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Торговля
Nazigul Jusupova

Сервис по подбору вина Invisible закроется в Петербурге — он проработал меньше года Статьи редакции

Платформа работала с декабря 2020 года.

56 56 комментариев
2754 просмотров

Сервис перестанет работать с 19 августа, сообщили в компании. До закрытия на продукцию магазина будет действовать скидка в 40%.

Обращение покупателям на сайте Invisible

Cервис Invisible начал работать в Петербурге с 27 ноября 2020 года в тестовом режиме, а с 1 декабря — официально. На сайте можно заказать сет из нескольких бутылок вина для определённого случая: романтического ужина, праздника или на каждый день.

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До 1 декабря платформа была доступна только жителям Москвы и Подмосковья по приглашениям. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инвизибл Питер» зарегистрировано в апреле 2019 года: на конец 2020 года выручка компании составила 2,8 млн рублей, а убыток — 4,1 млн рублей.

О сервисе стало известно благодаря отзывам в соцсетях в 2013 году — его в 2012 году создал Сергей Курлович, который придумал и запустил геолокационный сервис AlterGeo. По его словам, идея сервиса пришла после того, как он начал регулярно покупать вино друзьям, которые полагались на его вкус.

Первые инвестиции в сервис — $120 тысяч, из них $20 тысяч собственных средств, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Курловича. Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов.

#новости #invisible

56 56 комментариев
3
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56 комментариев
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Slava Itprofi

36

cервис Invisible станет Unavailable

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Кирилл Мельников

Slava
12
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Денис Ананьев

Slava
3

бля это ор:D

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Лев Щенин

6

Безумству храбрых поём мы песню ! (с)
Многие годы стартаперы прокладывают дорогу в бушующем океане покупательского спроса.
Как найти верный курс?
Только пробовать воплотить свои идеи на практике - лёжа на диване такие вопросы решить невозможно.
Компания Инвизибл отличалась продажей достаточно дорогого вина (дороже тысячи рублей за бутылку 0,7 литра).
Поэтому мы в нашем "Клубе бесплатной выпивки и закуски" решили начать с самого дешёвого вина - дешевле 300 рублей за бутылку.
С помощью нашей инновационной программы лояльности мы планируем заметно снизить затраты активных членов клуба на покупку красного сухого и полусладкого.
Московские студенты первыми получат наши рекламные листовки осенью 2021 года.
(лучше учиться на чужих ошибках, правильно ?)

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Gleb Tyutikov

Лев
1

Вместо тысячи сервисов - Красное&Белое. 
Вместо тысячи вин - одна русская водка: хороша и на свидание, и на деловую встречу, и на вписку. 

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Денис Семенов

Лев
0

Где ссылка? 

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Velemir Hasidov

6

Неужт так много элитариев, которые вино как-то спецом подбирают? Когда я собираюсь прибухнуть винишка, иду в магазин, выбираю любое местное с ценой до 8 евров - порядок! И вкусно и "патриотично".

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A. Bigkkuzin

Velemir
1

Неужт так много элитариев, которые вино как-то спецом подбирают?

Достаточно, но каждый из них сноб и считает что разбирается в вине лучше всех. И, соответственно, в подсказках, тем более от интернет-сайта, не нуждается

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Виталий Басс

4

Сервис был прикольный, пользовался иногда.

А копирайт был - 99 lvl.

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Бесплатный файл

Виталий
1

 А копирайт был - 99 lvl.

Да! Живу не в Москве = воспользоваться не смогу при всём желании, но подписан на емэйл-рассылку прост потому что кайфовая.

Ответить

Крипто Кун

Виталий
0

А копирайт был - 99 lvl.
Что это значит ?

Ответить

Виталий Басс

Крипто
0

Рассылку писали гениально

Ответить

Serge Tikhonenko

Виталий
0

Гениальная рассылка подстегивала ли желание прибухнуть?

