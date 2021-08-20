Как рекламировать магазин одежды в Instagram, чтобы продажи реально росли

Партнер московского шоурума ZHIVOPISNAYA Василий Панин рассказал, стоит ли продавать авторские коллекции одежды через мультибрендовые магазины, сколько времени нужно, чтобы ответить на 1000 комментариев, и как виртуальный маркетолог Макс помог привести 17 новых клиентов, которые купили товары на 180 000 ₽.