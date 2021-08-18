Роспотребнадзор не нашёл нарушений в комиссиях при покупке товаров через Visa и Mastercard на Wildberries Статьи редакции
Накануне ритейлер ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard.
Если маркетплейс делает скидку покупателю за объём покупки, по акции, предварительной оплате заказа или оплате определенным платежным инструментом, то не нарушает права потребителей, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.
- «Целью акции не должно быть нарушение прав граждан на свободу договора и не должно быть понуждения к дополнительным услугам», — дополнили в ведомстве.
- 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», «Систему быстрых платежей» (СБП) и SberPay. При оплате, например, с помощью Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
- В Visa выступили против решения ритейлера и заявили о расследовании ситуации. В Mastercard заявили, что обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт», и напомнили, что по их правилам торговая платформа не может брать дополнительную комиссию.
- В Wildberries заявили, что «готовы к переговорам и обсуждению условий сотрудничества со всеми платежными системами».
А если бы по картам МИР ввели комиссию , то роспотреб нашёл бы нарушения )))
это печально
А в чем печаль ? Магазин не нарушил никаких договоренностей, так как у него их нет ни с мастеркардом, ни с визой. У маркетплейса есть эквайринг. Информировать о его комиссии или нет это его дело, а не компаний, которым платит роялти этот самый эквайринг
В каком месте он поднял ? Цены вайлдбериса в динамике меняются каждый день, потому что это маркетплейс. Я сравнил с товарами, которые купил на днях и цена меньше на 2%. Там где заказ я делал больше 2-3 дней назад, цена и вовсе другая, потому что предложение идёт от поставщика, а не от магазина и вполне вероятно, что он поднял цену (да, именно так и работает маркетплейс)
Курс разработки: цена на товар находится не у вас в телефоне, а в базе данных вайлбериса и уменьшение цены рассчитывается на стороне UI скорее всего
Белорусский
Большую часть комиссии получает банк эквайер, комиссия платёжной системы, как правило, не более 0,5%, остальное распределяется между банком эквайером и эмитентом. У Банка пенсионеров, который выступает эквайринг-агентом WB, нет отдельных категорий для MC, VISA и МИР, процент за эквайринг с этих карт будет один, выплаты платежным системам разные, но это уже проблемы банка.
И комиссию эту вайлберис не добавил в стоимость, а уведомил покупателя о том, что она существует, а не скрывается внутри цены. Покупатель в плюсе, маркетплейс ничего не потерял, так как до визы и мастеркарда ему плевать с большой колокольни
Роспотребнадзор би лайк
Да в чем проблема то??)
Выпускайте виртулки мир в любом банке и оплачивайте. Слава Богу за МИР
Так вы и раньше всегда платили эти 2-3% визе и банку эквайреру. Просто не обращали внимания.
Итоговые цены рынок рано или поздно уравняет под спрос/предложение, покупатель пойдёт туда где выгоднее. Что плохого в здоровой и открытой конкуренции между платежными системами, которые в общем-то существуют на деньги потребителей?
Хз, ни разу не пользовался,только QR кодом СБП. Но сам факт конкуренции все равно радует, софт допилят уж. Другие системы не первый год существуют.
Вообще виза с мастером небось уссыкаются сейчас со смеху: хомячки готовы сами подавать в суд за право платить больше, зато по-старинке 🤣
Как бы за МИР даже карту спецом выпустил, но это кривое поделие работает через жопу в мобилке, два года они не давали ставить на рутованый телефон, до сих пор нет в гугл пее соответственно приходится юзать их кривое приложение, которон не работает в траспорте не работает периодически в кафешках, ну вот со всеми этими косяками юзать это г@вно реально пропадает всякое желание. Вернул обратно мастер. Как станет стабильным можно вернуть но пока что не тянет, может в октябре когда через гугл заработает.
С другой стороны, ну голосуйте рублем, так сказать. Авось после этого ВБ переобуется.
Можно подумать, что до этого Роскомнадзор или там какой-нить ФАС были настолько уважаемыми и позитивно воспринимаемыми людьми, что теперь прям мир рухнет. Да всем похуй.
А толку, если эта наценка в цене уже?)
