Adidas продаст Reebok за €2,1 млрд маркетинговой компании ABG Статьи редакции
Компания выставила бренд на продажу ещё в феврале.
- Большую часть суммы Authentic Brands Group (ABG) выплатит наличными, остаток — в виде условного и отсроченного вознаграждения. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года.
- Adidas купила Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. Пришедший в 2016 году Рорстед поставил одной из главной задач исправление неудовлетворительных показателей «дочки», писало Bloomberg. Он закрывал неэффективные магазины и отказывался от продления лицензионных сделок, в 2018 году бренд стал приносить прибыль.
- В феврале 2021 года компания выставила компанию на продажу — Adidas посчитала, что брендам лучше развиваться независимо.
- Authentic Brands Group — американская маркетинговая компания. В июле 2021 ABG подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже и рассчитывает на оценку в $10 млрд.
И чо они с ней будуть делать?
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