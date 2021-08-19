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Торговля
Лиана Липанова

Сотрудники Natura Siberica рассказали о массовых увольнениях: за два дня ушли 57 человек из центрального офиса Статьи редакции

Ещё более 100 сотрудников ушли в отпуск и планируют покинуть компанию, если ситуация не разрешится.

17 17 комментариев
1183 просмотров

18 и 19 августа 57 сотрудников московского офиса Natura Siberica написали заявления на увольнение по собственному желанию, рассказал vc.ru источник в компании. По его словам, ещё 100 работников ушли в отпуск с намерением впоследствии покинуть компанию, если ситуация в ближайшее время не разрешится в пользу Ирины Трубниковой.

Вместе с уволившимися сотрудниками — это 60% центрального офиса, рассказал собеседник vc.ru. В начале пандемии в апреле 2020 года Андрей Трубников говорил в интервью Forbes, что в офисе работает примерно 500 человек. Источник vc.ru в компании утверждает, что спустя год в главном офисе осталось 270 сотрудников.

Массовые увольнения в Natura Siberica подтвердили ещё два сотрудника компании, а также руководитель отдела развития Ирина Рыпа. По её словам, из отдела развития, который отвечает за выпуск новинок, увольняется 21 сотрудник. Кроме того, заявления написали сотрудники отдела технологов и отдела снабжения вместе с руководителями.

Источник vc.ru также подтвердил, что среди уволившихся — директор по технологиям Александр Стукалин и его отдел технологов, которые создают все формулы новых продуктов.

Кроме того, заявление об увольнении написали директор по закупкам, начальник производства, руководитель аналитического отдела, финансовый контролер и другие топ-менеджеры компании, рассказал собеседник vc.ru.

По словам Ирины Рыпа, уволившиеся сотрудники вынуждены отрабатывать две недели, договориться с руководством об уходе без отработки не удалось. При этом из-за увольнений, отпусков и отсутствия ключевых сотрудников работа парализована, говорит Рыпа.

«Я даже не могу документы поставщикам отправить: подписать не у кого. Не понимаю смысла отработки двух недель», — добавила она.

По её словам, президент компании Сергей Буйлов, под руководством которого отказались работать сотрудники, «оказывает психологическое давление угрожает дисциплинарными взысканиями и даже уголовным преследованием».

Сергей Буйлов мне лично угрожал и говорил, что у него есть доказательства того, что я якобы давлю и шантажирую коллег, чтобы они тоже увольнялись. Доказательств он естественно не предоставил, потому что их нет. В то же время он пытается сказать, что хочет вместе работать.

Естественно я всех пытаюсь поддержать, но никого не уговариваю, каждый сам сделал выбор, но у нас команда и все друг за друга горой. Андрей Вадимович умел подбирать людей.

Ирина Рыпа
руководитель отдела развития

Соучредительница и замгендиректора Ирина Трубникова посоветовала сотрудникам брать отпуска, чтобы «переждать» и не переживать стресс из-за происходящего, утверждает Рыпа. Всех уволившихся Трубникова пообещала вернуть, как только всё разрешится.

Сам Буйлов в интервью «Ленте» рассказал, что «забастовка началась задолго» до его появления.

Внезапно несколько ключевых подразделений берут и в полном составе уходят в отпуск. Как предыдущий менеджмент допустил такую очевидную управленческую ошибку — пока не ясно.

Результат теперь ощущают все: ключевые процессы просто встают — выплаты зарплат, функционирование ИТ, финансовые проводки и другие операции. Заперты кабинеты, нет доступов к важным системам, в том числе к 1С. В неизвестном направлении исчезли просто целые тома документов.

Сергей Буйлова
президент Natura Siberica

Так Буйлов объяснил взлом кабинетов, доступа к компьютерам и неизвестных людей в офисе. По словам Буйлова, ему приходится восстанавливать резервные электронные копии и содержание стертых жёстких дисков.

Департамент ИТ в отпуске в полном составе с июня и не идет ни на какую коммуникацию с нами, понимая при этом, что от них зависит бесперебойное функционирование всей ИТ-инфраструктуры группы.

Узнали о том, что зарплату задерживают, некоторым уже не первый месяц. В итоге восстановили работу систем, начали гасить долги по зарплате.

Но все говорят не про то, что мы выплачиваем зарплату, которую до этого почему-то платили не полностью, с нарушением сроков, и не о том, что у некоторых сотрудников есть значительная задолженность по заработной плате, а о том, что мы сбросили пароли к 1С. А как еще перезапустить систему, которую намеренно поставили клином?

