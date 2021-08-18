Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Маша Цепелева

Роспотребнадзор не нашёл нарушений в комиссиях при покупке товаров через Visa и Mastercard на Wildberries Статьи редакции

Накануне ритейлер ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard.

  • Если маркетплейс делает скидку покупателю за объём покупки, по акции, предварительной оплате заказа или оплате определенным платежным инструментом, то не нарушает права потребителей, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

  • «Целью акции не должно быть нарушение прав граждан на свободу договора и не должно быть понуждения к дополнительным услугам», — дополнили в ведомстве.
  • 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», «Систему быстрых платежей» (СБП) и SberPay. При оплате, например, с помощью Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
  • В Visa выступили против решения ритейлера и заявили о расследовании ситуации. В Mastercard заявили, что обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт», и напомнили, что по их правилам торговая платформа не может брать дополнительную комиссию.
  • В Wildberries заявили, что «готовы к переговорам и обсуждению условий сотрудничества со всеми платежными системами».

#новость #wildberries

2770 просмотров
111 111 комментариев
4
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wildberries"], "comments": 111, "likes": 4, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 283502, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Aug 2021 19:35:02 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
111 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Костя Жажиев

78

А если бы по картам МИР ввели комиссию , то роспотреб нашёл бы нарушения )))

Ответить

MEGAtraXXXer666

Костя
7
Ответить

Ilya G

21

это печально

Ответить

Evgeny Afanasev

Ilya
0

А в чем печаль ? Магазин не нарушил никаких договоренностей, так как у него их нет ни с мастеркардом, ни с визой. У маркетплейса есть эквайринг. Информировать о его комиссии или нет это его дело, а не компаний, которым платит роялти этот самый эквайринг

Ответить

Юрий

Evgeny
2

Маркетплейс поднял цены для большинства покупателей на 2%
Какой именно покупатель тут в плюсе кроме Маркетплейса и Сбера?

Ответить

Evgeny Afanasev

Юрий
0

В каком месте он поднял ? Цены вайлдбериса в динамике меняются каждый день, потому что это маркетплейс. Я сравнил с товарами, которые купил на днях и цена меньше на 2%. Там где заказ я делал больше 2-3 дней назад, цена и вовсе другая, потому что предложение идёт от поставщика, а не от магазина и вполне вероятно, что он поднял цену (да, именно так и работает маркетплейс)

Ответить

Юрий

Evgeny
2

Ну например в старой версии приложения можно купить тот же товар без этих 2%, а в новой уже с ними. Так что, это цена на товар изменился, или просто сверху 2% накрутили?

Ответить

Evgeny Afanasev

Юрий
1

Курс разработки: цена на товар находится не у вас в телефоне, а в базе данных вайлбериса и уменьшение цены рассчитывается на стороне UI скорее всего

Ответить

Белорусский

Evgeny
0

Большую часть комиссии получает банк эквайер, комиссия платёжной системы, как правило, не более 0,5%, остальное распределяется между банком эквайером и эмитентом. У Банка пенсионеров, который выступает эквайринг-агентом WB, нет отдельных категорий для MC, VISA и МИР, процент за эквайринг с этих карт будет один, выплаты платежным системам разные, но это уже проблемы банка.

Ответить

Evgeny Afanasev

Evgeny
–1

И комиссию эту вайлберис не добавил в стоимость, а уведомил покупателя о том, что она существует, а не скрывается внутри цены. Покупатель в плюсе, маркетплейс ничего не потерял, так как до визы и мастеркарда ему плевать с большой колокольни

Ответить

Андрей

23

Все равны, но есть ровнее. Чудесно. 

Ответить

Кирилл Живицкий

21

Роспотребнадзор би лайк

Ответить

Преподобный ихтиандр

Кирилл
4

Так вернее

Ответить

Motivator Positive

–22

Да в чем проблема то??)
Выпускайте виртулки мир в любом банке и оплачивайте. Слава Богу за МИР

Ответить

Андрей

Motivator
30

В чём проблема-то? 
Записывайтесь в понедельник на пятницу на избиение розгами, чтобы в выходные быть свободными. 

