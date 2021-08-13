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Торговля
Маша Цепелева

ФАС начала проверку X5, «Ленты» и «Магнита» на сговор: транслирует её в Telegram и рассказывает, как ей мешают Статьи редакции

Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.

129 129 комментариев
4844 просмотров
  • ФАС начала внеплановые выездные проверки в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните» после обращения граждан о росте цен.
  • Служба проверит, был ли сговор между сетями о повышении цен на социально значимые продукты. Редакция vc.ru отправила вопросы о проверке представителям торговых сетей.
  • Если нарушения найдут, компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, сообщили в ФАС.

ФАС сообщила, что в офисах препятствуют проверке, и начала трансляцию об этом в Telegram

В 13:20 в ФАС заявили: охрана бизнес-центра, где находится офис ООО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), преграждает проход в здание, и говорит, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах.

Сотрудники ФАС и представитель службы охраны у офиса «Магнита» ФАС

«Должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — сказали в ФАС.

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Спустя полтора часа в Telegram-канале сотрудники службы написали, что им всё ещё «преграждают путь в офисные помещения». На место вызвали полицию.

Во время проверки ООО «Ленты» инспекция больше двух часов ждала появления представителей организации. Проверка в Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») проходит в штатном режиме.

В 15 часов представители «Магнита» сообщили ТАСС, что сотрудничают с представителями ФАС в рамках внеплановой проверки.

#новость #фас

129 129 комментариев
1
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129 комментариев
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Шамиль Махмутов

46

Затем, чтобы компенсировать штрафы, повысят цены снова 😂

Ответить

Иван Таранов

Шамиль
3

А штрафы заберут себе в бюджет, который попилят. Вместо того чтоб вернуть гражданам которые жаловались... так все по-русски

Ответить

Владимир В.

Иван
7

Народ торгаши обманули, забрали денег, пришла фас, забрала украденное у народа. Вывод: народ грабит ФАС

Ответить

Денис Демидов

Владимир
0

Торгаши обвалили рубль? Не знал...

Ответить

Vlsd Seregin

Денис
0

Кстати, Путин не любит проклятых торгашей. Если поднимут цены - Путину скажите.

Ответить

Владимир В.

Денис
0

Рубль обвалил ЦБ

Ответить

Igor Karklin

Иван
0

Слезу пробило, по русски

Ответить

Владимир Чижевский

Шамиль
4
Ответить

thekitakun

Владимир
0

О, пикабушное уг

Ответить

BblCMOPK HACMOPKA

34

- у вас был сговор?
- нет
- ок

Ответить

Анатолий Щербина

BblCMOPK
8

Похоже на диалог представителя Финико и слушателя из зала))

Ответить

Патриотический шмель

BblCMOPK
6

- а если найду?
- (нехотя вручает конверт)
- ок

Ответить

Владимир В.

BblCMOPK
2

Внеплановая проверка:
-Здравствуйте, завтра будет внеплановая проверка
- ок

Ответить

Патриотический шмель

Владимир
1

Походу по этой схеме ловили подельников Финеко.

Ответить

Андрей Николаев

Владимир
0

Только заранее за час позвоните

Ответить

Поджог Сараев

26

после обращения граждан о росте цен

А картельный сговор по девальвации рубля не хотят проверять? Или граждане не жаловались?

Ответить

Денис Демидов

20

Кто-то на полном серьезе верит, что снижать цены можно по команде из кремля?

Ответить

Поджог Сараев

Денис
10

Скорее всего, это манёвр с целью придержать цены до выборов. Сети согласятся, т.к. 1 месяц издержек лучше, чем штраф 15% от годового оборота.

Ответить

Денис Демидов

Поджог
6

100%, но все стоит денег, значит удорожание после выборов будет еще больше, чем было бы

Ответить

Dmitriy Lobanov

Денис
4

Так они(политиканы) в открытую говорят, что после выборов будет большая волна подорожаний и то что мы видим сейчас будет казаться незначительным ростом цен.

Ответить

Дрюс Уилис

Денис
3

Никогда такого не было и вот опять )

Ответить

Мурад

Денис
2

Так это после. Там уже никакой разницы. 

