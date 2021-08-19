Можно ли менять цену на товар для разных способов оплаты — отвечает юрист Статьи редакции
Дополнительную комиссию установить нельзя, но скидку на итоговую цену сделать можно.
17 августа Wildberries предложил оплачивать товары без комиссии при помощи карт «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay. При оплате, например, Visa или Mastercard, комиссия составит 2% от стоимости покупки. Ритейлер заявлял,что это не дополнительные комиссии: они были всегда, но не отображались; пользователи указывают, что комиссия начислялась дополнительно.
Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребельский и Партнёры» Александр Гребельский разъяснил, можно ли устанавливать разные цены на товары при разном способе оплаты.
Повышать цену нельзя
По закону о защите прав потребителей продавцу (часть 4 статьи 16.1) запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты — при наличном или безналичном расчёте.
Давать скидку можно
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что продавец может предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом. В этом случае права потребителей не нарушаются.
«Противоречия тут нет, а дьявол, как всегда, кроется в деталях», — отметил Гребельский. Скидка — это уменьшение итоговой стоимости товара, которую может устанавливать продавец, а дополнительная комиссия — это увеличение итоговой стоимости: «По нашему мнению, такое увеличение — классический пример нарушения приведённой статьи».
За нарушение правил — штраф
Если продавец установит разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа их оплаты, ему грозит административная ответственность по части 4 статьи 14.8 КоАП, говорит Гребельский.
Для должностных лиц это штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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Дополнительную комиссию установить нельзя, но скидку на итоговую цену сделать можно.
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