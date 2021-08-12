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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса» — «Ъ» Статьи редакции

О переговорах «Яндекса» с сетью супермаркетов в июне сообщал The Bell.

  • «Яндекс» вышел из переговоров по приобретению «Азбуки вкуса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке розничной торговли и два источника в электронной коммерции.
  • «Азбука вкуса» в первую очередь интересовала «Яндекс» для развития онлайн-торговли продуктами, но во время изучения актива компания не увидела «нужной синергии» со своими сервисами, рассказал один из источников издания.
  • Источник «Ъ» в инвесткругах сообщил, что проблемой могли быть и завышенные ожидания продавцов насчёт цены.
  • Представитель «Азбуки вкуса» на вопросы не ответил. В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В Millhouse отказались от комментариев, в Invest AG на вопросы не ответили, связаться с другими совладельцами изданию не удалось.
  • По словам источников «Ъ», владельцы «Азбуки вкуса» по-прежнему рассматривают продажу бизнеса. Среди претендентов один из них назвал «Магнит» и X5 Group («Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель»).
  • О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» в июне сообщил The Bell. «Азбука вкуса» — один из ключевых партнёров «Яндекс.Лавки», отмечало издание. В июне ритейлер объявил, что «Азбука вкуса» будет доставлять экспресс-заказы только через «Еду» и откажется от других служб доставки еды.

#новость #яндекс #азбукавкуса

2746 просмотров
67 67 комментариев
4
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0
67 комментариев
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Alexey Ivanov

57

Выпускайте Кракена (Сбер)

Ответить

Даниил Лепетков

21

Даже Яндекс не потянул Азбуку Вкуса😅

Ответить

Павел Антипов

Даниил
5

Алгоритм Яндекса решил что "Пятерочка" лучше

Ответить

Иван Шеметов

Павел
3

А на пятерочку денег хватит? 

Ответить

Andrey Kulakov

9

С одной стороны новость хорошая, а с другой стороны перспектива продажи Магниту, например - весьма настораживает

Ответить

Graf De Lotarev

Andrey
0

Вы предполагаете что Магнит похранит премиум бренд?

Ответить

Полный нос

Graf
5

Премиум это когда 60% позиций есть в массовых торговых сетях в 200-500 метрах от, но в премиуме наценка от пятёрочка/магнитов 30-50% на эти позиции и поэтому это премиум? Кручу этот «премиум» и его авторов.

Ответить

Andrey Kulakov

Полный
7

А оставшиеся 40% (хотя я бы сказал что проценты скорее наоборот) - вы хрен найдете ни в 200 метрах, ни в 2 километрах)

Ответить

Полный нос

Andrey
1

IRL эти позиции нужны лишь единицам и лишь подчёркивают псевдопремиальность. Район внутри Садового: рядом АВ, Диски, Спар, Вкусвиллы и мелкие несетевые магазинчики — АВ пустует. Дураков не очень много, богатеи тоже числом не прирастают.

Ответить

Andrey Kulakov

Полный
1

Популярность - отдельный вопрос, я хочу чтобы был выбор. Я например однажды зашел в Пятерочку чтобы купить продукты на завтрак - жене хлопья Nordic, себе - творог Valio. Ни того ни другого там не водится, ушел ни с чем.

Ответить

Полный нос

Andrey
0

Я за выбор. За то, чтобы ценители могли покупать лимонад за 500 и прочие заморские изыски, непонятные широким массам, но я не понимаю, почему массмаркет-сети могут делать кассу с одной наценкой, а АВ на ровно эту же продукцию ставит бодрый коэффициент. Поэтому кажется разумным лимонад  купить в АВ, а за остальными позициями зайти/заехать в соседнюю Семёрочку.

Ответить

Andrey

Полный
0

Я вот сейчас крепко подсел на хлеб из АВ и рад был бы его покупать где-то еще дешевле, но помимо АВ он продается только оптом и под заказ, а ничего похожего я нигде не встречал)) 

Ответить

Мурад

Andrey
0

Как вариант объединиться всем подъездом, домом, домами, и заказывать на всех)

Ответить

Максим Мостовой

Полный
0

А есть статистика про "лишь единицы"?

