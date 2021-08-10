«Яндекс.Маркет» запустил в Москве доставку заказов «по часам» — можно выбрать конкретный день и часовой интервал Статьи редакции
Например, в субботу с 14:00 до 15:00.
Пока услуга тестируется в пределах Третьего транспортного кольца в Москве, рассказали vc.ru в компании. До конца августа сервис планирует расширить её на весь город, а после выйти в другие регионы.
Пользователь может оформить такую доставку при заказе на маркетплейсе: нужно выбрать курьерскую доставку, а затем день и интервал. Услуга стоит столько же, сколько и обычная курьерская доставка «Маркета», в Москве от 49 рублей. Для подписчиков «Плюса» — бесплатно при заказе от 699 рублей.
При доставке «по часам» сервис привезёт заказ в ближайший мини-склад, а оттуда курьер передаст посылку по адресу. За час до доставки компания позвонит и напомнит про неё. Пока заказы будут развозить курьеры-партнёры «Яндекс.Лавки», в будущем — и партнёры «Маркета».
Если в конкретный день все часовые интервалы будут заняты, пользователь сможет выбрать доставку на эту же дату, но с увеличенным интервалом — например, в течение дня. Как только курьер получит заказ от маркетплейса, пользователю придёт SMS со ссылкой: по ней можно отследить движение курьера и свой номер в общей очереди.
Часовые интервалы доступны для товаров с пометкой «Доставка Яндекса» и при оплате покупки сразу на маркетплейсе. Товар должен быть меньше 50 см с каждой стороны, весить менее 10 кг и быть дешевле 50 тысяч рублей.
Ограничения по весу и габаритам связаны с тем, что пока заказы будут разносить курьеры «Лавки», при подключении партнёров «Маркета» их снимут (кроме крупногабаритной техники).
Продавцы могут подключить доставку «по часам», если работают на маркетплейсе по модели FBS (сами упаковывают товары и привозят их в сортировочный центр или пункт выдачи заказов, а площадка развозит). Поставщики, которые попадают в зону теста, автоматически подключатся к услуге.
- В 2020 году «Яндекс» запускал доставку из интернет-магазинов через «Лавки». На следующий день после оформления заказа его доставляют на один из мини-складов, откуда можно в любое время вызвать курьера и получить за 15-20 минут. Сейчас доставка «по клику» с «Маркета» доступна в 10 городах, уточнили в компании.
- У Ozon в Москве и Петербурге есть доставка Ozon Express: курьеры доставляют заказы в течение часа или удобные часовые интервалы. По итогам 2020 года 40% оборота сервиса пришлось на непродовольственные товары, уточнили vc.ru в компании. Ещё в нескольких крупных городах, где есть логистические центры, Ozon тестирует доставку заказов день в день.
Для подписчиков «Плюса» — бесплатно при заказе от 699 рублей.
По классике для них должно быть дороже
Как быстро в "приёмной" появятся посты, когда курьер не привёз заказ "по часам"? Учитывая репутацию Яндекса (и Яндекс.Маркета в частности), эти посты уже пишутся, просто мы пока их ещё не видим. Хехе.
Все равно в 9 утра позвонит курьер и спросит дома ли я, можно ли привезти пораньше.
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Например, в субботу с 14:00 до 15:00.
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