Ответить

Arkadiy K

Андрей
5

Так вы и раньше всегда платили эти 2-3% визе и банку эквайреру. Просто не обращали внимания.

Итоговые цены рынок рано или поздно уравняет под спрос/предложение, покупатель пойдёт туда где выгоднее. Что плохого в здоровой и открытой конкуренции между платежными системами, которые в общем-то существуют на деньги потребителей?

Ответить

Michael

Arkadiy
1

Ну хз, мастер и виза работают идеально через пейпасс а мир пей через анус увы, очень неудобно пользоваться, а носить картон как то с 2013 года уже отвык. 

Ответить

Arkadiy K

Michael
1

Хз, ни разу не пользовался,только QR кодом СБП. Но сам факт конкуренции все равно радует, софт допилят уж. Другие системы не первый год существуют.

Вообще виза с мастером небось уссыкаются сейчас со смеху: хомячки готовы сами подавать в суд за право платить больше, зато по-старинке 🤣

Ответить

Michael Stephenson

Motivator
1

Как бы за МИР даже карту спецом выпустил, но это кривое поделие работает через жопу в мобилке, два года они не давали ставить на рутованый телефон, до сих пор нет в гугл пее соответственно приходится юзать их кривое приложение, которон не работает в траспорте не работает периодически в кафешках, ну вот со всеми этими косяками юзать это г@вно реально пропадает всякое желание. Вернул обратно мастер. Как станет стабильным можно вернуть но пока что не тянет, может в октябре когда через гугл заработает. 

Ответить

Амбиент Музыкантов

3

С другой стороны, ну голосуйте рублем, так сказать. Авось после этого ВБ переобуется.

Ответить

Андрей

Амбиент
20

Тут дело не столько в ВБ, сколько в решении надзорного органа. 
Теперь можно ждать в магазинах таблички: "При оплате картой, отличной от МИР, наценка 2%". И ничего никому за это не будет. 

Ответить

Амбиент Музыкантов

Андрей
0

Можно подумать, что до этого Роскомнадзор или там какой-нить ФАС были настолько уважаемыми и позитивно воспринимаемыми людьми, что теперь прям мир рухнет. Да всем похуй.

Ответить

Андрей

Амбиент
10

Любые решения, которые выносят подобные органы, если они вредят - это всегда плохо, а не похуй. 

Ответить

Амбиент

Андрей
–2

Я бы в твоём сообщении убрал "если они вредят" - и ничего бы не изменилось. Хехе.

Ответить

Victor Axonoff

Андрей
–1

А толку, если эта наценка в цене уже?)

Ответить

Андрей

Victor
3

В этом и соль. В цену уже заложены комиссии. А продавец теперь может сказать, что продаёт без них, а вот за оплату картой надо бы доплатить. Таким Плеер.ру страдает. И Победа. Но без разделений на системы платёжные.

Ответить

3216q114

Андрей
1

А в плеер.ру разве появилась возможность оплатить картой ?

Ответить

Олег Asti

3216q114
0

Да, только картой мир можно оплатить , другие не принимают.

Ответить

3216q114

Олег
0

Как и раньше, только в магазине ? Пробывал оплачивать ?

Ответить

Олег Asti

3216q114
0

Как то раз платил, на счёт доставки не знаю, говорю только про оплату в магазине.

Ответить

Nicholay

Олег
0

Такой мутной конторы ещё надо поискать как Плеер 
Картой оплатить можно , но соглашаются они со скрипом , только если отказываешься от заказа. Тогда так уж и быть пришлют тебе водителя с терминалом 

Ответить

3216q114

Андрей
0

Я видео в ого табличку на кассе оплати наличкой получи скидку, ещё лет 5 назад.

