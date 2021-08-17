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Торговля
Маша Цепелева

Visa начала расследование комиссий Wildberries при оплате товаров через иностранные системы Статьи редакции

Онлайн-ритейлер на 2% снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay.

29 29 комментариев
2960 просмотров

17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», «Систему быстрых платежей» (СБП) и SberPay. При обработке транзакций международных платежных систем комиссия достигает 2%

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«Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей», — сообщили в компании.

Представители платёжной системы Visa прокомментировали vc.ru, что «обеспокоены решением компании Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России».

Мы выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты. Мы расследуем ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными.

представитель компании Visa

В Wildberries прокомментировали vc.ru, что «не вводили дополнительных комиссий, а отдельно выделили тариф платежных систем». В компании считают несправедливым, что «покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему».

Закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов», рассказали «Ведомостям» в ФАС. Но служба пока не располагает данными «о том, что рыночное положение компании Wildberries может являться доминирующим».

#новость #wildberries #visa

29 29 комментариев
26
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29 комментариев
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Martin Holbrook

17

WB решил все адекватные кешбэк карты подрубить. И не пишите про моментальную МИР в Тинькофф.

"Мы снизили цены". Ну да, с их динамикой по 50 раз изменению цен на день.
Что мешало оставить всё как есть, а на МИР и Сберпей сделать опционально скидку 2%?

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lakoros

Martin
1

Если там высокие цены почему там покупают?  Я думаю там берут, потому что там дешевый ширпотреб.

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Bot Fabric

Martin
0

 И не пишите про моментальную МИР в Тинькофф

Почему? Там кэшбек какой-то неправильный?

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Алексей Алексеев

14

Быстрая реакция. Теперь ещё и штрафы должны быть со стороны и платежных систем и УФАС . То мы боимся , что нас отключат от платежных систем, а то сами провоцируем это. Понятно, что надо развивать отечественную платежную систему, но данный метод не честен и является демпинговым по отношению к другим участникам рынка. Надеюсь в WB одумаются и извинятся перед пользователями своего маркета и вернут как было в равные условия.

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Харухи

Алексей
–11

А что нечестного? Не хочешь переплачивать - переходи на МИР. Почему люди должны страдать из-за тех, кто пользуется визой и мастеркардом? 

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Dmitry Remalov

Харухи
2

Не скидку сделали для мир, а наценку для visa/mc.
Если бы они писали цену как МПС а для мир делали бы дополнительную скидку негатива было бы меньше

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Sergei Olenev

Харухи
0

Одно бы дело WB скинул бы 2% со всех ценников сначала, а то цена осталось прежней, а 2% прибавилось, хотя они заявляют что цена стала ниже. А ещё лучше, втихую - объявила что при оплате Миром - скидка 2% , и всё было бы тихо.

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Алексей Алексеев

Харухи
0

А почему страдать? Давайте ещё причину первородства тогда применим, виза и мастер кард появились раньше, мир отечественный плагиат 😁. Просто честная рыночная игра подразумевает , что нет деления кому продавать и как, а всем по равным условиям. А человек сам определяется как ему поступать. Вот подумайте сами , как бы выглядела ситуация если бы не WB , а Система оплаты Мир сказала бы, что покупки на маркетплейсах по их картам даёт скидку, и я больше чем уверен, что данного скандала и разбирательства не было бы . Просто неправильный маркетинговый ход, наверное маркетолога уволят или накажут 😁

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lakoros

Алексей
0

Я считаю, было бы честно писать комиссии разных карт, если они отличаются. 
Типа оплата картой: виза +2% мир +1.2%

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Алексей Алексеев

lakoros
1

Скорее всего, нет. Либо одинаково , либо можно было бы указать , как кто-то написал , скидку, а не наценку, как делают некоторые мелкие интернет магазины по оплате за нал и безнал +3%. Но у них не те обороты.
А насчёт честности можно далеко зайти 🙂. В свое время господин президент Медведев хотел , чтобы в магазинах в ценах была указана закупочная цена и цена наценки, ничего не произошло. Человек пользующейся картой, всегда в банке может узнать , какая комиссия эквайринга, правда ему это не к чему. А вот любая наценка , просто из -за выбора способа оплаты, должна вызывать подозрения в нечестной игре.

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Кирилл Макеев

Алексей
–3

Пиздец, им цены ниже делают, а им всё не так

https://news2.ru/user_images/188775/1909688_1475308174.jpg

Ответить

Artem Rokhlin

8

Закон о защите прав потребителей в РФ, ст 16, п 4 говорит, что продавцам запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар/услугу, в зависимости от способа оплаты.  Походу, в ВБ не читали его...

Ответить

Григорий Манякин

Artem
1

Конечно не читали.
Как вы думаете, сколько людей из 20000 человек в WB более компетентны чем вы?

Ответить

Максим Першин

Григорий
5

2%

Ответить

Григорий Манякин

Максим
0

«Сильное заявление, проверять я его конечно же не буду»

Ответить

Григорий Манякин

Artem
0

Вместе с тем, разрабатываемые и реализуемые продавцами товаров маркетинговые стратегии, направленные, в частности, на повышение привлекательности различных форм расчетов за счет предоставления разного рода скидок (бонусов и т.п.) с "основной" цены товаров, в тех случаях, когда они адресованы неопределенному кругу потребителей, свидетельством нарушения законодательства о защите прав потребителей не являются.

Ответить

Суровый чайник

4

Клиентоориентированность одного marketplace вышла из чата.

Ответить

Пол Финч

Суровый
4

Не припоминаю чтобы она у них была

Ответить

Best Practice

2

ВБ как любой рынок с контрафактом живет по своим законам )

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Martin Holbrook

1

Кто там думал, что ФАС займется этим делом? Почитайте, мы же в России

Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил «Ведомостям», что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагают данными «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries может является доминирующим».

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Roman Trifonov

Martin
1

Этим не должна заниматься ФАС, этим должен заниматься Роспотребнадзор.

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Даниил Поляков

1

Кто вообще с этого рынка что-то заказывает? Нужны хорошие вещи без проблем с палью - ASOS. Нужна техника? DNS, Citilink или немецкий ComputerUnivers. Косметика - тут девушки больше думаю знают, но ривгош или летуаэль. Продукты? Любая служба доставки. Зачем выбирать изначально убогий сервис, который ещё и имеет интерфейс из 2005 года?

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Земельный диод

Даниил
0

ну хз, мне нравится. Огромный ассортимент и удобная система примерки возрата. ТАм где я живу ВБ очень удобен. Озон ток в том году тут аналогично заработал. 

Ответить

Андрей Баксаляр

Даниил
0

Прекрасный там интерфейс, и быстрый сайт (в т.ч. мобильный). А так да, пока (ПОКА) доступны зарубежные сервисы без конских пошлин, то и смысл в WB не всегда есть, что не мешает ему расти дикими темпами

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Шумный Слава

Андрей
0

Там дизайн от Лебедева , это априори Говно

Ответить

elenazazaz

0
Ответить

Anonymus

0

Я не понял, а почему тогда нет скидки для оплаты наличкой?

Ответить

Андрей Прокофьев

0

Хитрожопый Wildberries  вместо того чтобы написать что "мы ввели комиссию при оплате Visa и MasterCard" теперь +2% к цене товара, они пишут "мы снизил комиссии для оплаты товаров через СБП, карты «Мир» и SberPay" 

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Дмитрий Выскребенцев

–1

"Мы выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе."

Смешно звучит, попытка удержать олигополию..

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