Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Доставка» запустила экспресс-доставку косметики Статьи редакции

Сервис будет доставлять товары из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» за 2-4 часа.

  • Заказать можно на сайте ритейлеров, «Яндекс.Доставка» занимается логистикой, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
  • Сервис будет доставлять товары из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» в течение 2–4 часов. Ритейлеры подтвердили информацию, в «Л’Этуаль» не ответили на запрос.
  • В «Рив гош» сообщили, что компания уже работает с ку­рьерскими службами DPD, «Мастер­пост», EMS, а также сетями пунктов выдачи заказа PickPoint и «Сберло­гистика», но доставка занимает 1-2 дня. В «Золотом яблоке» в регионах, где есть офлайн-магазины, товары могут доставить в день заказа за три часа и больше.
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что запуск экспресс-доставки логичное решение на фоне роста популярности онлайн-торговли косметикой.
  • По данным аналитика Михаила Бурмистрова, все ключевые сервисы доставки расширили ассортимент и уже включили в него косметику, начав сотрудничество с «Улыбкой радуги», «Магнит косметик». Наибольшее число партнеров у «Сбермаркета», который доставляет косметику за 20 минут и больше.
  • По данным президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артёма Соколова, под «экспресс» подразумевается доставка в течение 15–30 минут, но сегментов, где такие сроки возможны, сейчас немного. Поэтому с случае с косметикой с учётом многообразия ассортимента доставку за 2–4 часа можно считать быстрой, считает Соколов.
  • По данным «Ведомостей», в первом полугодии 2021 года оборот «Яндекс.Доставки» вырос год к году в 5 раз до 10,3 млрд рублей, выручка составила 4,3 млрд рублей. В 2020 году продажи косметики в онлайне выросли на 36% год к году до 130 млрд рублей, а доля увеличилась до 17% с 11,6%, приводит издание данные Infoline-аналитики».

#новости #яндексдоставка

671 просмотров
4 4 комментария
0
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 283622, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Aug 2021 07:56:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Nikolay Keskinov

3

Через время статья на vc: "Я заказала Paco Rabanne", а мне привезли Доместос" 😂😂😂

Ответить

vmp

2

Срочная доставка туалетной бумаги.

Ответить

No Name

1

"Яндекс.Доставка запустила экспресс-доставку косметики"

Когда на утро после клуба она оказалась не очень

Ответить

Сидор

0

Скоро узнаем, насколько легко заменить в посылке настоящие духи на подделку за 990 рублей.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Приёмная
d k
Популярная сеть пиццерий Mister Cat не возвращает деньги за недоставленный заказ

Хочу поделиться историей откровенного обмана, которая, несмотря на кажущуюся несерьезность, перевернула мой взгляд на вещи и раздвинула границы реального.

28 28 комментариев
20
Банк «Открытие»
Более 80% россиян считают цены на школьные принадлежности завышенными, две трети — против удаленки в школе
Olia Danilevich
0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Qlik
Qlik Sense в «Ростелекоме»: как аналитика повышает качество обслуживания и эффективность управления
2 2 комментария
1
Разработка
TJ
Пользователь Reddit обнаружил код алгоритма Apple для проверки детского порно в iOS 14.3 и опубликовал его на GitHub Статьи редакции

Систему обещают включить только в iOS 15, но её код уже есть на всех устройствах с iOS 14.3, а теперь проверить его можно даже на Linux.

92 92 комментария
41
Личный опыт
ivan krapivin
Кейс Manyfaktura: как читать кейсы агентств и стартапов между строк

Привет! Меня зовут Иван Крапивин, я основатель сервиса Manyfaktura. Весь кейс написан ради этой ссылки, поэтому текст дальше корректор даже не вычитывал. Я расскажу, как наш сервис стал популярен, какие факапы мы совершили, и как, развернув бизнес-модель, завоевали рынок. Все время повествования я буду важно делать вид, что вам до этого всего…

Три стадии развития стартапа
0 Обсудить
Дизайн
TJ
Художники нарисовали на омском ТЦ «заглюченное» окно Windows 95, через которое «просочилась» цифровая реальность Статьи редакции

Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.

93 93 комментария
167
Приёмная
animegravitation
Что не так комиссией за оплату картами МПС Visa и MasterCard у Wildberries, причем тут «Сбер», и почему 2% не всегда 2%

Как известно недавно компания Wildberries принадлежавшая одной из богатейших женщин России Татьяне Бакальчук вдруг ополчилась на иностранные Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard и захотела получать при оплате данными картами комиссию в 2%

198 198 комментариев
244
Приёмная
Shiva Perica
Переезд с помощью «Грузовичкоф»: водитель-грузчик почти не помогал переносить вещи, хотя должен был делать это сам

История о неожиданном фитнесе и грузчике в печали.

75 75 комментариев
21
Стартапы Якутии
Модуль медицинской диагностики от якутских разработчиков будут внедрять в Европе, Северной Америке и на Тайване

Разработка компании “Сайберия”, позволяющая автоматизировать процессы распознавания различных патологий на медицинских изображениях с помощью ИИ , проходит тестирование в трех медицинских учреждениях Европы, а также получила приглашение принять участие в акселераторах Тайваня и Канады. Профильные организации этих стран заинтересованы во внедрении…

1 1 комментарий
1
Маркетинг
Таня Боброва
Благотворительный фонд «Подарок ангелу» обвинил агентство «Сметана» в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт» Статьи редакции

В агентстве говорят, что кампания ещё не закончилась, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.

Мерч проекта «Доброшрифт» «Доброшрифт»
77 77 комментариев
37
IPQuorum
Подсудность дел об интеллектуальных правах, Палата по патентным спорам, общеизвестные товарные знаки
0 Обсудить
–1
Больше статей
null