ФАС начала проверку X5, «Ленты» и «Магнита» на сговор: транслирует её в Telegram и рассказывает, как ей мешают Статьи редакции
Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.
- ФАС начала внеплановые выездные проверки в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните» после обращения граждан о росте цен.
- Служба проверит, был ли сговор между сетями о повышении цен на социально значимые продукты. Редакция vc.ru отправила вопросы о проверке представителям торговых сетей.
- Если нарушения найдут, компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, сообщили в ФАС.
ФАС сообщила, что в офисах препятствуют проверке, и начала трансляцию об этом в Telegram
В 13:20 в ФАС заявили: охрана бизнес-центра, где находится офис ООО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), преграждает проход в здание, и говорит, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах.
«Должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — сказали в ФАС.
Спустя полтора часа в Telegram-канале сотрудники службы написали, что им всё ещё «преграждают путь в офисные помещения». На место вызвали полицию.
Во время проверки ООО «Ленты» инспекция больше двух часов ждала появления представителей организации. Проверка в Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») проходит в штатном режиме.
В 15 часов представители «Магнита» сообщили ТАСС, что сотрудничают с представителями ФАС в рамках внеплановой проверки.
Затем, чтобы компенсировать штрафы, повысят цены снова 😂
А штрафы заберут себе в бюджет, который попилят. Вместо того чтоб вернуть гражданам которые жаловались... так все по-русски
Народ торгаши обманули, забрали денег, пришла фас, забрала украденное у народа. Вывод: народ грабит ФАС
Торгаши обвалили рубль? Не знал...
Кстати, Путин не любит проклятых торгашей. Если поднимут цены - Путину скажите.
- у вас был сговор?
- нет
- ок
Внеплановая проверка:
-Здравствуйте, завтра будет внеплановая проверка
- ок
после обращения граждан о росте цен
А картельный сговор по девальвации рубля не хотят проверять? Или граждане не жаловались?
Кто-то на полном серьезе верит, что снижать цены можно по команде из кремля?
Скорее всего, это манёвр с целью придержать цены до выборов. Сети согласятся, т.к. 1 месяц издержек лучше, чем штраф 15% от годового оборота.
100%, но все стоит денег, значит удорожание после выборов будет еще больше, чем было бы
Так они(политиканы) в открытую говорят, что после выборов будет большая волна подорожаний и то что мы видим сейчас будет казаться незначительным ростом цен.
накой им эти маневры нужны?) Кто бы за кого не проголосовал, статистика будет 146% за едро и около 85% за путена.
Подавляющее число комментариев поддерживают эту показуху. Похоже, vc совсем все.
Не думаю, что поддерживают. Сарказм важен, при обсуждении абсурдных новостей.
Все всё понимают ) скоро выборы и нужно эфир забивать фигней
Ну либо сюда отправили полк кремлеботов.
Здесь их прям очень много. Друг другу лайки ставят или совместно минусуют оппозиционные комментарии
У - успех, становится дзеном потихоньку. Может оно и к лучшему, пусть лучше виси дзеном станет, чем его тупо закроют признав инагентом или еще как.
Вообще-то магазы реально ахуели) Беру картошку 20 тонн по цене 17 руб за кг. В магазинах почем картошка?) 60-80 руб\кило? Уверен, магазины еще дешевле берут картошку. Это ли не ахуели? А вот сосед макароны брал по цене 33 руб\кило. Сколько они в магазине? Где-то 50-60 руб за 400 грамм? Я уже про морковь молчу.
Открывай свой магазин и продавай картошку, вангую, она у тебя дороже выйдет чем в пятерочке, знаешь почему?
Я понимаю твое желание в очередной раз обелить торгашей, рассказав о том, как это все не они, это налоги, штрафы, взятки, зарплаты, аренды, логистика, но я напомню, что все эти торгаши в списке форбс далеко не на последнем месте сидят. Посему нет, вряд ли картошка выйдет дороже, чем у них.
