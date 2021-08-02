«Самокат» стал бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев во время работы Статьи редакции
Страховка оформляется автоматически, максимальная выплата — 500 тысяч рублей.
«Самокат» запустил программу «Забота о курьере» вместе «Ренессанс страхование», рассказали vc.ru в сервисе. Сейчас в «Самокате» зарегистрировано 20 тысяч курьеров в 22 городах.
Курьеры могут получить компенсацию до 500 тысяч рублей. Страховая программа бесплатная, она действует во время выполнения заказа для всех курьеров по России — пеших, на велосипедах и самокатах. Под страховку не попадают повреждения, полученные в состоянии опьянения.
Подключение к программе автоматическое, курьерам не нужно покупать полисы или писать заявление на страховку.
В случае травмы курьеру нужно сообщить о происшествии в приложении, обратиться к врачу и предоставить медицинские документы — не позднее месяца после травмы.
Специалисты помогут курьеру составить документы, после этого нужно передать их в страховую компанию. Деньги начислят в течение 15 дней.
«"Самокат" очень быстро растет. Каждый месяц мы открываем до 100 новых дарскторов, и через наших партнёров нанимаем на работу до 1000 курьеров. Мы стремимся создать комфортные и безопасные условия работы для всех сотрудников и партнеров сервиса», — отметил замгендиректора «Самоката» Андрей Данилко.
- Осенью 2019 года «Яндекс.Еда» начала страховать курьеров-партнёров на сумму до 2 млн рублей. В «Яндексе» уточнили vc.ru, что она действует и для курьеров «Лавки» — компенсацию выплатят за травмы на рабочей смене, даже, например, если он получит повреждение после возвращения с заказа на склад. Также у сервиса есть расширенная страховка для курьеров и водителей «Такси», которая действует круглосуточно, и аналоги «больничных».
- В Delivery Club страховку курьерам предоставляют некоторые логистические партнёры сервиса. На момент написания заметки в сервисе не уточнили vc.ru, действуют ли в Delivery Club программы страхования.
Недавно при мне сбили курьера. Виновник вышел и начал некрасиво выражаться, оскорбляя курьера. А тот на сломанном велосипеде (колесо помялось) пошёл дальше, доставлять заказ. На обратном пути, завязался диалог и он сказал «заказ ведь нужно доставить». Хотя парень сам хромал. Я как раз подумал о том, что страховка таким ребятам не помешала бы. Хотя он ничего не нарушал, из поворота выскочила Машина и парня повалила.
Насколько их там нагибают, что они оставляют место происшествия, хоть и не виноваты.
Давно пора. Любой сотрудник должен быть застрахован. А самокат вообще бомба. Часто юзать.
Если для курьеров эта, безусловно нужная вещь, бесплатна то кто за нее в итоге платит? Неужели входит в стоимость заказа?
И второй вопрос- а если курьер виновник столкновения, страховка покроет издержки пострадавшему?
Как бы нас волной травм и страховых выплат не накрыло)
Ждем посты в "Приемной"- "получил травму,страховку не оплатили"
@Самокат , можно попросить как то, чтобы курьеров поучили манерам(даркстор прямо в моем доме,адрес могу в личку кинуть). Дело в том, что они в перерывах от заказов курят, сидя на поребрик и бросают окурки на землю прямо+когда поставки и машины приезжают, они наезжают на газон
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