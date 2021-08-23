Дмитрий Файрузов начинал с закупки, упаковки и доставки товаров из IKEA в Новосибирске, но хотел доставлять их по всей России. Спустя 12 лет через его сервис Dostavka.tk проходят заказы на сумму свыше 500 млн рублей в год.

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Доставка товаров из IKEA — популярная идея для бизнеса в России в конце 2000-х. Гипермаркеты работали уже в нескольких городах-миллионниках, но собственной доставки у шведского ритейлера не было. IKEA запустила интернет-магазин с доставкой в регионы только в 2017 году.

Тем временем в 2008-2009 годах предприниматели в регионах создавали свои сервисы — например, Dostavkaikea.ru, Namvezet.ru и «Доставкин», который работает до сих пор.

Тогда же 19-летний Дмитрий Файрузов из Новосибирска создал компанию Dostavka.tk и занялся доставкой товаров из IKEA вместе с партнёром. До этого Файрузов был помощником руководителя в похожей компании, но как поклонник IKEA хотел создать самую большую сеть доставки по стране.

Дмитрий Файрузов

Сначала партнёры работали только вдвоём: сами принимали заказы через сайт, покупали товары в гипермаркете Новосибирска и отправляли заказчикам через транспортные компании.

Через полгода команда выросла до шести человек. За первый год работы оборот Dostavka.tk составил 12 млн рублей, писал предприниматель в 2017 году.

Компания принимает заказы, покупает нужные товары, упаковывает на своих складах и отправляет покупателям. На сайте пользователи могут посмотреть актуальный каталог IKEA с поиском по названию или артикулу — команда получает его через парсер.

Заказ можно оплатить на сайте и заранее посчитать стоимость доставки в калькуляторе. Она зависит от города и суммы покупки. Например, доставка заказа в Магадан стоимостью до 1999 рублей обойдётся в 35% от суммы покупки. А комиссия за доставку заказа на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в Якутск — 6%.

Мы выступаем как агент, которому клиент поручает покупку и доставку товара, и показываем в разделе «Тарифы», какое вознаграждение готовы за это получить. Затем мы передаём заказы в логистику. Мы можем доставить их на своих машинах, передать транспортной компании, иногда оптовые клиенты предоставляют нам машину. В среднем покупатели получают заказы через 8-12 дней. Дмитрий Файрузов

У Dostavka.tk есть три филиала в городах с магазинами IKEA — в Новосибирске, Омске и Казани. Там компания доставляет заказы на своём транспорте. В других регионах России и Казахстана сервис сотрудничает с курьерскими службами.

Они получают основной доход с доставки заказов. Dostavka.tk удерживает с партнёров по доставке комиссию 3% за:

Доступ в личный кабинет на сайте компании и поток заказов.



Обслуживание заказа — общение с клиентом, возврат и обмен товаров.

Дополнительную упаковку товаров и гарантию защиты от повреждений.

В результате Dostavka.tk зарабатывает с одного заказа в три раза меньше, чем партнёры, уточняет Файрузов.

При низкой маржинальности компания работает с большими оборотами. По словам предпринимателя, в 2017 году оборот компании составил 264 млн рублей в год. По итогам 2020 года он превышает 500 млн рублей в год, но меньше 1 млрд рублей. Точную сумму Файрузов не назвал.

Мы зарабатываем на заказах не намного больше тех, кто занимается доставкой из IKEA как хобби и принимает деньги на карту. Но у нас в разы больше оборот и отлаженная система помогает сократить издержки. За счёт этого мы и живем. Многие наши конкуренты быстро ушли с рынка из-за финансовых проблем. Не у всех получается оперировать большим финансовым потоком при низкой маржинальности и чистой прибыли. Когда через тебя проходит большое количество денег, сложно принять, что они не твои. Многие начинают залезать в оборотные деньги. А как только это происходит, результат один: оттягивание лямки, которая потом больно стукнет по тебе. Дмитрий Файрузов

Выручку и прибыль компании предприниматель тоже не раскрывает. По данным «Контур.Фокус», выручка ООО «Доставка-ТК» в 2020 году составила 27 млн рублей, а чистая прибыль — 3,4 млн рублей.

Основные расходы компании — это зарплаты, налоги, комиссия подрядчиков и расходные материалы для дополнительной упаковки. В Dostavka.tk 11 отделов, где работает около 50 человек. Десять из них занимаются покупкой товаров, комплектацией и упаковкой заказов.

За все эти годы компания вложила десятки миллионов в поддержку и обновление платформы. Каждый месяц Файрузов выделяет на разработку сайта по 100-150 тысяч рублей. Он считает, что технически платформа морально устарела и команда планирует её обновить.

IKEA не против таких сервисов, но не разрешает им использовать бренд без разрешения

Сейчас IKEA уже сама доставляет заказы через партнёров, но это не мешает Dostavka.tk развиваться. С 2017 года, когда у ритейлера появилась собственная доставка, сервис вырос примерно в три раза, утверждает Файрузов.

Компания ориентируется на клиентов, которым не подходят условия доставки IKEA. Они знают про альтернативы и сами находят сайт Dostavka.tk, объясняет предприниматель.

