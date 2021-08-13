Сервис по подбору вина Invisible закроется в Петербурге — он проработал меньше года Статьи редакции
Платформа работала с декабря 2020 года.
Сервис перестанет работать с 19 августа, сообщили в компании. До закрытия на продукцию магазина будет действовать скидка в 40%.
Cервис Invisible начал работать в Петербурге с 27 ноября 2020 года в тестовом режиме, а с 1 декабря — официально. На сайте можно заказать сет из нескольких бутылок вина для определённого случая: романтического ужина, праздника или на каждый день.
До 1 декабря платформа была доступна только жителям Москвы и Подмосковья по приглашениям. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инвизибл Питер» зарегистрировано в апреле 2019 года: на конец 2020 года выручка компании составила 2,8 млн рублей, а убыток — 4,1 млн рублей.
О сервисе стало известно благодаря отзывам в соцсетях в 2013 году — его в 2012 году создал Сергей Курлович, который придумал и запустил геолокационный сервис AlterGeo. По его словам, идея сервиса пришла после того, как он начал регулярно покупать вино друзьям, которые полагались на его вкус.
Первые инвестиции в сервис — $120 тысяч, из них $20 тысяч собственных средств, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Курловича. Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов.
cервис Invisible станет Unavailable
Безумству храбрых поём мы песню ! (с)
Многие годы стартаперы прокладывают дорогу в бушующем океане покупательского спроса.
Как найти верный курс?
Только пробовать воплотить свои идеи на практике - лёжа на диване такие вопросы решить невозможно.
Компания Инвизибл отличалась продажей достаточно дорогого вина (дороже тысячи рублей за бутылку 0,7 литра).
Поэтому мы в нашем "Клубе бесплатной выпивки и закуски" решили начать с самого дешёвого вина - дешевле 300 рублей за бутылку.
С помощью нашей инновационной программы лояльности мы планируем заметно снизить затраты активных членов клуба на покупку красного сухого и полусладкого.
Московские студенты первыми получат наши рекламные листовки осенью 2021 года.
(лучше учиться на чужих ошибках, правильно ?)
Вместо тысячи сервисов - Красное&Белое.
Вместо тысячи вин - одна русская водка: хороша и на свидание, и на деловую встречу, и на вписку.
Неужт так много элитариев, которые вино как-то спецом подбирают? Когда я собираюсь прибухнуть винишка, иду в магазин, выбираю любое местное с ценой до 8 евров - порядок! И вкусно и "патриотично".
Неужт так много элитариев, которые вино как-то спецом подбирают?
Достаточно, но каждый из них сноб и считает что разбирается в вине лучше всех. И, соответственно, в подсказках, тем более от интернет-сайта, не нуждается
Сервис был прикольный, пользовался иногда.
А копирайт был - 99 lvl.
Бесплатный файл
А копирайт был - 99 lvl.
Да! Живу не в Москве = воспользоваться не смогу при всём желании, но подписан на емэйл-рассылку прост потому что кайфовая.
А копирайт был - 99 lvl.
Что это значит ?
Рассылку писали гениально
Интересно даже, куда они 600 000 долларов в 2015 бахнули, неужели все в маркетинг?
Тексты они первые придумали такие красивые про вино писать, но был и минус - ничего из этого не чувствовал и быстро терял интерес )))
Ну, и сеты слабыми винами разбавляли, тоже быстро разочаровало (
Патриотический шмель
Интересен их бизнес-план, да. Допустим, с каждого проданного флакона их надбавка в среднем 1 доллар. За какой срок они планировали продать 600 тысяч бутылок, чтобы хотя бы выйти в ноль? Люди столько не живут.
365 миллионов выручка за 2020, это где-то 365 000 бутылок только за этот год.
https://sbis.ru/contragents/7708779771/770801001
Придется теперь в К&Б продавца-таджика пытать- что лучше подойдет к жареной свинине. Красное или белое?
