Например, в субботу с 14:00 до 15:00.

549 просмотров

Пока услуга тестируется в пределах Третьего транспортного кольца в Москве, рассказали vc.ru в компании. До конца августа сервис планирует расширить её на весь город, а после выйти в другие регионы.

Пользователь может оформить такую доставку при заказе на маркетплейсе: нужно выбрать курьерскую доставку, а затем день и интервал. Услуга стоит столько же, сколько и обычная курьерская доставка «Маркета», в Москве от 49 рублей. Для подписчиков «Плюса» — бесплатно при заказе от 699 рублей.

«Яндекс.Маркет»

При доставке «по часам» сервис привезёт заказ в ближайший мини-склад, а оттуда курьер передаст посылку по адресу. За час до доставки компания позвонит и напомнит про неё. Пока заказы будут развозить курьеры-партнёры «Яндекс.Лавки», в будущем — и партнёры «Маркета».

Если в конкретный день все часовые интервалы будут заняты, пользователь сможет выбрать доставку на эту же дату, но с увеличенным интервалом — например, в течение дня. Как только курьер получит заказ от маркетплейса, пользователю придёт SMS со ссылкой: по ней можно отследить движение курьера и свой номер в общей очереди.

Часовые интервалы доступны для товаров с пометкой «Доставка Яндекса» и при оплате покупки сразу на маркетплейсе. Товар должен быть меньше 50 см с каждой стороны, весить менее 10 кг и быть дешевле 50 тысяч рублей.

Ограничения по весу и габаритам связаны с тем, что пока заказы будут разносить курьеры «Лавки», при подключении партнёров «Маркета» их снимут (кроме крупногабаритной техники).

Продавцы могут подключить доставку «по часам», если работают на маркетплейсе по модели FBS (сами упаковывают товары и привозят их в сортировочный центр или пункт выдачи заказов, а площадка развозит). Поставщики, которые попадают в зону теста, автоматически подключатся к услуге.