Магазин может любой желающий открыть, как и место на рынке, там конкуренция выше, чем где либо вообще.
Я не торгую картошкой, могу лишь догадываться, что твоя цена это свежий урожай, тогда как магазин может с базой работать, которая поставляет по фиксированной цене, но весь год, включая зиму.
Еще как вариант, картошка может быть израильская, так как люди ее охотнее берут и т.д.
Чтобы ты понимал хоть чуть-чуть, скажу тебе, что за тот же свет компании платят в среднем в два раза дороже, чем владелец квартиры, записывая это все в цену картошки, также и с вывозом мусора, воды, канализации, откат проверяющим и т.д.
Прекрасно это понимаю. Только не забывай, что:
а) Картошку они берут еще дешевле, чем 17 руб за кило
б) 100% у них есть возможность не платить за нереализованную\испорченную, т.к. крупные сети часто этим промышляют
в) Свет\коммуналка и тд делятся не только на картошку, а вообще на все товары в сети, коих до миллиона
г) У сети есть куда более маржинальные товары, не говоря о собственном производстве
е) Как я уже сказал, владельцы сетей поголовно миллиардеры, что явно говорит о том, что сверх всех этих коммуналок, арендных платежей, откатов и тд., получается очень нехилый навар.
Собственно, я так и сказал - ахуели
Картошку они берут еще дешевле, чем 17 руб за кило
Вообще не факт. Скорее всего они работают с НДС, и цена уже будет выше.
нереализованную\испорченную, т.к. крупные сети часто этим промышляют
Хлеб например поставщику вернуть нельзя. С картошкой вполне может быть такая же история.
Патриотический шмель
Удивитесь, но по команде кремля некоторые и голосуют. Павлов зря не пошёл дальше собак. Охренел бы.
Голосовать можно за что угодно, хоть за отмену гравитации, а с экономикой это не работает.
Г-н Ходорковский тоже так думал. Но потом к нему постучали.
А это то тут причем? Одни бандиты порешали другого руками чинуша, обычные мафиозные разборки.
Болезненный Валера
да
Успешные примеры в мировой истории дадите?
СХ в Европе.
Не нужно считать, что госрегулирования нигде нет.
А причем тут госрегулирование и командование ценами?
В Европе заливают в С\Х огромные деньги, назначают квоты, чтобы не появились супергиганты монополисты, там все рыночными методами делают, а не по совковому как у нас.
Да, да... Там это другое. Ессенсно!
Детский сад, честное слово.
Ну так взрослейте, чего в саду задержались?
Тогда начнете понимать чем льготные кредиты отличаются от топанья ногами диктатора перед плебсом.
Прямое госрегулирование цен есть в США, Британии, Франции, Испании и Германии. В первую очередь это касается сх продукции и энергетики.
Использовать усиливающие приемы повествования, это как раз для плебса, чтобы казаться умным и крутым, ведь модно быть ругающим власть, но не разбирающимся в вопросах достаточно глубоко.
Вообще-то так и работает:
1. Наценка торгашами с 20 руб до 100
2. Жалоба в Кремль, реакция кремля.
3. Снижение со 100 до 80.
Результат:
Наценка с 20 до 80 и народ: хоть подешевело...
Кто-то на полном серьезе верит, что снижать цены можно по команде из кремля?
Ну не по команде, а по дружеской просьбе. Почему нет, с учетом того, кому принадлежит тот же Х5? На недельку-то можно, перед выборами? И на водочку еще скидосик дать. А потом можно и отыграться, народ против не будет
Чиновники, депутаты и силовики не покладая рук денно и нощно трудятся на благо народа, прямо как рабы на галерах.
А частный бизнес, паразиты такие, и гадят и гадят.
Вот опять сговорились чтобы население обобрать.
Это не цены растут, а покупательная способность рубля падает. Эффект роста цен не от спроса, а от ослабления нац валюты
Что ж доллар тогда с зимы только упал на 2 рубля и все висит между 71 и 73 руб? Зато цены с тех пор в несколько раз выросли.
