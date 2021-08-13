Платформа работала с декабря 2020 года.

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Сервис перестанет работать с 19 августа, сообщили в компании. До закрытия на продукцию магазина будет действовать скидка в 40%.

Обращение покупателям на сайте Invisible

Cервис Invisible начал работать в Петербурге с 27 ноября 2020 года в тестовом режиме, а с 1 декабря — официально. На сайте можно заказать сет из нескольких бутылок вина для определённого случая: романтического ужина, праздника или на каждый день.

До 1 декабря платформа была доступна только жителям Москвы и Подмосковья по приглашениям. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инвизибл Питер» зарегистрировано в апреле 2019 года: на конец 2020 года выручка компании составила 2,8 млн рублей, а убыток — 4,1 млн рублей.

О сервисе стало известно благодаря отзывам в соцсетях в 2013 году — его в 2012 году создал Сергей Курлович, который придумал и запустил геолокационный сервис AlterGeo. По его словам, идея сервиса пришла после того, как он начал регулярно покупать вино друзьям, которые полагались на его вкус.