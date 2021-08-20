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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам из-за комиссий на маркетплейсе Статьи редакции

В августе претензии к Wildberries из-за дополнительной комиссии при оплате возникли у Visa и Mastercard.

90 90 комментариев
3600 просмотров

Wildberries заявил, что зарубежные платежные системы «давят на российские банки» после введения на маркетплейсе скидок при оплате через карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay. В заявлении, которое есть в распоряжении vc.ru, ритейлер не указывает, о каких именно платёжных системах речь.

Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы.

Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

представитель Wildberries

Онлайн-ритейлер заявил, что за рубежом «комиссии значительно ниже — это очевидный факт дискриминации российского бизнеса. Больше всего страдает от завышенных тарифов малый и средний бизнес, считают в Wildberries.

В Visa сообщили vc.ru, что не комментируют взаимоотношения с клиентами и партнёрами.

Редакция отправила вопросы Mastercard.

  • 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», «Систему быстрых платежей» (СБП) и SberPay. При обработке транзакций международных платежных систем комиссия достигает 2%
  • Visa выступили против практики и начали расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
  • 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.

#новость #wildberries

90 90 комментариев
15
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90 комментариев
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Животный алмаз

73

С козырей зашли.  "Иностранные" "отечественные", все по канонам) 

Ответить

Антон Курочкин

Животный
52

Есть ощущение, что это согласованый с кем надо старт кампании по вытеснению западных платёжек в пользу МИРа

Ответить

Животный алмаз

Антон
30

В смысле "ощущение"? xD

Ответить

Аркадий Дорога

Животный
0

Согласен, после хорошей фиксации Визы и Мастеркарда в виде ответа Роспотреба, предварительные ласки уже не нужны. Встречайте Властелина Мира.

Ответить

Gre Li

Антон
0

Наверное, вы имели в виду в пользу «Сбера»? Через «Сбер» комиссии нет. Хм, с кем же эта кампания могла быть согласована? 🤔

Ответить

Forgotten Games

Антон
0

Эм. А может быть предложение работать вместе? "Мир" в мир, каламбур, ага:-) как-то никто не собирается пускать и признавать. Наверное из соображений честной конкуренции, за которую тут в теме некоторые отчаянно топят.

Ответить

Нужный украинец

Антон
0

Так-то это продолжение. Ровно такая же ситуация и на Госуслугах с автоштрафами — Миром без комиссии:
https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_06_23_MIR_stock.

Ответить

Igor Chimbur

Животный
9

Так конторка то Сечинская, неудивительно.

Ответить

Станислав Назаров

Животный
–15

Не ну а хули они....)))
Рыночек решает, если мир может давать преференции для ВБ, а виза не может (не хочет), то с какого хуя, виза начинает заламывать руки банкам и угрожать. Чет какая-то не рыночная монопольная хуйня со стороны визы и МК.

Ответить

Sasha Guseinov

Станислав
2

Чел, тут их не в лучшем виде подают, по твоему это конкурентная херня?

Ответить

Станислав

Sasha
–12

Вб всего лишь сказал, что у мира комиссия ниже, чем у МК и визы поэтому если хотите платить с помощью визы и МК — велкам, но +2%. 
Условно, если я хочу чтобы такси было с шашечками, то извольте доплатить.
Понятно, что мир использует гос. поддержку для конкуренции с МК и виза, но по сути это протекторат местного бизнеса, как например, ввозные пошлины. 

Ответить

Sasha Guseinov

Станисл…
3

Нет чел, если комиссия ниже, почему его оплачивает не конечный потребитель, это не конкурентно нихрена

Ответить

Станислав

Sasha
1

А кто? 

