Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам из-за комиссий на маркетплейсе Статьи редакции
В августе претензии к Wildberries из-за дополнительной комиссии при оплате возникли у Visa и Mastercard.
Wildberries заявил, что зарубежные платежные системы «давят на российские банки» после введения на маркетплейсе скидок при оплате через карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay. В заявлении, которое есть в распоряжении vc.ru, ритейлер не указывает, о каких именно платёжных системах речь.
Онлайн-ритейлер заявил, что за рубежом «комиссии значительно ниже — это очевидный факт дискриминации российского бизнеса. Больше всего страдает от завышенных тарифов малый и средний бизнес, считают в Wildberries.
В Visa сообщили vc.ru, что не комментируют взаимоотношения с клиентами и партнёрами.
Редакция отправила вопросы Mastercard.
- 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», «Систему быстрых платежей» (СБП) и SberPay. При обработке транзакций международных платежных систем комиссия достигает 2%
- Visa выступили против практики и начали расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
- 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
Есть ощущение, что это согласованый с кем надо старт кампании по вытеснению западных платёжек в пользу МИРа
Животный алмаз
В смысле "ощущение"? xD
Согласен, после хорошей фиксации Визы и Мастеркарда в виде ответа Роспотреба, предварительные ласки уже не нужны. Встречайте Властелина Мира.
Эм. А может быть предложение работать вместе? "Мир" в мир, каламбур, ага:-) как-то никто не собирается пускать и признавать. Наверное из соображений честной конкуренции, за которую тут в теме некоторые отчаянно топят.
Нужный украинец
Так-то это продолжение. Ровно такая же ситуация и на Госуслугах с автоштрафами — Миром без комиссии:
https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_06_23_MIR_stock.
Не ну а хули они....)))
Рыночек решает, если мир может давать преференции для ВБ, а виза не может (не хочет), то с какого хуя, виза начинает заламывать руки банкам и угрожать. Чет какая-то не рыночная монопольная хуйня со стороны визы и МК.
Чел, тут их не в лучшем виде подают, по твоему это конкурентная херня?
Вб всего лишь сказал, что у мира комиссия ниже, чем у МК и визы поэтому если хотите платить с помощью визы и МК — велкам, но +2%.
Условно, если я хочу чтобы такси было с шашечками, то извольте доплатить.
Понятно, что мир использует гос. поддержку для конкуренции с МК и виза, но по сути это протекторат местного бизнеса, как например, ввозные пошлины.
Нет чел, если комиссия ниже, почему его оплачивает не конечный потребитель, это не конкурентно нихрена
Я не знаю кто, это же ты заявляешь что комиссия ниже, хотя он по факту получается отсутствует
У сбера, который экваер ВБ нет комиссии для ВБ.
У визы и МК там около 2%, которую платит конченый потребитель покупая товар.
Сбер договорился с ВБ и в целях продвижения своего продукта сберпей, убрал комиссию для оплаты с помощью собственно сберпея и карты мир. И взял все издержки на себя.
И тут приходит виза и говорит: "Мы вас отключим от нашей системы, потому что вы хотите стать нашим конкурентом, а у нас доминирующее положение на рынке."
Классическая ситуация, монополия гасит конкурентов, заламывая руки партнерам и запрещая сотрудничество.
Ты же в курсе как работает наш закон? Запрещено один и тот же товар продавать по разным ценам в зависимости от оплаты. Если это называется «скидкой» то при оплате картой «Мир» от стоимости товара должно вычитаться эта самая скидка, а не у конкурентов повышать! Это незаконно.
Дык они и учли, объявив стоимость доставки денег разными платежными системами. Или вы считаете надо два ценника повесить или ещё что? В одном могу точно сказать со стороны обывателя видит криво и косо, но "Мир" в России если без ВБ никак и хочется экономить, завести без проблем. А забугорным партнёрам намек на то, что если есть желание честной конкуренции и вот этого всего, просим считать Мир международным со всеми вытекающими допусками на все рынки.
