Владелец киосков по продаже готовой еды DC Daily запустит онлайн-дискаунтер в Москве Статьи редакции
Получить заказ, сделанный в приложении, пользователи смогут в фургоне в определённое время.
- Компания Ильи Филимонова ООО «О2О Ритейл» в июне 2021 года подала заявку на регистрацию товарного знака онлайн-дискаунтера «Dоброdел», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя.
- Услуга будет доступна через мобильное приложение. Доставлять продукты будут на фургоне — он будет останавливаться в радиусе 1 км от клиентов и выдавать до 200 заказов утром и вечером. В сентябре сервис заработает в Одинцово, затем — в остальном Подмосковье, Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
- В ассортименте платформы будет 400–500 наименований: продукты питания, бытовая химия, детские товары, средства гигиены. Также компания договаривается с рядом производителей о прямых закупках.
- По словам Филимонова, за счёт отказа от аренды и прямых закупок цены на платформе будут на 30% ниже, чем на в магазинах или онлайн-сервисах. За год сервис планирует выйти на оборот 200 млн рублей в месяц. Объём инвестиций не раскрывается.
- Партнер аналитического агентства Data Insight Фёдор Вирин отмечает, что сборка и доставка в любом виде увеличивают стоимость продуктов. Поэтому онлайн-проект долго будет терять деньги, а выход на точку безубыточности возможен лишь на рынках крупных городов.
По данным «Коммерсантъ», выручка крупнейшего дискаунтера «Светофора» в 2020 году выросла на 38,8%, до 189 млрд рублей. Компания предлагает услугу самовывоза и не развивает собственную доставку. В X5 Group, который развивает сеть дискаунтеров «Чижик», сообщили, что пока тестируют офлайн-магазин и вводить в ближайшее время доставку не планируют.
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