эхх, а иногда пользовался
А в чем польза такого сервиса-то?
Тоже не пойму. Есть норм магазины (специализированные), где можно спросить у продавца. Мне так когда-то португальское Lago присоветовали, под копченую рыбу, зашло просто отлично )
Весенний кофе
Не катит, я тогда последние четыре бутылки забрал ) И вообще, это вино хорошо очень разбирают, не всегда есть) Я не в целом, я про мой конкретный случай.
Ну и кстати, ваше утверждение говорит в том числе и против этого сервиса. Который точно также впаривает то, что ему нужно ;)
Так Вы же пользовались этим Инвизиблом? Хотелось бы понять, есть ли смысл в таких наборах или это чистой воды маркетинг.
Нет конечно, для меня такие сервисы что-то дикое) Я про просто общение с продавцом в алкогольном магазине.
Я пользовался. В Москве. Во-первых, у них реально классные описания. По ним действительно можно составить представление. Там никакой копипасты из Интернета. Конечно, гарантий, что ваш вкус совпадет, нет, но вряд ли представления сильно разъедутся. А во-вторых, качество. Мне ни разу не попалось плохо хранившееся вино. "Не мое" было пару раз, но чтобы оно было некачественным - нет. А в Ашане даже знакомое мне вино - бывает лотерея. Я часто нарывался толи на перемороженное, толи на перегретое. При этом цена в инвизибле не сильно отличается от ашанской. Бывает как выше, так и ниже.
В общем, сервис достойный. Он, скорее, для умеренных любителей. Те, кому пофиг, идут в ближайший магаз. Тех, кто полез в энологию с ногами, не устроит онлайн-процесс, широта выбора и отсутствие "магии". Но те, кто между - вполне себе клиенты.
А в чем польза выпивки вообще?
Для женщины очевидна: когда тебе домой привозят ящик или два ящика вина. Самой тащить не надо. В Москве у них ещё доставка на дачу есть))
Так много, кто возит, тут же идея была в наборе разных вин под конкретные случаи. Как мне кажется, идея весьма спорная и не то нужно массам.
Не знаю, много ли сейчас кто доставляет алкоголь физикам, раньше почти не было такого. Я периодически заказываю подборки. Это удобно. Иногда бывают хорошие предложения на ящики. Например, на креман накануне Нового года и т.д.
Ну привязываться к датам - это как-то неправильно, за исключением, может только ежегодного молодого вина. А так, если душа просит - то вопрос только с чем его употребить, по сути. То есть подборка нужна конкретно под еду. А вообще у нас культуры нет винопития, надо ее сначала прививать, иначе продажи дорогого вина не будут расти. Некоторые вообще с десертами вино употреблять горазды.
Ящик шампанского обычно только в Новый год нужен)
А два ящика вина это что за праздник такой? Неделя отгула?
А вы с какой целью интересуетесь? Подборка красного и подборка белого. Хорошо иметь.
С целью антропологической. Изучаю, как долго у живых людей могут храниться два ящика вина.
главное чтоб в Москве не закрылся
"Мне б шампанского бокал, а не найдется ли "Кристалла"?
Что вы тетя, мнете "титите"!
Если выпить Вы хотите, то берите водки литер.
Это ж Питер, тетя! Ну, шо берете?"
Алкоголики интернетами вашими не пользуются! По старинке тарятся, в лавке за углом.
Немудрено, вино там не самое дешевое и продается сетами, то есть шесть бутылок надо сразу взять. Думаю, даже в крупных городах не так много желающих брать вот так, чтобы проект окупался.
Логично что кроме Москвы взлёт где-то ещё маловероятен. Без серьезной переработки модели и ассортимента, конечно.
Для чутка искушённого обывателя связка адекватный алкомаркет в шаговой доступности + вивино в телефоне с лихвой закрывает все потребности в качественном вине.
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