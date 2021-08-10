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Торговля
Маша Цепелева

ФАС начала проверку владельца ЦУМа по подозрению в картельном сговоре Статьи редакции

Сотрудники службы два часа не могли попасть в здание.

  • Инспекция подозревает владельца ЦУМа, группу компаний Mercury, в международном ценовом сговоре на рынке люксовых вещей, в том числе в онлайн-продажах.
  • ФАС сообщила, что инспекторы более двух часов ждали представителя компании с доверенностью, чтобы зайти в офисные помещения и начать проверку. В ФАС не уточнили vc.ru подробности проверки.
  • За участие в картельном сговоре компания может получить штраф до 15% от годовой выручки компании. Оборот юрлиц Mercury, которые проверяет ФАС, по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. За картельный сговор грозит и уголовная ответственность.
  • Группе компаний Mercury принадлежат бутики Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Rolex и других элитных брендов, универмаг «ДЛТ» в Петербурге и другие активы.
ФАС

#новость #mercury

3561 просмотров
30 30 комментариев
9
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30 комментариев
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Indig0

31

Кого-то из чиновников начало бесить, что у нас в бутиках закупаться дороже, чем слетать на шопинг в Европу. Вот он патриотизм 😂

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Сергей Александрович

Indig0
1

Нищают они .
Дорого им покупать здесь , я не верю , что у них тоже кризис …

Ответить

Nesterov Igor

Indig0
0

Не факт, покупал жене кольцо тиффани, в Европе оно стоило дороже в их же фирменном магазине чем в Москве

Ответить

Indig0

Nesterov
5

Возможно там можно было сделать VAT Refund и по итогу вышло бы дешевле

Ответить

Илья Шишкунов

1

Пчелы против меда, дети чиновников первые своих родителей остановят, если ну их любимые люксовые бутики начнут гнать 

Ответить

Kot Wild

Илья
15

Дети чиновников покупают это в Лондоне или в Америке

Ответить

Nikolay Schamberg

Kot
3

А впрочем и множество умных людей с доступом к зарубежным поездкам

Ответить

NihlistNif .

Kot
–6

Как и дети оппозиционеров и сами оппозиционеры.

Ответить

NihlistNif .

Nihlist…
0

Минусы как бы говорят - Дом в люксембурге / дочка в стенфорде - это другое(с), это не стоит упоминания. Как только они станут чиновниками, резко откажутся от своих привычек и вернут детей в Марьино.

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Murat Oshroev

Nihlist…
2

Дочка поступила в Стенфорд сама. Туда любой может поступить, подав на грант, но не ты, у тебя мозгов кот наплакал 

Ответить

Roman Vasilev

Kot
0

Зачем тратить на билеты если можно на них купить бонусом тапки от Gucci 

Ответить

Sergey Ontime

Илья
0

Да щаз. Цены снизят, и всё.

Ответить

Андрей Браиловский

6

Наконец дошло что там одно оверпрайснутое барахло?
Еще и с дикой наценкой

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Dennis Gerasimov

Андрей
0

Извините что не в тему. Фамилия у Вас классная, как раз Одиссею 2010 Кларка перечитываю , ловите респектосик )

Ответить

Александр Милл

5

Я думаю на рынке недвижимости сейчас более актуально такой сговор поискать)

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Александр
1

И на автомобильном рынке тоже

Ответить

Алексей Какачан

5

в чём сговор, если на алишке такого добра навалом по доллару?

Ответить

Daniel Kovekh

3

Жду габанну за 5к и ролекс по цене свотчей

Ответить

Ivan Zamorev

Daniel
1

Оно столько и стоит, дурак переплатит, умный на этом заработает

Ответить

Roman Vasilev

Daniel
1

На Садоводе свежий привоз, заходите)

Ответить

Alex Teplo

3

🐸 › 🐍

Ответить

Dennis Gerasimov

2

ну вот, сегмент лухури брить начинают.

Это ж сколько радости для тех, кто не мог себе позволить купить "статусные вещи" ))

На самом деле, причина  в другом, а ФАС это только предлог. 
Видимо не поделилось Mercury Group, или недозанесли кому то

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dodol12

Dennis
0

На самом
https://t.co/aeqDJJGvOv?amp=1

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Dennis Gerasimov

dodol12
0

@Инспектор 

Ответить

Novoreg

Dennis
0

Я даже скажу больше, видимо просили больше 15% и меркури решило фиг с ними пусть дело заводят чем откаты им такие большие давать))

Ответить

Dennis Gerasimov

Novoreg
0

я не думаю, что у Меркюри не существовало договоренностей на нужном уровне.

Видимо что-то пошло не так, или кто-то кого то обидел "там", или сменились люди на местах. 

но вот в конкретных цифрах - я хз

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Денис Демидов

2

Опять власть только дубинкой орудует, тогда как проще было бы разрешить параллельный импорт как во всех развитых странах.

Ответить

Кирилл Живицкий

1

Они скидывались, на кого доверку оформлять 🤣

Ответить

Многолетний микроскоп

1

Интересно, это обедневшая чиновница в ФАС наныла или сам ФАС положил глаз на "15% от годовой выручки компании"?

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Юрий Другач

0

Почему нет данных обороте из Контур ФокусА?

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