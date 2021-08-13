«Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через собственные и партнёрские постаматы Статьи редакции
Оператор хочет стать одним из лидеров на этом рынке.
Клиенты уже могут забрать свои посылки в 500 постаматах «Почты России» и более 1500 партнёрских устройств, рассказали vc.ru в компании. Стоимость доставки останется такой же, как при доставке в почтовые отделения.
Первыми партнёрами стали сети постаматов «Халва» и TelePort. До конца августа оператор также начнёт доставлять заказы в более чем 1000 пунктов выдачи заказов Hermes, а к осени расширит число партнёров, в том числе подключит PickPoint. В партнёрских постаматах и ПВЗ можно получить посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор.
Пока постаматы работают только по предоплате. Когда курьер доставит посылку, клиент получит SMS с кодом для её получения. В будущем «Почта России» планирует добавить оплату заказов через POS-терминал устройств.
К ноябрю 2021 года оператор планирует подключить 5000 собственных постаматов в 37 крупных российских городах.
В августе 2020-го «Почта России» сообщала, что инвестирует 1,4 млрд рублей в сеть: устройства установят в «Магнитах» и «Дикси», говорили источники «Коммерсанта». В компании уточнили, что постаматы появятся в магазинах, бизнес-центрах, на АЗС, в московском метро, клиентских центрах «Почта Банка», около 400 — в почтовых отделениях.
- В 2019 году «Почта России» уже запускала сервис по доставке заказов из интернет-магазинов в пункты выдачи и постаматы. В компании уточнили, что это был пилотный проект, по итогам которого оператор решил увеличить собственную сеть до 5000 устройств.
- У «Почты России» также есть соглашение о развитии логистики с «AliExpress Россия»: они планируют запустить 16 фулфилмент-центров и сеть кобрендинговых постаматов, открыть ПВЗ под брендом «AliExpress Россия» в отделениях.
Эта шутеечка под каждым постом про почту. Придумайте что-нибудь пооригинальнее что ли.
Там яндех сам собирает информацию о пользователе и не делится с товарищ майорами.
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У меня эти летом телефон с Али спиздили. Благо сам Алик вернул деньги.
Ну извините. Засрали почтовые отделения какой то жутью типа консервов, теперь вот пускай поживут с этим )
Ну, если бы эти консервы никто не покупал, то их бы там и не было.
Очевидно, что пенсионерам, которые составляют значительную часть аудитории почты, дешевые консервы, которые можно приобрести вместе с получением пенсии, вполне по душе.
Если это позволяет госорганизации выйти на самоокупаемость, то почему нет?
Болезненный Валера
Пруф, что в предыдущей новости про почту (по тегу) есть слова про тушенку или слился?
Оператор хочет стать одним из лидеров на этом рынке.
Почта России хочет быть то почтой, то службой доставки, то продуктовым магазином, то айти компанией, теперь вот хочет стать лидером постаматной доставки.
И при этом основные функции почты, как отправка писем и получение во многих отделениях работают через ж.
Когда ее уже наконец приватизируют?
А в каком месте почта убыточная?
Если найдете что то авторитетнее чем финансовый отчет самой Почты. Дайте знать.
https://www.pochta.ru/documents/10231/0/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E+6%D0%BC+2020.pdf/06824a5f-5452-43d8-aff0-2a283bf81884
Изменится, вопрос когда.
Текущая политическая система рано или поздно упадет по весом своей неэффективности, новая по любому распродаст эти баласты.
Сделать почту прибыльной вполне реально, для этого нужно поставить грамотный менеджмент, который не будет херней страдать, типа сделать из почты маркетплейс, и избавится от неприбыльных направлений, типа подписки газет для бабушек.
Подскажи, где про убыток почитать, а то ты вон про грамотный менеджмент говоришь, значит разбираешься
Посмотри сколько млрд в предыдущие годы туда загнали, до кучи еще сколько они от преференций по кроссбордеру получают, потом возвращайся, поцреот
Ахуеный аргумент, а сколько миллиардов загнали в озон, вайлдеберис и прочее? Это же бизнес, или нет?
Я думал тебе мало опозориться было со своей статье про налог , так ты еще пишешь такой бред
, а насчет патриота в чем патриотизм к частной компании? Ты вообще идиот?
Так это же не мои деньги загнали в озон, мне пофиг, пусть загоняют, это их риски, а в почту мои деньги загнали.
Также дали им укокошить кучу российского екомерса дав экслюзив по кроссбордеру.
Где я опозорился со своей статьей? Видел лишь порванные пуканы у поцреотов, что доставило особенное удовольствие.
насчет патриота в чем патриотизм к частной компании? Т
Когда почта стала частной? 100% государственная.
А бабушкам с подписками на газеты места в сияющем демократическом будущем не найдется? Там будут повсюду только прибыльные услуги?
Пусть платят полную стоимость либо в интернете читают, по ТВ смотрят, почему я должен им доплачивать?
