Китайский ритейлер Shein скрыл информацию об условиях труда на фабриках от властей Великобритании и Австралии — Reuters Статьи редакции
Компания, которая обходит по популярности Zara и H&M, солгала о наличии сертификата об отсутствии детского и принудительного труда.
Shein не публиковала информацию об условиях работы на фабриках, как этого требуют законы Великобритании и Австралии, и лгала, что условия на фабриках сертифицированы международными органами по трудовым стандартам, выяснило Reuters.
В Великобритании компании с выручкой больше £36 млн (около $50,1 млн) в год по всему миру должны на своих сайтах раскрывать меры борьбы с принудительным трудом по Закону о современном рабстве 2015 года.
На странице «Социальная ответственность» Shein указано, что компания не использует детский или принудительный труд, но полной информации о цепочке поставок нет.
Shein отказалась раскрыть Reuters годовую выручку, заявив, что не публикует такие данные. Аналитики оценили стоимость компании в $15 млрд, а годовую выручку — не менее $5 млрд.
Представитель Shein сказал изданию, что компания дорабатывает документы, требуемые законодательством Великобритании, и планирует опубликовать их в ближайшие недели. МВД Великобритании отказалось от комментариев.
В Австралии аналогичный закон требует от компаний с доходом более 100 млн австралийских долларов (около $73,9 млн) в год подавать ежегодное заявление об условиях труда в Австралийские пограничные силы (ABF). На 4 августа ни Shein, ни его дочерняя компания в Австралии не представили такого заявления.
26 июля на сайте Shein журналисты Reuters нашли заявление, что фабрики «сертифицированы» Международной организацией по стандартизации (ISO) и что компания «гордо соблюдает установленные строгие стандарты справедливого труда, установленные международными организациями, такими как SA8000».
ISO — это глобальная организация, которая разрабатывает коммерческие, промышленные и технические стандарты. Компании платят органам по сертификации за внедрение и аудит этих стандартов. ISO только устанавливает стандарты и не проводит сертификацию. По словам представителя организации, компания «не может быть аккредитована или сертифицирована ISO».
SA8000 — это стандарт систем управления, основанный на международных принципах прав человека от ООН и Международной организации труда. Он определяет, используют ли компании детский и принудительный труд и соблюдают меры безопасности.
Social Accountability International, которая применяет стандарт SA8000, заявила, что Shein не сертифицировали в рамках ее программы. Shein удалил страницу после того, как Reuters отправил запрос по этому поводу.
Журналисты Reuters не смогли независимо оценить условия труда и размер зарплаты на фабриках Shein.
В июле 2021 года на сайт Shein зашли 155 млн посетителей, по данным Similarweb. Это больше, чем на сайт Zara (85,8 млн) и H&M (99 млн). Компания находится в Китае, но продаёт одежду только за пределами страны. Крупнейшие инвесторы Shein — компании Sequoia Capital China и Tiger Global Management.
Гложет их не детский труд и условия труда, а то что баксы мимо их корзинки летят. Вот и лютуют, как могут.
Ну шьют какие-нибудь уйгуры в лагерях эти шмотки, да и пусть себе шьют. Казалось бы, какое до этого дело белому человеку, ан нет же, докапываются.
Так Китай сейчас второй враг после России всей прогрессивной западной общественности. Теперь создают такой имидж китайским компаниям, что бы не конкурировали с западные компаниями. Только западные компании могут эксплуатировать детей 😉
Особенно смешно вот это всё слышать от британцев, которые полмира колонизировали :)
Проклятых британских колонизаторов нынче африканцы вспоминают с нежной ностальгией глядя на пришедших сейчас китайцев ))
Непонятно почему ты не в лагере. Всем было бы насрать. Давай ты в лагерь поедешь шмотки шить.
Был бы уйгуром - может и поехал бы. И всем было бы на меня также насрать, как и сейчас на тех, кто там сейчас. И даже таким балаболам как ты с двойными стандартами. Хотя декларировать вы любите, что типа мы за всё хорошее против всего плохого.
Сказал же что сейчас про Китай будет 40 лет один негатив идти...
Так смешно, что грустно, пиздец
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Вполне понятно что экономика китая это мыльный пузырь который держится на рабском труде в том числе и детей. К сожалению краснопузые идиоты в комментах не очень понимают что они будут следующими кто будет шить одежду в китайских лагерях, правда уже на территории сибири. Впрочем, рабам не очень привыкать - деды в сталинских лагерях шили, правнуки будут в китайских.
Мыльный пузырь не может держаться на рабском труде. Это звучит алогично.
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А чё нельзя нарисовать сертификат? Все равно не проверят
Китайцам надо свою сертификацию вводить, как с машинами на безопасность.
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Компания, которая обходит по популярности Zara и H&M, солгала о наличии сертификата об отсутствии детского и принудительного труда.
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