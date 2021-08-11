Реально ли облегчить интернет-покупки для мам и снизить риски столкновения с мошенничеством?

Совершать покупки в интернете намного удобнее, а иногда и выгоднее традиционного шопинга. Но иногда в погоне за экономией можно стать жертвой мошенников. Существуют ли способы, с помощью которых можно обезопасить себя и не попасться на удочку мошенников?