Для особо сердобольных типа вас, кто переживает за бабушек, кто-то обязательно фонд откроет, будете туда сами свои деньги перечислять, чтобы бабушкам бесплатно газеты приносить.
У них аудитория немного не та, как по мне. Объясните бабушке, которая ходит с кнопочным телефоном как этой историей пользоваться
Болезненный Валера
Я почти полгода не могу получить конверт как раз, его потеряли в отделении и даже представитель на VC в личке уже месяц игнорит, когда понял что не найти)
Пишите претензию на сайте почты или в приложении.
У меня был такой же случай. Письмо (с банковской картой) пришло в отделение, судя по трекеру, на почте говорят - нет конверта, хз где.
Ходил два раза - нет и все.
Поддержка Почты России просит заполнить заялвение на утерю в пути, хотя это не тот случай
Я заполнил на сайте почты обращение, где описал ситуацию и просьбу разобраться.
Через два дня пришло уведомление, что конверт чудесным образом нашелся.
И вручила мне его... начальница отделения, которого до этого меня если только матом прямо не посылала.
Болезненный
уже отменил и получил деньги обратно, дело в том что у нас очереди такие, что стоять вечно можно
Огонь почта в своем репертуаре. Придти на виси, якобы для решения проблем клиентов-пообещать-игнори ть. В вк в 15 году в любом посте про почту появлялся Марков или Маркин, представитель почты обещал разобраться и
пропадал. Дошло до того, что как только он появлялся, его сразу массово слали)
У меня был реальный случай.
Заказал рубашечку поло фирменную Макларен (F1 команда) из Англии из их магазина. Оплатил. Далее след теряется. Где, не ясно. Трекинга нет. Я пишу в магазин через месяц, извините, мол, не получил. Они с извинениями направляют мне ещё такую же бесплатно. Месяц жду - нету. Мне было совестно просить их ещё раз. Простился с 60 фунтами. Через примерно полгода мне звонят с претензией из местного отделения почты. Говорят, тут посылка для вас. Забирать будете? Мол, уже положено ее назад отправлять. Забрал, конечно. Пошутил, звоните мол, когда ещё в Англию что-то соберётесь отправлять.
Причем, я заходил за пару месяцев до этого по случаю, спрашивал, а есть ли что для меня... Не было.
Этому нет никакого оправдания, я считаю. Абсолютно. Выжечь калёным железом, как рождённый invalid service. Без шанса.
на самом деле почта РФ меняется к лучшему, хоть и очень медленно, не так, как когда-то сбер. разные отделения с разной скоростью, и в чем-то их жаль, потому что часто дело не в них, а в клиентах. при том, что появился функционал при отправки писем и посылок взвесить и упаковать их дома, чтобы не терять время в отделении, мало кто этим пользуется. приходит курьер от бухгалтерии с 10 заказными, и работа отделения встаёт. или бабушка, которая вообще слабо понимает где она, и зачем пришла. единственный раз у меня как раз недавно был инцидент, когда я две недели не мог доехать до отделения, и за три дня до окончания срока хранения посылки заказал доставку до квартиры. в итоге сначала посылка уехала отправителю а потом я получил отлуп по доставке. написал претензию, через приложение, на след день позвонила заведующая отделением принесла извинение сказала что если посылку не успела принять таможня на импорт, постараются вернуть (не получилось), дала свой рабочий тел если надо будет продлить хранение в след раз. короче они меняются, просто на них навешано слишком много лишнего, и они очень уж огромные, в рамках страны.
Не может быть. А логистика их останется? )
А вообще, так лучше в любом случае. Потому что нос в нос с ними встречаться - выше моих сил.
То есть структура с собственной сетью логистики/транспорта/сортировочных центров и гос. дотаций только сейчас захотела стать лидером в доставке, как это работает?
Арбитражный чайник
У меня тоже этот вопрос в голове крутиться. Почему не они первопроходцы в технологиях доставки, приема и выдачи отправлений. Почему у боксберри и сдэк получается бабки зарабатывать на доставке, а Почта России все время в убытке и вечно изобретает шляпу - банк, торговля, ещё какое-то говно.
Постомат на фото стоит порядка максимум 150 000, это с ПО и гарантией на 3 года. Почта их купит по 280 000 за штуку. Конечно надо ТЗ посмотреть внимательно и условия поставки… но опять очевидно все.
С появлением такого рода постаматов, не важно какой компании, получать посылки стало в миллиард раз проще. Сбер-логистка тоже запустила аналогичные шкафчики. Пока они держат самый низкий тариф.
Теперь клиенты Yota смогут оплатить доступ к сервису СберЗвук с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для прослушивания музыки.
Почта России подписала с «Ростелекомом» свой крупнейший договор на ИТ-услуги сроком на пять лет. Сумма контракта составила 13,5 млрд руб. Масштаб договора уникален для российского ИТ-рынка: «Ростелеком» предоставит Почте услуги связи для самой большой в России корпоративной сети передачи данных, которая объединяет 40 000 объектов (почтовых…
Оператор хочет стать одним из лидеров на этом рынке.
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