Перевод контента сайта на много языков — как делать корректно

Поисковые сервисы позволяют нам не только быстро находить нужную информацию, но и стараются по возможности угадать, что именно мы хотели бы увидеть. Такой подход работает не всегда, так как пользователи могут не соглашаться с тем, как тот или иной поисковик трактует их запрос. С другой стороны, комбинация предиктивных функций и машинного обучения…