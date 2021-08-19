«Яндекс.Доставка» запустила экспресс-доставку косметики Статьи редакции
Сервис будет доставлять товары из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» за 2-4 часа.
- Заказать можно на сайте ритейлеров, «Яндекс.Доставка» занимается логистикой, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
- Сервис будет доставлять товары из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» в течение 2–4 часов. Ритейлеры подтвердили информацию, в «Л’Этуаль» не ответили на запрос.
- В «Рив гош» сообщили, что компания уже работает с курьерскими службами DPD, «Мастерпост», EMS, а также сетями пунктов выдачи заказа PickPoint и «Сберлогистика», но доставка занимает 1-2 дня. В «Золотом яблоке» в регионах, где есть офлайн-магазины, товары могут доставить в день заказа за три часа и больше.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что запуск экспресс-доставки логичное решение на фоне роста популярности онлайн-торговли косметикой.
- По данным аналитика Михаила Бурмистрова, все ключевые сервисы доставки расширили ассортимент и уже включили в него косметику, начав сотрудничество с «Улыбкой радуги», «Магнит косметик». Наибольшее число партнеров у «Сбермаркета», который доставляет косметику за 20 минут и больше.
- По данным президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, под «экспресс» подразумевается доставка в течение 15–30 минут, но сегментов, где такие сроки возможны, сейчас немного. Поэтому с случае с косметикой с учётом многообразия ассортимента доставку за 2–4 часа можно считать быстрой, считает Соколов.
- По данным «Ведомостей», в первом полугодии 2021 года оборот «Яндекс.Доставки» вырос год к году в 5 раз до 10,3 млрд рублей, выручка составила 4,3 млрд рублей. В 2020 году продажи косметики в онлайне выросли на 36% год к году до 130 млрд рублей, а доля увеличилась до 17% с 11,6%, приводит издание данные Infoline-аналитики».
Через время статья на vc: "Я заказала Paco Rabanne", а мне привезли Доместос" 😂😂😂
"Яндекс.Доставка запустила экспресс-доставку косметики"
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