Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Полина Лааксо

Сначала сотрудничает, а потом копирует товары и разрывает контракты: как магазины Target зарабатывают на чужих идеях Статьи редакции

H&M и Zara копируют «подиумные» товары, а сеть розничных магазинов Target — целые бренды, сперва проверяя их жизнеспособность на собственных прилавках. Что думают о такой бизнес-модели стартапы, юристы и сама Target— в пересказе Fast Company.

2 2 комментария
37 просмотров
Insight

В 2020 году американская розничная сеть Target выпустила свой бренд спортивной одежды для женщин, мужчин и детей — All in Motion. Все товары в линейке стоили менее $30 и были изготовлены из технологичных материалов.

За первый год продаж компания выручила $1 млрд, чего не смогли добиться даже известные спортивные бренды вроде Outdoor Voices и Tracksmith.

Однако ассортимент и дизайн для All in Motion компания скопировала с линейки C9 бренда Champion, которую сама продавала более 15 лет. В 2018 году Target принесла Champion $380 млн и спустя год решила не продлевать контракт с брендом.

Аналитики предполагали, что вместо сотрудничества сеть наверняка выпустит собственную линейку. Всё потому, что Target активно продвигала свои бренды ещё в нулевых, когда работала с дизайнерами Майклом Грейвсом и Айзеком Мизрахи и продавала эксклюзивные линейки одежды и домашней утвари. А в 2017 году объявила, что планирует удвоить число собственных марок.

Разрыв с розничной сетью повлиял на бизнес Champion: в марте 2020 года бренд подписал многолетний эксклюзивный контракт с Amazon. Но на новой платформе продажи линейки C9 сократились на $361 млн по сравнению с 2019-м. Товары Champion также рискуют затеряться в поисковой системе Amazon, поскольку та ставит на верхние позиции собственные бренды, которых теперь 110.

За 15 лет сотрудничества Грейвс создал более 2000 эксклюзивных товаров для Target в 20 товарных категориях Architectural Design

Бизнес-стратегия Target: она воссоздаёт целые бренды и продаёт товары стартапов

Бизнес-стратегия Target с каждым разом работает всё лучше, пишет издание:

  • Компания вдохновляется чужими идеями.
  • Проверяет их на жизнеспособность.
  • Даёт задачу повторить успех товара или линейки штатным дизайнерам.
  • А затем выпускает свой бренд и получает 100% прибыли.

Target не сообщает, сколько дизайнеров держит в штате, но рассказывает, что для разработок открыла:

  • Фабрику трёхмерного прототипирования.
  • Лабораторию для тестирования составов и материалов.
  • Художественную мастерскую для создания принтов.
  • Центр для тестирования готовых изделий.
Онлайн-журнал The Everygirl в 2018 году: «Universal Thread от Target — это бюджетная версия Madewell» College Fashion

Компания годами совершенствовала технологии, искала поставщиков, завоёвывала клиентов и считает себя одним из лидеров отрасли, говорит директор по мерчандайзингу Target Джилл Сандо.

На 2021 год у Target более 45 собственных брендов, в том числе одежды, косметики и товаров для дома.

Десять из них приносят ей более $1 млрд выручки в год. А четыре, среди которых одежда для детей Cat & Jack и домашний декор Threshold, — более $2 млрд.

Впрочем, собственные бренды — не единственный двигатель продаж Target, которые выросли почти на 30% с 2017 года и составили $94 млрд в 2020 году.

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

Target также охотно поддерживает перспективные линейки d2c-стартапов — тех, что сами создают, продвигают и продают товар напрямую потребителю. Правда, как показала история с Champion, Target всегда может превратиться из партнёра в конкурента.

Сотрудничество с уже признанным на рынке брендом со своей лояльной аудиторией — хороший способ для компании выйти на рынок самой.

Поклонники Champion узнали, что теперь в Target можно купить спортивную одежду, и потому стали туда ходить.

Target этим воспользовалась и начала предлагать им свой собственный товар — очень похожий на уже знакомую им линейку Champion.