Ответить

Sasha Guseinov

Станисл…
1

Я не знаю кто, это же ты заявляешь что комиссия ниже, хотя он по факту получается отсутствует

Ответить

Станислав

Sasha
2

У сбера, который экваер ВБ нет комиссии для ВБ.
У визы и МК там около 2%, которую платит конченый потребитель покупая товар. 
Сбер договорился с ВБ и в целях продвижения своего продукта сберпей, убрал комиссию для оплаты с помощью собственно сберпея и карты мир. И взял все издержки на себя. 
И тут приходит виза и говорит: "Мы вас отключим от нашей системы, потому что вы хотите стать нашим конкурентом, а у нас доминирующее положение на рынке."
Классическая ситуация, монополия гасит конкурентов, заламывая руки партнерам и запрещая сотрудничество. 

Ответить

Sasha

Станисл…
1

Ты же в курсе как работает наш закон? Запрещено один и тот же товар продавать по разным ценам в зависимости от оплаты. Если это называется «скидкой» то при оплате картой «Мир» от стоимости товара должно вычитаться эта самая скидка, а не у конкурентов повышать! Это незаконно.

Ответить

Станислав

Sasha
3

Так цена товара одна, это комиссия за транзакцию.
Это дополнительная услуга, как доставка. Только в этом случае, доставка денег от покупателя продавцу.

Ответить

Sasha

Станисл…
1

Все правильно и по закону магазины должны учитывать это в стоимость товара

Ответить

Станислав

Sasha
0

Я хз, может ты и прав.

Ответить

Forgotten

Sasha
0

Дык они и учли, объявив стоимость доставки денег разными платежными системами. Или вы считаете надо два ценника повесить или ещё что? В одном могу точно сказать со стороны обывателя видит криво и косо, но "Мир" в России если без ВБ никак и хочется экономить, завести без проблем. А забугорным партнёрам намек на то, что если есть желание честной конкуренции и вот этого всего, просим считать Мир международным со всеми вытекающими допусками на все рынки.

Ответить

Sasha

Forgott…
0

Где они это учли? Давай тогда когда будешь заходить в продуктовый за каждый отдельный товар будешь доплачивать ту комиссию которую просит производитель, за молоко там, за хлеб отдельно, нормально?

Ответить

Sasha

Forgott…
0

Если есть комиссия значит пусть указывают в цене товара. Цена товара + все виды комиссий, чтобы цена не казалась разной, пусть делают скидку через «Мир» либо уравнивают с ценами в соотвествии с законом

Ответить

John Doe

Станисл…
0

У визи и мк там комиссия доли процентов. Все что сверху - берет себе банк. Тот же сбер. На VC была недавно статься разбираются это. Причём, через тот же Sberpay можно платить и визой и мк. И ВБ не видит разницы. 

Ответить

Владислав Медведев

31

Самое забавное что вб пишет мол зато при оплате миром товары будут дешевле на те самые пару процентов. Но нет, отложил товары и они дешевле не стали при выборе оплатой миром, а вот визой эпл пеем итд тупо дороже на 2%

Ответить

Red Boy

Владислав
2

Вб-это помойка, что вы хотели?
В любой западной стране её бы давно закрыли или она бы сама обанкротилась

Ответить

Андрей Деревянко

Red
6

Да-да, в любой западной стране только честные компании☝️

Ответить

Red Boy

Андрей
0

Честнее чем в Рашке и суды там работают нормально, а не по знакомству.
Но население России слишком слабо, что бы контролировать ситуацию и отстаивать свои законные права.
А китайцы молодцы, поэтому и живут лучше.

Ответить

Герман Воронов

Red
1

поэтому и живут лучше

Особенно деревенские )

Ответить

Mark Aster

Андрей
–2

Хо, так это обычный либеральный кончебот.

Ответить

Red Boy

Mark
0

А вы путинский?
15 руб забыли, куда же вы?

Ответить

Егор Корницкий

21

Ситуация мутная, при попытке оплаты WB пишет про дополнительную комиссию у Visa / MC, а не предлагает скидку за Мир

Ответить

Andrew van de Kamp

Егор
0

Официальная версия, что они на 2% все цены снизили, а комиссию накидывают сверху. Только как тут проверить, снизили они или нет, если у вб цены скачут туда-сюда практически каждый день, плюс разным людям разные цены могут показывать. 

