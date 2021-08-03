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Торговля
Илья Склюев

Пепельница почти за $3000 и коробок спичек за $435: Good Art HLYWD продаёт очень дорогие аксессуары — и их покупают Статьи редакции

Джош Уорнер создаёт всю продукцию вручную, устанавливает высокие цены и уверен, что «зажигалка за тысячу долларов — абсурд, но радость от её роскоши — то, чем можно наслаждаться».

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Джош Уорнер Heddels

В начале 1990-х Джош Уорнер создавал украшения для пирсинга и продавал их на улице за карточным столом калифорнийского пляжа Венис бич. В 2021 году ювелирные изделия, чехлы и обложки Good Art HLYWD вручную производит команда из 12 человек.

Среди товаров бренда можно найти:

  • Крышку для упаковки глазных капель за $325.
Крышка для упаковки глазных капель Good Art HLYWD
  • Ёмкость для санитайзера за $425.
  • Коробок для спичек за $435.
Коробок для спичек Good Art HLYWD
  • Обложку для блоконота Moleskine за $555.
  • Серебряную цепочку за $1375.
  • Пепельницу за $2925.
Пепельница Good Art HLYWD

Цену своих работ основатель Good Art HLYWD объяснял так: «Зажигалка за тысячу долларов — абсурд, но радость от её роскоши — то, чем можно наслаждаться».

Среди клиентов Уорнера: Сандра Буллок, Джессика Альба, Леброн Джеймс, Вупи Голдберг, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и другие.

Детство и вдохновение

Школьником будущий основатель Good Art HLYWD провёл полтора года на окраине небольшого города в штате Монтана. Там он строил бревенчатые хижины и колол дрова, чтобы не замёрзнуть зимой.

«В Монтане неприятности — это когда у тебя сломаны кости, переохлаждение или ты мертв. Это гораздо более экстремальная среда, чем город, где ты беспокоишься о том, чтобы просто не облажаться», — рассказал он.

Затем он переехал сначала в калифорнийский Охай, а после — в прибрежный район Лос-Анджелеса Венис.

Основатель Good Art HLYWD говорил, что его эстетическое чувство сформировалось в детстве. Отец часто брал Джоша с собой на блошиный рынок Rose Bowl в Лос-Анджелесе. Уорнер-старший любил различные механизмы и покупал домой целые фургоны, полные «деталей и корпусов игровых автоматов, шестерёнок и колёс».

Каждое из украшений Good Art HLYWD собирается из маленьких деталей The Hundreds

Отец Уорнера восстанавливал игровые автоматы и установки для продажи жевательной резинки — то, что он так любил в детстве, но не мог купить. Уорнер перенял любовь к старой технике. В разговоре с журналистами Juxtapoz Magazine он описал пример своего эстетического идеала — швейную машинку Singer.

«Поколение моего отца сочетало в себе механическое мастерство, функциональность и эстетику. Старые машины выглядят круче, чем новые. Кто-то подходит к старой машинке Singer и создаёт что-то красивое? В этом есть смысл. Нужно быть мудаком, чтобы сделать что-то уродливое на такой красивой машине», — говорил Уорнер.

Швейная машинка Singer StepTwo

Он также пояснил, что ему нравятся вещи, которые хорошо работают и в то же время вызывают эмоции. В качестве примера Уорнер привёл один из товаров Good Art HLYWD — зажигалку Bic в серебряном чехле за $1925.

Съёмная зажигалка BIC и чехол из серебра Good Art HLYWD

«Абсурдность некоторых вещей, которые я делаю, забавна. Как зажигалка за $2000. Это смешно, но в то же время, черт возьми, действительно приятно», — объяснил Уорнер.

Начало работы и популярность

В 1990-м году внимание Уорнера привлекли серьги одного одного из прохожих в Лос-Анджелесе. Тот посоветовал будущему ювелиру сходить в магазин The Gauntlet на Санта-Монике в Западном Голливуде, чтобы найти похожие. Уорнер тогда не разбирался в пирсинге и связанных с ним украшениях. Он посетил магазин.

«Это было похоже на сцену в фильме, где в комнату входит кто-то, кто не в курсе, все смеются над ним вполголоса, и тот выбегает в слезах. За одним исключением: я сказал парню, чтобы он пошел к чёрту», — вспоминал Уорнер.

