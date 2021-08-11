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Торговля
Маша Цепелева

Mail.ru Group вложит $60,3 млн в совместное предприятие «AliExpress Россия» Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на развитие логистики и увеличение категорий товаров.

  • По условиям сделки Mail.ru Group получит дополнительные акции совместного предприятия, выпущенные в рамках новой эмиссии.
  • Стороны планируют закрыть раунд в в четвертом квартале 2021 года. Mail.ru Group владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в СП, значительных изменений в долях не будет. В раунде участвовали и другие акционеры СП, но размер их инвестиций не раскрывается.

  • «AliExpress Россия» потратит деньги на «укрепление позиций на локальном рынке», развитие логистики, расширение категорий товаров и улучшение клиентского опыта.

  • AliExpress Россия» в 2019 году совместно создали китайская Alibaba Group, «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 августа 2021 года «Мегафон» продал свою долю USM International.

#новость #mailrugroup #aliexpress

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