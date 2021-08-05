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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» начал продавать товары в кредит Статьи редакции

Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».

22 22 комментария
1794 просмотров

Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе во время оформления заказа — банк обещает рассмотреть её за несколько минут, рассказали vc.ru в компании.

Это позволит купить, например, дорогой товар вроде смартфона или велосипеда, получить его с доставкой, а за заказ рассчитаться потом. Первый партнёр — «Тинькофф», в будущем сервис может подключить и другие банки.

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Пользователи могут взять кредит на сумму от 3 тысяч до 200 тысяч рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.

Оформить в кредит можно один или несколько товаров — пока только те, что доставляет сам «Маркет». В будущем можно будет купить и товары продавцов-партнёров маркетплейса.

Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Маркете» или в корзине при оформлении заказа. Если заказ делает клиент «Тинькофф», после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку.

Всем остальным придётся подписать кредитный договор — сделать это можно в течение двух недель. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита. После подписания покупка будет оплачена, а пользователь сможет выбрать дату доставки.

Погашать кредит можно в приложении «Тинькофф». Если пользователь решит вернуть товар, банк автоматически закроет кредит и вернёт уже заплаченные деньги. Если вернуть только несколько товаров из заказа — банк пересчитает кредит с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых сумм.

#новость #яндексмаркет #тинькофф #яндекс

22 22 комментария
9
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22 комментария
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Beerman

9

Теперь аккаунты яндекса станут угонять еще чаще, спасибо

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Konstantin Timokhin

Beerman
1

Потребительские кредиты важная часть нашей модели экономики, и чем проще их выдавать для спонтанных покупок, там бодрее для экономики. Но что же делать тем, кому не нужны микрозаймы и кредит на айфон? Где моя галка на Госуслугах «не хочу простые кредиты без моего физического участия»?

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Влад

Konstantin
1

Давайте говорить откровенно, лучше кредит от даже самого помоешного банка чем от организации, которая выдает микрозаймы под необоснованно бешеные проценты

Ответить

Иван Шеметов

Влад
0

Ну благодаря закону по сути, проценты не особо большие, всего 100 процентов вроде 

Ответить

Холден Колфилд

Beerman
1

Страшно, очень страшно

Ответить

Евгений Кузовкин

6

Отличный сервис, быстрая доставка, клиентоориентированная техподдержка, низкие ставки по кредиту на товары.
...
...
...
Это всё, чего нет и не будет у Яндекса.

Ответить

Иван Гуляев

4

Яндекс.Коллекторы уже есть?

Ответить

Nastya Potapova

2

Отличное комбо (нет), ждем на vc еще больше статей от пострадавших про Яндекс и Тинькофф

Ответить

Влад

Nastya
1

Проблемы есть везде, но так же есть случаи где это очень удобно. Никто же не пишет об успешной покупке на Яндекс Маркете..

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Nastya Potapova

Влад
0

Уверена, что если бы в некоторых компаниях было бы норм отношение к покупателю/потребителю, называйте как хотите, то люди всегда давали бы фидбек о своем позитивном опыте, а когда техподдержка дает тебе заскриптованные ответы в которых кроме воды больше ничего толкового нет- ну такое себе, отсюда мы и видим заголовки как какой-то банк или маркетплейс опять где-то нашкодил

Ответить

Влад

Nastya
0

К сожалению это не так работает..

Ответить

Nastya Potapova

Влад
0

тогда пусть каждый останется при своем мнении)

Ответить

Andrey Vasilev

1

Ставка начинается от 18%

Узнаю родной тиньк.

Ответить

SEO-Шмео

0

Почему они не используют свой банк для этого. У них же есть он.

Ответить

Kuper Bad

SEO-Шмео
–3

Если ты не в курсе новостей, то Сбербанк забрал всю долю себе в Яндекс деньгах, то есть это уже сберу принадлежит.
То есть и Яндекс касса теперь их, а там есть рассрочки на 3 месяца и на 12 месяцев кредит.

Ответить

Maxim Sergeevich

Kuper
1

Так это вы не в курсе

«Яндекс» купил банк: какие услуги он может…
Аналитики оценивают перспективы компании на финтех-рынке.
vc.ru
Ответить

SEO-Шмео

Kuper
0

Вы

Ответить

lakoros

SEO-Шмео
0

Он еще "не готов" не так давно купили.

Ответить

Viktor Mann

0

Скоро:
"На стыке технологий и человеческого фактора и не такое бывает" (с) Яндекс.

Ответить

rocket rocket

0

Какую инфу нужно предоставлять для анкеты на одобрение? Телефоны всех друзей и родственников?

Ответить

Anton Alexeev

0

Уже хорошо, что додумались рассрочку за счёт поставщиков не сделать. Хотя, зря я это сказал.
А так, везде уже есть онлайн кредит, новость только если в партнёрстве тинька и Яндекса.

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IO

0

Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.

аээээ чеее

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