Я узнал, что у IKEA появилась своя доставка, когда был в отпуске. Было страшно, но мы решили продолжать и не прогадали. Стало сложнее, но мы друг другу не мешаем. Кроме того, некоторые подрядчики уходят от них и начинают работать с нами. Дмитрий Файрузов

У IKEA нет претензий к сервисам доставки до тех пор, пока они соблюдают обязательные условия:

Не используют IKEA в названии сайта или домене.

Указывают, что компания — это не дочернее предприятие и не официальный дистрибьютор бренда.

Сервис Izikei.ru благодарит Ингвара Кампарда за возможность построить свой бизнес на доставке товаров IKEA

В 2012 году IKEA подала иск к владельцу домена Dostavkaikea.ru Александру Сидоренко за использование бренда без разрешения. Этот адрес обошёл официальный сайт компании в поисковой выдаче. IKEA добилась запрета на использование домена, и неофициальный сервис доставки закрылся.

Файрузов вспоминает, что в самом начале бизнеса хотел купить домен Dostavkaikea.ru, но передумал — как раз из-за слова IKEA в названии.

Мы поняли, что у нас могут забрать домен, и поток клиентов автоматически прекратится. Тогда домен с таким высокочастотным запросом в названии мог обогнать всех по трафику, но сейчас это невозможно. Алгоритмы поисковых систем «Яндекса» и Google изменились, и на выдачу в поиске теперь влияет много других факторов. На сайтах по продаже и доставке товаров IKEA должно быть указано, что компания — это не дочернее предприятие и не официальный дистрибьютор бренда. Дмитрий Файрузов

Несмотря на осторожность, однажды Dostavka.tk всё же столкнулась с претензиями и чуть не лишилась своего профиля в Instagram за нарушение прав на товарный знак IKEA. По жалобе ритейлера соцсеть заблокировала аккаунт службы доставки.

Команда Dostavka.tk вышла на агентство в Италии, которое защищает интересы IKEA, и в досудебном порядке договорилась о восстановлении своего бизнес-аккаунта.

Мы получили от них предупреждение, обязались больше так не делать, подписали с компанией декларацию о правах и продолжаем работать по согласованным в документе правилам. Это коммерческая тайна, поэтому я не могу раскрыть всех подробностей. Дмитрий Файрузов

Тоже самое недавно произошло с группой сервиса во «ВКонтакте», и команда уже занимается её восстановлением. Для бизнеса это меньший ущерб, чем блокировка профиля в Instagram, пояснил владелец компании.

Вслед за доставкой предприниматель сделал ещё два бизнеса, связанных с IKEA

Магазины «Идея»

Среди оптовых клиентов Dostavka.tk есть магазины по перепродаже товаров IKEA — сервис берёт с них 3% за поставку. По словам Файрузова, это не запрещено, если не использовать товарный знак IKEA. В 2017 году предприниматель сам открыл такой магазин — «Идея» в Барнауле. Теперь в городе их три, ещё два — в Томске.

Магазин «Идея» в Томске

Файрузов арендует площади более 100 м² в торговых центрах и продаёт там в основном посуду и сопутствующие товары. У «Идеи» есть свой поставщик и Dostavka.tk их не снабжает, уточнил он.

На открытие одного магазина и формирование ассортимента предприниматель потратил около 5 млн рублей. Магазины приносят больше денег, чем сервис доставки, но выручку сети «Идея» он не раскрывает.

Но магазинах мы зарабатываем гораздо больше. В продажах наценка выше — от 30 до 50%. Мы же платим аренду от 800 рублей за 1м² и зарплату персоналу, процент поставщикам. Но мы стараемся минимизировать наценку, предлагать бонусные программы клиентам. Дмитрий Файрузов

Пункты выдачи по франшизе

Предприниматель хотел развивать Dostavka.tk по франшизе, но у него не получилось, а расширять сеть магазинов с товарами из IKEA слишком затратно. Поэтому предприниматель решил создать партнёрскую сеть пунктов выдачи площадью 20-40 м² под вывеской ПВЗ.РФ.

Команда работает над проектом с 2019 года и сейчас заканчивает разработку сайта, на котором покупатели смогут выбрать товар из ассортимента IKEA и заказать его с доставкой в пункт выдачи.

Стоимость франшизы зависит от числа жителей города, в котором партнёр хочет открыть точку. Паушальный взнос составляет от 150 тысяч рублей, а роялти — 0,5%. На партнёра также ложатся расходы на ремонт и аренду помещения.

ПВЗ.РФ обещает взять на себя доставку до пунктов выдачи, настройку платформы для работы с заказами, маркетинг, бухгалтерию, налоги и другие организационные процессы.

Мы много тратим на запуск проекта, настройку всех продуктов и рекламного кабинета. Наша цель — не заработать на франшизе, а качественно запустить партнёров на перспективу. У нас уже есть один франчайзи и заявки на покупку франшизы. Примерно через месяц планируем начать запуск партнёрских ПВЗ. Мы хотим начать с выдачи заказов IKEA, а потом работать с Ozon и другими маркетплейсами. Дмитрий Файрузов

Предприниматель развивает Dostavka.tk и другие свои проекты без официального сотрудничества, но «поддерживает рабочие отношения» с IKEA. По словам Файрузова, он мог бы стать официальным партнёром IKEA, но у компании жёсткие требования для сотрудничества.

На сайте IKEA они сформулированы так: