Оператор хочет стать одним из лидеров на этом рынке.

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Клиенты уже могут забрать свои посылки в 500 постаматах «Почты России» и более 1500 партнёрских устройств, рассказали vc.ru в компании. Стоимость доставки останется такой же, как при доставке в почтовые отделения.

Первыми партнёрами стали сети постаматов «Халва» и TelePort. До конца августа оператор также начнёт доставлять заказы в более чем 1000 пунктов выдачи заказов Hermes, а к осени расширит число партнёров, в том числе подключит PickPoint. В партнёрских постаматах и ПВЗ можно получить посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор.

Пока постаматы работают только по предоплате. Когда курьер доставит посылку, клиент получит SMS с кодом для её получения. В будущем «Почта России» планирует добавить оплату заказов через POS-терминал устройств.

К ноябрю 2021 года оператор планирует подключить 5000 собственных постаматов в 37 крупных российских городах.

В августе 2020-го «Почта России» сообщала, что инвестирует 1,4 млрд рублей в сеть: устройства установят в «Магнитах» и «Дикси», говорили источники «Коммерсанта». В компании уточнили, что постаматы появятся в магазинах, бизнес-центрах, на АЗС, в московском метро, клиентских центрах «Почта Банка», около 400 — в почтовых отделениях.

Постамат «Почты России» «Почта России»