Ответить

Ли Си Цын

Денис
2

удорожание после выборов будет еще больше, чем было бы

Разумеется. Как в первый раз, ей-богу

Ответить

Андрей Николаев

Поджог
0

накой им эти маневры нужны?) Кто бы за кого не проголосовал, статистика будет 146% за едро и около 85% за путена.

Ответить

Андрей Путра

Денис
4

Подавляющее число комментариев поддерживают эту показуху. Похоже, vc совсем все.

Ответить

Murat Oshroev

Андрей
2

Не думаю, что поддерживают. Сарказм важен, при обсуждении абсурдных новостей. 
Все всё понимают ) скоро выборы и нужно эфир забивать фигней

Ответить

Денис Демидов

Murat
2

Ну либо сюда отправили полк кремлеботов. 

Ответить

Murat Oshroev

Денис
2

Здесь их прям очень много. Друг другу лайки ставят или совместно минусуют оппозиционные комментарии 

Ответить

Денис Демидов

Андрей
1

У - успех, становится дзеном потихоньку. Может оно и к лучшему, пусть лучше виси дзеном станет, чем его тупо закроют признав инагентом или еще как.

Ответить

Leomar Tweet

Андрей
0

Iya betul pak

Ответить

Андрей Николаев

Денис
3

Вообще-то магазы реально ахуели) Беру картошку 20 тонн по цене 17 руб за кг. В магазинах почем картошка?) 60-80 руб\кило? Уверен, магазины еще дешевле берут картошку. Это ли не ахуели? А вот сосед макароны брал по цене 33 руб\кило. Сколько они в магазине? Где-то 50-60 руб за 400 грамм? Я уже про морковь молчу.

Ответить

Денис Демидов

Андрей
2

Открывай свой магазин и продавай картошку, вангую, она у тебя дороже выйдет чем в пятерочке, знаешь почему?

Ответить

Андрей Николаев

Денис
2

Я понимаю твое желание в очередной раз обелить торгашей, рассказав о том, как это все не они, это налоги, штрафы, взятки, зарплаты, аренды, логистика, но я напомню, что все эти торгаши в списке форбс далеко не на последнем месте сидят. Посему нет, вряд ли картошка выйдет дороже, чем у них.

Ответить

Денис Демидов

Андрей
1

Магазин может любой желающий открыть, как и место на рынке, там конкуренция выше, чем где либо вообще.
Я не торгую картошкой, могу лишь догадываться, что твоя цена это свежий урожай, тогда как магазин может с базой работать, которая поставляет по фиксированной цене, но весь год, включая зиму.
Еще как вариант, картошка может быть израильская, так как люди ее охотнее берут и т.д.
Чтобы ты понимал хоть чуть-чуть, скажу тебе, что за тот же свет компании платят в среднем в два раза дороже, чем владелец квартиры, записывая это все в цену картошки, также и с вывозом мусора, воды, канализации, откат проверяющим и т.д.

Ответить

Андрей Николаев

Денис
1

Прекрасно это понимаю. Только не забывай, что:
а) Картошку они берут еще дешевле, чем 17 руб за кило
б) 100% у них есть возможность не платить за нереализованную\испорченную, т.к. крупные сети часто этим промышляют
в) Свет\коммуналка и тд делятся не только на картошку, а вообще на все товары в сети, коих до миллиона
г) У сети есть куда более маржинальные товары, не говоря о собственном производстве
е) Как я уже сказал, владельцы сетей поголовно миллиардеры, что явно говорит о том, что сверх всех этих коммуналок, арендных платежей, откатов и тд., получается очень нехилый навар.

Собственно, я так и сказал - ахуели

Ответить

Мурад

Андрей
0

Картошку они берут еще дешевле, чем 17 руб за кило

Вообще не факт. Скорее всего они работают с НДС, и цена уже будет выше.
нереализованную\испорченную, т.к. крупные сети часто этим промышляют

Хлеб например поставщику вернуть нельзя. С картошкой вполне может быть такая же история. 

