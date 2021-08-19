Сотрудники Natura Siberica рассказали о массовых увольнениях: за два дня ушли 57 человек из центрального офиса Статьи редакции
Ещё более 100 сотрудников ушли в отпуск и планируют покинуть компанию, если ситуация не разрешится.
18 и 19 августа 57 сотрудников московского офиса Natura Siberica написали заявления на увольнение по собственному желанию, рассказал vc.ru источник в компании. По его словам, ещё 100 работников ушли в отпуск с намерением впоследствии покинуть компанию, если ситуация в ближайшее время не разрешится в пользу Ирины Трубниковой.
Вместе с уволившимися сотрудниками — это 60% центрального офиса, рассказал собеседник vc.ru. В начале пандемии в апреле 2020 года Андрей Трубников говорил в интервью Forbes, что в офисе работает примерно 500 человек. Источник vc.ru в компании утверждает, что спустя год в главном офисе осталось 270 сотрудников.
Массовые увольнения в Natura Siberica подтвердили ещё два сотрудника компании, а также руководитель отдела развития Ирина Рыпа. По её словам, из отдела развития, который отвечает за выпуск новинок, увольняется 21 сотрудник. Кроме того, заявления написали сотрудники отдела технологов и отдела снабжения вместе с руководителями.
Источник vc.ru также подтвердил, что среди уволившихся — директор по технологиям Александр Стукалин и его отдел технологов, которые создают все формулы новых продуктов.
Кроме того, заявление об увольнении написали директор по закупкам, начальник производства, руководитель аналитического отдела, финансовый контролер и другие топ-менеджеры компании, рассказал собеседник vc.ru.
По словам Ирины Рыпа, уволившиеся сотрудники вынуждены отрабатывать две недели, договориться с руководством об уходе без отработки не удалось. При этом из-за увольнений, отпусков и отсутствия ключевых сотрудников работа парализована, говорит Рыпа.
«Я даже не могу документы поставщикам отправить: подписать не у кого. Не понимаю смысла отработки двух недель», — добавила она.
По её словам, президент компании Сергей Буйлов, под руководством которого отказались работать сотрудники, «оказывает психологическое давление угрожает дисциплинарными взысканиями и даже уголовным преследованием».
Соучредительница и замгендиректора Ирина Трубникова посоветовала сотрудникам брать отпуска, чтобы «переждать» и не переживать стресс из-за происходящего, утверждает Рыпа. Всех уволившихся Трубникова пообещала вернуть, как только всё разрешится.
Сам Буйлов в интервью «Ленте» рассказал, что «забастовка началась задолго» до его появления.
Так Буйлов объяснил взлом кабинетов, доступа к компьютерам и неизвестных людей в офисе. По словам Буйлова, ему приходится восстанавливать резервные электронные копии и содержание стертых жёстких дисков.
- 12 августа сотрудники Natura Siberica заявили в Instagram, что отказываются работать под руководством нового президента компании Сергея Буйлова. Однако такой должности нет ни в одном уставе группы, а приказа о его назначении никто не видел. Открытое письмо против Буйлова подписали 185 человек.
- Буйлов уже работал в компании гендиректором с декабря 2017 года. Однако спустя чуть больше года основатель Natura Siberica Андрей Трубников уволил его, поскольку был недоволен его работой, говорится в открытом письме.
- 11 августа сотрудникам на удалёнке отключили доступ к рабочим компьютерам, а также пропуска в офис бывшей супруге Андрея Трубникова Ирине, его сыну Дмитрию и ключевым сотрудникам, включая главного бухгалтера и руководителя службы безопасности.
- Андрей Трубников умер в январе 2021 года. После его смерти нотариус назначила доверительным управляющим Бориса Любошица, пока родственники делят наследство.
- Любошиц рассказывал The Bell, что менеджмент под руководством Ирины Трубниковой не даёт управлять группой, не пускает в офис и игнорирует запросы о нужных для работы документах. В июле нотариус выбрала нового управляющего — Григория Жданова. Он отдал пост гендиректора Дмитрию Ганзеру, который, в свою очередь, назначил президентом всех компаний Сергея Буйлова.
- Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура сиберика» и 23% в другом юрлице группы — «Первом решении». Она также представляет двух наследников Трубникова: дочь Екатерину и сына Дмитрия, которому принадлежит 23% в «Первом решении».
- Кроме того, у Трубникова ещё два наследника: дочь Елизавета от второго брака с Оксаной Трубниковой и вдова Анастасия.
Весело
Комментарий удален
А собственники не могут собраться и назначить гендира?
Текущий — не гендир, а президент. А президент в уставе не прописан. Каким образом можно заменить человека, который юридически не занимает эту должность?
В тексте написано про рейдерский захват
Скинуться на охрану и не пускать рейдеров
Кому скидываться?
Для того, чтобы что-то захватывать — нужен лидер из числа соучредителей. А таких нет.
Это все домыслы. Возможно, это какая-то слишком хитрая схема, либо это реальный захват и попытка отдать 40%.
Условно, к наследникам пришли дяди и сказали: либо мы угробим бизнес, либо вы дадите свои 40% по цене 10%. Они отказались. Дяди начали губить бизнес
ну в статье есть фамилии топов которые типа против - никто не может из них возглавить сопротивление рейдерскому захвату и хватает сил только на жалобы в соцсетях? Ну тогда зачем такие руководители нужны...
Руководитель ≠ соучредитель
Да, но если у соучредителей нет яйков... и они не хотят защищать свои активы
Есть еще вариант того, что наследники начали друг с другом делить, пришли другие соучредители и тоже начали делить.
А мы наблюдаем локальную срачку внутри компании, просто в 21 веке этому всему даёт огласку.
Ибо, мне непонятна позиция остальных сотрудников: если они боятся потерять работу, то они уже ее теряют — ведь компания встала, но правдоподобнее звучит идея о том, что они поддерживают текущее руководство
В этом то и проблема собственники не могут поделить компанию между собой
Очень жаль, часто покупала некоторые вещи Сиберики в Хельсинки, но после смерти Трубникова было понятно, что бренду - всё. Бизнес стоял на сильной харизме основателя, и сейчас тонет в российских реалиях.
крайне посредственные продукты, но с красивыми этикетками.
Комментарий удален
Надо ящег их косметики купить. Скоро станет раритетом.
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