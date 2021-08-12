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Торговля
Евгения Евсеева

Adidas продаст Reebok за €2,1 млрд маркетинговой компании ABG Статьи редакции

Компания выставила бренд на продажу ещё в феврале.

  • Большую часть суммы Authentic Brands Group (ABG) выплатит наличными, остаток — в виде условного и отсроченного вознаграждения. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года.
  • Adidas купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. Пришедший в 2016 году Рорстед поставил одной из главной задач исправление неудовлетворительных показателей «дочки», писало Bloomberg. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль.
  • В феврале 2021 года компания выставила компанию на продажу — Adidas посчитала, что брендам лучше развиваться независимо.
  • Authentic Brands Group — американская маркетинговая компания. В июле 2021 ABG подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже и рассчитывает на оценку в $10 млрд.
Adidas готовится продать Reebok за $1–2 млрд…
Компания остается в тени «старшего» бренда — в отличие от успешного союза Nike и Converse.
vc.ru

#новость #adidas #reebok

1043 просмотров
6 6 комментариев
6
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6 комментариев
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hd2gg

12

Покупаем за 3,8 млрд, 12 лет несём убытки,
Продаём за 2,5.
Фиксируем прибыль

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Andre Macareno

3

Пересели с иглы спорта на лицо маркетинга?

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Иван Шеметов

0

Как то дёшево

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Nur

0

Файнали!

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MegaIniesta

0

И чо они с ней будуть делать? 

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Andrey Kulakov

MegaIniesta
0

Будут продавать свой ширпотреб под брендом Reebok)

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