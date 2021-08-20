Пока услуга тестируется только в Москве.
- На витрине представлено около 1,5 тысяч видов алкоголя, которые можно забронировать для самовывоза, пишет «Коммерсантъ». В Ozon подтвердили информацию.
- В числе товаров — тихие и игристые вина, шампанское, виски, джин, ром. В компании отмечают, что это не дистанционная продажа алкоголя, так как покупка происходит в магазинах партнёра. Перед показом витрины сервис запрашивает возраст клиента.
- Услуга работает в тестовом режиме в Москве. Решение о расширении компания примет по итогам эксперимента. Simple платит за размещение ассортимента и функцию бронирования.
- По словам президента Simple Максима Каширина, сделка соответствует законодательству и поможет увеличить аудиторию. Аудитория Ozon больше, чем клиентов Simple, отмечает гендиректор компании по производству алкоголя АSТ Леонид Рафаилов.
- В России онлайн-заказ алкоголя с самовывозом доступен в «СберМаркете» из сети «ВинЛаб», Metro, Auchan, Selgros и других. Дальнейшие планы будут зависеть от изменений в законодательстве, отметили в «СберМаркете». В Wildberries сообщили, что готовятся к запуску продаж алкоголя и рассматривает различные варианты.
Появление алкогольной витрины — часть общей стратегии площадок по расширению ассортимента, считает исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов. Партнёр Data Insight Борис Овчинников отмечает, что так площадки хотят «забронировать место» на рынке онлайн-продаж алкоголя.
- Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.
Обратил внимание, что в Утконосе алкоголь перестал быть доступным для заказа. Раньше заказывал без проблем, а теперь на странице с игристыми - только безалкогольные. И поддержка не отвечает внятно. Кто в курсе, что случилось? Государство ужесточает контроль?
Я, конечно, не совсем уверен, но:
Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года.
Она юридически запрещена, но по факту в Утконосе всегда велась. Была доступна только не сразу, а с третьего заказа покупателя. Алкоголь с доставкой можно и в Симпле купить, кстати
Алкоголь с доставкой можно и в Симпле купить, кстати
И как это сделать?
Зайти на их сайт (ссылка ниже), накидать товара в корзину, выбрать адрес доставки - как обычно в интернет магазинах. Если опция доставки не отображается, указать «согласовать с менеджером» и на звонке попросить доставить домой. Возможно, есть минимальная сумма для доставки
Имхо, это ограничение никак не ложится в реалии 21 века, когда человек хочет все покупать онлайн. Особенно с учетом ковидных времен. Тот случай, когда закон требует срочной замены
Ну вот из-за таких и закрыли. Кому надо – купит. Кому не надо, то зачем знать.
Ну вот мне надо. И для меня наличие алкоголя было поводом выбрать Утконос. А теперь я еду заказал в Перекрестке (т.к. там дешевле), а алкоголь в Симпле (но там есть не все, что мне нужно)
Вообще, дистанционная продажа алкоголя - это секрет Полишинеля уже много лет
это секрет Полишинеля уже много лет
Как и проституция. Но если на каждом углу кричать, что в доме Х бордель, то органам рано или поздно придётся возбудиться и лавочку прикрыть.
Я давно уже заказываю алкоголь с доставкой в L-wine, это от Лудинг розничный магазин. Больше ни у кого из легальных магазинов не видел такого сервиса.
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