Ответить

Патриотический шмель

Денис
1

Удивитесь, но по команде кремля некоторые и голосуют. Павлов зря не пошёл дальше собак. Охренел бы.

Ответить

Денис Демидов

Патриотический
1

Голосовать можно за что угодно, хоть за отмену гравитации, а с экономикой это не работает. 

Ответить

Патриотический

Денис
0

Г-н Ходорковский тоже так думал. Но потом к нему постучали.

Ответить

Денис Демидов

Патриот…
–1

А это то тут причем? Одни бандиты порешали другого руками чинуша, обычные мафиозные разборки.

Ответить

Патриотический

Денис
0

И что мне остаётся к этому дополнить? Сами всё сказали.

Ответить

Болезненный Валера

Денис
0

да

Ответить

Денис Демидов

Болезненный
0

Успешные примеры в мировой истории дадите?

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
0

СХ в Европе.
Не нужно считать, что госрегулирования нигде нет.

Ответить

Денис Демидов

Pavel
0

А причем тут госрегулирование и командование ценами?
В Европе заливают в С\Х огромные деньги, назначают квоты, чтобы не появились супергиганты монополисты, там все рыночными методами делают, а не по совковому как у нас.

Ответить

Магомед

Денис
1

Фигнёй занимаются, отвечаю. 

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
0

Да, да... Там это другое. Ессенсно!
Детский сад, честное слово.

Ответить

Денис Демидов

Pavel
1

Ну так взрослейте, чего в саду задержались?
Тогда начнете понимать чем льготные кредиты отличаются от топанья ногами диктатора перед плебсом.

Ответить

Pavel

Денис
1

Прямое госрегулирование цен есть в США, Британии, Франции, Испании и Германии. В первую очередь это касается сх продукции и энергетики.
Использовать усиливающие приемы повествования, это как раз для плебса, чтобы казаться умным и крутым, ведь модно быть ругающим власть, но не разбирающимся в вопросах достаточно глубоко.

Ответить

Денис

Pavel
2

Вы мне уже писали про 80% денег Германии, которые контролирует Берлин, но после просьбы показать пруф, вы куда-то испарились, тут ситуация аналогичной будет?
Дадите пруф, где в США цены на с\х диктуются правительством? 

Ответить

Mark

Денис
0

где там еще кремль есть в мире? 

Ответить

Максим Воронин

Болезненный
0

...зда

Ответить

Владимир В.

Денис
1

Вообще-то так и работает:
1. Наценка торгашами с 20 руб до 100
2. Жалоба в Кремль, реакция кремля.
3. Снижение со 100 до 80.

Результат:
Наценка с 20 до 80 и народ: хоть подешевело...

Ответить

Денис Демидов

Владимир
–1

Давай к нам, в торгаши, миллиардером станешь!

Ответить

Dmitry Yashin

Денис
1

Можно, конечно. На одну группу снижают, на другую - повышают.

Ответить

Ли Си Цын

Денис
0

Кто-то на полном серьезе верит, что снижать цены можно по команде из кремля?

Ну не по команде, а по дружеской просьбе. Почему нет, с учетом того, кому принадлежит тот же Х5? На недельку-то можно, перед выборами? И на водочку еще скидосик дать. А потом можно и отыграться, народ против не будет

Ответить

Павел Родюков

12

4 трлн *15% = гоп-стоп удался!

Ответить

Slava Reznor

7

Чиновники, депутаты и силовики не покладая рук денно и нощно трудятся на благо народа, прямо как рабы на галерах.
А частный бизнес, паразиты такие, и гадят и гадят. 
Вот опять сговорились чтобы население обобрать.

Ответить

Александр Милл

5

Это не цены растут, а покупательная способность рубля падает. Эффект роста цен не от спроса, а от ослабления нац валюты

Ответить

Андрей Николаев

Александр
0

Что ж доллар тогда с зимы только упал на 2 рубля и все висит между 71 и 73 руб? Зато цены с тех пор в несколько раз выросли.

Ответить

Александр Белов

2

Кое кому не хватает денег на строительство дворца с видом на море?