Ответить

Полный нос

Максим
0

Нет, конечно. Но если бы эти позиции были востребованы в массах, они бы на ура разлетались в массмаркете и в избытке  присутствовали в других торговых сетях. Не так ли? :-) Но люди деньги не могут печатать, могут только их считать. В любом случае, если бы всё было хорошо у сети и их стратегия была бы выигрышной, то они бы покупали, а не продавались.

Ответить

Pavel Pavel

Полный
0

Интересные вещи рассказываете. У нас в ЗАО в любой из азбук (можайка, рублевка, сколково) регулярно битком. По лицам не скажешь, что дураки. .

Ответить

Маратка Тотсамый

Полный
1

Давно был в азбуке ? Там 70 того чего нет в пятерке, я почти каждый день в аб хожу

Ответить

Иван Иванов

Полный
1

В АВ самые вкусные готовые блюда (ВВ второй).

В АВ выбор алкоголя поширше.

Ответить

colorless

Полный
0

30-50% это по расказам людей которые там ни разу не были.
Мои любимые йогурты там на 2р дороже, чем в дикси.

Ответить

Антон Штадлер

Graf
1

Такой себе премиум. Глобус Гурмэ премиум. А это что-то среднее между Перекрестком и ВкусВиллом

Ответить

Andrey Kulakov

Антон
1

Не то чтобы у Глобус Гурмэ принципиально отличался ассортимент от АВ)

Ответить

Антон Штадлер

Andrey
1

Принципиально ассортимент не отличается и у АВ от 5-ки: сыры, мясо, молочка. Но есть нюанс. Например, по количеству видов сыров, шоколада, мяса и т.д. Хотя, конечно, российские магазины унылы

Ответить

Andrey Kulakov

Антон
1

В упомянутых сырах у АВ очень много позиций Швейцарских сыров, например от Margot Fromages, в том числе на развес, а в Пятерочке полторы позиции и то не всегда

Ответить

Антон Штадлер

Andrey
1

Я к тому, что у ГГ их сильно больше. Конечно, АВ ближе к ГГ, чем к 5-ке

Ответить

Andrey Kulakov

Graf
1

Трудно сказать, но у X5 хотя бы есть онлайн инфраструктура. А Магнит выглядит очень уж "аналоговым" со стороны.

Ответить

Даниил Лепетков

Andrey
3

В магнит даже заходить не хочется, внутренняя чистота не сравнится с пятерочкой

Ответить

Graf De Lotarev

Andrey
0

А у Азбуки какая онлайн инфраструктура? Вы об этом сказали и я увидел много общего с магнитом) Х5 конечно же азбука нужней

Ответить

Andrey Kulakov

Graf
2

Онлайн магазин с доставкой ко времени, офигеннейшая бонусная система Вкусомания с тонной разных фишек, электронные чеки, экспресс доставка на такси из магазина, еще есть экспресс-меню, специализирующееся на доставке конкретно кулинарии (которая в АВ вне конкуренции), но его планировали закрыть в пользу доставки через Яндекс.Еду)

Ответить

colorless

Andrey
2

Владельцы просто уже давно поняли, что пора делать ноги. Скоро кроме чиновников и всяких захарченко клиентов у них не останется, очень уж стараются всякие последователи Брежнева.

Ответить

Ева Р

4

Яндекс, лучше купите Вкусвилл. Обретете новых поклонников!

Ответить

Алексей Шатаев

Ева
7

Не надо покупать Вкусвилл иначе он падёт под гнётом оптимизации.

Ответить

Emilee Mecham

Алексей
0

Надо. Это будет троянский конь. Во всех смыслах!)

Ответить

S8dAS

3

— Так, так, так, мы вас будем покупать. Согласны?
— Конечно, без базара.
— Но, мы хотим всё изучить и понять, как там у вас всё ли ровно.
— Конечно, без базара.
— Оке, приступили к изучению.
— Изучили?
— Оке, покупать не будем.
— Чо так? Дорого?
— Скопируем ваш бизнес. Так баще. 

