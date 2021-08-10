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Торговля
Маша Цепелева

«Пятёрочка» запустила в магазине Казани робота для проверки выкладки товаров и ценников Статьи редакции

Робот автономно ездит по магазину, проверяет полки каждый час и отправляет отчёты сотрудникам.

  • Робота для «Пятёрочки» разработала НПО «Андроидная техника», рассказали vc.ru в компании. Он может построить карту магазина, автономно перемещаться между полками, объезжать препятствия и людей, распознавать товары и ценники.
  • Робот определяет, где на полках образовалось пустое место, проверяет, на все ли товары есть ценники и правильная ли на них цена. Информацию об ошибках передаёт на сервер, а сотрудники магазина получают отчёт.
  • Проверка — каждый час. В магазине отмечают, что технология сократила время устранения ошибок и снизила нагрузку на сотрудников. Тестирование будет проходит несколько месяцев, после компания примет решение об использовании робота в других магазинах сети.
  • В будущем «Пятёрочка» запустит робота-мерчендайзера от «Андроидной техники», который будет раскладывать товар по схемам. Сроки запуска в компании не уточнили.
Робот для проверки товаров на полках «Пятёрочка»
Сканирование ценников «Пятёрочка»

#новость #пятёрочка

1400 просмотров
28 28 комментариев
9
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28 комментариев
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Фагиз Мавлютов

14

Пятерочка 2025 год:
.
- Галя, у нас отмена! 
- ...
Приезжает это чудо делать отмену)))

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Alexey Glazachev

Фагиз
2

КиберГаля

Ответить

Илья Волочков

13

Ого, реально актуально.

А то мне надоело в 5-ке каждый товар самому проверять в специальном аппарате, который висит на стене. Реально у каждого третьего товара то ценник перепутан, то он не в том месте стоит, то вообще отсутствует, либо несколько ценников...

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Pavel Pavel

Илья
–8

Эм... а зачем вы это делаете? Ну то есть ну перепутан ценник и чего? Товар же все равно нужно купить, а путают обычно из соседних товаров. Допустим у вас среднее число покупок около 30 артикулов. И получается около 6 ошибочных. Вы потом 6 штук товаров на кассе выравниваете что ли? А если ошибка в вашу сторону? Не понимаю...

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Кирилл Гезин

Pavel
0

Ну что тут непонятного? Человек хочет купить стиральный порошок по акции за 200 рублей, а на кассе он пробивается по 500 и таких позиций несколько. Итого с каждого похода в магазин рублей 500-1000 рублей переплаты.

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Реалист

Pavel
–1

Все всё понимают. Большинство пользователей сайта VC (сайт о бизнесе и венчурных инвестициях) не могут позволить себе купить то что хочется в пятёрочке. Вынуждены проверять ценники а то вдруг там баллов нет или скидок или денег не хватит или ещё что-то. Это вполне понятный факт - большинство посетителей сайта не те у кого уже есть деньги а те кто их только мечтает заработать.

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Pavel Pavel

Реалист
0

Тогда становится не понятней вдвойне. Вместо трат времени и моральных сил в магазине (согласитесь, как правило там гнетущая атмосфера) нужно быстрей расправляться с покупками и бежать бабло закалачивать. Там же товары первой необходимости продаются, как правильно с неэластичным спросом, какая 1000 рублей переплаты? Там средний в пределах этой суммы.

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Sergei spiridonov

3

а почему не завесить камерами и весь магазин и полки сразу видеть? Сильно дороже?

Ответить

Семен Смирнов

Sergei
1

Да
Как и электронные ценники

Ответить

Искренний чайник

Семен
0

А где-то вроде уже делали.
Не помню, было это на уровне идеи или уже реализации. Про быстропортящиеся продукты было, когда срок сокращается, то цена сама уменьшается, без участия персонала

Ответить

Sergei spiridonov

Семен
0

у самого ритейл есть, ценники для РФ стоят космос, тоже нравится смотреть на них и мечтать..но отбить их придётся большими потерями прибыли..хоть в Европе у крупных уже давно они стоят, лет 10 наверно уже ..

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Viktor Mann

3

Плашку с товаром дня пусть возит, или пакеты

Ответить

Alexey Glazachev

Viktor
0

и пол моет

Ответить

Ruslan Gilyazev

3

А какой именно магазин? Интересно были бы посмотреть.

Ответить

Сервис opencart-course

2

Уже шутили про Галю ?

Ответить

Тупой якорь

1

А когда запустят алгоритм анализа эффективности работы мерчандов? 

Ответить

Павел Антипов

1

Идея хорошая. Но, для начала было бы не плохо начать раскладывать товар  нормально. Но эта проблема у всех супермаркетов(

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Комментарий удален

Сирко Елизавета

0

Очень классно! Идея - просто огонь! Порядку в магазине быть.

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Вот сволочи, эксплуатируют коллегу. Ничего, кожаные мешки, настанет день, и мы поменяемся местами

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Артем

0

Поможет ли этот робот навести порядок во всей филиальной сети, конечно же нет)

Ответить

Rownie

0

а не дешевле ли на долгосрок сделать электронные ценники

Ответить

Искренний чайник

0

Охренительная идея

Ответить

Артем Богданов

0

Долой кожаные мешки с их ошибками, непослушностью и похмельем!

Ответить

Иван Шеметов

0

Кто знает, есть ли какая нибудь сеть продуктовых в другой стране с электронными ценниками 

Ответить

rebeccavclayton

0

Вау, может быть приятно видеть такого робота в торговых магазинах.
basketball legends

Ответить

Академический Артем

0

В Дикси классно. В их приложении можно сканить товар и смотреть цену 

Ответить

Хозяин

0
Ответить

Boris Volkov

0

То есть вместо закупки нормальных электронных ценников, они решили сделать робота? :D Который еще будет мешаться людям, обучаться сколько-то, строить карты каждый раз, если вдруг вздумается переставить стеллажи и т.д.

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