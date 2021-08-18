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Торговля
Таня Боброва

«ПолиКап» запустила в Петербурге производство стаканчиков без использования пластика Статьи редакции

Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.

  • В качестве сырья для стаканов «ПолиКап» использует финский картон, рассказали vc.ru в компании. Благодаря специальной технологии на нём формируется барьерный слой, который заменяет пластик и защищает стакан от промокания, в составе картона нет никаких дополнительных компонентов.
  • Стаканы «ПолиКапа» имеют маркировку PAP 21 — бумага и картон, товары с такой маркировкой можно сдавать на переработку. Компания получила все необходимые сертификаты безопасности, а теперь получает патент и регистрирует торговый знак.
  • Целевой рынок — Россия, но у компании также есть контракт на ежемесячные поставки в Англию. Максимально возможная мощность производства — 6,6 млн стаканов в месяц, после четырёх месяцев работы загрузка составила около 50%. Стоимость бумажного стакана на 15-20% выше, чем обычного, говорят в стартапе.
  • Инвестиции в запуск производства стаканов составили около 100 млн рублей собственных средств — это закупка оборудования, типографии, ремонт помещения под производство и вложения в оборотные активы. Помимо производства «ПолиКап» предлагает и переработку с помощью партнёра — экоцентра «Сборка».
  • «ПолиКап» в 2020 году создал Петр Кабин. Первый продукт компании — бумажные крышки для стаканов «с собой», сделанные из отходов производства сахарного тростника. По собственным данным, среди клиентов стартапа 600 кофеен по всей России.
Бумажный стаканчик без слоя пластика «ПолиКап»

#новость

1027 просмотров
21 21 комментарий
13
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21 комментарий
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Dmitry Ilyin

11

Отличный бизнес-проект! Непаханный рынок для освоения с потрясной экологической составляющей! 

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Артем Богданов

Dmitry
1

2020 год 7,5 млн выручки и лям убыток со 100 млн производства. Поживем-увидим!

Ответить

Андрей

–8

Жаль что крышки пластиковые

Ответить

Борис Васильев

Андрей
9

... и ещё раз читаем статью ...

Ответить

Андрей

Борис
–1

и где там про крышку написано?

Ответить

Борис Васильев

Андрей
4

Читать так быстро разучился? Только писать?
Помогу:
ПолиКап» в 2020 году создал Петр Кабин. Первый продукт компании — бумажные крышки для стаканов «с собой», сделанные из отходов производства сахарного тростника. По собственным данным, среди клиентов стартапа 600 кофеен по всей России.

И для закрепления:
крышки для стаканов «с собой», сделанные из отходов производства сахарного тростника.

И короче:
крышки из сахарного тростника.  

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Sergey Maksimenko

Андрей
0

Хм, на фотографии крышка вроде как из плотного картона

Ответить

Best Practice

Sergey
0

А под фотографией даже написано из чего она: "отходы производства сахарного тростника"

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Game Topia

2

А не получится так, что при отказе от пластика, мы все леса порубим? 

Ответить

Александр Королёв

Game
2

Новые же вырастут

Ответить

Game Topia

Александр
1

Если половина населения будет три раза питаться на заказ, то не думаю, что будут успевать расти.

Ответить

Best Practice

Game
1

Всё дело в обработке бумаги, а не в увеличении её количества в стакане.

Ответить

Danil

Game
1

Убирается тонкая пластиковая плёнка, которая препятствовала размоканию стакана. Основа обычного пластикового стаканчика — это бумага.

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Game
0

Полностью никто отказываться не собирается, пластик - отличный материал.
отказываются в первую очередь в тех отраслях, где пластик чаще всего не возвращается в переработку, а улетает на обочину куда-нибудь.

Ну и опять же - основная проблема как всегда не эффективное использование ресурсов, а не их количество.

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Nikolay Kenig

0

Бамбуковые леса!
🤣🤣🤣

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Игорь Протасов

Nikolay
0

Скорей конопляные, но у нас это слово вызывает слюноотделение у товарища майора

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Артем Павлючук

Игорь
0

Чего? В РФ есть компании которые занимаются выращивание технической конопли. Шнуров недавно в Смарт Хемп денег залил.

Ответить

Sasha Belousov

0
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Комментарий удален

Комментарий удален

Василий Васильев

0

В России этих отходов производства сахарного тростника на каждой помойке завались 

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Artemy

0

Валя Стакан будет рада!

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Иван Иванов

0

 В качестве сырья для стаканов «ПолиКап» использует финский картон

Понимаю станки в евро или долларах, но сырьё не понимаю. Или вы такие объёмы с финнами зафиксировали, что они вам курс заморозили?

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