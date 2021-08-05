«Яндекс.Маркет» запустил продажу товаров в кредит Статьи редакции
Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».
Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе во время оформления заказа — банк обещает рассмотреть её за несколько минут, рассказали vc.ru в компании.
Это позволит купить, например, дорогой товар вроде смартфона или велосипеда, получить его с доставкой, а за заказ рассчитаться потом. Первый партнёр — «Тинькофф», в будущем сервис может подключить и другие банки.
Пользователи могут взять кредит на сумму от 3 тысяч до 200 тысяч рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.
Оформить в кредит можно один или несколько товаров — пока только те, что доставляет сам «Маркет». В будущем можно будет купить и товары продавцов-партнёров маркетплейса.
Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Маркете» или в корзине при оформлении заказа. Если заказ делает клиент «Тинькофф», после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку.
Всем остальным придётся подписать кредитный договор — сделать это можно в течение двух недель. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита. После подписания покупка будет оплачена, а пользователь сможет выбрать дату доставки.
Погашать кредит можно в приложении «Тинькофф». Если пользователь решит вернуть товар, банк автоматически закроет кредит и вернёт уже заплаченные деньги. Если вернуть только несколько товаров из заказа — банк пересчитает кредит с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых сумм.
Отличный сервис, быстрая доставка, клиентоориентированная техподдержка, низкие ставки по кредиту на товары.
...
...
...
Это всё, чего нет и не будет у Яндекса.
Также их могут обязать вести отдельную страницу для таких каналов.
Мама, послушай, я подумываю создать приложение с рецептами. Ты сможешь загрузить его на свое устройство и просматривать рецепты, которые тебе нравятся, отмечать свои любимые, сохранять и делиться ими с друзьями. Как ты думаешь, это хорошая идея? — Ну… хммм… конечно, милая. Звучит потрясающе!
С 1 августа «БКС Мир инвестиций» проводит акцию для клиентов - разыгрываются часы Apple Watch Series 6 и Samsung Galaxy Watch 3. «Умные» часы от Apple и Samsung помимо своих основных функций позволяют также просматривать информацию о фондовом рынке, отслеживать котировки, добавлять ценные бумаги в портфель или удалять их оттуда.
Компания уволила тех, кто «отсиживался».
О самоликвидации также сообщила «Правозащита Открытки».
За один только 2020 год на Западе запустились сразу несколько ярких банковских продуктов для детей. Например, британский Starling объявил о выпуске детского счета Kite, JPMorgan Chase представил продукт для финансовой грамотности детей Chase First Banking, а Apple запустил Cash Family.
Компания — один из лидеров рынка, но чтобы сохранить позиции, ей нужно инвестировать в исследования и увеличивать количество беспилотников, считают аналитики.
Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».
Дата выхода книги пока неизвестна.
Huawei и Xiaomi потеснили Apple в пятерке популярных смартфонов у пользователей Yota, который занял четвертое место, не удержав “бронзу” прошлого года.