Ответить

Юрий

Andrew
6

Не снизили. Цена на товар как была, так и сохранилась, а 2% комиссии теперь сверху добавили

Ответить

Alexandra Gortinskaya

Егор
1

Именно, вот буквально на днях заказ делала. И именно доп цену пришлось заплатить за Визу.

Ответить

Никита Иванов

Егор
–2

Нет, скидка вшита в скидку постоянного покупателя. Вб берет комиссию с партнеров 5% (по фбс) и тут же тебе делает скидку 5%, а было максимум 3%, так же в редких случаях для повышения продаж ещё и больше скидку делал чем зарабатывал с партнеров.

Ответить

Митя Мурасов

12

"Нам стало известно" это не прувы. Если так уверены в своей правоте, пусть выкладывают документы

Ответить

Forgotten Games

Митя
6

Вы знаете, "без пруфов" это уже себе вполне общемировая тенденция по любым направлениям. И тут наши компании отнюдь не зачинатель мод.:-)

Ответить

Митя Мурасов

Forgotten
1

Ну тут все таки довольно таки серьезные заявления , причем и по платежкам, и к банкам

Ответить

Forgotten Games

Митя
1

А вы с чем сравниваете? Надеюсь не с отравлением Скрипалей?

Ответить

Конструктивный турник

Митя
0

Когда говорят "нам стало известно" это значит кто то кому то позвонил и рассказал об этом. 

Ответить

Митя Мурасов

Конструктивный
0

Или рассказал в курилке. Со словами "но я тебе этого не говорил"

Ответить

Юрий

13

Странно, что про угрозу безопасности страны не добавили. Видимо это будет чуть позже 

Ответить

colorless

Юрий
0

С этим его цифровое святейшество Греф выступит на очередном питерском форуме.

Ответить

Никита Волков

10

Очевидная дискриминация российского бизнеса)))

Вы в Кремль такое напишите, а то адресом ошиблись))))

Ответить

Виктор Булов

6

Не верю, что Вайлдберриз заботится о клиентах

Ответить

Антон

Виктор
0

Все верно, так как основная суть коммерческой организации, это извлечение прибыли из своей деятельности, а деятельность по заботе о клиентах, это как раз та статья, которая, не позволяет зарабатывать, если и зарабоаешь, то только на свой имидж, а имидж сейчас ни что, жажда все... Тем более в той сфере когда пипл хавает не задумываясь.

Ответить

BearStrikesBack

5

В заявлении, которое есть в распоряжении vc.ru, ритейлер не указывает, о каких именно платёжных системах речь.

Алипэй, конечно же

Ответить

Тимур Петров

5

Удалил приложение ВБ.

Ответить

Александр Смирнов

4

Учитывая, что они свободно в Крыму работают, то, видимо, к конфликтам они готовы.

Ответить

Сергей Шурупов

4

Походу вб скоро все=)
Больше чем уверен, заплатил им мир норм или органы на что то закрыли глаза.
Дрыгание ножками это все.

Ответить

Амбиент Музыкантов

3

Этим заявлением ВБ сделал заявку на главный магазин Чебурнета. Бурные взрывающиеся аплодисменты.

Ответить

Марат Демченко

3

Ввести дополнительные комиссии для пользователей иностранных платежных систем, а затем обвинить их в недобросовестной конкуренции, потому что они иностранные. Бизнес по-русски. Больше ни единой покупки на этой помойке. 

Ответить

Дмитрий Николаевич

2

ну вб прост взяли и переложили комиссию банка(платёжных систем) на покупателя. А  так, если по мировой практике, в платёжных системах и разных  банках достаточно серьёзно могут плавать  %% за обработку транзакций в зависимости от страны-эмитента карты и от платёжной системы, и вилка может плавать от 0.9% до 3-5%. Так что в масштабах платежей ВБ эти "несчастные" 2% это очень большая сумма ежемесячно.  