Ответить

Болезненный Валера

Александр
2

норм приплел

Ответить

Leo Uvarov

Болезненный
6

боты на защиту ботокса

Ответить

Болезненный

Leo
0

я не бот,я нейросеть, подбираю ответы исходя из сказанного,не тупи

Ответить

Leo Uvarov

Болезне…
2

функционально ты бот, а из чего ты сделан ... ну ты понял.

Ответить

Болезненный

Leo
–1

а на каком языке я написан?

Ответить

Игорь Рачук

Leo
1

Легендарные ботоксботы! 

Ответить

Болезненный Валера

–2

Цены растут - плохо. Цена контролируют - плохо .что надо хоть еще? А если государство раздаст всем жителям по 20к(ну да) тоже будут искать плохое в этом?

Ответить

Александр Соколов

Болезненный
9

заслужил 15 рублей, молодец

Ответить

Болезненный Валера

Александр
0

а индексация?

Ответить

Мурад Муртазалиев

Болезненный
0

Цены растут - плохо. Цена контролируют - плохо .что надо хоть еще? 

Контроль цен на сахар и макароны привел к росту цен на морковь и свеклу. Это хорошо?

Ответить

Болезненный Валера

Мурад
–1

32р за кг в магните  - не заметил повышения

Ответить

Мурад

Болезне…
0

Морковь эконом весовая, лента, 55 руб и это по карте. Сколько морковь стоила до сдерживания цен на сахар?

Ответить

Болезненный

Мурад
–1

дешево. Мороженое тоже раньше стоило копейку, это вполне логично, что цены растут, инфляция везде

Ответить

Мурад

Болезне…
1

Три вопроса. 
1. Какая у нас официальная инфляция?
2. На сколько процентов выросла морковь с момента сдерживания цен?
3. Почему цена на морковь пипец как обогнала инфляцию?

Ответить

Pavel Voronkov

Мурад
1

Цены у нас растут не от инфляции, а от большого количества посредников, коррупции и простой жадности.

Ответить

Мурад

Pavel
0

Я же говорю, опять виноваты жулики они же коммерсанты. Посредники вообще обнаглели, зарабатывают видишь ли

Ответить

Pavel

Мурад
0

Как одна из составляющих - да! Почему нет?
Отчетность то у большинства открытая.
Просто вопрос, если потребительская способность падает, откуда рост выручки и прибыли? Если простую логику включить, то от того, что цены растут, и растет маржа. 
Я понимаю, что это сложно, ибо не в тренде власти поругать.

Ответить

Мурад

Pavel
0

То есть вы серьезно считаете, что цены выросли только из-за того, что сетка цены подняла, а ей в свою очередь поставщик. Огонь. И по фиг, что сырье для производства дорожает, бумага дорожает (а местами закончилась на заводах), людям тут целлофан нужен был, они салфетки делают, а он подорожал на 180 процентов. Но это все естественно не имеет никакого отношения к проблеме. Сетки и посредники виноваты

Ответить

Pavel

Мурад
0

Целлофан или целлюлоза? На ценообразование влияет много факторов. Я просто в курсе как идет ценообразование на некоторые продовольственные товары.

Ответить

Мурад

Pavel
0

Да хз что они конкретно там используют. Ну мы же решили, что сетки сами виноваты, власти вообще ни причем. Если бы сетки закрыть, цены упали бы в разы

Ответить

Патриотический шмель

2

В 90х приходили в гости бритые быки с битами. Сейчас - ФАС. Смена декораций, мода другая.

Ответить

Игорь Рачук

Патриотический
1

Добрый вечерочек, мы бритые быки из ФАС! Подержите биту, я корочки достану! 

Ответить

Патриотический шмель

Игорь
1

- Лысого знаешь?
- Нет.
- Хули ты неткаешь? Валуев - слыхал? Хочешь, сам в гости придёт?

Ответить

Игорь Рачук

Патриот…
1

- Я, Валуев! 
- Ой простите, не признал без очков! 