Лорен Битар
руководительница отдела аналитики RetailNext

Ритейлеры копировали тренды десятилетиями — иногда намеренно, иногда случайно, говорит аналитик NPD Group Маршал Коэн. На плагиате подиумных трендов зарабатывают такие бренды, как H&M и Zara. Копируют идеи розничные сети Walmart и Wayfair, а также сервис Amazon.

Но все они воссоздают отдельные продукты, а Target — целые бренды, которые могут конкурировать с лидерами рынка:

  • Она анализирует поисковые запросы.
  • Наблюдает за рынком и тенденциями.
  • Прогнозирует тренды, чтобы вовремя выпустить свою линейку.
  • Проводит опросы среди клиентов, чтобы совершенствовать дизайн.
Линейка мебели и домашнего декора Opal­house от Target повторяет товары компании Anthropologie Hunker

Копируя других, Target редко нарушает законы — их в моде практически нет

Право интеллектуальной собственности при этом Target не нарушает, поскольку на рынке моды вообще мало соответствующих законов, говорит юрист Дуглас Хэнд.

Копирование идей — прибыльная для Target бизнес-модель. И пока она не посягает на запатентованные образцы и технологии, никаких законов она не нарушает.

Дуглас Хэнд
юрист

Правда, несколько раз Target зашла слишком далеко, пишет издание. В 2018 году с ней судился производитель спортивной обуви и одежды Vans.

Слева Target, справа — Vans

Компания Burberry потребовала выплатить ей $8 млн за использование её фирменного паттерна.

Слева шарф Burberry, справа — Target

А в 2019 году на Target подала в суд основательница продовольственного бренда Garnish & Gather Эмили Голуб. Target выпустила линейку Good & Gather, которая повторяла не только название, но также логотип и сами товары Голуб.

Все три дела в итоге приостановили. Других в истории компании не так много, поскольку плагиат в рознице широко распространён, пишет издание.

Однако такая тенденция угрожает небольшим брендам, которые активно инвестируют в инновационный дизайн, а затем ещё больше вкладывают в маркетинг, рассуждает соучредитель бренда экологичной одежды и обуви Allbirds Джоуи Цвиллингер.

Крупные ритейлеры пользуются идеями маленьких брендов так, будто последние разрабатывали идеи для них.

И ставят ритейлеры на узнаваемость — преимущество, которого у d2c-стартапов нет.

Джоуи Цвиллингер
основатель Allbirds

Фирменный товар Allbirds — обувь из шерсти за $95 — скопировали десятки розничных сетей, в том числе Amazon. Последняя выпустила в 2019 году похожую линейку, предлагая пару обуви за $45. По словам Allbirds, из-за этого компания теряет $10-15 млн в месяц.

Слева кроссовки от Amazon, справа — от Allbirds GeekWire

Allbirds не стала подавать в суд на Amazon. Она уже пыталась судится с другими плагиатчиками, но разбирательства длятся слишком долго и не защищают компанию от потерь, говорит Цвиллингер.

Пока суд к чему-нибудь придёт, мода поменяется раз 20, а вместе с ней потеряет актуальность и дело. У большинства брендов на это нет ни сил, ни средств.

Дуглас Хэнд
юрист

Стартапы готовы к конкуренции с ритейлерами и потому вкладываются в инновации

Cтартапы стремятся сотрудничать с розничными сетями, чтобы хотя бы заполучить аудиторию, пишет издание. Например, создательница медиаплатформы Who What Wear Кэтрин Пауэр заключила контракт с Target, чтобы:

  • Выпустить совместную линию спортивной одежды JoyLab.
  • Эксклюзивно продавать свой бренд Who What Wear.
  • А также предложить покупателям Target свою линию по уходу за кожей Versed.

Так же поступил и производитель товаров и средств для мужской гигиены Harry's, надеясь стать конкурентом лидерам сегмента. Target даже выделил бренду отдельный стеллаж.

Стартапы готовы к конкуренции, пишет издание. Соучредитель экологичного бренда Grove Collaborative Стюарт Ландесберг представил свои многоразовые распылители и чистящие средства в Target в 2021 году.