Ответить

Mr. Z

3

Интересно даже, куда они 600 000 долларов в 2015 бахнули, неужели все в маркетинг?
Тексты они первые придумали такие красивые про вино писать, но был и минус - ничего из этого не чувствовал и быстро терял интерес )))
Ну, и сеты слабыми винами разбавляли, тоже быстро разочаровало (

Ответить

Патриотический шмель

Mr.
0

Интересен их бизнес-план, да. Допустим, с каждого проданного флакона их надбавка в среднем 1 доллар. За какой срок они планировали продать 600 тысяч бутылок, чтобы хотя бы выйти в ноль? Люди столько не живут.

Ответить

Mr. Z

Патриотический
0

365 миллионов выручка за 2020, это где-то 365 000 бутылок только за этот год. 
https://sbis.ru/contragents/7708779771/770801001

Инвизибл Вайн, ООО, ИНН 7708779771 | Реквизиты…
Инвизибл Вайн, ООО, ИНН 7708779771 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт…
sbis.ru
Ответить

Патриотический

Mr.
0

Хм, недооценил спрос. Но тогда странно, что пришлось закрыть лавочку.

Ответить

Mr. Z

Патриот…
0

Да я сам охренел, единица в день )

Ответить

Патриотический

Mr.
0

Мутим стартап? Буду довольствоваться даже жалкими 0.5 per day.

Ответить

Атомный Мурод

Mr.
0

В паркетинг. Купили паркетники порш, остальное пропили.

Ответить

Vanessa Baker

2

Придется теперь в К&Б продавца-таджика пытать- что лучше подойдет к жареной свинине. Красное или белое?

Ответить

Патриотический шмель

Vanessa
0

Зачем пинать таджиков, если есть гуглы?

Ответить

Тимур Сущенко

1

эхх, а иногда пользовался 

Ответить

Вася Пражкин

Тимур
1

А в чем польза такого сервиса-то?

Ответить

Весенний кофе

Вася
4

Тоже не пойму. Есть норм магазины (специализированные), где можно спросить у продавца. Мне так когда-то португальское Lago присоветовали, под копченую рыбу, зашло просто отлично )

Ответить

Fedor Ko

Весенний
4

Продавец советует по тем позициям где "план горит", ему плевать на сочетание вина и рыбы.

Ответить

Весенний кофе

Fedor
0

Не катит, я тогда последние четыре бутылки забрал ) И вообще, это вино хорошо очень разбирают, не всегда есть) Я не в целом, я про мой конкретный случай.
Ну и кстати, ваше утверждение говорит в том числе и против этого сервиса. Который точно также впаривает то, что ему нужно ;)

Ответить

Вася Пражкин

Весенний
0

Так Вы же пользовались этим Инвизиблом? Хотелось бы понять, есть ли смысл в таких наборах или это чистой воды маркетинг.

Ответить

Весенний кофе

Вася
1

Нет конечно, для меня такие сервисы что-то дикое) Я про просто общение с продавцом в алкогольном магазине. 

Ответить

Max B

Вася
3

Я пользовался. В Москве. Во-первых, у них реально классные описания. По ним действительно можно составить представление. Там никакой копипасты из Интернета. Конечно, гарантий, что ваш вкус совпадет, нет, но вряд ли представления сильно разъедутся. А во-вторых, качество. Мне ни разу не попалось плохо хранившееся вино. "Не мое" было пару раз, но чтобы оно было некачественным - нет. А в Ашане даже знакомое мне вино - бывает лотерея. Я часто нарывался толи на перемороженное, толи на перегретое. При этом цена в инвизибле не сильно отличается от ашанской. Бывает как выше, так и ниже.
В общем, сервис достойный. Он, скорее, для умеренных любителей. Те, кому пофиг, идут в ближайший магаз. Тех, кто полез в энологию с ногами, не устроит онлайн-процесс, широта выбора и отсутствие "магии". Но те, кто между - вполне себе клиенты.

Ответить

Павел Воронов

Вася
2

А в чем польза выпивки вообще?