Ответить

StepanCapusta

8

Самое действенное решение со стороны VISA и MasterCard это отказ от сотрудничества с Wildberries. Я думаю, что количество транзакций через них гораздо больше чем через все остальные. Но прибыль акционеров решает все.
И в конечном итоге договорятся, и дадут скидку на эквайринг

Ответить

роман долгополов

StepanCapusta
1

А щас посмотрим
А то как с шампанским,французы сразу сдулись и согласились на все условия.А сначала было криков как не важен рашкинский рынок))

Ответить

Leo Uvarov

роман
0

если туземцы желают пить шампаньское из лаптя - это их дело, лишь бы платили

Ответить

Evgeny Afanasev

StepanCapusta
1

Какое сотрудничество у них есть с этим магазином, если эквайринг находится в собственности у банка ?

Ответить

Denis Kiselev

5

Скажу непопулярную мысль.

Размер эквайринга по картам в 1.5-3% - это чудовищно большой налог с оборота. Борьба с ним ведётся давно. Сделали уже даже целую СБП и QR кодам для эквайринга. Но все равно всякие xx-Pay оч удобны, но привязаны к картам. Их такой штукой не возьмёшь)) решили взять рублем.

Следует отметить, что потребитель получает кэшбэк - в виде части этого эквайринга. Странная выгода конечно, заплатить в цене товара 3%, чтобы получить 1.5% назад. Ну - ок, все же понимают что сразу цены не упадут даже если принудительно снизить комиссию.

Думаю - реально для экономики и потребителей выгоднее в итоге отказаться от кэшбека и снизить комиссию за эквайринг до 0.4 - 0.7%. Похоже, что на данную идею уже не очень элегантно намекают.

Беда в том, что плата за эквайринг достаётся большей частью банку - эмитенту карты, и потом - не самая большая часть - МПС. В общем, проигрывает круче всех Сбер. Видимо, он слишком много зарабатывает по мнению властей (и я склонен согласится)

Ответить

Амбиент Музыкантов

Denis
3

Скажу популярную мысль: тся/ться.

Ответить

Denis Kiselev

Амбиент
3

Пожалуй - неть

Ответить

Белорусский инструмент

Denis
1

Все правильно, у нас же бизнес всегда все расходы берет на себя, а не закладывает в стоимость продукта. Это уже неоднократно обсуждалось, никто вам не даст гарантии, что при при снижении комиссии за эквайринг бизнес снизит цены на товары на процент снижения издержек от эквайринга. Не стоит также забывать, что % эквайринга это не только interchange платёжной системы, но и комиссия банка.

Ответить

Иван Иванов

Denis
0

 Сделали уже даже целую СБП и QR кодам для эквайринга

Там в программе заложена комиссия с 2024 вроде как.

Ответить

Denis Kiselev

Иван
1

Эта комиссия все равно меньше комиссии по картам

Ответить

Arkadiy K

Denis
0

Вообще очень странно, что на ресурсе, посвящённом бизнесу, так мало людей это понимают.

Ответить

Evgeny Afanasev

Arkadiy
0

Продажа сигарет 9А класса - не бизнес

Ответить

Roman Trifonov

5

Не потому, что нарушения нет, а потому что Роспотребнадзор не разбирался в ситуации. 

Они прочитали «удобный» пресс-релиз WB со скидками, но не посмотрели как это работает по факту. 

После первого обращения потребителя их позиция поменяется на аналогичную в деле с авиакомпанией «Победа». 

Ответить

Maxim Sergeevich

Roman
0

Именно. Во-первых, "акция" подразумевает временные рамки. Во-вторых, они пишут, про скидки при "оплате определенным платежным инструментом", но здесь не скидка, а наценка фактически (то, что понизили цены на весь ассортимент, думаю, мало кто верит, невозможно проконтролировать и не слышал, чтобы поставщики стали экономить из-за этого на комиссиях). Так что это прямое нарушение закона о защите прав потребителей, который запрещает устанавливать различные цены в отношении одного и того же вида товаров в зависимости от способа их оплаты продавцу. Но в данном случае, полагаю все же, не столько ошибка Роспотребнадзора, сколько намеренное игнорирование, потому что получили отмашку содействовать продвижению Мира.

Ответить

Leonid Busygin

–1

Visa как таксист бомбила, который привык к тарифу и не хочет меняться(делиться), мир изменился, 2% в онлайн торговле это прошлое.

