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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» запустил продажу товаров в кредит Статьи редакции

Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».

2 2 комментария
326 просмотров

Кредитную заявку можно подать на маркетплейсе во время оформления заказа — банк обещает рассмотреть её за несколько минут, рассказали vc.ru в компании.

Это позволит купить, например, дорогой товар вроде смартфона или велосипеда, получить его с доставкой, а за заказ рассчитаться потом. Первый партнёр — «Тинькофф», в будущем сервис может подключить и другие банки.

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Пользователи могут взять кредит на сумму от 3 тысяч до 200 тысяч рублей и на срок от 3 до 24 месяцев. Ставка начинается от 18% годовых и зависит от выбранного срока, кредит можно погасить досрочно.

Оформить в кредит можно один или несколько товаров — пока только те, что доставляет сам «Маркет». В будущем можно будет купить и товары продавцов-партнёров маркетплейса.

Выбрать оплату в кредит можно в карточке товара на «Маркете» или в корзине при оформлении заказа. Если заказ делает клиент «Тинькофф», после одобрения кредита платёж моментально проходит — и маркетплейс сразу передаёт товар на доставку.

Всем остальным придётся подписать кредитный договор — сделать это можно в течение двух недель. Для этого представитель банка приедет сам — адрес, дату и время встречи тоже можно указать при оформлении кредита. После подписания покупка будет оплачена, а пользователь сможет выбрать дату доставки.

Погашать кредит можно в приложении «Тинькофф». Если пользователь решит вернуть товар, банк автоматически закроет кредит и вернёт уже заплаченные деньги. Если вернуть только несколько товаров из заказа — банк пересчитает кредит с учётом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесённых сумм.

#новость #яндексмаркет #тинькофф #яндекс

2 2 комментария
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Beerman

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Теперь аккаунты яндекса станут угонять еще чаще, спасибо

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Евгений Кузовкин

0

Отличный сервис, быстрая доставка, клиентоориентированная техподдержка, низкие ставки по кредиту на товары.
...
...
...
Это всё, чего нет и не будет у Яндекса.

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