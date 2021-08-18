Что не так комиссией за оплату картами МПС Visa и MasterCard у Wildberries, причем тут «Сбер», и почему 2% не всегда 2%

Как известно недавно компания Wildberries принадлежавшая одной из богатейших женщин России Татьяне Бакальчук вдруг ополчилась на иностранные Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard и захотела получать при оплате данными картами комиссию в 2%