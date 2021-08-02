Страховка оформляется автоматически, максимальная выплата — 500 тысяч рублей.

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«Самокат» запустил программу «Забота о курьере» вместе «Ренессанс страхование», рассказали vc.ru в сервисе. Сейчас в «Самокате» зарегистрировано 20 тысяч курьеров в 22 городах.

Курьеры могут получить компенсацию до 500 тысяч рублей. Страховая программа бесплатная, она действует во время выполнения заказа для всех курьеров по России — пеших, на велосипедах и самокатах. Под страховку не попадают повреждения, полученные в состоянии опьянения.

Подключение к программе автоматическое, курьерам не нужно покупать полисы или писать заявление на страховку.

В случае травмы курьеру нужно сообщить о происшествии в приложении, обратиться к врачу и предоставить медицинские документы — не позднее месяца после травмы.

Специалисты помогут курьеру составить документы, после этого нужно передать их в страховую компанию. Деньги начислят в течение 15 дней.

«"Самокат" очень быстро растет. Каждый месяц мы открываем до 100 новых дарскторов, и через наших партнёров нанимаем на работу до 1000 курьеров. Мы стремимся создать комфортные и безопасные условия работы для всех сотрудников и партнеров сервиса», — отметил замгендиректора «Самоката» Андрей Данилко.