Кое кому не хватает денег на строительство дворца с видом на море?
норм приплел
боты на защиту ботокса
я не бот,я нейросеть, подбираю ответы исходя из сказанного,не тупи
функционально ты бот, а из чего ты сделан ... ну ты понял.
заслужил 15 рублей, молодец
Цены растут - плохо. Цена контролируют - плохо .что надо хоть еще?
Контроль цен на сахар и макароны привел к росту цен на морковь и свеклу. Это хорошо?
Болезненный Валера
32р за кг в магните - не заметил повышения
дешево. Мороженое тоже раньше стоило копейку, это вполне логично, что цены растут, инфляция везде
Цены у нас растут не от инфляции, а от большого количества посредников, коррупции и простой жадности.
Как одна из составляющих - да! Почему нет?
Отчетность то у большинства открытая.
Просто вопрос, если потребительская способность падает, откуда рост выручки и прибыли? Если простую логику включить, то от того, что цены растут, и растет маржа.
Я понимаю, что это сложно, ибо не в тренде власти поругать.
То есть вы серьезно считаете, что цены выросли только из-за того, что сетка цены подняла, а ей в свою очередь поставщик. Огонь. И по фиг, что сырье для производства дорожает, бумага дорожает (а местами закончилась на заводах), людям тут целлофан нужен был, они салфетки делают, а он подорожал на 180 процентов. Но это все естественно не имеет никакого отношения к проблеме. Сетки и посредники виноваты
Добрый вечерочек, мы бритые быки из ФАС! Подержите биту, я корочки достану!
Патриотический шмель
- Лысого знаешь?
- Нет.
- Хули ты неткаешь? Валуев - слыхал? Хочешь, сам в гости придёт?
- Я, Валуев!
- Ой простите, не признал без очков!
Потом выяснится, что сети поднимают из-за того, что подняли цены поставщики, те в свою очередь из-за повышения цен производителями, а те из-за общего состояния экономики, амортизации, сырья и тд. А как мы помним, главная задача следствия - не выйти на самих себя. И все приведёт либо к пустым полкам, потому что никто не будет в убыток себе производить, либо к колбасе из туалетной бумаги(возможно б/у) и прочих продуктов качества "я бы этим скотину не кормил". Нужно не цены регулировать, а условия для жизни поднимать, если зп будет хватать на продукты никто и жаловаться не будет.
Болезненный Валера
Как? Сказать что отныне мрот 80000 и захлебнуться в гиперинфляции?
Создавать привлекательную конкурентную среду, привлекать инвестиции, создавать качественный товар который будет пользоваться спросом. Каждый день тут публикуются истории успеха наших ребят, которые делают впечатляющие продукты, но делают их в долине, Лондоне, Зимбабве, где угодно, но только не у нас. А почему? Потому что тут привлечь инвестиции сложно, регуляторная машина беспощадна, и большой риск у тебя все отнимут и ещё лет на 10 на горлышко бутылки присадят. "Нахрен никому не нужные ОАЭ, Сингапур, Люксембург", стали воплощениями экономического чуда, а мы по колено стоя в говне радуемся, что у кого то этого говна больше, вместо того что бы убрать его.
какой посоветуешь учебник? скинь ссылку - куплю
П.Самуэльсон. Экономикс. На русском есть издания 1964 г. Возможно, есть более поздние редакции.
Сети доят обе стороны. У большинства цели по гросс-марже 30-40%. У АВ 50%+
После штрафа в 50% от оборота тебе больше негде будет гречку свою покупать.
Пугает, что у большинства людей проблема с логикой и они этого не понимают вообще.
Крестьяне бьют царю челом, что злые бояре взвинтили цены на морковку. Бояр пожурить, кого-то можно прилюдно высечь для отвода народного гнева, морковкины цены остались на месте и даже подросли.
