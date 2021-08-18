АФК «Система» и En+ Group Олега Дерипаски начали переговоры о распределении долей в Natura Siberica — Forbes Статьи редакции
Если переговоры с наследниками пройдут удачно, то АФК «Система» может получить от 85% до 90% Natura Siberica.
Структуры Евтушенкова могут претендовать на долю первой жены Трубникова Ирины и третьей Анастасии. Если переговоры пройдут успешно, «Система» получит от 85% до 90% Natura Siberica. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники — один знаком с ходом переговоров, а второй собирался купить долю в компании.
О переговоров наследников и АФК «Система» The Bell писал в июне 2021 года, речь шла о покупке доли первой жены Андрея Трубникова Ирины и ее детей Дмитрия и Екатерины. 15 августа Ирина Трубникова опровергла переговоры с Евтушенковым.
Natura Siberica оценивается примерно в $100 млн, заявил близкий к наследникам источник издания. Основатель компании Андрей Трубников в конце 2020 года в своем последнем интервью оценивал компанию в $500 млн.
В июле 2020 года суд наложил обеспечительные меры на 65 брендов Natura Siberica после пожара на заводе, где компания арендовала помещения. Истцы, среди которых связанные с Дерипаской компании ДОЗАКЛ, и «Ингосстрах», требуют почти 4,2 млрд рублей.
Компании Евтушенкова и Дерипаски ведут переговоры о разделе контрольного пакета Natura Siberica в рамках иска на 4,2 млрд рублей, говорит знакомый с переговорами источник Forbes. Он утверждает, что стороны договорились поделить контрольный пакет поровну.
- Родственники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего. Суд не завершён до сих пор.
- В августе 2021 года нотариус назначила президентом компании Сергея Буйлова на время судебного процесса. После этого в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и опубликовали на сайте открытое письмо о том, что отказываются работать под руководством Буйлова.
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