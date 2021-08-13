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Торговля
Евгения Евсеева

Сервис экспресс-доставки покупок из магазинов SaveTime объявил о закрытии Статьи редакции

Причинами могли стать высокая конкуренция или убыточность бизнес-модели, говорят источники.

12 12 комментариев
571 просмотров

Об этом сервис сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте». Причины закрытия сервис не указал.

Первым о закрытии сервиса сообщил Telegram-канал «Фудтех» Семёна Ефимова. По данным его источников, SaveTime мог прекратить работу по нескольким причинам — от большой конкуренции на рынке до низкой маржинальности и убыточности бизнес-модели сервиса в целом.

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Сервис основан в 2017 году. В 2018 году строительная группа «Ташир» инвестировала в SaveTime 500 млн рублей.

SaveTime доставлял заказы из семи сетей магазинов — Metro, «Ашан», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир», «Кораблик» и FreshTime. Пользователю нужно было выбрать продукты из ассортимента магазина, а затем сервис собирал его и доставлял на дом.

Сервис работал в Москве, с апреля 2021 года — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде, с июня — в Челябинске, Екатеринбурге и Перми.

По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса «СТ Логистик» в 2020 году составила 301,4 млн, чистый убыток — 290,1 млн.

#новость #savetime

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Дмитрий Гвозданный

1

Высокая нагрузка на операционку, убыточность, нехватка ресурсов команды. В совокупности эти причины сыграли роль в сервисе.

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Василий Либерман

1

Из-за юзания промиков aliexpress в разделе «есть»🌝

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Vadim

0

Даже не купили? Клиентская база за 4 года могла быть большая.

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Мурад Муртазалиев

Vadim
1

Есть ощущение, что там пересечение с любым крупным игроком процентов на 90. 

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Vadim

Мурад
1

0,5 ярда в топку 🤭

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Александр Сорокин

0

Пытался пользоваться их сервисом, понятно, почему они закрылись.

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Вообще возить продукты из магазина, невыгодно. Нужно искать способ монетезации. Свои склады, закупки с заводов. Своя торговая марка. И т.д. 

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Sht_Anton

Мурад
0

Свои склады, закупки с заводов

Типа это сильно выгодно :0)
Выгодно вообще не продавать в розницу, а оптовые поставки юрикам для зачета НДС

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Мурад Муртазалиев

Sht_Anton
0

Ну на продуктах первой необходимости нет, но есть ещё расходники типо хозтоваров, химии бытовой, посуда пластиковая. А там глядишь и на авто расходники пошли)

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Валентин Колосов

0

Сбермаркет выжег поляну деньгами

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Vadim

Валентин
0

И Яндекс

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Евгений Кислов

0

Нафиг они нужны, когда у каждого магаза своя быстрая доставка

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