Самое действенное решение со стороны VISA и MasterCard это отказ от сотрудничества с Wildberries. Я думаю, что количество транзакций через них гораздо больше чем через все остальные. Но прибыль акционеров решает все.
И в конечном итоге договорятся, и дадут скидку на эквайринг
А щас посмотрим
А то как с шампанским,французы сразу сдулись и согласились на все условия.А сначала было криков как не важен рашкинский рынок))
если туземцы желают пить шампаньское из лаптя - это их дело, лишь бы платили
Какое сотрудничество у них есть с этим магазином, если эквайринг находится в собственности у банка ?
Скажу непопулярную мысль.
Размер эквайринга по картам в 1.5-3% - это чудовищно большой налог с оборота. Борьба с ним ведётся давно. Сделали уже даже целую СБП и QR кодам для эквайринга. Но все равно всякие xx-Pay оч удобны, но привязаны к картам. Их такой штукой не возьмёшь)) решили взять рублем.
Следует отметить, что потребитель получает кэшбэк - в виде части этого эквайринга. Странная выгода конечно, заплатить в цене товара 3%, чтобы получить 1.5% назад. Ну - ок, все же понимают что сразу цены не упадут даже если принудительно снизить комиссию.
Думаю - реально для экономики и потребителей выгоднее в итоге отказаться от кэшбека и снизить комиссию за эквайринг до 0.4 - 0.7%. Похоже, что на данную идею уже не очень элегантно намекают.
Беда в том, что плата за эквайринг достаётся большей частью банку - эмитенту карты, и потом - не самая большая часть - МПС. В общем, проигрывает круче всех Сбер. Видимо, он слишком много зарабатывает по мнению властей (и я склонен согласится)
Скажу популярную мысль: тся/ться.
Белорусский инструмент
Все правильно, у нас же бизнес всегда все расходы берет на себя, а не закладывает в стоимость продукта. Это уже неоднократно обсуждалось, никто вам не даст гарантии, что при при снижении комиссии за эквайринг бизнес снизит цены на товары на процент снижения издержек от эквайринга. Не стоит также забывать, что % эквайринга это не только interchange платёжной системы, но и комиссия банка.
Сделали уже даже целую СБП и QR кодам для эквайринга
Там в программе заложена комиссия с 2024 вроде как.
Не потому, что нарушения нет, а потому что Роспотребнадзор не разбирался в ситуации.
Они прочитали «удобный» пресс-релиз WB со скидками, но не посмотрели как это работает по факту.
После первого обращения потребителя их позиция поменяется на аналогичную в деле с авиакомпанией «Победа».
Именно. Во-первых, "акция" подразумевает временные рамки. Во-вторых, они пишут, про скидки при "оплате определенным платежным инструментом", но здесь не скидка, а наценка фактически (то, что понизили цены на весь ассортимент, думаю, мало кто верит, невозможно проконтролировать и не слышал, чтобы поставщики стали экономить из-за этого на комиссиях). Так что это прямое нарушение закона о защите прав потребителей, который запрещает устанавливать различные цены в отношении одного и того же вида товаров в зависимости от способа их оплаты продавцу. Но в данном случае, полагаю все же, не столько ошибка Роспотребнадзора, сколько намеренное игнорирование, потому что получили отмашку содействовать продвижению Мира.
Visa как таксист бомбила, который привык к тарифу и не хочет меняться(делиться), мир изменился, 2% в онлайн торговле это прошлое.
Виза не берёт 2 процента себе. Это выдумка ВБ. Уже не раз сказал. Виза и Мастеркард вообще ничего себе от ВБ не берут.
вот оно как оказывается:
Торговые уступки
Комиссия, которую банки платят платежным системам, является самой небольшой частью торговой уступки (средняя по рынку 1,5–2,5%), выплачиваемой за прием карт. Ее основная часть — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка-эмитента карты) со средним размером 1,6–1,8%, который устанавливается в соответствии с правилами платежной системы.
Лидером на рынке эквайринга, по данным ФАС, является Сбербанк: по итогам 2018 года объем платежей через его терминалы составил 13,1 трлн руб. (67,11% рынка). ВТБ по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), Альфа-банк — 2,62% (503 млрд руб.).
