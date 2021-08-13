ФАС начала проверку магазинов X5 Group, «Ленты» и «Магнита» по подозрению в картельном сговоре Статьи редакции
Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.
- ФАС начала внеплановые выездные проверки в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните» после обращения граждан о росте цен.
- Служба проверит, был ли сговор между сетями о повышении цен на социально значимые продукты. Редакция vc.ru отправила вопросы о проверке представителям торговых сетей.
- Если нарушения найдут, компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, сообщили в ФАС.
Затем, чтобы компенсировать штрафы, повысят цены снова 😂
А штрафы заберут себе в бюджет, который попилят. Вместо того чтоб вернуть гражданам которые жаловались... так все по-русски
- у вас был сговор?
- нет
- ок
после обращения граждан о росте цен
А картельный сговор по девальвации рубля не хотят проверять? Или граждане не жаловались?
Кто-то на полном серьезе верит, что снижать цены можно по команде из кремля?
Скорее всего, это манёвр с целью придержать цены до выборов. Сети согласятся, т.к. 1 месяц издержек лучше, чем штраф 15% от годового оборота.
100%, но все стоит денег, значит удорожание после выборов будет еще больше, чем было бы
Так они(политиканы) в открытую говорят, что после выборов будет большая волна подорожаний и то что мы видим сейчас будет казаться незначительным ростом цен.
Подавляющее число комментариев поддерживают эту показуху. Похоже, vc совсем все.
У - успех, становится дзеном потихоньку. Может оно и к лучшему, пусть лучше виси дзеном станет, чем его тупо закроют признав инагентом или еще как.
Не думаю, что поддерживают. Сарказм важен, при обсуждении абсурдных новостей.
Все всё понимают ) скоро выборы и нужно эфир забивать фигней
Болезненный Валера
да
Успешные примеры в мировой истории дадите?
Патриотический шмель
Удивитесь, но по команде кремля некоторые и голосуют. Павлов зря не пошёл дальше собак. Охренел бы.
Голосовать можно за что угодно, хоть за отмену гравитации, а с экономикой это не работает.
Г-н Ходорковский тоже так думал. Но потом к нему постучали.
А это то тут причем? Одни бандиты порешали другого руками чинуша, обычные мафиозные разборки.
Кое кому не хватает денег на строительство дворца с видом на море?
норм приплел
боты на защиту ботокса
я не бот,я нейросеть, подбираю ответы исходя из сказанного,не тупи
функционально ты бот, а из чего ты сделан ... ну ты понял.
Да ну не может быть.
Отчего же? Проверят, не найдут, но цены на всякий случай подниму и эти сети, и остальные.
заслужил 15 рублей, молодец
Чиновники, депутаты и силовики не покладая рук денно и нощно трудятся на благо народа, прямо как рабы на галерах.
А частный бизнес, паразиты такие, и гадят и гадят.
Вот опять сговорились чтобы население обобрать.
Сначала нужно было провести расследование. А не статью писать сюда
Все картельные пользователи тут сидят
Здравствуйте, я диванный картельный.
Может картельер?
А затем проверят маркетплейсы и филиалы сотовой связи - оброк на богатых 😅
Сговор не найдут. Клянусь коробками из-под ксерокса, случайно оказавшимися у проверяющих.
Потом выяснится, что сети поднимают из-за того, что подняли цены поставщики, те в свою очередь из-за повышения цен производителями, а те из-за общего состояния экономики, амортизации, сырья и тд. А как мы помним, главная задача следствия - не выйти на самих себя. И все приведёт либо к пустым полкам, потому что никто не будет в убыток себе производить, либо к колбасе из туалетной бумаги(возможно б/у) и прочих продуктов качества "я бы этим скотину не кормил". Нужно не цены регулировать, а условия для жизни поднимать, если зп будет хватать на продукты никто и жаловаться не будет.
Болезненный Валера
Как? Сказать что отныне мрот 80000 и захлебнуться в гиперинфляции?
Создавать привлекательную конкурентную среду, привлекать инвестиции, создавать качественный товар который будет пользоваться спросом. Каждый день тут публикуются истории успеха наших ребят, которые делают впечатляющие продукты, но делают их в долине, Лондоне, Зимбабве, где угодно, но только не у нас. А почему? Потому что тут привлечь инвестиции сложно, регуляторная машина беспощадна, и большой риск у тебя все отнимут и ещё лет на 10 на горлышко бутылки присадят. "Нахрен никому не нужные ОАЭ, Сингапур, Люксембург", стали воплощениями экономического чуда, а мы по колено стоя в говне радуемся, что у кого то этого говна больше, вместо того что бы убрать его.
Сети доят обе стороны. У большинства цели по гросс-марже 30-40%. У АВ 50%+
ФАС узнало новый термин) судя по последним новостям😂 сначала ЦУМ теперь X5
Эль Чапо, Лента, Лос Сетас, Пятёрочка, картель Синалоа - я всегда им не доверял.
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