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Торговля
Nazigul Jusupova

Ozon добавил онлайн-бронирование алкоголя в магазинах SimpleWine Статьи редакции

Пока услуга тестируется только в Москве.

  • На витрине представлено около 1,5 тысяч видов алкоголя, которые можно забронировать для самовывоза, пишет «Коммерсантъ». В Ozon подтвердили информацию.
  • В числе товаров — тихие и игристые вина, шампанское, виски, джин, ром. В компании отмечают, что это не дистанционная продажа алкоголя, так как покупка происходит в магазинах партнёра. Перед показом витрины сервис запрашивает возраст клиента.
  • Услуга работает в тестовом режиме в Москве. Решение о расширении компания примет по итогам эксперимента. Simple платит за размещение ассортимента и функцию бронирования.
  • По словам президента Simple Максима Каширина, сделка соответствует законодательству и поможет увеличить аудиторию. Аудитория Ozon больше, чем клиентов Simple, отмечает гендиректор компании по производству алкоголя АSТ Леонид Рафаилов.
  • В России онлайн-заказ алкоголя с самовывозом доступен в «СберМаркете» из сети «ВинЛаб», Metro, Auchan, Selgros и других. Дальнейшие планы будут зависеть от изменений в законодательстве, отметили в «СберМаркете». В Wildberries сообщили, что готовятся к запуску продаж алкоголя и рассматривает различные варианты.

  • Появление алкогольной витрины — часть общей стратегии площадок по расширению ассортимента, считает исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов. Партнёр Data Insight Борис Овчинников отмечает, что так площадки хотят «забронировать место» на рынке онлайн-продаж алкоголя.

  • Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.

#новости #ozon

961 просмотров
12 12 комментариев
2
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12 комментариев
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Виктория Рудницкая

1

О, надеюсь, станет доступным не только в Москве 👍🏻

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Ivan Susanin

0

Обратил внимание, что в Утконосе алкоголь перестал быть доступным для заказа. Раньше заказывал без проблем, а теперь на странице с игристыми - только безалкогольные. И поддержка не отвечает внятно. Кто в курсе, что случилось? Государство ужесточает контроль?

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Johnny Vorony

Ivan
1

Я, конечно, не совсем уверен, но:
Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года.

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Ivan Susanin

Johnny
0

Она юридически запрещена, но по факту в Утконосе всегда велась. Была доступна только не сразу, а с третьего заказа покупателя. Алкоголь с доставкой можно и в Симпле купить, кстати

Ответить

Johnny Vorony

Ivan
0

Алкоголь с доставкой можно и в Симпле купить, кстати

И как это сделать?

Ответить

Ivan Susanin

Johnny
0

Зайти на их сайт (ссылка ниже), накидать товара в корзину, выбрать адрес доставки - как обычно в интернет магазинах. Если опция доставки не отображается, указать «согласовать с менеджером» и на звонке попросить доставить домой. Возможно, есть минимальная сумма для доставки

Интернет-витрина магазина SimpleWine: продажа…
✔Интернет витрина магазина Simplewine: купить алкоголь по выгодным ценам. ✔Консультации…
simplewine.ru
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Мурад

Ivan
0

Это конечно треш, огромный магазин спокойно нарушает закон)

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Ivan Susanin

Мурад
0

Имхо, это ограничение никак не ложится в реалии 21 века, когда человек хочет все покупать онлайн. Особенно с учетом ковидных времен. Тот случай, когда закон требует срочной замены

Ответить

Иван Иванов

Ivan
0

Ну вот из-за таких и закрыли. Кому надо – купит. Кому не надо, то зачем знать.

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Ivan Susanin

Иван
0

Ну вот мне надо. И для меня наличие алкоголя было поводом выбрать Утконос. А теперь я еду заказал в Перекрестке (т.к. там дешевле), а алкоголь в Симпле (но там есть не все, что мне нужно)
Вообще, дистанционная продажа алкоголя - это секрет Полишинеля уже много лет

Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой…
Среди продавцов ‒ «Утконос» и Simple
www.vedomosti.ru
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Иван Иванов

Ivan
0

 это секрет Полишинеля уже много лет

Как и проституция. Но если на каждом углу кричать, что в доме Х бордель, то органам рано или поздно придётся возбудиться и лавочку прикрыть.

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Andrew Muralov

0

Я давно уже заказываю алкоголь с доставкой в L-wine, это от Лудинг розничный магазин.  Больше ни у кого из легальных магазинов не видел такого сервиса. 

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