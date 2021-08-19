Все расходы продавец или посредник должны включать в себестоимость товаров или услуг и для потребителя цена на них должна быть неизменной, какой бы способ оплаты они не выбрали.

Дифференцировать стоимость товаров в зависимости от расходов продавца, которые он понес в результате выбора покупателем того или иного способа оплаты запрещено. Например, проводить различие в себестоимости одного и того же товара при разных затратах на его продажу на эквайринг, инкассацию, ремонт кассовой техники, расходные материалы и прочее.