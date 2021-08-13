Сервис экспресс-доставки покупок из магазинов SaveTime объявил о закрытии Статьи редакции
Причинами могли стать высокая конкуренция или убыточность бизнес-модели, говорят источники.
Об этом сервис сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте». Причины закрытия сервис не указал.
Первым о закрытии сервиса сообщил Telegram-канал «Фудтех» Семёна Ефимова. По данным его источников, SaveTime мог прекратить работу по нескольким причинам — от большой конкуренции на рынке до низкой маржинальности и убыточности бизнес-модели сервиса в целом.
Сервис основан в 2017 году. В 2018 году строительная группа «Ташир» инвестировала в SaveTime 500 млн рублей.
SaveTime доставлял заказы из семи сетей магазинов — Metro, «Ашан», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир», «Кораблик» и FreshTime. Пользователю нужно было выбрать продукты из ассортимента магазина, а затем сервис собирал его и доставлял на дом.
Сервис работал в Москве, с апреля 2021 года — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде, с июня — в Челябинске, Екатеринбурге и Перми.
По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса «СТ Логистик» в 2020 году составила 301,4 млн, чистый убыток — 290,1 млн.
Высокая нагрузка на операционку, убыточность, нехватка ресурсов команды. В совокупности эти причины сыграли роль в сервисе.
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