственности никто не может отменить.
Вообщем эпоха всяких маленьких интернет магазинов - прошла.
Не совсем так.
Зависит от товара.
Если речь о перепродажах китайской мелочевки - наверное, вы правы.
А если производитель продает в магазине собственный товар - это удобное и работающее/выгодное дополнение к маркетплейсам, к дистрибьюторам, к ритейлу.
Только кто о нём узнает, когда через года три все будут искать товары в маркетплейсах, а не в гугле.
А вот это зависит от коммерческой/маркетинговой/ценовой политики.
Но в рассуждениях на эту тему мы вступаем на зыбкую почву интересов. Так что я - пас.
я перешел на озон по одной причине, Я хз почему, но ВБ всегда присылает вскрытый товар и облапанный сотней людей. В озоне все в заводской пленке хотя бы
Вот тут не соглашусь. Не люблю озон за то что там товар всегда приходит в коробке, которая в пленке, а потом сверху еще одна коробка, еще одна, еще одна, иголка в яйце, яйцо в курице и так далее. Просто заебешься на ПВЗ стоять с ножичком и это всё разрезать. А на ВБ таких как у вас случаев лично у меня никогда не было, всегда всё цивильно было.
Это и минус, все в прозрачных пакетах, не удобно получать те же анальные шарики(не себе), вся очередь смотрит
WB нравится тем, что доставка даже мелочевки в пункт выдачи бесплатная, на 100-500 руб.
Она не бесплатная, просто ее за вас оплачивает продавец))
Следует уточнить:
- доставка WB ему/продавцу обходится в Х руб.
- доставка продавцу, с его собственной/аутсорсинговой курьерской службой, обходится в 5-25Х.
В этом - основная выгода маркетплейсов для продавцов и покупателей.
Около 600 продаж на WB - наш вклад в распространение интереса к морской воде для домашнего применения.
Я просуммировал бутылки по 2 л и по 5 л (этих больше покупают).
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