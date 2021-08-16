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Торговля
Nazigul Jusupova

Владелец киосков по продаже готовой еды DC Daily запустит онлайн-дискаунтер в Москве Статьи редакции

Получить заказ, сделанный в приложении, пользователи смогут в фургоне в определённое время.

  • Компания Ильи Филимонова ООО «О2О Ритейл» в июне 2021 года подала заявку на регистрацию товарного знака онлайн-дискаунтера «Dоброdел», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя.
  • Услуга будет доступна через мобильное приложение. Доставлять продукты будут на фургоне — он будет останавливаться в радиусе 1 км от клиентов и выдавать до 200 заказов утром и вечером. В сентябре сервис заработает в Одинцово, затем — в остальном Подмосковье, Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
  • В ассортименте платформы будет 400–500 наименований: продукты питания, бытовая химия, детские товары, средства гигиены. Также компания договаривается с рядом производителей о прямых закупках.
  • По словам Филимонова, за счёт отказа от аренды и прямых закупок цены на платформе будут на 30% ниже, чем на в магазинах или онлайн-сервисах. За год сервис планирует выйти на оборот 200 млн рублей в месяц. Объём инвестиций не раскрывается.
  • Партнер аналитического агентства Data Insight Фёдор Вирин отмечает, что сборка и доставка в любом виде увеличивают стоимость продуктов. Поэтому онлайн-проект долго будет терять деньги, а выход на точку безубыточности возможен лишь на рынках крупных городов.

  • По данным «Коммерсантъ», выручка крупнейшего дискаунтера «Светофора» в 2020 году выросла на 38,8%, до 189 млрд рублей. Компания предлагает услугу самовывоза и не развивает собственную доставку. В X5 Group, который развивает сеть дискаунтеров «Чижик», сообщили, что пока тестируют офлайн-магазин и вводить в ближайшее время доставку не планируют.

#новости #дискаунтеры

739 просмотров
5 5 комментариев
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Маркетолог

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В Одинцово запустил "Добродел"? Не смутило даже, что есть аналогичный сервис Правительства Мос области? 

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Ivan Talalaev

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D06Р0d3L

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Локальный Кирилл

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Нежизнеспособная система. Зачем ходить ? В наши годы с развитием доставок пользоваться ногами - архаизм 

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NoNamelilka

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 Dоброdел

Маркетологи получили образование в ICQ.

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Daria Titova

0

Название странное, а идея, мне кажется, рабочая. Самое то для районов-гетто с человейниками, где из магазинов — одни «Пятёрочки» и алкашки на первых этажах.

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