«Звонки бесили не только меня»: как запустить платформу мессенджер-маркетинга с 5 млн сообщений в день

В 2016 году Александр Серебряков работал операционным директором eLama. И очень не любил звонки. Спустя пять лет он CEO сервиса TextBack, через который рассылают 150 миллионов сообщений в месяц такие клиенты, как Porsche, Burger King и два Минфина.