Крупнейший банк по числу выпущенных карт — также Сбербанк. На 1 января 2019 года его доля достигала 71,13% (выпустил 117,6 млн карт). На втором месте — ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем — Альфа-банк (3%, 5 млн карт).
Да в жопу эти дикие ягоды. Мало ли других помоек в интернете. Просто потеряют часть аудитории, деньги, и так им и надо. Алик, Озон, Ламоду никто не отменял. Голосуем рублём.
Давайте сделаю смелый прогноз - когда благодаря скандалу WB показал, что «так можно было», у эквайринга карт начнутся массовые проблемы. Это очень хорошо понимают Visa/MC, поэтому возбухают - не хотят терять бизнес в Рф с нашим размером комиссии.
@Sht_Anton : какой размер платы за эквайринг в ЕС? 0.4%? И доля МПС в нем, наверное, 0.1%? А у нас пока - 0.4% зарабатывает МПС, думаю. Это в разы больше - хотя и банк выпустивший карту зарабатывает сильно больше.
Вот я об этом вчера писал, а мне минусы накидали. Очевидный факт и виза с мастеркард только попиарились и ничего не смогут сделать.
Отключить процессинг через себя для WB?
Роспотребнадзор головного мозга. Рано или поздно это должно было произойти. Подождите ещё немного и заметите, что интернет поделится на русский и остальной.
Инторнет - он изначально русский. А всё остальное - жалкое подобие левой ноги. Тлетворное влияние запада, разврат, растление высокодуховных русских детей, Кока-Кола эта, тик-ток и тьфу! Запретить.
За 0,1% Таня может там увидеть даже трактаты звероящерок, если поступит такой заказ.
Роспотребнадзор должен принимать решения не те решения, которые соответствуют законодательству, а те, которые устраивают местных комментаторов, иначе это ГУЛАГ, "договорились", "все заранее было понятно".
Респект. Быстро сработали. Сделайте тоже самое с Delivery Club и еще парой маркетплейсов и я тоже заведу карту МИР. Хоть и не пенсионер 😀
С одной стороны, я их понимаю, в чистом виде потери прибыли, говорю как продавец на Wildberries, я выставил цену товара, прочитал комиссию и логистику, и другие проблемы меня волновать не должны, не обработка платежа, и так далее, и когда у тебя в день операций наверно на несколько сотен миллионов руб., думаю что 2 % внушительная сумма.
Но это же бизнес, в бизнесе всегда есть издержки, и если честно это какой-то дебилизм, можно было эту комиссию размыть допустим повысив немного доставку, или ещё что-то, думаю хороший экономист придумал бы как скрыть эту комиссию, а тут в действительности какой-то шлак
Так клиенты и так уже платят за отказ от товара 50 рублей за шт. В некоторых регионах и за доставку до ПВЗ платят.
+ если большая нагрузка на ПВЗ, например из-за не полученных другими покупателями заказов или числа заказов на ПВЗ, то клиент платит за доставку 200р, и процент и сумма выкупов не играет роли.
Пример:
На ПВЗ в будние мало забирали заказы.
Я заказал 3 товара, из них один брак, а второй не подошёл.
Отдаю 300р, просто так ВБ за доставку.
То что клиенты платят за отказ товара 50 руб., считаю правильным, потому что раньше люди заказывали себе 30
-40 футболок, ничего не оплачивали, покупали в итоге одну, а за все покатушки туда-сюда платил продавец
Если с ПК открыть, или прочитать условия пользования.
Там указано с ссылкой на правила пользования площадкой п.7.10
"Покупатель соглашается с правом Вайлдберриз удержать денежные средства на доставку возвращенного товара в размере 50 (пятьдесят) рублей (удаленные регионы и населенные пункты - 100 (сто) рублей) за каждую единицу из суммы оплаченной за товар, в том числе, списать данные денежные средства с привязанной банковской карты Покупателя, если был выбран способ оплаты при получении с использованием банковской карты и потребитель отказался от доставленного товара или товар стал невостребованным. Денежные средства за услугу доставки от потребителя возвращенного товара не подлежат возврату"
Я не верю, что ты продавец с вб, который что-то там просчитал, я могу поверить , что ты продавец с вб, который не умеет считать )) потому что если бы ты мог, что-то просчитать, то ты бы уже давно понял, что издержки сотрудничества с вб приближаются к порогу рентабельности…
М-да, кто-то ожидал другого результата? Так нагло заявили о комиссии, явно подготовились и договорились с кем надо.
