Компания, которая обходит по популярности Zara и H&M, солгала о наличии сертификата об отсутствии детского и принудительного труда.

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Shein не публиковала информацию об условиях работы на фабриках, как этого требуют законы Великобритании и Австралии, и лгала, что условия на фабриках сертифицированы международными органами по трудовым стандартам, выяснило Reuters.

В Великобритании компании с выручкой больше £36 млн (около $50,1 млн) в год по всему миру должны на своих сайтах раскрывать меры борьбы с принудительным трудом по Закону о современном рабстве 2015 года.

На странице «Социальная ответственность» Shein указано, что компания не использует детский или принудительный труд, но полной информации о цепочке поставок нет.

Shein отказалась раскрыть Reuters годовую выручку, заявив, что не публикует такие данные. Аналитики оценили стоимость компании в $15 млрд, а годовую выручку — не менее $5 млрд.

Представитель Shein сказал изданию, что компания дорабатывает документы, требуемые законодательством Великобритании, и планирует опубликовать их в ближайшие недели. МВД Великобритании отказалось от комментариев.

В Австралии аналогичный закон требует от компаний с доходом более 100 млн австралийских долларов (около $73,9 млн) в год подавать ежегодное заявление об условиях труда в Австралийские пограничные силы (ABF). На 4 августа ни Shein, ни его дочерняя компания в Австралии не представили такого заявления.

26 июля на сайте Shein журналисты Reuters нашли заявление, что фабрики «сертифицированы» Международной организацией по стандартизации (ISO) и что компания «гордо соблюдает установленные строгие стандарты справедливого труда, установленные международными организациями, такими как SA8000».

ISO — это глобальная организация, которая разрабатывает коммерческие, промышленные и технические стандарты. Компании платят органам по сертификации за внедрение и аудит этих стандартов. ISO только устанавливает стандарты и не проводит сертификацию. По словам представителя организации, компания «не может быть аккредитована или сертифицирована ISO».

SA8000 — это стандарт систем управления, основанный на международных принципах прав человека от ООН и Международной организации труда. Он определяет, используют ли компании детский и принудительный труд и соблюдают меры безопасности.

Social Accountability International, которая применяет стандарт SA8000, заявила, что Shein не сертифицировали в рамках ее программы. Shein удалил страницу после того, как Reuters отправил запрос по этому поводу.

Журналисты Reuters не смогли независимо оценить условия труда и размер зарплаты на фабриках Shein.