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Торговля
Таня Боброва

Можно ли менять цену на товар для разных способов оплаты — отвечает юрист Статьи редакции

Дополнительную комиссию установить нельзя, но скидку на итоговую цену сделать можно.

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17 августа Wildberries предложил оплачивать товары без комиссии при помощи карт «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay. При оплате, например, Visa или Mastercard, комиссия составит 2% от стоимости покупки. Ритейлер заявлял,что это не дополнительные комиссии: они были всегда, но не отображались; пользователи указывают, что комиссия начислялась дополнительно.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребельский и Партнёры» Александр Гребельский разъяснил, можно ли устанавливать разные цены на товары при разном способе оплаты.

Повышать цену нельзя

По закону о защите прав потребителей продавцу (часть 4 статьи 16.1) запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты — при наличном или безналичном расчёте.

Все расходы продавец или посредник должны включать в себестоимость товаров или услуг и для потребителя цена на них должна быть неизменной, какой бы способ оплаты они не выбрали.

Дифференцировать стоимость товаров в зависимости от расходов продавца, которые он понес в результате выбора покупателем того или иного способа оплаты запрещено. Например, проводить различие в себестоимости одного и того же товара при разных затратах на его продажу на эквайринг, инкассацию, ремонт кассовой техники, расходные материалы и прочее.

Александр Гребельский
управляющий партнёр «Гребельский и Партнёры»

Давать скидку можно

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что продавец может предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом. В этом случае права потребителей не нарушаются.

Если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объём покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платёжным инструментом), то в таких действиях нет нарушения прав потребителей. Если только целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг.

Роспотребнадзор

«Противоречия тут нет, а дьявол, как всегда, кроется в деталях», — отметил Гребельский. Скидка — это уменьшение итоговой стоимости товара, которую может устанавливать продавец, а дополнительная комиссия — это увеличение итоговой стоимости: «По нашему мнению, такое увеличение — классический пример нарушения приведённой статьи».

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За нарушение правил — штраф

Если продавец установит разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа их оплаты, ему грозит административная ответственность по части 4 статьи 14.8 КоАП, говорит Гребельский.

Для должностных лиц это штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

#законы

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Можно ли менять цену на товар для разных способов оплаты — отвечает юрист Статьи редакции

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