Ответить

Александр Блохин

Leonid
2

Виза не берёт 2 процента себе. Это выдумка ВБ. Уже не раз сказал. Виза и Мастеркард вообще ничего себе от ВБ не берут.

Ответить

Andrey

Александр
2

А кто берет 2-3% за эквайринг, банки? Поделитесь информацией очень интересно

Ответить

Leonid Busygin

Andrey
1

вот оно как оказывается:
Торговые уступки
Комиссия, которую банки платят платежным системам, является самой небольшой частью торговой уступки (средняя по рынку 1,5–2,5%), выплачиваемой за прием карт. Ее основная часть — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка-эмитента карты) со средним размером 1,6–1,8%, который устанавливается в соответствии с правилами платежной системы.

Лидером на рынке эквайринга, по данным ФАС, является Сбербанк: по итогам 2018 года объем платежей через его терминалы составил 13,1 трлн руб. (67,11% рынка). ВТБ по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн руб.), Альфа-банк — 2,62% (503 млрд руб.).

Крупнейший банк по числу выпущенных карт — также Сбербанк. На 1 января 2019 года его доля достигала 71,13% (выпустил 117,6 млн карт). На втором месте — ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем — Альфа-банк (3%, 5 млн карт).

Банки предложили лишить Visa и Mastercard…
Банки предложили операторам систем Visa, Mastercard и «Мир» отменить комиссии с кредитных…
www.rbc.ru
Ответить

Roman Trifonov

Andrey
0

Примерно 0,4% берет МПС, остальное — банк-эквайрер. 

Ответить

Jack Hammer

3

Да в жопу эти дикие ягоды. Мало ли других помоек в интернете. Просто потеряют часть аудитории, деньги, и так им и надо. Алик, Озон, Ламоду никто не отменял. Голосуем рублём.

Ответить

Sergey Ontime

3

Раньше на мир делали просто скидку. Это звучало не так больно, просто?

Ответить

Balanced Day

3

Никогда такого не было, и вот опять.

Ответить

Denis Kiselev

3

Давайте сделаю смелый прогноз - когда благодаря скандалу WB показал, что «так можно было», у эквайринга карт начнутся массовые проблемы. Это очень хорошо понимают Visa/MC, поэтому возбухают - не хотят терять бизнес в Рф с нашим размером комиссии.

@Sht_Anton : какой размер платы за эквайринг в ЕС? 0.4%? И доля МПС в нем, наверное, 0.1%? А у нас пока - 0.4% зарабатывает МПС, думаю. Это в разы больше - хотя и банк выпустивший карту зарабатывает сильно больше.

Ответить

Sht_Anton

Denis
0

Да, примерно так 

Ответить

Никита Иванов

–11

Вот я об этом вчера писал, а мне минусы накидали. Очевидный факт и виза с мастеркард только попиарились и ничего не смогут сделать.

Ответить

Иван Иванов

Никита
3

Отключить процессинг через себя для WB?

Ответить

Дэни Трэхо

Иван
1

Отключить могут ИП Иван Иванов, но никак не первый в России маркетплейс.

Ответить

Никита Иванов

Иван
–2

Пишу лишь очевидные факты.

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Роспотребнадзор чей надо Роспотребнадзор.

Ответить

Анатолий Щербина

1

Роспотребнадзор головного мозга. Рано или поздно это должно было произойти. Подождите ещё немного и заметите, что интернет поделится на русский и остальной.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Анатолий
0

Инторнет - он изначально русский. А всё остальное - жалкое подобие левой ноги. Тлетворное влияние запада, разврат, растление высокодуховных русских детей, Кока-Кола эта, тик-ток и тьфу! Запретить.

Ответить

Jack Hammer

Амбиент
0

Не, ну про тик-ток по факту.

Ответить

Ilya G

Анатолий
0

Так уже. Есть интернет, есть сувенирный интернет.