Ответить

Анон Плиз

Павел
1

Деньги можно заработать, если на хипстеров не таргетироваться)

Ответить

Кирилл Мельников

Вася
1

Не знаю, я в Ам просто хожу

Ответить

Pushkareva Ekaterina

Вася
1

Для женщины очевидна: когда тебе домой привозят ящик или два ящика вина. Самой тащить не надо. В Москве у них ещё доставка на дачу есть))

Ответить

Вася Пражкин

Pushkar…
0

Так много, кто возит, тут же идея была в наборе разных вин под конкретные случаи. Как мне кажется, идея весьма спорная и не то нужно массам.

Ответить

Pushkareva

Вася
0

Не знаю, много ли сейчас кто доставляет алкоголь физикам, раньше почти не было такого. Я периодически заказываю подборки. Это удобно. Иногда бывают хорошие предложения на ящики. Например, на креман накануне Нового года и т.д.

Ответить

Вася Пражкин

Pushkar…
0

Ну привязываться к датам - это как-то неправильно, за исключением, может только ежегодного молодого вина. А так, если душа просит - то вопрос только с чем его употребить, по сути. То есть подборка нужна конкретно под еду. А вообще у нас культуры нет винопития, надо ее сначала прививать, иначе продажи дорогого вина не будут расти. Некоторые вообще с десертами вино употреблять горазды.

Ответить

Pushkareva

Вася
0

Ящик шампанского обычно только в Новый год нужен)

Ответить

Патриотиче

Pushkar…
0

А два ящика вина это что за праздник такой? Неделя отгула?

Ответить

Pushkareva

Патриот…
0

А вы с какой целью интересуетесь? Подборка красного и подборка белого. Хорошо иметь. 

Ответить

Патриотиче

Pushkar…
0

С целью антропологической. Изучаю, как долго у живых людей могут храниться два ящика вина.

Ответить

Serge Tikhonenko

Pushkar…
0

В день, надеюсь?

Ответить

flowy

1

главное чтоб в Москве не закрылся 

Ответить

Dmitry Yashin

flowy
–1

Закроется - это нерабочая схема, к сожалению.

Ответить

Сергей Сетров

1

Ну закрылся и закрылся

Ответить

Sht_Anton

1

"Мне б шампанского бокал, а не найдется ли "Кристалла"?
Что вы тетя, мнете "титите"!
Если выпить Вы хотите, то берите водки литер.
Это ж Питер, тетя! Ну, шо берете?"

Ответить

Lisa Pucci

0

Так выпьем бургундского, не чокаясь
А вообще, жаль...

Ответить

Dmitry Chornyy

0

In vino veritas, как говорится

Ответить

Covid 19

0

Алкоголики интернетами вашими не пользуются! По старинке тарятся, в лавке за углом.

Ответить

Дюгаева Оксана

0

Удобен был когда ходили в простой магазин и там не знали что выбрать

Ответить

Andrey Kim

0

Так есть же Vivino, не?

Ответить

Mike Amirov

0

интересна история что пошло не так; это может быть ценнее истории успеха

Ответить

Max Kuznetsov

0

В локдаун прошлой весной пользовались в Москве. Сейчас и забыл про них.

Ответить

Artemy

0

Помню, помню времена, когда Foursquare конкурировал с Gowalla и AlterGeo

Ответить

Бесплатный файл

0

Немудрено, вино там не самое дешевое и продается сетами, то есть шесть бутылок надо сразу взять. Думаю, даже в крупных городах не так много желающих брать вот так, чтобы проект окупался.

Логично что кроме Москвы взлёт где-то ещё маловероятен. Без серьезной переработки модели и ассортимента, конечно.

Для чутка искушённого обывателя связка адекватный алкомаркет в шаговой доступности + вивино в телефоне с лихвой закрывает все потребности в качественном вине.

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Атомный Мурод

0

Это был бы мой любимый стартап, если бы что то о нем раньше слышал...Invisible, какой классный подход, спасибо, что вы были невидимы!

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