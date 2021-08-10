ФАС начала проверку владельца ЦУМа по подозрению в картельном сговоре Статьи редакции
Сотрудники службы два часа не могли попасть в здание.
- Инспекция подозревает владельца ЦУМа, группу компаний Mercury, в международном ценовом сговоре на рынке люксовых вещей, в том числе в онлайн-продажах.
- ФАС сообщила, что инспекторы более двух часов ждали представителя компании с доверенностью, чтобы зайти в офисные помещения и начать проверку. В ФАС не уточнили vc.ru подробности проверки.
- За участие в картельном сговоре компания может получить штраф до 15% от годовой выручки компании. Оборот юрлиц Mercury, которые проверяет ФАС, по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей. За картельный сговор грозит и уголовная ответственность.
- Группе компаний Mercury принадлежат бутики Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Rolex и других элитных брендов, универмаг «ДЛТ» в Петербурге и другие активы.
Кого-то из чиновников начало бесить, что у нас в бутиках закупаться дороже, чем слетать на шопинг в Европу. Вот он патриотизм 😂
Нищают они .
Дорого им покупать здесь , я не верю , что у них тоже кризис …
Не факт, покупал жене кольцо тиффани, в Европе оно стоило дороже в их же фирменном магазине чем в Москве
Пчелы против меда, дети чиновников первые своих родителей остановят, если ну их любимые люксовые бутики начнут гнать
Как и дети оппозиционеров и сами оппозиционеры.
Минусы как бы говорят - Дом в люксембурге / дочка в стенфорде - это другое(с), это не стоит упоминания. Как только они станут чиновниками, резко откажутся от своих привычек и вернут детей в Марьино.
Дочка поступила в Стенфорд сама. Туда любой может поступить, подав на грант, но не ты, у тебя мозгов кот наплакал
Зачем тратить на билеты если можно на них купить бонусом тапки от Gucci
Наконец дошло что там одно оверпрайснутое барахло?
Еще и с дикой наценкой
Извините что не в тему. Фамилия у Вас классная, как раз Одиссею 2010 Кларка перечитываю , ловите респектосик )
Я думаю на рынке недвижимости сейчас более актуально такой сговор поискать)
Жду габанну за 5к и ролекс по цене свотчей
ну вот, сегмент лухури брить начинают.
Это ж сколько радости для тех, кто не мог себе позволить купить "статусные вещи" ))
На самом деле, причина в другом, а ФАС это только предлог.
Видимо не поделилось Mercury Group, или недозанесли кому то
я не думаю, что у Меркюри не существовало договоренностей на нужном уровне.
Видимо что-то пошло не так, или кто-то кого то обидел "там", или сменились люди на местах.
но вот в конкретных цифрах - я хз
Опять власть только дубинкой орудует, тогда как проще было бы разрешить параллельный импорт как во всех развитых странах.
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