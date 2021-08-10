Как школа помогла нам построить контент-маркетинг рекламы в Дзене

Реклама в Дзене — это статьи, которые в среднем читают 2 минуты. Чтобы рекламная статья в Дзене принесла лиды, она должна быть качественно написана. Не у всех рекламодателей это получается. Поэтому команда «Яндекс.Дзена для маркетологов» создала полноценную Школу авторов рекламных текстов, чтобы учить авторов и рекламодателей создавать…