Ответить

Сергей Лукин

S8dAS
0

^ this
Неоднократно читал мнения про другие сорванные сделки Яндекса, что он "рассматривает возможность покупки и изучает актив", а потом выходит из сделки и реализует подсмотренные наработки.

Ответить

Влад

1

А в чем прикол покупать продукты за оверпрайс?

Ответить

Pavel Voronkov

Влад
2

У АВ есть оригинальный импорт, хорошая кулинария, но за все нужно платить.
С точки зрения ассортимента и цен очень хороши Твой Дом и Глобус.

Ответить

Влад

Pavel
0

Твой дом и Глобус , как и огромные магазины, умирающий формат Имх

Ответить

colorless

Влад
0

Ну не, гипермаркеты так же будут, просто какой то % оборота сожрут магазины у дома типа ВВ.

Ответить

Влад

colorle…
0

Я чет так же не понял, с каких пор ВВ настолько массовый магаз? Я конечно понимаю что там есть своя продукция хорошая итд, но чтоб закупиться туда ходить ,ну такое. Да и качество овощей и фруктов у них, я заметил достаточно часто хромает.

Ответить

colorless

Влад
0

Ну относительно Мск ВВ уже соперничает по площадям с КиБ :)
А так дело вкуса, купить что то «на ужин» или «к ужина» там очень удобно.

Ответить

Pavel Voronkov

Влад
0

Гиперы будут ещё долго жить. Доставка, которая сейчас приносит одни убытки, не скоро заменит гипера.

Ответить

Sergey

Влад
1

Пиво, например, дешевле, в тч Palulaner и Pilsner Urquell, чем в том же Ашане

Ответить

Андрей Деревянко

Sergey
0

Паулайнер что в бутылке, что в банке - один, не?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Андрей
1

Ну в 5-ти литровке точно лучше, чем бутылочное и баночное.

Ответить

Влад

Sergey
0

Блин, чисто за Пивом в магаз ехать такой ну хз. В остальном же у него наценка то больше и не просто так x5 продает его. Оригинального там ничего так то нет

Ответить

Сергей Низовцев

Влад
1

В пятерочках и магнитах ассортимент очень ограничен, а в гипермаркеты не всегда есть время ехать. Но мне кажется вкусвилл убил 90% кейсов азбуки вкуса.

Ответить

Влад

Сергей
0

Да какие пятерочки и магниты, есть же Лента, Билла,Перекресток, Виктория. Или банально онлайн заказать что-то. То есть чего-то особенного ,не думаю, что можно сейчас не найти

Ответить

Ренат Зайдуллин

Влад
1

Как мне сказал один человек лет 15 назад: "Есть люди, которые готовы переплатить, чтобы не стоять в очереди с теми, кто взял ипотеку на зубную щетку."
Звучит грубовато, но в целом логично.

Ответить

Влад

Ренат
0

Это отвратительно

Ответить

colorless

Влад
0

В том, что ассортимент сильно шире, а АВ рядом.
В том, что оверпрайс на карэ австралийского ягненка, остальное все плюс минус на уровне перекрестка и вкусвила.
В том, что кухня АВ с полуфабрикатами и готовой продукции сейчас лучшая в принципе по качеству и ассортименту, аналогично и про хлебобулочные изделия.

Добавляем сюда отличную программу лояльности, чистые магазины без дерущихся за просрочку и просто бомжей на входе, идеальную выкладку, ну и пандемия наложила свой отпечаток.

Ответить

Влад

colorless
0

Ну я не про те моменты, когда АВ рядом. Да и вообще эта сеть не то чтоб прям распросранена даж по РФ.

Я просто понимаю окей, ну кухня, но я просто не фанат готовой еды из магаза, ну только какой-нибудь багет с чесноком могу взять.

Я даж в пятерочке и магните не видел никогда бомжей дерущихся за просрочку, и сейчас даже эти магазы достаточно чистые.