Он знает, что крупные ритейлеры будут «плагиатить» Grove Collaborative, поэтому его цель — выпускать то, что рынок раньше не видел: «Если ваши идеи не копируют, то, возможно, они не такие уж интересные». К аналогичному выводу пришёл и Цвиллингер.

Мы решили, что Allbirds — не обувная компания, а инновационное производство материалов. И если мы будем хорошо справляться, плагиатчики за нами не угонятся.

Джоуи Цвиллингер
основатель Allbirds

#target #amazon #плагиат

2 2 комментария
{ "author_name": "Полина Лааксо", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043b\u0430\u0433\u0438\u0430\u0442","target","amazon"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 281413, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 16 Aug 2021 14:38:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Егорка

0

Замечал и не раз, та же бершка так же делает, да в принципе многие

Ответить

Ludmila Moskvitina

0

и что тут такого?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
МТТ
Голосовой робот Жанна вышла на работу в Тюменский расчетно-информационный центр

МТТ – 100% дочерняя компания ПАО «МТС» и провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, совместно с ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр» разработали голосового робота, который теперь обрабатывает более 66% звонков в контакт-центр. Робот по имени Жанна, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, принимает показания счетчиков 24 часа в сутки…

0 Обсудить
Winstrike
Winstrike открывает собственную киберспортивную академию

С 1 сентября Winstrike Academy открывает свои двери для всех, кто хочет прокачать свой уровень в игре и мечтает начать карьеру в индустрии киберспорта

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
SEO
Sergio Mekeda
Ломаем стереотипы. 4 заблуждения при оценке качества текста

О, сколько заблуждений живет, цветет и пускает корни в головах заказчиков и редакторов! Под эти заблуждения даже создаются целые курсы и готовится массивная теоретическая база. Но это все легко разбивается о суровую действительность, точнее о реальную поисковую выдачу. И в этой статье я вам покажу брызги от крушения этих стереотипов.

8 8 комментариев
8
Yota
Yota вернет деньги за остатки минут, потому что #лучшеденьгами

Yota вернет разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счет мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты мобильного оператора, подключающие безлимитный пакет интернет с 16 августа по 10 октября.

0 Обсудить
Медиа
TJ
Телеканал «2х2» впервые за 14 лет сменил логотип и концепцию — в эфире появятся авторские программы Статьи редакции

Канал привлёк блогеров, «которые разбираются в своих темах» — от науки до искусства.

32 32 комментария
12
Офлайн
Евгения Евсеева
Около 20% российских компаний уволили или отстранили сотрудников за отказ прививаться от Covid-19 — исследование Статьи редакции

А в почти половине компаний не знают, что делать с такими сотрудниками.

296 296 комментариев
9
Право
Евгения Евсеева
Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда» — Forbes Статьи редакции

Компания заблокировала YouTube-канал телеканала в 2020 году — суд обязал его восстановить, иначе компании грозит неустойка.

58 58 комментариев
9
Маркетинг
Nazigul Jusupova
Брюс Уиллис станет лицом серии рекламных роликов «Мегафона» Статьи редакции

Актёр в съёмках не участвовал, оператор создал его образ с помощью нейросетей.

«Мегафон»
95 95 комментариев
12
Банк «Открытие»
Ещё в 90-х Гейтс и другие эксперты предсказали онлайн-банки, Smart TV и магазины без касс. Но им никто не поверил

А зря.

5 5 комментариев
1
Сервисы
Andrew Yaremko
Патент и математика Tinder, или 12 шагов к любви

Когда любовь — математическая статистическая погрешность. 12 простых и человеческих рекомендаций по эффективному использованию математического аппарата сервиса Tinder. Теория и руководства к действию.

19 19 комментариев
7
Личный опыт
aim digital
От сайтов за 10 тысяч до федеральных и зарубежных брендов: как создавалось и росло брянское digital-агентство aim

Основатель и CEO компании Андрей Минин — о детском увлечении, которое выросло в бизнес, продуктовом подходе и желании изменить рунет.

34 34 комментария
24
Больше статей
null