Ответить

Прикладной Абдужаббор

Анатолий
0

Будто плохо 

Ответить

Christian Anoshenkov

1

А впрочем , ничего нового )) Расходимся …

Ответить

Белорусский инструмент

1

Роспотребнадзор говорит про какую-то акцию. Тань, а где правила акции можно почитать? Пока что это похоже на самоуправство какое-то, где доказательства, что WB снизил цены на 2%, а не увеличил их для пользователей Visa и MC?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Белорусский
0

За 0,1% Таня может там увидеть даже трактаты звероящерок, если поступит такой заказ.

Ответить

Владимир Степану

1

Значит отнесу свои кровные туда, где нет наценок. Рынок порешает

Ответить

Buy OrNot

1

Благо есть много альтернатив WB

Ответить

BAZINGA SMM

0

Печально

Ответить

Антон Васильев

–1

Роспотребнадзор должен принимать решения не те решения, которые соответствуют законодательству, а те, которые устраивают местных комментаторов, иначе это ГУЛАГ, "договорились", "все заранее было понятно".

Ответить

Jack Hammer

Антон
0

Чего вы так к этому ГУЛАГу пристали?

Ответить

AI

–5

Респект. Быстро сработали. Сделайте тоже самое с Delivery Club и еще парой маркетплейсов и я тоже заведу карту МИР. Хоть и не пенсионер 😀

Ответить

Стэнли Штейгенбергер

0

С одной стороны, я их понимаю, в чистом виде потери прибыли, говорю как продавец на Wildberries, я выставил цену товара, прочитал комиссию и логистику, и другие проблемы меня волновать не должны, не обработка платежа, и так далее, и когда у тебя в день операций наверно на несколько сотен миллионов руб., думаю что 2 % внушительная сумма.

Но это же бизнес, в бизнесе всегда есть издержки, и если честно это какой-то дебилизм, можно было эту комиссию размыть допустим повысив немного доставку, или ещё что-то, думаю хороший экономист придумал бы как скрыть эту комиссию, а тут в действительности какой-то шлак

Ответить

Emil Ramazanov

Стэнли
0

Так клиенты и так уже платят за отказ от товара 50 рублей за шт. В некоторых регионах и за доставку до ПВЗ платят.
+ если большая нагрузка на ПВЗ, например из-за не полученных другими покупателями заказов или числа заказов на ПВЗ, то клиент платит за доставку 200р, и процент и сумма выкупов не играет роли.

Пример:
На ПВЗ в будние мало забирали заказы.
Я заказал 3 товара, из них один брак, а второй не подошёл.
Отдаю 300р, просто так ВБ за доставку.

Ответить

Стэнли Штейгенбергер

Emil
1

То что клиенты платят за отказ товара 50 руб., считаю правильным, потому что раньше люди заказывали себе 30
-40 футболок, ничего не оплачивали, покупали в итоге одну, а за все покатушки туда-сюда платил продавец

Ответить

Андрей

Emil
0

Так клиенты и так уже платят за отказ от товара 50 рублей за шт

Некоторые? Ибо у меня написано, что 50 рублей за возврат, если я не заберу товар за определённое время. Ни слова про возврат брака и подобных.

Ответить

Emil Ramazanov

Андрей
0

Если с ПК открыть, или прочитать условия пользования.

Там указано с ссылкой на правила пользования площадкой п.7.10

"Покупатель соглашается с правом Вайлдберриз удержать денежные средства на доставку возвращенного товара в размере 50 (пятьдесят) рублей (удаленные регионы и населенные пункты - 100 (сто) рублей) за каждую единицу из суммы оплаченной за товар, в том числе, списать данные денежные средства с привязанной банковской карты Покупателя, если был выбран способ оплаты при получении с использованием банковской карты и потребитель отказался от доставленного товара или товар стал невостребованным. Денежные средства за услугу доставки от потребителя возвращенного товара не подлежат возврату"

Ответить

Ренат Зайдуллин

Стэнли
0

Зачем её скрывать, когда смысл совсем в другом?

