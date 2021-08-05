Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».

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Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе во время оформления заказа — банк обещает рассмотреть её за несколько минут, рассказали vc.ru в компании.

Это позволит купить, например, дорогой товар вроде смартфона или велосипеда, получить его с доставкой, а за заказ рассчитаться потом. Первый партнёр — «Тинькофф», в будущем сервис может подключить и другие банки.

Пользователи могут взять кредит на сумму от 3 тысяч до 200 тысяч рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.

Оформить в кредит можно один или несколько товаров — пока только те, что доставляет сам «Маркет». В будущем можно будет купить и товары продавцов-партнёров маркетплейса.

Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Маркете» или в корзине при оформлении заказа. Если заказ делает клиент «Тинькофф», после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку.

Всем остальным придётся подписать кредитный договор — сделать это можно в течение двух недель. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита. После подписания покупка будет оплачена, а пользователь сможет выбрать дату доставки.