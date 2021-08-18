«ПолиКап» запустила в Петербурге производство стаканчиков без использования пластика Статьи редакции
Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.
- В качестве сырья для стаканов «ПолиКап» использует финский картон, рассказали vc.ru в компании. Благодаря специальной технологии на нём формируется барьерный слой, который заменяет пластик и защищает стакан от промокания, в составе картона нет никаких дополнительных компонентов.
- Стаканы «ПолиКапа» имеют маркировку PAP 21 — бумага и картон, товары с такой маркировкой можно сдавать на переработку. Компания получила все необходимые сертификаты безопасности, а теперь получает патент и регистрирует торговый знак.
- Целевой рынок — Россия, но у компании также есть контракт на ежемесячные поставки в Англию. Максимально возможная мощность производства — 6,6 млн стаканов в месяц, после четырёх месяцев работы загрузка составила около 50%. Стоимость бумажного стакана на 15-20% выше, чем обычного, говорят в стартапе.
- Инвестиции в запуск производства стаканов составили около 100 млн рублей собственных средств — это закупка оборудования, типографии, ремонт помещения под производство и вложения в оборотные активы. Помимо производства «ПолиКап» предлагает и переработку с помощью партнёра — экоцентра «Сборка».
- «ПолиКап» в 2020 году создал Петр Кабин. Первый продукт компании — бумажные крышки для стаканов «с собой», сделанные из отходов производства сахарного тростника. По собственным данным, среди клиентов стартапа 600 кофеен по всей России.
Отличный бизнес-проект! Непаханный рынок для освоения с потрясной экологической составляющей!
2020 год 7,5 млн выручки и лям убыток со 100 млн производства. Поживем-увидим!
Жаль что крышки пластиковые
... и ещё раз читаем статью ...
Читать так быстро разучился? Только писать?
Помогу:
ПолиКап» в 2020 году создал Петр Кабин. Первый продукт компании — бумажные крышки для стаканов «с собой», сделанные из отходов производства сахарного тростника. По собственным данным, среди клиентов стартапа 600 кофеен по всей России.
И для закрепления:
крышки для стаканов «с собой», сделанные из отходов производства сахарного тростника.
И короче:
крышки из сахарного тростника.
Хм, на фотографии крышка вроде как из плотного картона
А под фотографией даже написано из чего она: "отходы производства сахарного тростника"
А не получится так, что при отказе от пластика, мы все леса порубим?
Новые же вырастут
Если половина населения будет три раза питаться на заказ, то не думаю, что будут успевать расти.
Всё дело в обработке бумаги, а не в увеличении её количества в стакане.
Полностью никто отказываться не собирается, пластик - отличный материал.
отказываются в первую очередь в тех отраслях, где пластик чаще всего не возвращается в переработку, а улетает на обочину куда-нибудь.
Ну и опять же - основная проблема как всегда не эффективное использование ресурсов, а не их количество.
Бамбуковые леса!
🤣🤣🤣
Скорей конопляные, но у нас это слово вызывает слюноотделение у товарища майора
Чего? В РФ есть компании которые занимаются выращивание технической конопли. Шнуров недавно в Смарт Хемп денег залил.
Комментарий удален
Комментарий удален
В России этих отходов производства сахарного тростника на каждой помойке завались
В качестве сырья для стаканов «ПолиКап» использует финский картон
Понимаю станки в евро или долларах, но сырьё не понимаю. Или вы такие объёмы с финнами зафиксировали, что они вам курс заморозили?
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Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.