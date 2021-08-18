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Торговля
Маша Цепелева

АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о распределении долей в Natura Siberica — Forbes Статьи редакции

Если переговоры с наследниками пройдут удачно, то АФК «Система» может получить от 85% до 90% Natura Siberica.

7 7 комментариев
779 просмотров

Структуры Евтушенкова могут претендовать на долю первой жены Трубникова Ирины и третьей Анастасии. Если переговоры пройдут успешно, «Система» получит от 85% до 90% Natura Siberica. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники — один знаком с ходом переговоров, а второй собирался купить долю в компании.

О переговоров наследников и АФК «Система» The Bell писал в июне 2021 года, речь шла о покупке доли первой жены Андрея Трубникова Ирины и ее детей Дмитрия и Екатерины. 15 августа Ирина Трубникова опровергла переговоры с Евтушенковым.

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Natura Siberica оценивается примерно в $100 млн, заявил близкий к наследникам источник издания. Основатель компании Андрей Трубников в конце 2020 года в своем последнем интервью оценивал компанию в $500 млн.

В июле 2020 года суд наложил обеспечительные меры на 65 брендов Natura Siberica после пожара на заводе, где компания арендовала помещения. Истцы, среди которых связанные с Дерипаской компании ДОЗАКЛ, и «Ингосстрах», требуют почти 4,2 млрд рублей.

Компании Евтушенкова и Дерипаски ведут переговоры о разделе контрольного пакета Natura Siberica в рамках иска на 4,2 млрд рублей, говорит знакомый с переговорами источник Forbes. Он утверждает, что стороны договорились поделить контрольный пакет поровну.

  • Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Суд не завершён до сих пор.
  • В августе 2021 года нотариус назначила президентом компании Сергея Буйлова на время судебного процесса. После этого в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и опубликовали на сайте открытое письмо о том, что отказываются работать под руководством Буйлова.
В Natura Siberica отключают пропуска, блокируют…
В компании сменился гендиректор и президент, а перестановки происходят на фоне спора наследников с…
vc.ru

#naturasiberica #новость

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Stepan Popov

10

Коршуны из 90-х дербанят чужой труд в своем стиле

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Дмитрий Денисов

1

Разве можно что то делить если это ещё даже наследникам не перешло?

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Foma Huichkin

Дмитрий
2

Им можно🤣

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Строительный якорь

Дмитрий
0

На опережение работают. Ребятки на опыте же

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Sergey Khohlachev

Дмитрий
0

Раз делят, значит можно.

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Артем Голендберг

Дмитрий
0

Евтушенков делил Евросеть когда еще только первые наезды на Евгения пошли, а вы говорите.. (правда в тот раз не отжали за бесплатно и компания другим людям за деньги ушла).

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Виталий Бирюков

0

Сколько интересных совпадений. Был коммерсант с бизнесом - да кончился и бизнес кочует в "правильном" направлении...

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