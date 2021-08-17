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Торговля
Маша Цепелева

IKEA начнёт продавать домам в Швеции электричество по подписке Статьи редакции

Электричество будут производить на солнечных или ветряных электростанциях.

  • Новый сервис Strömma по продаже экологически чистой энергии в Швеции начнёт работать с сентября 2021 года.
  • Подписку можно будет оформить в приложении, там же следить за потреблением. IKEA продаёт солнечные панели в 11 странах — через приложение можно будет следить, сколько энергии производят панели, а лишнюю продавать. Стоимость подписки не сообщается.
  • Поставлять электричество для подписки будет компания Svea Solar — производитель солнечных панелей для IKEA. Она будет покупать энергию на бирже Nord Pool и перепродавать без доплаты, сообщает Reuters. Домохозяйства будут платить фиксированную ежемесячную плату плюс переменную ставку в зависимости от потребления.
  • К 2025 году IKEA планирует разработать решения на основе возобновляемых источников энергии для всех стран присутствия Ingka Group.

#новость #ikea

1254 просмотров
21 21 комментарий
1
10
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21 комментарий
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Никита Спиркин

17

Икея придумала коммуналку

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Andrew Muralov

8

Многие помнят, был такой чувак Константин Пономарев, который сам икее продавал электричество. Только подписка оказалась слишком дорогой) 

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Евгений Хулапа

1

Идея классная. Было бы круто иметь удобную возможность продавать своё электричество государству. Вот стоят у тебя солнечные панели, есть лишнее электричество и ты его через приложение продаёшь

Ответить

Александр Кабешов

Евгений
5

Продай соседу. Зачем тебе посредники. В остальном это уже бизнес.

Ответить

Al Pr

Александр
1

Государство покупает дороже чем сосед

Ответить

Andrew Muralov

Александр
0

Так соседи либо с такими же панелями либо отсутствует технологическая возможность прямого подключения для продажи. 

Ответить

Евгений Рогов

Евгений
4

В России можно продавать электричество государству.

Ответить

Сергей Щукин

Евгений
0

Средняя полоса не вытягивает по мощности солнца/солнечным дням. Считали такой проект несколько лет назад 🤷‍♂️

Если только Крым - там в Севастополе 330 солнечных дней в году

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Амидв Ваджранга

3

Скоро все станет по подписке.
Сначала они начали производить технику с заранее ограниченным сроком службы агрегатов, потом они максимально усложнили ремонт, теперь они против владения, внедряя подписки за все что угодно. Ау, когда прекратите?

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Andrew Muralov

Амидв
0

Недавно на улице ко мне пристали гринписовцы, чтоб я оформил подписку 1000руб в мес для спонсирования экологических программ. 

Ответить

Амидв Ваджранга

Andrew
0

Было бы интересно пообщаться с такими сектантами.

Ответить

Канищев Максим

1

Дурачки будут довольны когда будут платить тысячи евро за электричество купленном на бирже. Как сейчас европа которая газ покупает по оверпрайсу на споте.

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KINCH

Канищев
0

Да норм схема по общипыванию курятника 

Ответить

KINCH

0

Электричество вообще самый дешевый и экологичный источник энергии — пару плотин и вся Швейцария электрифицирована, но нет, нужны какие-это "экологичные" методы и ветряные мельницы, чтобы тоже самое электричество продавать за дорого. Найс схема: поставил мельницу, протянул с ГЭС кабель и продавай с наценкой 😂

Ответить

Амидв Ваджранга

KINCH
0

Вам бы в Минэнерго, там нужны разбирающиеся.

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KINCH

Амидв
1

Город миллионник потребляет 1 млрд. кВт в год, Красноярская ГЭС в среднем в год вырабатывает 20 млрд кВт — 20 городов миллионников может питать. Вопрос: нахуя эти мельницы? Да чтобы оправдать будущие высокие цены на электричество. Не получится Теслу за дешево заправлять 😥

Ответить

KINCH

Амидв
0

Я там не нужен, там таких уже дофига. 

Ответить

Superposition

0

Если вы оформите годовую подписку на электричество и холодную воду, то получите в подарок кипятильник и подписку на Netflix, добавили в IKEA.

Ответить

Al Pr

Superposition
0

*подписку на кипятильник*

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Ксения Долина

0

Электричество будут производить на солнечных или ветряных электростанциях. Круто 

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Arkadiy K

0

Название чего-то не вызывает доверия 😂

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