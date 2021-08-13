Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.

4844 просмотров

ФАС начала внеплановые выездные проверки в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Карусели», «Ленте» и «Магните» после обращения граждан о росте цен.

Служба проверит, был ли сговор между сетями о повышении цен на социально значимые продукты. Редакция vc.ru отправила вопросы о проверке представителям торговых сетей.

Если нарушения найдут, компаниям грозит штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей, сообщили в ФАС.



ФАС сообщила, что в офисах препятствуют проверке, и начала трансляцию об этом в Telegram

В 13:20 в ФАС заявили: охрана бизнес-центра, где находится офис ООО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), преграждает проход в здание, и говорит, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах.

Сотрудники ФАС и представитель службы охраны у офиса «Магнита» ФАС

«Должностные лица будут привлечены к административной ответственности», — сказали в ФАС.

Спустя полтора часа в Telegram-канале сотрудники службы написали, что им всё ещё «преграждают путь в офисные помещения». На место вызвали полицию.

Во время проверки ООО «Ленты» инспекция больше двух часов ждала появления представителей организации. Проверка в Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») проходит в штатном режиме.