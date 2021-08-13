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Торговля
Маша Цепелева

ФАС начала проверку магазинов X5 Group, «Ленты» и «Магнита» по подозрению в картельном сговоре Статьи редакции

Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.

  • ФАС начала внеплановые выездные проверки в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните» после обращения граждан о росте цен.
  • Служба проверит, был ли сговор между сетями о повышении цен на социально значимые продукты. Редакция vc.ru отправила вопросы о проверке представителям торговых сетей.
  • Если нарушения найдут, компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, сообщили в ФАС.
Дополнено в 13:20 В ФАС заявили, что ООО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») препятствует проведению проверки. Охрана бизнес-центра преграждает проход в здание, и утверждает, что сотрудников «Магнита» нет в здании. «Должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — сказали в ФАС.

#новость #фас

2887 просмотров
57 57 комментариев
1
13
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57 комментариев
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Шамиль Махмутов

34

Затем, чтобы компенсировать штрафы, повысят цены снова 😂

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Владимир Чижевский

Шамиль
1
Ответить

thekitakun

Владимир
–2

О, пикабушное уг

Ответить

Иван Таранов

Шамиль
0

А штрафы заберут себе в бюджет, который попилят. Вместо того чтоб вернуть гражданам которые жаловались... так все по-русски

Ответить

BblCMOPK HACMOPKA

28

- у вас был сговор?
- нет
- ок

Ответить

Анатолий Щербина

BblCMOPK
4

Похоже на диалог представителя Финико и слушателя из зала))

Ответить

Патриотический шмель

BblCMOPK
3

- а если найду?
- (нехотя вручает конверт)
- ок

Ответить

Поджог Сараев

17

после обращения граждан о росте цен

А картельный сговор по девальвации рубля не хотят проверять? Или граждане не жаловались?

Ответить

Павел Родюков

11

4 трлн *15% = гоп-стоп удался!

Ответить

Денис Демидов

7

Кто-то на полном серьезе верит, что снижать цены можно по команде из кремля?

Ответить

Поджог Сараев

Денис
2

Скорее всего, это манёвр с целью придержать цены до выборов. Сети согласятся, т.к. 1 месяц издержек лучше, чем штраф 15% от годового оборота.

Ответить

Денис Демидов

Поджог
1

100%, но все стоит денег, значит удорожание после выборов будет еще больше, чем было бы

Ответить

Dmitriy Lobanov

Денис
0

Так они(политиканы) в открытую говорят, что после выборов будет большая волна подорожаний и то что мы видим сейчас будет казаться незначительным ростом цен.

Ответить

Андрей Путра

Денис
2

Подавляющее число комментариев поддерживают эту показуху. Похоже, vc совсем все.

Ответить

Денис Демидов

Андрей
0

У - успех, становится дзеном потихоньку. Может оно и к лучшему, пусть лучше виси дзеном станет, чем его тупо закроют признав инагентом или еще как.

Ответить

Leomar Tweet

Андрей
0

Iya betul pak

Ответить

Murat Oshroev

Андрей
0

Не думаю, что поддерживают. Сарказм важен, при обсуждении абсурдных новостей. 
Все всё понимают ) скоро выборы и нужно эфир забивать фигней

Ответить

Болезненный Валера

Денис
–1

да

Ответить

Денис Демидов

Болезненный
1

Успешные примеры в мировой истории дадите?

Ответить

Mark

Денис
0

где там еще кремль есть в мире? 

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
0

СХ в Европе.
Не нужно считать, что госрегулирования нигде нет.

Ответить

Максим Воронин

Болезненный
0

...зда

Ответить

Патриотический шмель

Денис
0

Удивитесь, но по команде кремля некоторые и голосуют. Павлов зря не пошёл дальше собак. Охренел бы.

Ответить

Денис Демидов

Патриотический
0

Голосовать можно за что угодно, хоть за отмену гравитации, а с экономикой это не работает. 

Ответить

Патриотический

Денис
0

Г-н Ходорковский тоже так думал. Но потом к нему постучали.

Ответить

Денис Демидов

Патриот…
0

А это то тут причем? Одни бандиты порешали другого руками чинуша, обычные мафиозные разборки.

Ответить

Патриотический

Денис
0

И что мне остаётся к этому дополнить? Сами всё сказали.

Ответить

Патриотический шмель

2

В 90х приходили в гости бритые быки с битами. Сейчас - ФАС. Смена декораций, мода другая.

Ответить

Александр Белов

1

Кое кому не хватает денег на строительство дворца с видом на море?