Самое забавное что вб пишет мол зато при оплате миром товары будут дешевле на те самые пару процентов. Но нет, отложил товары и они дешевле не стали при выборе оплатой миром, а вот визой эпл пеем итд тупо дороже на 2%
Да-да, в любой западной стране только честные компании☝️
Хо, так это обычный либеральный кончебот.
Ситуация мутная, при попытке оплаты WB пишет про дополнительную комиссию у Visa / MC, а не предлагает скидку за Мир
Официальная версия, что они на 2% все цены снизили, а комиссию накидывают сверху. Только как тут проверить, снизили они или нет, если у вб цены скачут туда-сюда практически каждый день, плюс разным людям разные цены могут показывать.
Именно, вот буквально на днях заказ делала. И именно доп цену пришлось заплатить за Визу.
Нет, скидка вшита в скидку постоянного покупателя. Вб берет комиссию с партнеров 5% (по фбс) и тут же тебе делает скидку 5%, а было максимум 3%, так же в редких случаях для повышения продаж ещё и больше скидку делал чем зарабатывал с партнеров.
"Нам стало известно" это не прувы. Если так уверены в своей правоте, пусть выкладывают документы
Вы знаете, "без пруфов" это уже себе вполне общемировая тенденция по любым направлениям. И тут наши компании отнюдь не зачинатель мод.:-)
Ну тут все таки довольно таки серьезные заявления , причем и по платежкам, и к банкам
Конструктивный турник
Когда говорят "нам стало известно" это значит кто то кому то позвонил и рассказал об этом.
Или рассказал в курилке. Со словами "но я тебе этого не говорил"
Странно, что про угрозу безопасности страны не добавили. Видимо это будет чуть позже
Очевидная дискриминация российского бизнеса)))
Вы в Кремль такое напишите, а то адресом ошиблись))))
Не верю, что Вайлдберриз заботится о клиентах
Все верно, так как основная суть коммерческой организации, это извлечение прибыли из своей деятельности, а деятельность по заботе о клиентах, это как раз та статья, которая, не позволяет зарабатывать, если и зарабоаешь, то только на свой имидж, а имидж сейчас ни что, жажда все... Тем более в той сфере когда пипл хавает не задумываясь.
В заявлении, которое есть в распоряжении vc.ru, ритейлер не указывает, о каких именно платёжных системах речь.
Алипэй, конечно же
Учитывая, что они свободно в Крыму работают, то, видимо, к конфликтам они готовы.
Походу вб скоро все=)
Больше чем уверен, заплатил им мир норм или органы на что то закрыли глаза.
Дрыгание ножками это все.
Этим заявлением ВБ сделал заявку на главный магазин Чебурнета. Бурные взрывающиеся аплодисменты.
Ввести дополнительные комиссии для пользователей иностранных платежных систем, а затем обвинить их в недобросовестной конкуренции, потому что они иностранные. Бизнес по-русски. Больше ни единой покупки на этой помойке.
ну вб прост взяли и переложили комиссию банка(платёжных систем) на покупателя. А так, если по мировой практике, в платёжных системах и разных банках достаточно серьёзно могут плавать %% за обработку транзакций в зависимости от страны-эмитента карты и от платёжной системы, и вилка может плавать от 0.9% до 3-5%. Так что в масштабах платежей ВБ эти "несчастные" 2% это очень большая сумма ежемесячно.
Ничерта не понимаю, о какой скидке говорит WB, если они добавляют два процента при оплате картами VISA и MC. Если они хотят сделать скидку- пусть от итоговой цены отнимают 2% при оплате МИРом и SP. Что за подмена понятий, что у WB в головах?
Да плевать они хотели на отечественные системы. Просто нашли способ еще денег срубить, прикрываясь патриотизмом.
Бля, я что-то не догоняю, чего все так порвались? Если Виза и Мастеркард дерут конскую комиссию в 2% с оборота, а Мир (на данный момент) не берет, то какого хера ритейлер должен нести такие издержки на ровном месте?
