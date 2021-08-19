Сергей Буйлов мне лично угрожал и говорил, что у него есть доказательства того, что я якобы давлю и шантажирую коллег, чтобы они тоже увольнялись. Доказательств он естественно не предоставил, потому что их нет. В то же время он пытается сказать, что хочет вместе работать.

Естественно я всех пытаюсь поддержать, но никого не уговариваю, каждый сам сделал выбор, но у нас команда и все друг за друга горой. Андрей Вадимович умел подбирать людей.