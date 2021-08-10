«Пятёрочка» запустила в магазине Казани робота для проверки выкладки товаров и ценников Статьи редакции
Робот автономно ездит по магазину, проверяет полки каждый час и отправляет отчёты сотрудникам.
- Робота для «Пятёрочки» разработала НПО «Андроидная техника», рассказали vc.ru в компании. Он может построить карту магазина, автономно перемещаться между полками, объезжать препятствия и людей, распознавать товары и ценники.
- Робот определяет, где на полках образовалось пустое место, проверяет, на все ли товары есть ценники и правильная ли на них цена. Информацию об ошибках передаёт на сервер, а сотрудники магазина получают отчёт.
- Проверка — каждый час. В магазине отмечают, что технология сократила время устранения ошибок и снизила нагрузку на сотрудников. Тестирование будет проходит несколько месяцев, после компания примет решение об использовании робота в других магазинах сети.
- В будущем «Пятёрочка» запустит робота-мерчендайзера от «Андроидной техники», который будет раскладывать товар по схемам. Сроки запуска в компании не уточнили.
Пятерочка 2025 год:
.
- Галя, у нас отмена!
- ...
Приезжает это чудо делать отмену)))
Ого, реально актуально.
А то мне надоело в 5-ке каждый товар самому проверять в специальном аппарате, который висит на стене. Реально у каждого третьего товара то ценник перепутан, то он не в том месте стоит, то вообще отсутствует, либо несколько ценников...
Эм... а зачем вы это делаете? Ну то есть ну перепутан ценник и чего? Товар же все равно нужно купить, а путают обычно из соседних товаров. Допустим у вас среднее число покупок около 30 артикулов. И получается около 6 ошибочных. Вы потом 6 штук товаров на кассе выравниваете что ли? А если ошибка в вашу сторону? Не понимаю...
Ну что тут непонятного? Человек хочет купить стиральный порошок по акции за 200 рублей, а на кассе он пробивается по 500 и таких позиций несколько. Итого с каждого похода в магазин рублей 500-1000 рублей переплаты.
Все всё понимают. Большинство пользователей сайта VC (сайт о бизнесе и венчурных инвестициях) не могут позволить себе купить то что хочется в пятёрочке. Вынуждены проверять ценники а то вдруг там баллов нет или скидок или денег не хватит или ещё что-то. Это вполне понятный факт - большинство посетителей сайта не те у кого уже есть деньги а те кто их только мечтает заработать.
Тогда становится не понятней вдвойне. Вместо трат времени и моральных сил в магазине (согласитесь, как правило там гнетущая атмосфера) нужно быстрей расправляться с покупками и бежать бабло закалачивать. Там же товары первой необходимости продаются, как правильно с неэластичным спросом, какая 1000 рублей переплаты? Там средний в пределах этой суммы.
а почему не завесить камерами и весь магазин и полки сразу видеть? Сильно дороже?
Да
Как и электронные ценники
Искренний чайник
А где-то вроде уже делали.
Не помню, было это на уровне идеи или уже реализации. Про быстропортящиеся продукты было, когда срок сокращается, то цена сама уменьшается, без участия персонала
у самого ритейл есть, ценники для РФ стоят космос, тоже нравится смотреть на них и мечтать..но отбить их придётся большими потерями прибыли..хоть в Европе у крупных уже давно они стоят, лет 10 наверно уже ..
Плашку с товаром дня пусть возит, или пакеты
Идея хорошая. Но, для начала было бы не плохо начать раскладывать товар нормально. Но эта проблема у всех супермаркетов(
Комментарий удален
Вот сволочи, эксплуатируют коллегу. Ничего, кожаные мешки, настанет день, и мы поменяемся местами
Кто знает, есть ли какая нибудь сеть продуктовых в другой стране с электронными ценниками
Вау, может быть приятно видеть такого робота в торговых магазинах.
basketball legends
То есть вместо закупки нормальных электронных ценников, они решили сделать робота? :D Который еще будет мешаться людям, обучаться сколько-то, строить карты каждый раз, если вдруг вздумается переставить стеллажи и т.д.
Год пандемии привел к массовому переходу на дистанционную работу и это оказалось тяжелым испытанием для бизнеса. Потерялась классическая офисная сплоченность, но это только малая часть снежного кома проблем. Эмоциональное выгорание, нехватка рабочего ритма жизни и социальных контактов, гиподинамия и стресс — привычные спутники…
Всем привет! Я Марина Краснова, CEO ВКонтакте. Это мой первый пост на VC, он будет про аудиторию социальной сети ВКонтакте и динамику её изменения за последние несколько лет.
Привет, меня зовут Боря, я технический директор в Poteha Labs.
Основатель компании MariaG Home поделится своим опытом создания эффективной рассылки по «спящим» клиентам в WhatsApp и расскажет, как получить выручку в 2 млн. рублей с окупаемостью маркетинговых инвестиций (ROMI) 4 155%.
Как не запутаться в названиях вакансий, правильно подготовить резюме, сделать тестовое, пройти собеседование и получить предложение о работе. Советы от команды Яндекс.Практикума
Самый северный акселератор инновационных проектов России «Б8» продолжает новый набор стартапов на программу акселерации. Интересны ИТ-проекты со всей России. Стартапы должны иметь первые продажи и потенциал к масштабируемости. Подать заявку можно на сайте.
В 2016 году Александр Серебряков работал операционным директором eLama. И очень не любил звонки. Спустя пять лет он CEO сервиса TextBack, через который рассылают 150 миллионов сообщений в месяц такие клиенты, как Porsche, Burger King и два Минфина.
Робот автономно ездит по магазину, проверяет полки каждый час и отправляет отчёты сотрудникам.