Ответить

Dennis Gooddeni

Стэнли
0

Я не верю, что ты продавец с вб, который что-то там просчитал, я могу поверить , что ты продавец с вб, который не умеет считать )) потому что если бы ты мог, что-то просчитать, то ты бы уже давно понял, что издержки сотрудничества с вб приближаются к порогу рентабельности…

Ответить

Сергей Ребров

0

М-да, кто-то ожидал другого результата? Так нагло заявили о комиссии, явно подготовились и договорились с кем надо.

Ответить

Промышленный крюк

0

Ожидаемо

Ответить

Иванка Сегодина

0

Интересно, Татьяна Владимировна осмелится сделать какие-нибудь подобные поблажки для людей использующих «Банк Стандарт-кредит»? 

Ответить

Владимир Степанов

0

Роспотребнадзор? Он только санкционку хорошо ищет)

Ответить

Sasha Tsereteli

0

Ну слава богу

Ответить

Комментарий удален

Nicholay Pavlov

0

А почему СБП нет и Золотой короны?
Дискриминация!

Ответить

Алексей Гуторов

0

Мне кажется WB все откатило, после поднятия шума, потому что вчера проверял возможность оплаты с разных карт и не нашел разницы

Ответить

Владимир Петров

0

Люди, помогите
Где в vc.ru храняться закладки?! Я уже отчаялся

Belmont - системная интеграция.
Belmont - системная интеграция.
bc.ru
Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/tcl/video-bir-v-bou-liv-re323.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-brom-v-sheff-liv-ni397.html

►Birmingham vs Bournemouth Live 18 August 2021…
AFC Bournemouth vs Birmingham City Live Online
www.ebos.com.cy
►►West Bromwich vs Sheffield United Live Online…
Sheffield United vs West Brom
www.ebos.com.cy
Ответить

stmpmailom

0

Татьяна Владимировна осмелится сделать какие-нибудь подобные поблажки для людей использующих «Банк Стандарт-кредит
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Assistir-Benfica-x-PSV-ao-vivo.pdf
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Benfica-x-PSV-ao-vivo-em-hd.pdf
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Benfica-x-PSV-ao-vivo-online.pdf

https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default…
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Benfica-x-PSV-ao-vivo-em-hd.pdf
www.coalitionfortheicc.org
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default…
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/Benfica-x-PSV-ao-vivo-online.pdf
www.coalitionfortheicc.org
Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/tcl/video-hull-v-derby-liv-hb325.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-mid-v-qpr-liv-vd397.html

##Hull City vs Derby County Live on 18th August…
Dortmund - Bayern Munich
www.ebos.com.cy
►►SkySport: Middlesbrough vs Queens Park Rangers…
Dortmund - Bayern Munich
www.ebos.com.cy
Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/tcl/video-not-v-black-liv-vc216.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-bir-v-bou-liv-re675.html

►►LIVE: Nottingham Forest vs Blackburn Rovers 18…
Nottingham Forest vs Blackburn Rovers
www.ebos.com.cy
##Birmingham City vs Bournemouth Live on 18th…
Dortmund - Bayern Munich
www.ebos.com.cy
Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/tcl/video-bir-v-bou-liv-re748.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-brom-v-sheff-liv-ni591.html

##Birmingham vs Bournemouth Live 18 August…
Dortmund - Bayern Munich
www.ebos.com.cy
►►Sky Sports Football: West Brom vs Sheff Utd…
Sheffield United vs West Brom
www.ebos.com.cy
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Pavel K.

0

Нужно детально проверять как это в итоге работает. По тексту выглядит, что это именно наценка, а не скидка.
Разговоры про то, что клиент и так платит за эквайринг - не всегда правда. За это платит продавец на маркетелэйсе, и это часть затрат в комисси маркетплэйса.
На примере :
- товар раньше стоил 100 рублей, из которых продавец отдавал 10 рублей комисси маркетплэйсу ( с учетом эквайринга). Клиент платил 100 рублей
- как сейчас будет работать?
Клиент платит 98 рублей, если оплачивает МИРом? Или оплатит 102 рубля, если через visa/ MasterCard? Снизил ли Вайлдберриз комиссию на платежи через МИР или нет.