Интересно, Татьяна Владимировна осмелится сделать какие-нибудь подобные поблажки для людей использующих «Банк Стандарт-кредит»?
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Мне кажется WB все откатило, после поднятия шума, потому что вчера проверял возможность оплаты с разных карт и не нашел разницы
Люди, помогите
Где в vc.ru храняться закладки?! Я уже отчаялся
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-bir-v-bou-liv-re323.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-brom-v-sheff-liv-ni397.html
Татьяна Владимировна осмелится сделать какие-нибудь подобные поблажки для людей использующих «Банк Стандарт-кредит
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Assistir-Benfica-x-PSV-ao-vivo.pdf
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Benfica-x-PSV-ao-vivo-em-hd.pdf
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Benfica-x-PSV-ao-vivo-online.pdf
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-hull-v-derby-liv-hb325.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-mid-v-qpr-liv-vd397.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-not-v-black-liv-vc216.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-bir-v-bou-liv-re675.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-bir-v-bou-liv-re748.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-brom-v-sheff-liv-ni591.html
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Нужно детально проверять как это в итоге работает. По тексту выглядит, что это именно наценка, а не скидка.
Разговоры про то, что клиент и так платит за эквайринг - не всегда правда. За это платит продавец на маркетелэйсе, и это часть затрат в комисси маркетплэйса.
На примере :
- товар раньше стоил 100 рублей, из которых продавец отдавал 10 рублей комисси маркетплэйсу ( с учетом эквайринга). Клиент платил 100 рублей
- как сейчас будет работать?
Клиент платит 98 рублей, если оплачивает МИРом? Или оплатит 102 рубля, если через visa/ MasterCard? Снизил ли Вайлдберриз комиссию на платежи через МИР или нет.
В общем ничего не понятно, но зная подход Вайлдберриз, там все сделано себе в плюс, на продавцов и клиентов плевать. И Роспотребнадзор туда же.
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-op-tv1.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-op-tv2.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-op-tv3.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-benfica-v-psv-ao-viv01.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-benfica-v-psv-ao-viv02.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-benfica-v-psv-ao-viv03.html
Комиссия не берется, если платить через SberPay картой Visa или Mastercard. Таким образом, здесь страдает еще и ApplePay. Кстати, разве это не повод для удаления WB из AppStore?
Комментарий удален
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-brom-v-sheff-liv-ni615.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-hull-v-derby-liv-hb694.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-hull-v-derby-liv-hb827.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-nl1.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-nl2.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-nl3.html
refewf
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve1.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve2.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve3.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-cast1.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-cast2.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-cast3.html
https://www.ebos.com.cy/evm/video-ben-v-psv-viv-pt1.html
https://www.ebos.com.cy/evm/video-ben-v-psv-viv-pt2.html
https://www.ebos.com.cy/evm/video-ben-v-psv-viv-pt3.html
Комментарий удален
"...или оплате определенным платежным инструментом" - а у Роспотреба это вообще никак не согласуется с "запретом на разную цену в зависимости от способа оплаты"? Че, реально считают что "раз МИРом можно, то это за все карты считается"?!
"акция" - а с фига ли "акция", если это не временно объявленная мера, а вполне себе постоянно?
Хотя, чего я вопросы задаю ведомству, которое по мановению волшебному находило "что-то не то" в зарубежных винах, шпротах и молочке "когда надо политически"....
g grgrg
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve4.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve5.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve6.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-ben-v-psv-pt01.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-ben-v-psv-pt02.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-ben-v-psv-pt03.html
Как известно недавно компания Wildberries принадлежавшая одной из богатейших женщин России Татьяне Бакальчук вдруг ополчилась на иностранные Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard и захотела получать при оплате данными картами комиссию в 2%
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