Ответить

Патриотический

Игорь
1
Ответить

Болезненный Валера

–10

Отлично будет, если и 50% от оборота. Сети охреневают повышать цены

Ответить

Dmitriy Lobanov

Болезненный
9

Потом выяснится, что сети поднимают из-за того, что подняли цены поставщики, те в свою очередь из-за повышения цен производителями, а те из-за общего состояния экономики, амортизации, сырья и тд. А как мы помним, главная задача следствия - не выйти на самих себя. И все приведёт либо к пустым полкам, потому что никто не будет в убыток себе производить, либо к колбасе из туалетной бумаги(возможно б/у) и прочих продуктов качества "я бы этим скотину не кормил". Нужно не цены регулировать, а условия для жизни поднимать, если зп будет хватать на продукты никто и жаловаться не будет.

Ответить

Болезненный Валера

Dmitriy
–1

Как?  Сказать что отныне мрот 80000 и захлебнуться в гиперинфляции?

Ответить

Dmitriy Lobanov

Болезне…
3

Создавать привлекательную конкурентную среду, привлекать инвестиции, создавать качественный товар который будет пользоваться спросом. Каждый день тут публикуются истории успеха наших ребят, которые делают впечатляющие продукты, но делают их в долине, Лондоне, Зимбабве, где угодно, но только не у нас. А почему? Потому что тут привлечь инвестиции сложно, регуляторная машина беспощадна, и большой риск у тебя все отнимут и ещё лет на 10 на горлышко бутылки присадят. "Нахрен никому не нужные ОАЭ, Сингапур, Люксембург", стали воплощениями экономического чуда, а мы по колено стоя в говне радуемся, что у кого то этого говна больше, вместо того что бы убрать его.

Ответить

Gre Li

Болезне…
0

Откуда гиперинфляция-то?! Деньги не печатаются, стоимость не меняется. Максимум, спрос повысится, но это скорее приведёт к сдвигу позиций, дешёвый ценовой диапазон уступит среднему.

Ответить

Болезненный

Gre
–1

ты действительно думаешь, что если завтра мрот станет 80к, ничего не изменится?

Ответить

Gre Li

Болезне…
0

Это вы из моего комментария сделали вывод? Как?! Речь шла только о гиперинфляции.

Ответить

Болезненный

Gre
–1

сорри,быканул

Ответить

Мурад

Болезне…
0

Купить учебник экономики для начала. Дальше изучить опыт других стран. Примерить на нашу действительность. Собрать специалистов, и постепенно шаг за шагом поднимать экономику. 

Ответить

Болезненный

Мурад
–1

какой посоветуешь учебник? скинь ссылку - куплю

Ответить

Борис Васильев

Болезне…
0

П.Самуэльсон. Экономикс. На русском есть издания 1964 г. Возможно, есть более поздние редакции.

Ответить

Болезненный

Борис
0

спасибо

Ответить

Pavel Voronkov

Dmitriy
0

Сети доят обе стороны. У большинства цели по гросс-марже 30-40%. У АВ 50%+

Ответить

Dmitry Yashin

Болезненный
0

После штрафа в 50% от оборота тебе больше негде будет гречку свою покупать.

Ответить

Мурад Муртазалиев

Dmitry
1

Пугает, что у большинства людей проблема с логикой и они этого не понимают вообще. 

Ответить

Болезненный Валера

Dmitry
0

У меня запас на 10 лет 😎

Ответить

Olga Virtanen

3

Крестьяне бьют царю челом, что злые бояре взвинтили цены на морковку. Бояр  пожурить, кого-то можно прилюдно высечь для отвода народного гнева, морковкины цены остались на месте и даже подросли. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

3

О теперь мы знаем, кто виноват в росте цен на морковь и свеклу. Опять коммерсы они же жулики народ дурят 

Ответить

Ivan Susanin

1

Всего 11 лет назад в офис ритейлера заходили так. А теперь дядечка заявляет: «У вас нет пропуска, вас должны встретить», а инспекторы только видео в телегу могут запостить. Становимся культурными))

Ответить

Патриотический шмель

Ivan
0

Вежливо пришли, поздоровались, оставили визитку челвека, который решит вопросик. К чему лишние движухи?

