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Торговля
Евгения Евсеева

«Самокат» стал бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев во время работы Статьи редакции

Страховка оформляется автоматически, максимальная выплата — 500 тысяч рублей.

16 16 комментариев
1095 просмотров

«Самокат» запустил программу «Забота о курьере» вместе «Ренессанс страхование», рассказали vc.ru в сервисе. Сейчас в «Самокате» зарегистрировано 20 тысяч курьеров в 22 городах.

Курьеры могут получить компенсацию до 500 тысяч рублей. Страховая программа бесплатная, она действует во время выполнения заказа для всех курьеров по России — пеших, на велосипедах и самокатах. Под страховку не попадают повреждения, полученные в состоянии опьянения.

Подключение к программе автоматическое, курьерам не нужно покупать полисы или писать заявление на страховку.

В случае травмы курьеру нужно сообщить о происшествии в приложении, обратиться к врачу и предоставить медицинские документы — не позднее месяца после травмы.

Специалисты помогут курьеру составить документы, после этого нужно передать их в страховую компанию. Деньги начислят в течение 15 дней.

«"Самокат" очень быстро растет. Каждый месяц мы открываем до 100 новых дарскторов, и через наших партнёров нанимаем на работу до 1000 курьеров. Мы стремимся создать комфортные и безопасные условия работы для всех сотрудников и партнеров сервиса», — отметил замгендиректора «Самоката» Андрей Данилко.

  • Осенью 2019 года «Яндекс.Еда» начала страховать курьеров-партнёров на сумму до 2 млн рублей. В «Яндексе» уточнили vc.ru, что она действует и для курьеров «Лавки» — компенсацию выплатят за травмы на рабочей смене, даже, например, если он получит повреждение после возвращения с заказа на склад. Также у сервиса есть расширенная страховка для курьеров и водителей «Такси», которая действует круглосуточно, и аналоги «больничных».
  • В Delivery Club страховку курьерам предоставляют некоторые логистические партнёры сервиса. На момент написания заметки в сервисе не уточнили vc.ru, действуют ли в Delivery Club программы страхования.

#новость #самокат

16 16 комментариев
1
9
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16 комментариев
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Alexandr Shkuriin

11

Недавно при мне сбили курьера. Виновник вышел и начал некрасиво выражаться, оскорбляя курьера. А тот на сломанном велосипеде (колесо помялось) пошёл дальше, доставлять заказ. На обратном пути, завязался диалог и он сказал «заказ ведь нужно доставить». Хотя парень сам хромал. Я как раз подумал о том, что страховка таким ребятам не помешала бы. Хотя он ничего не нарушал, из поворота выскочила Машина и парня повалила.

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Мурад Муртазалиев

Alexandr
2

Насколько их там нагибают, что они оставляют место происшествия, хоть и не виноваты.

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Кровавый микроскоп

Мурад
0

Иногда можно встретить ответственных людей. Такое бывает -) 

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Мурад

Кровавый
0

Можно, но ДТП, сломанный велик, и уйти хромая, когда какой-то водятел тебя сбил, ради заказа. Это как раз безответственно.

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Vlad Azimov

9

Давно пора. Любой сотрудник должен быть застрахован. А самокат вообще бомба. Часто юзать.

Ответить

Александр Крот

5

Если для курьеров эта, безусловно нужная вещь, бесплатна то кто за нее в итоге платит? Неужели входит в стоимость заказа?
И второй вопрос- а если курьер виновник столкновения, страховка покроет издержки пострадавшему?

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Мамин Данила

Александр
2

Инвесторы оплатят))

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Klim Kin

Александр
0

Пострадавший "не курьер" в сделку не входит!)

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Михаил Синицын

2

Отличный сервис, всем рекомендую.

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Денис Бондарев

2

Как бы нас волной травм и страховых выплат не накрыло)
Ждем посты в "Приемной"- "получил травму,страховку не оплатили"

Ответить

S.Z

Денис
0

Боюсь немногие курьеры знают о vc

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Мамин Данила

0

@Самокат , можно попросить как то, чтобы курьеров поучили манерам(даркстор прямо в моем доме,адрес могу в личку кинуть). Дело в том, что они в перерывах от заказов курят, сидя на поребрик и бросают окурки на землю прямо+когда поставки и машины приезжают, они наезжают на газон

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Роман Аванесов

0

15 минут и полляма придут!

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Елена Макаренко

0

Ну наконец-то 👍👍👍👍👍

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Temur Qochqorov

0

Salomalekum

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Serge Nekoval

0

А ОСАГО есть у курьеров? А то мне тут один машину помял своим велосипедом

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