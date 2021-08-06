В 2016 году Amazon обещала запустить доставку дронами в течение нескольких лет. В 2019 году начала увольнять целые отделы, назначать руководителями некомпетентных менеджеров и в итоге не сдержала общений, пишет Wired.

169 просмотров

Прототип дрона Amazon Prime Air Amazon

В 2016 году Amazon запустила в Британии проект по доставке дронами Amazon Prime Air. Однако с 2019 года компания перевела десятки работников на другие проекты, а более сотни сократила, и что ждёт подразделение теперь — неизвестно.

Бывшие сотрудники Amazon Prime Air говорят, что проект уже несколько лет «рушился изнутри», «едва держался» и напоминал «организованный хаос»:

Руководящие позиции в нём занимали «оторванные от реальности» менеджеры: они практически ничего не знали о проекте и потому не могли ответить на элементарные вопросы.

Отсутствовала и дисциплина — один из сотрудников пил пиво прямо за рабочим столом в 11 утра; другой помечал все кадры как «не содержащие угрозы» независимо от того, так ли это.

Сама Amazon сообщила, что британское подразделение Amazon Prime Air продолжает работать, однако численность персонала раскрывать отказалась. Более того, компания утверждает, что безопасность для неё — приоритет, поэтому любые неправомерные действия сотрудников тут же пресекались.

Тур по лаборатории Amazon в Кембридже

Ещё в 2017 году Amazon утверждала, что запустит доставку дронами уже через пару лет и проводила в Великобритании масштабные кампании:

Устраивала экскурсии по лаборатории для школьников.

Открыла огромный офис в Кембридже.

Выпустила множество рекламных роликов с полётами и заработала миллионы просмотров.

Разрешение властей на испытания компания получила быстро и надеялась, что это поможет ей в будущем получить одобрение и в других странах.

Инженерами руководили логисты, которые ничего не понимали в работе, а топ-менеджеры постоянно изменяли свои требования

Но вскоре Amazon отменила экскурсии, удалила видеоролики и перестала столь активно продвигать широко разрекламированный ею проект, пишет издание.

А её проекты-конкуренты, например Wing и UPS холдинга Alphabet, тем временем получали разрешения на испытания в США.

Дрон UPS везёт медикаменты UPS

Чтобы укрепить штат, компания начала активно нанимать временных сотрудников.

Изначально всех аналитиков она делила на три группы:

Одна анализировала снятые дронами кадры на наличие «живых» угроз — людей и животных.

Другая — на присутствие в воздушном пространстве искусственных объектов.

Третья строила трёхмерные карты, которые помогали дронам отличить, например, газон от бассейна.

Однако к концу 2019 года дела в Amazon Prime Air, по словам сотрудников, ухудшились — в основном из-за постоянных кадровых перестановок и увольнений. Так, в феврале 2020 года компания полностью сократила аналитиков «живых» угроз, а через три месяца наняла новых.

Уходили из компании все — от рядовых сотрудников до руководителей: например, в декабре 2019 года проект покинул Том Денлег-Максвелл, работавший в Amazon Prime Air с момента запуска.

Членов штата то переводили, то сокращали. За один месяц у меня сменилось три руководителя. бывший сотрудник

Многие новые руководители раньше работали в отделах логистических и складских операций и практически не понимали тонкостей технической работы.

Бывшие инженеры признаются, что обратиться к руководству за помощью было невозможно — оно просто не знало, как помочь.

Сама Amazon при этом ждала от инженеров прорыва. Пока другие компании сбрасывали посылки с высоты в несколько метров и иногда на парашютах, Amazon хотела, чтобы дроны размещали посылки у порога, подлетая к самой земле.

Однако системы, которые позволили бы беспилотникам выполнять такие полёты, весили по 27 кг. К столь тяжелым дронам власти предъявляли больше требований, поскольку те могут травмировать пешехода при столкновении.

Руководство также постоянно изменяло задачи, не давая при этом никаких объяснений. Например, сперва оно просило не считать за угрозу людей, находящихся в доме, но стоящих близко к окну. А позже требовало обратного.

Единственной связью британцев с головным офисом Amazon был менеджер из США:

Он приезжал раз в несколько месяцев.

Угощал команду пиццей.

А затем призывал удвоить нагрузку.

На любые вопросы британцев при этом он не отвечал.

Временные сотрудники всё больше теряли мотивацию, поскольку понимали, что долгосрочных контрактов с ними не заключат. Поэтому в начале 2020 года компания провела для них встречу, чтобы поговорить о перспективах.

Однако вместо этого учила их, как описывать свою работу в Amazon в резюме, чтобы не нарушить договор о неразглашении, сообщает бывший сотрудник. По его словам, компания беспокоилась только о себе.

Всё начало разрушаться, потому что директора не думали о долгосрочных перспективах. Они многого требовали от сотрудников, а руководителями при этом назначали тех, кто ничего не понимал в проекте. В результате Amazon преувеличила свои достоинства и не сдержала обещаний. бывший сотрудник

В августе 2020 года Amazon получила разрешение на работу в США и заявила, что это позволит ей запустить новые испытания. Однако те же возможности были у неё и в Британии ещё в 2016 году, пишет издание. Чем будут отличаться новые опыты Amazon от предыдущих — непонятно.