Сергей Буйлов
президент Natura Siberica
  • 12 августа сотрудники Natura Siberica заявили в Instagram, что отказываются работать под руководством нового президента компании Сергея Буйлова. Однако такой должности нет ни в одном уставе группы, а приказа о его назначении никто не видел. Открытое письмо против Буйлова подписали 185 человек.
  • Буйлов уже работал в компании гендиректором с декабря 2017 года. Однако спустя чуть больше года основатель Natura Siberica Андрей Трубников уволил его, поскольку был недоволен его работой, говорится в открытом письме.
  • 11 августа сотрудникам на удалёнке отключили доступ к рабочим компьютерам, а также пропуска в офис бывшей супруге Андрея Трубникова Ирине, его сыну Дмитрию и ключевым сотрудникам, включая главного бухгалтера и руководителя службы безопасности.
  • Андрей Трубников умер в январе 2021 года. После его смерти нотариус назначила доверительным управляющим Бориса Любошица, пока родственники делят наследство.
  • Любошиц рассказывал The Bell, что менеджмент под руководством Ирины Трубниковой не даёт управлять группой, не пускает в офис и игнорирует запросы о нужных для работы документах. В июле нотариус выбрала нового управляющего — Григория Жданова. Он отдал пост гендиректора Дмитрию Ганзеру, который, в свою очередь, назначил президентом всех компаний Сергея Буйлова.
  • Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура сиберика» и 23% в другом юрлице группы — «Первом решении». Она также представляет двух наследников Трубникова: дочь Екатерину и сына Дмитрия, которому принадлежит 23% в «Первом решении».
  • Кроме того, у Трубникова ещё два наследника: дочь Елизавета от второго брака с Оксаной Трубниковой и вдова Анастасия.
В Natura Siberica отключают пропуска, блокируют…
В компании сменился гендиректор и президент, а перестановки происходят на фоне спора наследников с…
vc.ru

#naturasiberica #новость

17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Александр Якунин

2

Весело

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Комментарий удален

Александр Соколов

1

жесть какая-то

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Сергей Сетров

0

А собственники не могут собраться и назначить гендира?

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Roman Khegay

Сергей
1

Текущий — не гендир, а президент. А президент в уставе не прописан. Каким образом можно заменить человека, который юридически не занимает эту должность?
В тексте написано про рейдерский захват

Ответить

Сергей Сетров

Roman
0

Скинуться на охрану и не пускать рейдеров

Ответить

Roman Khegay

Сергей
0

Кому скидываться?
Для того, чтобы что-то захватывать — нужен лидер из числа соучредителей. А таких нет.
Это все домыслы. Возможно, это какая-то слишком хитрая схема, либо это реальный захват и попытка отдать 40%.
Условно, к наследникам пришли дяди и сказали: либо мы угробим бизнес, либо вы дадите свои 40% по цене 10%. Они отказались. Дяди начали губить бизнес

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Сергей Сетров

Roman
0

ну в статье есть фамилии топов которые типа против - никто не может из них возглавить сопротивление рейдерскому захвату и хватает сил только на жалобы в соцсетях? Ну тогда зачем такие руководители нужны...

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Roman Khegay

Сергей
0

Руководитель ≠ соучредитель

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Сергей Сетров

Roman
0

Да, но если у соучредителей нет яйков... и они не хотят защищать свои активы

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Roman

Сергей
0

Есть еще вариант того, что наследники начали друг с другом делить, пришли другие соучредители и тоже начали делить.
А мы наблюдаем локальную срачку внутри компании, просто в 21 веке этому всему даёт огласку.
Ибо, мне непонятна позиция остальных сотрудников: если они боятся потерять работу, то они уже ее теряют — ведь компания встала, но правдоподобнее звучит идея о том, что они поддерживают текущее руководство

Ответить

Сергей

Roman
0

тут да, почему ты демонстративно уходишь с работы - если ничего не меняется. По факты - есть у тебя обязанности и зарплата за них - какое влияние на это имеет гендиректор - которому как-то все равно на рядовых сотрудников, кто они, если работа построена правильно

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Артур Низельский

Сергей
0

В этом то и проблема собственники не могут поделить компанию между собой

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Olga Virtanen

0

Очень жаль, часто покупала некоторые вещи Сиберики в Хельсинки, но после смерти Трубникова было понятно, что бренду - всё. Бизнес стоял на сильной харизме основателя, и сейчас тонет в российских реалиях.  

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Pixel Lens

Olga
0

крайне посредственные продукты, но с красивыми этикетками.

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Ivan Zenkov

Pixel
0

Обычные продукты, но с красивой ценой

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Комментарий удален

Alex Mont

0

Надо ящег их косметики купить. Скоро станет раритетом.

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Александр Якунин

Alex
0

Протухнет, слишком натуралььная

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