IKEA начнёт продавать домам в Швеции электричество по подписке Статьи редакции
Электричество будут производить на солнечных или ветряных электростанциях.
- Новый сервис Strömma по продаже экологически чистой энергии в Швеции начнёт работать с сентября 2021 года.
- Подписку можно будет оформить в приложении, там же следить за потреблением. IKEA продаёт солнечные панели в 11 странах — через приложение можно будет следить, сколько энергии производят панели, а лишнюю продавать. Стоимость подписки не сообщается.
- Поставлять электричество для подписки будет компания Svea Solar — производитель солнечных панелей для IKEA. Она будет покупать энергию на бирже Nord Pool и перепродавать без доплаты, сообщает Reuters. Домохозяйства будут платить фиксированную ежемесячную плату плюс переменную ставку в зависимости от потребления.
- К 2025 году IKEA планирует разработать решения на основе возобновляемых источников энергии для всех стран присутствия Ingka Group.
Многие помнят, был такой чувак Константин Пономарев, который сам икее продавал электричество. Только подписка оказалась слишком дорогой)
Идея классная. Было бы круто иметь удобную возможность продавать своё электричество государству. Вот стоят у тебя солнечные панели, есть лишнее электричество и ты его через приложение продаёшь
Продай соседу. Зачем тебе посредники. В остальном это уже бизнес.
Так соседи либо с такими же панелями либо отсутствует технологическая возможность прямого подключения для продажи.
Средняя полоса не вытягивает по мощности солнца/солнечным дням. Считали такой проект несколько лет назад 🤷♂️
Если только Крым - там в Севастополе 330 солнечных дней в году
Скоро все станет по подписке.
Сначала они начали производить технику с заранее ограниченным сроком службы агрегатов, потом они максимально усложнили ремонт, теперь они против владения, внедряя подписки за все что угодно. Ау, когда прекратите?
Недавно на улице ко мне пристали гринписовцы, чтоб я оформил подписку 1000руб в мес для спонсирования экологических программ.
Дурачки будут довольны когда будут платить тысячи евро за электричество купленном на бирже. Как сейчас европа которая газ покупает по оверпрайсу на споте.
Электричество вообще самый дешевый и экологичный источник энергии — пару плотин и вся Швейцария электрифицирована, но нет, нужны какие-это "экологичные" методы и ветряные мельницы, чтобы тоже самое электричество продавать за дорого. Найс схема: поставил мельницу, протянул с ГЭС кабель и продавай с наценкой 😂
Вам бы в Минэнерго, там нужны разбирающиеся.
Если вы оформите годовую подписку на электричество и холодную воду, то получите в подарок кипятильник и подписку на Netflix, добавили в IKEA.
Электричество будут производить на солнечных или ветряных электростанциях. Круто
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