Ответить

Thom Yorke

2

Ничерта не понимаю, о какой скидке говорит WB, если они добавляют два процента при оплате картами VISA и MC. Если они хотят сделать скидку- пусть от итоговой цены отнимают 2% при оплате МИРом и SP. Что за подмена понятий, что у WB в головах?

Ответить

Andrey Kulakov

1

"А я и не сплю!" или краткая инструкция о том, как обосраться ещё сильнее

Ответить

hakhagmon

1

Wildberries сосатб 

Ответить

Alice B

1

Да плевать они хотели на отечественные системы. Просто нашли способ еще денег срубить, прикрываясь патриотизмом.

Ответить

Sam Johns

1

давно ли вб стал сбером, я чо то не понял.

Ответить

Gedevan

–4

Бля, я что-то не догоняю, чего все так порвались? Если Виза и Мастеркард дерут конскую комиссию в 2% с оборота, а Мир (на данный момент) не берет, то какого хера ритейлер должен нести такие издержки на ровном месте?

Ответить

Andrey

Gedevan
1

если ВБ и Сбер вступили в сговор, чтобы перевести большую часть платежей внутрь банка, - тут ничего полезного потребителю нет, кроме дополнительных 2% комиссии при оплате

Ответить

John Doe

Andrey
0

Ну как бы в самой коллаборация ничего страшного нет. Это практикуют многие крупные компанией. Но вот как это было преподнесено - вот это проблема. 

Ответить

ave ego

Gedevan
0

там комиссия не платежных систем, а банка, который обслуживает https://vc.ru/claim/283216

Ответить

John Doe

Gedevan
0

Виза и Мастеркард берут доли процентов - все что сверху, это комиссия банков. Если брать на полный круг, то у Мира, так же процент ничуть не меньше. 

Ответить

Sasha Tsereteli

0

Понеслась родимая

Ответить

Nikolay Isaev

0

Бизнес по русски

Ответить

Антон

0

история о том, как один маркетплейс случайно заблокировал отечественный интернет. В целом, ничего плохого в скидке или наценке при использовании платежных систем нет. А вот хайпа словили выше крыши

Ответить

Red Boy

0

2 процента-это ещё мало

Ответить

Indig0

0

Wildberries, попкорна мне привезите

Ответить

ave ego

0

все в рамках договора. сами подписали. читать надо было до подписания. 

Ответить

Ground Zero

0

Воу-воу, а вот причина этой кучи говна подоспела - банальный торг за процент с Visa и MC. А людей-то вовлечено, людей. И вся королевская конница, и вся королевская рать, и хомяки российские до кучи. И народ привлекли для хайпа словом "скидка". А потом Visa согласится на уменьшение стоимости процессинга, и скидку отменят, пхахаха.
Мда, кто в России родился - тот в цирке не смеется.
Страшно подумать, сколько народу обсуждало бы этот развод, если бы т.н. "скидка" была бы не 2%, а, например...2,5% :)

Ответить

Nikolay Kenig

0

Про цены на вб
Их ставят продавцы, причем тут вб вообще не понятно.
Да вб может делать скидки, но за свой счет.

Ответить

Gedevan

0

В Visa сообщили vc.ru, что не комментируют взаимоотношения с клиентами и партнёрами.

В Visa сообщили что шлют вас нахуй. 

Ответить

Alex Davidov

0

Ну, теперь все понятно, Дикие Ягодки. Вы просто стали инструментом выдавливания и политических игрищ наших светлоликих. 
Вот и всё, что нужно знать о бизнесе в России. 

