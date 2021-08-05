«Яндекс.Маркет» начал продавать товары в кредит Статьи редакции
Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».
Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе во время оформления заказа — банк обещает рассмотреть её за несколько минут, рассказали vc.ru в компании.
Это позволит купить, например, дорогой товар вроде смартфона или велосипеда, получить его с доставкой, а за заказ рассчитаться потом. Первый партнёр — «Тинькофф», в будущем сервис может подключить и другие банки.
Пользователи могут взять кредит на сумму от 3 тысяч до 200 тысяч рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.
Оформить в кредит можно один или несколько товаров — пока только те, что доставляет сам «Маркет». В будущем можно будет купить и товары продавцов-партнёров маркетплейса.
Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Маркете» или в корзине при оформлении заказа. Если заказ делает клиент «Тинькофф», после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку.
Всем остальным придётся подписать кредитный договор — сделать это можно в течение двух недель. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита. После подписания покупка будет оплачена, а пользователь сможет выбрать дату доставки.
Погашать кредит можно в приложении «Тинькофф». Если пользователь решит вернуть товар, банк автоматически закроет кредит и вернёт уже заплаченные деньги. Если вернуть только несколько товаров из заказа — банк пересчитает кредит с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых сумм.
- С июня 2020 года на Wildberries можно купить товары в кредит и рассрочку. Кредиты на Ozon работают с 2019 года.
Теперь аккаунты яндекса станут угонять еще чаще, спасибо
Потребительские кредиты важная часть нашей модели экономики, и чем проще их выдавать для спонтанных покупок, там бодрее для экономики. Но что же делать тем, кому не нужны микрозаймы и кредит на айфон? Где моя галка на Госуслугах «не хочу простые кредиты без моего физического участия»?
Давайте говорить откровенно, лучше кредит от даже самого помоешного банка чем от организации, которая выдает микрозаймы под необоснованно бешеные проценты
Ну благодаря закону по сути, проценты не особо большие, всего 100 процентов вроде
Отличный сервис, быстрая доставка, клиентоориентированная техподдержка, низкие ставки по кредиту на товары.
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Это всё, чего нет и не будет у Яндекса.
Отличное комбо (нет), ждем на vc еще больше статей от пострадавших про Яндекс и Тинькофф
Уверена, что если бы в некоторых компаниях было бы норм отношение к покупателю/потребителю, называйте как хотите, то люди всегда давали бы фидбек о своем позитивном опыте, а когда техподдержка дает тебе заскриптованные ответы в которых кроме воды больше ничего толкового нет- ну такое себе, отсюда мы и видим заголовки как какой-то банк или маркетплейс опять где-то нашкодил
Почему они не используют свой банк для этого. У них же есть он.
Так это вы не в курсе
Скоро:
"На стыке технологий и человеческого фактора и не такое бывает" (с) Яндекс.
Какую инфу нужно предоставлять для анкеты на одобрение? Телефоны всех друзей и родственников?
Уже хорошо, что додумались рассрочку за счёт поставщиков не сделать. Хотя, зря я это сказал.
А так, везде уже есть онлайн кредит, новость только если в партнёрстве тинька и Яндекса.
Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.
аээээ чеее
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Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».
Друзья привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может кому-нибудь будут полезны.
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