О теперь мы знаем, кто виноват в росте цен на морковь и свеклу. Опять коммерсы они же жулики народ дурят
Всего 11 лет назад в офис ритейлера заходили так. А теперь дядечка заявляет: «У вас нет пропуска, вас должны встретить», а инспекторы только видео в телегу могут запостить. Становимся культурными))
Патриотический шмель
Вежливо пришли, поздоровались, оставили визитку челвека, который решит вопросик. К чему лишние движухи?
Ага)) ну и надо не забывать, что в Магнит акционеры окологосударственные. У них таких визиток и у самих полные ящики, наверняка
Патриотический
Всегда это великое заблуждение и миф - о том, что ТАМ все одна команда и действуют сообща. Чуть что - моментально вскрывается, что за ширмой всего этого идёт дикая грызня, группировки и подсаживания друг друга. Вспомните 90е, когда коммунизм капут. Рвали в клочья друг друга все, днём раньше вместе сидевшие и кивавшие друг другу на пленумах.
Зы: вспомнилось зоновское слово "кивала". Всех, кто связан с госслужбой урки так называли. Видя их заседания в залах по телеку.
Да ну не может быть.
Отчего же? Проверят, не найдут, но цены на всякий случай подниму и эти сети, и остальные.
Сговор не найдут. Клянусь коробками из-под ксерокса, случайно оказавшимися у проверяющих.
Сначала нужно было провести расследование. А не статью писать сюда
Все картельные пользователи тут сидят
Здравствуйте, я диванный картельный.
Может картельер?
А затем проверят маркетплейсы и филиалы сотовой связи - оброк на богатых 😅
1. В РФ рыночная капиталистическая экономика с царями и крестянами, что за шизофриничное скрещивание с элементами социализма ?
2. Основное сырьё улетает за границу, железо, пластик, нефтянка, лес. В РФ формируется дефицит и рост цен.
Загродительные пошлины царь против друзей бояр вводить не хочет, цены сырья тащут вверх цены на все товары, кроме зарплат крестьян.
Всёж очевидно, а нагибать для шоу по ТВ, они будут блять "магазины", больные алчные ублюдки.
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой
Угу, особенно когда магазины рапортуют о рекордных прибылях и выручках, при сокращающемся спросе. Или это другое?
Вконтакте ниже то же рапортует о росте аудитории, рисовать статистику любимое занятие в РФ.
Растёт прибыль у алкашки и дискаунтерах уровня светофора, торгующих биомассой. Много путешествую по РФ, и вожу с собой набор жрачки на несколько дней, ибо если нет возможности купить местного мяса/яйца/молока. В магазине будет не еда, а корм, так как у местных нет денег на качественные продукты.
Много чего интересного можно найти. - https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5_Annual_Report_2020_ENG.pdf
ФАС узнало новый термин) судя по последним новостям😂 сначала ЦУМ теперь X5
Патриотический шмель
А гворят, что всё пропало, застой, стабильность... Прогресс и эволюция власти очевидна! Нытики идут в лес.
Эль Чапо, Лента, Лос Сетас, Пятёрочка, картель Синалоа - я всегда им не доверял.
Сдается мне, "чтобы показать как власти борются с клятыми капиталистами" перед выборами... 😑
12 августа исполнилось 17 лет одному из первых музыкальных ресурсов России ZAYCEV.NET.
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Более 40 материалов для изучения аудитории, а также вдохновляющие работы по типографике от Ромы Белякова, Ксении Ставровой и других талантливых дизайнеров. В дайджесте от Futura by red_mad_robot.
Рассказываем, как россияне поддерживали словом и рублем курьеров и официантов этим летом и какие регионы оказались более щедрыми.
Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.
Tesla, Apple, Microsoft, Amazon и другие компании не хотят, чтобы пользователи сами ремонтировали их технику. Они не публикуют инструкции по починке, навязывают ремонт у официальных дилеров и ведут юридическую войну против частного техобслуживания.