В общем ничего не понятно, но зная подход Вайлдберриз, там все сделано себе в плюс, на продавцов и клиентов плевать. И Роспотребнадзор туда же.

Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-op-tv1.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-op-tv2.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-op-tv3.html

!+&gt;[GRATIS-tV])Benfica - PSV live op tv…
Dundee United vs Rangers Live
www.ebos.com.cy
#KIJK:Benfica - PSV live op tv : Benfica - PSV…
Dundee United vs Rangers Live
www.ebos.com.cy
Ответить

komega norte

0

https://www.ebos.com.cy/zxn/video-benfica-v-psv-ao-viv01.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-benfica-v-psv-ao-viv02.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-benfica-v-psv-ao-viv03.html

==►►【Transmissionso-HD】::Benfica x PSV Ao Vivo…
Benfica x PSV
www.ebos.com.cy
#[Ao Vivo]:Benfica x PSV Ao Vivo Online&gt; Jogo…
Benfica x PSV
www.ebos.com.cy
Ответить

Никита Ровнин

0

.

Ответить

Сергей Ефимов

0

Комиссия не берется, если платить через SberPay картой Visa или Mastercard. Таким образом, здесь страдает еще и ApplePay. Кстати, разве это не повод для удаления WB из AppStore?

Ответить

Андрей Мельник

Сергей
0

Только вот Сбер слова кешбек не знает совсем. 

Ответить

Комментарий удален

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/tcl/video-brom-v-sheff-liv-ni615.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-hull-v-derby-liv-hb694.html
https://www.ebos.com.cy/tcl/video-hull-v-derby-liv-hb827.html

►►Hull City vs Derby County LIVE - Tigers host…
Dortmund - Bayern Munich
www.ebos.com.cy
►►SkySport: Hull City vs Derby County Live…
Dortmund - Bayern Munich
www.ebos.com.cy
Ответить

stmpmailom

0

https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/PSV-Benfica-Live-Kijken.pdf
https://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/webform/PSV-vs-Benfica-Live-tv-Kijken.pdf

Ответить

komega norte

0

https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-nl1.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-nl2.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-nl3.html

##KIJKEN-Gratis:Benfica - PSV live op tv…
Dundee United vs Rangers Live
www.ebos.com.cy
##kijkn//tv:Benfica - PSV live op tv : Benfica…
Dundee United vs Rangers Live
www.ebos.com.cy
Ответить

Amy James

0

refewf
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve1.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve2.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve3.html

@@##&gt;...Benfica x PSV ao vivo grátis em…
Sports 2021
whisperinandhollerin.co.uk
@@##&gt;...Benfica x PSV ao vivo grátis…
Sports 2021
whisperinandhollerin.co.uk
Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-cast1.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-cast2.html
https://www.ebos.com.cy/nco/video-psv-v-ben-liv-cast3.html

!!^++#STREAMinG:Benfica vs PSV Live: Benfica vs…
Benfica vs PSV Live
www.ebos.com.cy
++[lIvE]:Benfica vs PSV Live: Benfica vs PSV…
Benfica vs PSV Live
www.ebos.com.cy
Ответить

komega norte

0

https://www.ebos.com.cy/evm/video-ben-v-psv-viv-pt1.html
https://www.ebos.com.cy/evm/video-ben-v-psv-viv-pt2.html
https://www.ebos.com.cy/evm/video-ben-v-psv-viv-pt3.html

#Benfica x PSV Ao Vivo Online+&gt;[Benfica x PSV…
Benfica x PSV Ao Vivo Online
www.ebos.com.cy
#Benfica x PSV Ao Vivo Online+&gt;[Benfica x PSV…
Benfica x PSV Ao Vivo Online
www.ebos.com.cy
Ответить

Khan Hasib

0

cvcxvcx cxvcxvx

Ответить

Комментарий удален

ilia

0

"...или оплате определенным платежным инструментом" - а у Роспотреба это вообще никак не согласуется с "запретом на разную цену в зависимости от способа оплаты"? Че, реально считают что "раз МИРом можно, то это за все карты считается"?!

