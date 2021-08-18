Если переговоры с наследниками пройдут удачно, то АФК «Система» может получить от 85% до 90% Natura Siberica.

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Структуры Евтушенкова могут претендовать на долю первой жены Трубникова Ирины и третьей Анастасии. Если переговоры пройдут успешно, «Система» получит от 85% до 90% Natura Siberica. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники — один знаком с ходом переговоров, а второй собирался купить долю в компании.

О переговоров наследников и АФК «Система» The Bell писал в июне 2021 года, речь шла о покупке доли первой жены Андрея Трубникова Ирины и ее детей Дмитрия и Екатерины. 15 августа Ирина Трубникова опровергла переговоры с Евтушенковым.

Natura Siberica оценивается примерно в $100 млн, заявил близкий к наследникам источник издания. Основатель компании Андрей Трубников в конце 2020 года в своем последнем интервью оценивал компанию в $500 млн.

В июле 2020 года суд наложил обеспечительные меры на 65 брендов Natura Siberica после пожара на заводе, где компания арендовала помещения. Истцы, среди которых связанные с Дерипаской компании ДОЗАКЛ, и «Ингосстрах», требуют почти 4,2 млрд рублей.

Компании Евтушенкова и Дерипаски ведут переговоры о разделе контрольного пакета Natura Siberica в рамках иска на 4,2 млрд рублей, говорит знакомый с переговорами источник Forbes. Он утверждает, что стороны договорились поделить контрольный пакет поровну.