Ответить

Болезненный Валера

Александр
0

норм приплел

Ответить

Leo Uvarov

Болезненный
2

боты на защиту ботокса

Ответить

Болезненный

Leo
0

я не бот,я нейросеть, подбираю ответы исходя из сказанного,не тупи

Ответить

Leo Uvarov

Болезне…
0

функционально ты бот, а из чего ты сделан ... ну ты понял.

Ответить

Болезненный

Leo
0

а на каком языке я написан?

Ответить

Ivan Zenkov

2

Да ну не может быть.

Ответить

Вадим Демидов

Ivan
2

Отчего же? Проверят, не найдут, но цены на всякий случай подниму и эти сети, и остальные.

Ответить

Болезненный Валера

0

Цены растут - плохо. Цена контролируют - плохо .что надо хоть еще? А если государство раздаст всем жителям по 20к(ну да) тоже будут искать плохое в этом?

Ответить

Александр Соколов

Болезненный
3

заслужил 15 рублей, молодец

Ответить

Болезненный Валера

Александр
0

а индексация?

Ответить

Slava Reznor

2

Чиновники, депутаты и силовики не покладая рук денно и нощно трудятся на благо народа, прямо как рабы на галерах.
А частный бизнес, паразиты такие, и гадят и гадят. 
Вот опять сговорились чтобы население обобрать.

Ответить

Холден Колфилд

0

Сначала нужно было провести расследование. А не статью писать сюда
Все картельные пользователи тут сидят

Ответить

Амбиент Музыкантов

Холден
3

Здравствуйте, я диванный картельный.

Ответить

Pavel Voronkov

Амбиент
1

Может картельер?

Ответить

Амбиент

Pavel
1

Хоть горшком назови, только сговора с другими картельными не лишай.

Ответить

Азиза Байдаулетова

Амбиент
0

😂😂

Ответить

Andrey Novikov

1

А затем проверят маркетплейсы и филиалы сотовой связи - оброк на богатых 😅

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Сговор не найдут. Клянусь коробками из-под ксерокса, случайно оказавшимися у проверяющих.

Ответить

Болезненный Валера

–6

Отлично будет, если и 50% от оборота. Сети охреневают повышать цены

Ответить

Dmitriy Lobanov

Болезненный
1

Потом выяснится, что сети поднимают из-за того, что подняли цены поставщики, те в свою очередь из-за повышения цен производителями, а те из-за общего состояния экономики, амортизации, сырья и тд. А как мы помним, главная задача следствия - не выйти на самих себя. И все приведёт либо к пустым полкам, потому что никто не будет в убыток себе производить, либо к колбасе из туалетной бумаги(возможно б/у) и прочих продуктов качества "я бы этим скотину не кормил". Нужно не цены регулировать, а условия для жизни поднимать, если зп будет хватать на продукты никто и жаловаться не будет.

Ответить

Болезненный Валера

Dmitriy
0

Как?  Сказать что отныне мрот 80000 и захлебнуться в гиперинфляции?

Ответить

Gre Li

Болезне…
0

Откуда гиперинфляция-то?! Деньги не печатаются, стоимость не меняется. Максимум, спрос повысится, но это скорее приведёт к сдвигу позиций, дешёвый ценовой диапазон уступит среднему.

Ответить

Dmitriy Lobanov

Болезне…
–1

Создавать привлекательную конкурентную среду, привлекать инвестиции, создавать качественный товар который будет пользоваться спросом. Каждый день тут публикуются истории успеха наших ребят, которые делают впечатляющие продукты, но делают их в долине, Лондоне, Зимбабве, где угодно, но только не у нас. А почему? Потому что тут привлечь инвестиции сложно, регуляторная машина беспощадна, и большой риск у тебя все отнимут и ещё лет на 10 на горлышко бутылки присадят. "Нахрен никому не нужные ОАЭ, Сингапур, Люксембург", стали воплощениями экономического чуда, а мы по колено стоя в говне радуемся, что у кого то этого говна больше, вместо того что бы убрать его.

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Pavel Voronkov

Dmitriy
0

Сети доят обе стороны. У большинства цели по гросс-марже 30-40%. У АВ 50%+

Ответить

Leomar Tweet

0

А потом проверят рынок и мобильные отделения - везде сдают богатым

Ответить

Иван Подольский

0

ФАС узнало новый термин) судя по последним новостям😂 сначала ЦУМ теперь X5

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Эль Чапо, Лента, Лос Сетас, Пятёрочка, картель Синалоа - я всегда им не доверял.

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Ivan Susanin

0

Всего 11 лет назад в офис ритейлера заходили так. А теперь дядечка заявляет: «У вас нет пропуска, вас должны встретить», а инспекторы только видео в телегу могут запостить. Становимся культурными))

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