Магазин The Gauntlet был первым в Лос-Анджелесе, где продавались украшения для пирсинга Running the Gauntlet

После посещения The Gauntlet Уорнер купил проволоку и смастерил несколько серёжек. Они были похожи на те, что он хотел купить. Уорнер начал создавать собственные украшения для пирсинга и демонстрировать их на себе, сидя без рубашки за карточным столом на пляже Венис бич.

Первая крупная продажа украшений на улице принесла ему $550: покупателем стал представитель NaNa, одного из из первых панк-рок магазинов в Санта-Монике.

Венис бич в Лос-Анджелесе Sygic Travel

Деньги с продажи украшений Уорнер потратил на открытие производства в Лос-Анджелесе. По словам Juxtapoz Magazine, основатель нашёл несколько станков, которые обычно встречаются в швейцарских часовых мастерских.

В 2010 году Уорнер подобрал для Сильвестра Сталлоне кольцо, который тот носил в фильме «Неудержимые». Основатель Good Art HLYWD был поклонником артиста, а последний узнал об ювелире через свою жену.

Кольцо героя Сталлоне из «Неудержимых» Heddels

Жена Сталлоне купила у Уорнера золотой браслет, после чего актёр попросил сделать ему кольцо с черепом для съёмок. Сталлоне и Уорнер шесть недель не могли договориться о внешнем виде украшения, после того, как актёр отказался от первого прототипа.

Когда ему не понравилось то, что я принес, я подумал: «Ну я на тебя не работаю! Это мое кольцо с черепом, и если оно тебе не нравится, тебе необязательно его покупать».

Джош Уорнер

После долгих споров Сталлоне согласился взять для «Неудержимых» одно из колец, которые ему прислали на съёмочную площадку. В 2018 году такое же кольцо продавалось в Good Art HLYWD за $795, но к 2021 году его убрали из ассортимента. У компании были и другие звёздные клиенты: Миранда Керр, Моррисси, Джон Гальяно и Джон Бон Джови.

Философия Джоша Уорнера

Журналисты Heddels в 2016 году описали Уорнера как человека, который может часами объяснять тонкости хорошего художественного произведения. Слегка сумасшедший в хорошем смысле этого слова человек, который испытывает неукротимое желание создавать лучшие украшения — таким в издании увидели Уорнера.

Один из сотрудников Good Art HLYWD за работой The Hundreds

В интервью в 2015 году Уорнер рассказал, что вырос в окружении того, что считал классическими американскими ценностями: тяжёлый труд за зарплату, качественная работа и единство с тем, что производишь и отмечаешь своим именем. Свои украшения Уорнер предпочитает создавать с помощью инструментов столетней давности и на долгие годы вперёд.

Производство Good Art HLYWD расположилось в Лос-Анджелесе в помещении, где работают все мастера. По словам Уорнера, такой подход позволяет компании нести полную ответственность за продукт: мгновенно обсуждать идеи, вносить изменения и работать под взаимным контролем сотрудников.

Покупатели украшений Уорнера отзывались о них, как о продукте, который делает их частью семьи Good Art HLYWD. Клиенты также отмечали качество товаров, внимание к деталям и «энергетику» — она выражалась в упаковке и рукописных записках от создателей.

Интервью с Уорнером

«Когда я делаю украшения, в этом есть ирония. Могу сделать цепочку для кошелька ценой $4000 похожей на ту, что можно купить в хозяйственном магазине за $30. Это чертовски безумно», — рассказывал Уорнер.

Джош Уорнер на своём производстве The Hundreds

Цена на самые дешёвые цепочки с украшениями на сайте Good Art HLYWD начинается от $55, а чтобы получить самый дорогой браслет из белого золота, придётся заплатить $67 500.

Браслет из белого золота за $67 500 Good Art HLYWD

В разговоре с журналистами US Weekly Уорнер объяснил популярность своей продукции: люди находят в ней то, что «искали всё время, но до сих пор не могли придумать названия».

#украшения #goodarthlywd #какэтобыло

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2 комментария
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boj Ko

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Все уже копируют в Китае как за здасте! 
можно полный Цыган пакет купить за 2-3 тыщи баксов Good Art HLYWD 
Что собственно и делают наши барыги кто толкает в США как Б\У Оригинал на Ебай!  Когда я не думал о своей карме я им даже помогал строить маркетинг.
Сегодня китайцев мастеров держат прямо в США, где они делают  и копии и состаривание  искусственное для перепродажи на Ebay

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Для закладок

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 Браслет из белого золота за $67 500

Что должно быть в голове у людей для покупки такого? Это точно не вписывается в условный лагом

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