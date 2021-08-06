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Торговля
Маша Цепелева

Китайский ритейлер Shein скрыл информацию об условиях труда на фабриках от властей Великобритании и Австралии — Reuters Статьи редакции

Компания, которая обходит по популярности Zara и H&M, солгала о наличии сертификата об отсутствии детского и принудительного труда.

17 17 комментариев
996 просмотров

Shein не публиковала информацию об условиях работы на фабриках, как этого требуют законы Великобритании и Австралии, и лгала, что условия на фабриках сертифицированы международными органами по трудовым стандартам, выяснило Reuters.

В Великобритании компании с выручкой больше £36 млн (около $50,1 млн) в год по всему миру должны на своих сайтах раскрывать меры борьбы с принудительным трудом по Закону о современном рабстве 2015 года.

На странице «Социальная ответственность» Shein указано, что компания не использует детский или принудительный труд, но полной информации о цепочке поставок нет.

Shein отказалась раскрыть Reuters годовую выручку, заявив, что не публикует такие данные. Аналитики оценили стоимость компании в $15 млрд, а годовую выручку — не менее $5 млрд.

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Представитель Shein сказал изданию, что компания дорабатывает документы, требуемые законодательством Великобритании, и планирует опубликовать их в ближайшие недели. МВД Великобритании отказалось от комментариев.

В Австралии аналогичный закон требует от компаний с доходом более 100 млн австралийских долларов (около $73,9 млн) в год подавать ежегодное заявление об условиях труда в Австралийские пограничные силы (ABF). На 4 августа ни Shein, ни его дочерняя компания в Австралии не представили такого заявления.

26 июля на сайте Shein журналисты Reuters нашли заявление, что фабрики «сертифицированы» Международной организацией по стандартизации (ISO) и что компания «гордо соблюдает установленные строгие стандарты справедливого труда, установленные международными организациями, такими как SA8000».

ISO — это глобальная организация, которая разрабатывает коммерческие, промышленные и технические стандарты. Компании платят органам по сертификации за внедрение и аудит этих стандартов. ISO только устанавливает стандарты и не проводит сертификацию. По словам представителя организации, компания «не может быть аккредитована или сертифицирована ISO».

SA8000 — это стандарт систем управления, основанный на международных принципах прав человека от ООН и Международной организации труда. Он определяет, используют ли компании детский и принудительный труд и соблюдают меры безопасности.

Social Accountability International, которая применяет стандарт SA8000, заявила, что Shein не сертифицировали в рамках ее программы. Shein удалил страницу после того, как Reuters отправил запрос по этому поводу.

Журналисты Reuters не смогли независимо оценить условия труда и размер зарплаты на фабриках Shein.

В июле 2021 года на сайт Shein зашли 155 млн посетителей, по данным Similarweb. Это больше, чем на сайт Zara (85,8 млн) и H&M (99 млн). Компания находится в Китае, но продаёт одежду только за пределами страны. Крупнейшие инвесторы Shein — компании Sequoia Capital China и Tiger Global Management.

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vc.ru

#новость #shein

17 17 комментариев
8
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17 комментариев
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Аркадий Туманов

1

Гложет их не детский труд и условия труда, а то что баксы мимо их корзинки летят. Вот и лютуют, как могут.

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Амбиент Музыкантов

–7

Ну шьют какие-нибудь уйгуры в лагерях эти шмотки, да и пусть себе шьют. Казалось бы, какое до этого дело белому человеку, ан нет же, докапываются.

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Канищев Максим

Амбиент
3

Так Китай сейчас второй враг после России всей прогрессивной западной общественности. Теперь создают такой имидж китайским компаниям, что бы не конкурировали с западные компаниями. Только западные компании могут эксплуатировать детей 😉

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Амбиент Музыкантов

Канищев
3

Особенно смешно вот это всё слышать от британцев, которые полмира колонизировали :)

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Константин Рогов

Амбиент
–2

Мудак )))

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Константин Рогов

Амбиент
–3

Проклятых британских колонизаторов нынче африканцы вспоминают с нежной ностальгией глядя на пришедших сейчас китайцев ))

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Илья М

Канищев
0

всё же первый. У нас-то бензоколонка с плохой экономикой, че нас бояться кроме как в ритуальных целях вытрясания бюджета.

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Константин Рогов

Амбиент
–2

Непонятно почему ты не в лагере. Всем было бы насрать. Давай ты в лагерь поедешь шмотки шить.

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Амбиент Музыкантов

Константин
0

Был бы уйгуром - может и поехал бы. И всем было бы на меня также насрать, как и сейчас на тех, кто там сейчас. И даже таким балаболам как ты с двойными стандартами. Хотя декларировать вы любите, что типа мы за всё хорошее против всего плохого.

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serg qweqwe

0

Сказал же что сейчас про Китай будет 40 лет один негатив идти...

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Danila Poyarkov

serg
6

Да, зря мы вас не послушали!

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Infinity Trap

1

Так смешно, что грустно, пиздец

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Константин Рогов

0

Вполне понятно что экономика китая это мыльный пузырь который держится на рабском труде в том числе и детей. К сожалению краснопузые идиоты в комментах не очень понимают что они будут следующими кто будет шить одежду в китайских лагерях, правда уже на территории сибири. Впрочем, рабам не очень привыкать - деды в сталинских лагерях шили, правнуки будут в китайских.

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Дмитрий Новиков

Константин
0

Мыльный пузырь не может держаться на рабском труде. Это звучит алогично.

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Tiberius Lartius

–1

А чё нельзя нарисовать сертификат? Все равно не проверят

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Канищев Максим

Tiberius
–1

Китайцам надо свою сертификацию вводить, как с машинами на безопасность. 

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Алексей Жданов

–2

Обыкновенная торговая война. 

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Маша Цепелева
Китайский ритейлер Shein скрыл информацию об условиях труда на фабриках от властей Великобритании и Австралии — Reuters Статьи редакции

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