Ответить

Dmitry Mikushin

0

Готовьтесь к "Миру" во всём мире. Wildberries разыгрывает роль Epic, борцов с комиссиями Google и Apple, от мира эквайринга. Вернее, так думают простые смертные и сама VISA, совершенно не догадываясь об истинной подоплёке дела. Отключат их, короче. Через Мосгорсуд оформят баснословные штрафы и "замедлят работу" за их неисполнение.

Ответить

Арсений Kaпуза

0

кто-то ещё реально что-то заказывает на вб когда есть озон?

Ответить

Rownie

Арсений
0

некоторые хейтят озон за долгую доставку и цену доставки. 

Ответить

Kinzano Rovery

0

Такое ощущение, что Минпромторг (с кем связывали wb) вошёл в чат. 

Ответить

Kinzano Rovery

0

Вы заметили скидку в 2%?

Ответить

Ирина Картыщенко

Kinzano
0

Нет. Сейчас собрала корзину, заметила комиссию +2%. Чао, вб 👎🏼

Ответить

Rownie

0

что то мне подсказывает если они захотят в IPO на nasdaq то их не пустят. или не?

Ответить

Марина Ветрова

0

При этом комиссия самого Вайлдбериз при продаже товара 15%. Бакальчук всё пытается и рыбку съесть и ... сесть.

Ответить

Andrey

0

попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы

как у нас интересно стали называться "договорные отношения, в рамках которых VISA и MC напомнили партнерам, под чем те расписались"

Ответить

Alex Petrov

0

У Wildberries горит и печет так, что отдает в голову и каждое их последующее действие, только показывает всю глубину глупости,  принимаемых  ими решений. 

Ответить

John Doe

0

По нормальному, выпускается брендованная кредитка которая и дает скидку на товары. С тем же миром. Скидка достигаться за счет того, что все платежи идут внутри одного банка и банк может сделать компании скидку. Именно за счет комиссии банка, т.к. в основной проценты комиссии (до 90%) берут банки, а не Виза или Мастеркард.

А то что с ВБ это просто провокация и попытка сыграть на "ура-патриотизме".

p.s. у кого-то еще остались сомнения что ВБ, это никакое не "экономическое чудо", а просто очередной проект приближенных к власти с ширмой в лучших традициях современного мира - женщина и еще национальное меньшинство.

Ответить

colorless

0

Ну конечно, это не Сбербанк со своим интерчейндж в 1.5-2.0%, а это МПС со своими комиссиями от интерчейнджа в 0.3-0.7% виноват, ага да!

Фу. Типичная гопота.

Ответить

Ирина Картыщенко

0

Прямое ущемление моих прав, вот не хочу я оформлять мир и тд. и платить комиссию за покупку тоже не хочу. Ушла в ОЗОН 🙌

Ответить

Виктор Дубов

0

С каких это пор ВБ так заботится о людях???Огромных комиссий с селлеров трясти, это для них нормально, а вот за банки она переживает....

Ответить

andr oid

0

после введения на маркетплейсе скидок при оплате через карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay.

Но ведь цена не менялась, и не уменьшается при выборе «Мир», а наоборот становится выше если выбрать Visa и Mastercard.
За кого они нас принимают?

Ответить

Serge Demichev

0

Мудаки из ВБ создают прецедент и видно ещё не сами это придумали, типо ой мы обиженки, вот у нас Мир и Сбер такие хороше. Идите в задницу с таким подходом. #бойкотвайлдберриз

Ответить

Роман

0

Ох, Маша, как же вы странно подали новость.
Надо так: 
- "Wildberries объявил о снижении цен" -> Wildberries ввёл комиссию 2% при оплате товара картами, отличными от МИР
- "Роспотребнадзор не нашёл нарушений" - ну там конечно вырвано из контекста и пропущены существенные цитаты. РПН одобрил применение скидок, но он против того, чтоб при разных методах оплаты делали разные цены.

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Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам из-за комиссий на маркетплейсе Статьи редакции

В августе претензии к Wildberries из-за дополнительной комиссии при оплате возникли у Visa и Mastercard.

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