там комиссия не платежных систем, а банка, который обслуживает https://vc.ru/claim/283216
история о том, как один маркетплейс случайно заблокировал отечественный интернет. В целом, ничего плохого в скидке или наценке при использовании платежных систем нет. А вот хайпа словили выше крыши
Воу-воу, а вот причина этой кучи говна подоспела - банальный торг за процент с Visa и MC. А людей-то вовлечено, людей. И вся королевская конница, и вся королевская рать, и хомяки российские до кучи. И народ привлекли для хайпа словом "скидка". А потом Visa согласится на уменьшение стоимости процессинга, и скидку отменят, пхахаха.
Мда, кто в России родился - тот в цирке не смеется.
Страшно подумать, сколько народу обсуждало бы этот развод, если бы т.н. "скидка" была бы не 2%, а, например...2,5% :)
Про цены на вб
Их ставят продавцы, причем тут вб вообще не понятно.
Да вб может делать скидки, но за свой счет.
В Visa сообщили vc.ru, что не комментируют взаимоотношения с клиентами и партнёрами.
В Visa сообщили что шлют вас нахуй.
Ну, теперь все понятно, Дикие Ягодки. Вы просто стали инструментом выдавливания и политических игрищ наших светлоликих.
Вот и всё, что нужно знать о бизнесе в России.
Готовьтесь к "Миру" во всём мире. Wildberries разыгрывает роль Epic, борцов с комиссиями Google и Apple, от мира эквайринга. Вернее, так думают простые смертные и сама VISA, совершенно не догадываясь об истинной подоплёке дела. Отключат их, короче. Через Мосгорсуд оформят баснословные штрафы и "замедлят работу" за их неисполнение.
кто-то ещё реально что-то заказывает на вб когда есть озон?
Вы заметили скидку в 2%?
При этом комиссия самого Вайлдбериз при продаже товара 15%. Бакальчук всё пытается и рыбку съесть и ... сесть.
попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы
как у нас интересно стали называться "договорные отношения, в рамках которых VISA и MC напомнили партнерам, под чем те расписались"
У Wildberries горит и печет так, что отдает в голову и каждое их последующее действие, только показывает всю глубину глупости, принимаемых ими решений.
По нормальному, выпускается брендованная кредитка которая и дает скидку на товары. С тем же миром. Скидка достигаться за счет того, что все платежи идут внутри одного банка и банк может сделать компании скидку. Именно за счет комиссии банка, т.к. в основной проценты комиссии (до 90%) берут банки, а не Виза или Мастеркард.
А то что с ВБ это просто провокация и попытка сыграть на "ура-патриотизме".
p.s. у кого-то еще остались сомнения что ВБ, это никакое не "экономическое чудо", а просто очередной проект приближенных к власти с ширмой в лучших традициях современного мира - женщина и еще национальное меньшинство.
Ну конечно, это не Сбербанк со своим интерчейндж в 1.5-2.0%, а это МПС со своими комиссиями от интерчейнджа в 0.3-0.7% виноват, ага да!
Фу. Типичная гопота.
Прямое ущемление моих прав, вот не хочу я оформлять мир и тд. и платить комиссию за покупку тоже не хочу. Ушла в ОЗОН 🙌
С каких это пор ВБ так заботится о людях???Огромных комиссий с селлеров трясти, это для них нормально, а вот за банки она переживает....
после введения на маркетплейсе скидок при оплате через карты «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay.
Но ведь цена не менялась, и не уменьшается при выборе «Мир», а наоборот становится выше если выбрать Visa и Mastercard.
За кого они нас принимают?
Мудаки из ВБ создают прецедент и видно ещё не сами это придумали, типо ой мы обиженки, вот у нас Мир и Сбер такие хороше. Идите в задницу с таким подходом. #бойкотвайлдберриз
Ох, Маша, как же вы странно подали новость.
Надо так:
- "Wildberries объявил о снижении цен" -> Wildberries ввёл комиссию 2% при оплате товара картами, отличными от МИР
- "Роспотребнадзор не нашёл нарушений" - ну там конечно вырвано из контекста и пропущены существенные цитаты. РПН одобрил применение скидок, но он против того, чтоб при разных методах оплаты делали разные цены.
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