Ну такое себе, а не причины по мне. По факту люди идут в тот магаз, где больше выбор и который ближе, ну и где цены адекватные.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Влад
0

По факту люди идут в тот магаз, где больше выбор и который ближе, ну и где цены адекватные.

У разных людей разные мотивы. Кто-то помнит все акции в ближайших магазинах и затаривается в разных местах. Кому-то пофиг в целом и берёт в ближайшем, а кому-то принципиально брать например только в АВ, чтобы и чисто, и самооценку повысить, и причастность к более богатым ощутить. 

Ответить

Влад

Ренат
0

Прост я никогда не понимал, и не понимаю смысла брать овощи за оверпрайс, притом что сейчас качество везде нормальное. Поэтому и спросил.

Ответить

colorless

Влад
0

Ну ты в последнем параграфе написал все сам)

Есть условный средний класс, для которого часть ассортимента АВ - адекватная и по качеству и по цене.

Я не говорю про арбузы квадратные за 22к, но там много обычных продуктов с минимальной разницей относительно других сетей.

Лично у меня в шаговой доступности 10 минут 2 АВ и 3 ВВ… и один дикси, у которого все алкаши и бичи района трутся… выбор как видишл большой)))

Ответить

Влад

colorle…
0

Как правило, цена выше же.

Ответить

Логический химик

Влад
0

Там не столько оверпрайс, сколько изначально эксклюзивы, часто с повышенной себестоимостью.
Но есть еще кое-какое преимущество - у них очень выгодные точки расположения, и от того выше аренда, и от того надбавляют прайс "за удобство".
Как гритса, "не хошь переплачивать - писдуй еще километр к Пятерочке".

Ответить

Влад

Логический
0

Ну если ты живешь внутри садового ,мб да. Но в ином случае я чет не встечал прям очень много этих точек. И как правило Пятерочка и Перекресток (или иное) ну встречается в разы чаще чем АВ.

Ну эксклюзивы хм, мб это причина. Но даже то, что мне было интересно в АВ теперь в каком-нибудь Яндекс Маркете или Ozon, причем дешевле как правило. Но не говорю, что там ничего нет интересного

Ответить

Никита Марушков

2

А я отказался от покупки в Азбуке Вкуса

Ответить

Логический химик

2

Почти 40% АВ принадлежит скромному британцу Р. Абрамовичу (Millhouse) и его другу А. Абрамову (Invest AG), которые заимели этот актив в 16м году довольно скандально.
Ну то есть, это как жить уже шестой год с женой, с которой постоянно ругаешься, и даже особо не стоит на нее.
Ну то есть, пришло время, наконец, расстаться, чего мучить друг-друга то.
Ну то есть, пришел Яндекс посмотреть на освободившуюся девчулю, но ну ее нах с такой биографией :-\

Ответить

Иван Комлев

–2

Яндексу бы в сторону ВкусВилл посмотреть. Там нужная синергия могла бы получиться.

Ответить

Антон Штадлер

Иван
0

Какая, нае..ка *2?)

Ответить

Sergei spiridonov

0

на кассе попросили чипсы оставить а вот акции не по акции брать не стали...на полке ценник другой был..

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Интересно в чем настоящая причина. 
АВ минусовой проект, или Яндекс не хочет вылазить из сегмента масс маркет?

Ответить

Большой жёлтый робот

0

У Яндекса нет вкуса, даже азбука не поможет 

Ответить

Джон Картошкин

0

Я компании не покупаю, сижу на диване, и пишу комментарии. И то даже я уже понял схему яндекса, а эти никак не поймут. Они заходят, шерстят, уходят. 100500-й раз. Берите с них уже компенсацию за несостоявшуюся сделку.

Ответить

Warty.ntt

0

Ну эксклюзивы хм, мб это причина. Но даже то, что мне было интересно в АВ теперь в каком-нибудь Яндекс Маркете или Ozon, причем дешевле как правило. Но не говорю, что там ничего нет интересного

Ответить

Давид Еловенко

–1
Ответить
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