"акция" - а с фига ли "акция", если это не временно объявленная мера, а вполне себе постоянно?

Хотя, чего я вопросы задаю ведомству, которое по мановению волшебному находило "что-то не то" в зарубежных винах, шпротах и молочке "когда надо политически"....

Ответить

Amy James

0

g grgrg
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve4.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve5.html
http://whisperinandhollerin.co.uk/dri/video-benfica-v-psv-li-ve6.html

@@@@Ver Ao Vivo@@@@Benfica x PSV ao vivo…
Sports 2021
whisperinandhollerin.co.uk
@@@@Ver Ao Vivo@@@@Benfica x PSV ao vivo…
Sports 2021
whisperinandhollerin.co.uk
Ответить

higher lantu

0

https://www.ebos.com.cy/zxn/video-ben-v-psv-pt01.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-ben-v-psv-pt02.html
https://www.ebos.com.cy/zxn/video-ben-v-psv-pt03.html

==►►【Transmissionso-HD】::Benfica x PSV Ao Vivo…
Benfica x PSV
www.ebos.com.cy
##Benfica x PSV Ao Vivo Online&gt; Jogo Benfica…
Benfica x PSV
www.ebos.com.cy
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 111 комментариев
Банк «Открытие»
Более 80% россиян считают цены на школьные принадлежности завышенными, две трети — против удаленки в школе
Olia Danilevich
0 Обсудить
0
Приёмная
animegravitation
Что не так комиссией за оплату картами МПС Visa и MasterCard у Wildberries, причем тут «Сбер», и почему 2% не всегда 2%

Как известно недавно компания Wildberries принадлежавшая одной из богатейших женщин России Татьяне Бакальчук вдруг ополчилась на иностранные Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard и захотела получать при оплате данными картами комиссию в 2%

93 93 комментария
140
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Подсудность дел об интеллектуальных правах, Палата по патентным спорам, общеизвестные товарные знаки
0 Обсудить
0
Торговля
Таня Боброва
«ПолиКап» запустила в Петербурге производство стаканчиков без использования пластика Статьи редакции

Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.

61 61 комментарий
21
Разработка
TJ
Пользователь Reddit обнаружил код алгоритма Apple для проверки детского порно в iOS 14.3 и опубликовал его на GitHub Статьи редакции

Систему обещают включить только в iOS 15, но её код уже есть на всех устройствах с iOS 14.3, а теперь проверить его можно даже на Linux.

38 38 комментариев
8
Стартапы Якутии
Модуль медицинской диагностики от якутских разработчиков будут внедрять в Европе, Северной Америке и на Тайване

Разработка компании “Сайберия”, позволяющая автоматизировать процессы распознавания различных патологий на медицинских изображениях с помощью ИИ , проходит тестирование в трех медицинских учреждениях Европы, а также получила приглашение принять участие в акселераторах Тайваня и Канады. Профильные организации этих стран заинтересованы во внедрении…

1 1 комментарий
1
Qlik
Qlik Sense в «Ростелекоме»: как аналитика повышает качество обслуживания и эффективность управления
1 1 комментарий
1
Финансы
Лиана Липанова
Акции «Тинькофф» выросли с $10 до $100 за полтора года: с чем это связано, не слишком ли дорого и что будет дальше Статьи редакции

Помогли финтех-проекты, внимание публики и молодые инвесторы.

126 126 комментариев
43
Маркетинг
Таня Боброва
Благотворительный фонд «Подарок ангелу» обвинил агентство «Сметана» в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт» Статьи редакции

В агентстве говорят, что кампания ещё не закончилась, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.

Мерч проекта «Доброшрифт» «Доброшрифт»
20 20 комментариев
12
Медиа
TJ
Правительство России обязало кинотеатры предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом Статьи редакции

Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

140 140 комментариев
109
IVI
Эксклюзивный сериал IVI «Везёт» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой покажут на «Кинотавре» в Сочи
0 Обсудить
2
Больше статей