Ответить

Ivan Susanin

Патриотический
0

Ага)) ну и надо не забывать, что в Магнит акционеры окологосударственные. У них таких визиток и у самих полные ящики, наверняка

Ответить

Патриотический

Ivan
0

Всегда это великое заблуждение и миф - о том, что ТАМ все одна команда и действуют сообща. Чуть что - моментально вскрывается, что за ширмой всего этого идёт дикая грызня, группировки и подсаживания друг друга. Вспомните 90е, когда коммунизм капут. Рвали в клочья друг друга все, днём раньше вместе сидевшие и кивавшие друг другу на пленумах.

Зы: вспомнилось зоновское слово "кивала". Всех, кто связан с госслужбой урки так называли. Видя их заседания в залах по телеку.

Ответить

Ivan Zenkov

2

Да ну не может быть.

Ответить

Вадим Демидов

Ivan
2

Отчего же? Проверят, не найдут, но цены на всякий случай подниму и эти сети, и остальные.

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Сговор не найдут. Клянусь коробками из-под ксерокса, случайно оказавшимися у проверяющих.

Ответить

Степан Фадеев

2

А вот и денюжки на обещания солнцеликого нашлись

Ответить

Холден Колфилд

0

Сначала нужно было провести расследование. А не статью писать сюда
Все картельные пользователи тут сидят

Ответить

Амбиент Музыкантов

Холден
5

Здравствуйте, я диванный картельный.

Ответить

Pavel Voronkov

Амбиент
2

Может картельер?

Ответить

Амбиент

Pavel
3

Хоть горшком назови, только сговора с другими картельными не лишай.

Ответить

Азиза Байдаулетова

Амбиент
0

😂😂

Ответить

Andrey Novikov

1

А затем проверят маркетплейсы и филиалы сотовой связи - оброк на богатых 😅

Ответить

Gleb Tyutikov

1

На vc.ru пора открывать рубрику "Хроники русского Дзена".

Ответить

Alexandr Brovin

0

1. В РФ рыночная капиталистическая экономика с царями и крестянами, что за шизофриничное скрещивание с элементами социализма ?

2. Основное сырьё улетает за границу, железо, пластик, нефтянка, лес. В РФ формируется дефицит и рост цен.
Загродительные пошлины царь против друзей бояр вводить не хочет, цены сырья тащут вверх цены на все товары, кроме зарплат крестьян.

Всёж очевидно, а нагибать для шоу по ТВ, они будут блять "магазины", больные алчные ублюдки.

Ответить

Pavel Voronkov

Alexandr
0

Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой

Угу, особенно когда магазины рапортуют о рекордных прибылях и выручках, при сокращающемся спросе. Или это другое?

Ответить

Alexandr Brovin

Pavel
1

Вконтакте ниже то же рапортует о росте аудитории, рисовать статистику любимое занятие в РФ.

Растёт прибыль у алкашки и дискаунтерах уровня светофора, торгующих биомассой. Много путешествую по РФ, и вожу с собой набор жрачки на несколько дней, ибо если нет возможности купить местного мяса/яйца/молока. В магазине будет не еда, а корм, так как у местных нет денег на качественные продукты.

Ответить

Pavel Voronkov

Alexandr
0

Много чего интересного можно найти. - https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5_Annual_Report_2020_ENG.pdf

Ответить

Leomar Tweet

0

А потом проверят рынок и мобильные отделения - везде сдают богатым

Ответить

Иван Подольский

0

ФАС узнало новый термин) судя по последним новостям😂 сначала ЦУМ теперь X5

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Патриотический шмель

Иван
–1

А гворят, что всё пропало, застой, стабильность... Прогресс и эволюция власти очевидна! Нытики идут в лес.

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Serge Tikhonenko

0

Эль Чапо, Лента, Лос Сетас, Пятёрочка, картель Синалоа - я всегда им не доверял.

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ilia

0

Сдается мне, "чтобы показать как власти борются с клятыми капиталистами" перед выборами... 😑

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Ivan Shmelev

0

Еще интернет провайдеров, плиз, проверьте

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