Нужна армия юристов, чтобы починить хоть что-то: как мастера борются с корпорациями за право на

Tesla, Apple, Microsoft, Amazon и другие компании не хотят, чтобы пользователи сами ремонтировали их технику. Они не публикуют инструкции по починке, навязывают ремонт у официальных дилеров и ведут юридическую войну против частного техобслуживания.