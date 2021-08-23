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Торговля
Евгения Евсеева

«Самокат» почти удвоил количество дарксторов с апреля — сейчас их больше 700 Статьи редакции

У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.

  • С апреля 2021 года «Самокат» открыл 323 новых даркстора в 18 городах России. Сейчас сервис работает в 22 городах России и управляет сетью из 722 точек, рассказали vc.ru в «Самокате».
  • По мнению «Самоката», его ближайшие иностранные конкуренты — немецкий сервис Delivery Hero и турецкий Getir. У Delivery Hero — 600 дарксторов в 35 странах, писал в июле 2021 года Sifted. У Getir на начало июня было 500 складов в Турции и 28 дарксторов в Лондоне, писал Insider Voice.
  • В США самое большое число дарксторов у Gopuff — по данным TechCrunch, у июле у него было 285 складов. В мае Gopuff купил британский сервис доставки Fancy — ему принадлежит 76 точек, в августе — стартап Dija, который владеет около 40 дарксторами. Всего, по мнению «Самоката», у Gopuff около 400 точек.
  • Как пишет Forbes, по оценке самого «Самоката», по количеству дарксторов его опережает только китайский Miss Fresh, который управляет сетью из 1500 точек в 20 городах. У «Яндекс.Лавки» — 360 складов.
  • Гендиректор информационно-консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал Forbes, что «Самокат» опередил «Лавку», так как занимается региональной экспансией и открылся практически во всех городах-миллионниках в России.
  • При этом Бурмистов отметил, что «Самокат» отстаёт от иностранных сервисов по количеству заказов: например, у Getir более 9 млн заказов в месяц, у «Самоката» — около 7 млн заказов в месяц.
Сервисы доставки по количеству дарксторов «Самокат»

#новость #самокат

3257 просмотров
37 37 комментариев
14
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37 комментариев
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Анастасия Надршина

18

Раньше постоянно пользовалась Самокатом, но когда второй раз получила несвежий продукт, срок годности которого истекает на следующий день - перестала. Есть продукт уже нельзя, а если можно, то за сутки сделать это нереально.
Согласно политике Самоката, они реализуют товары и в последний день срока годности. Но если вы купили, предположим, грибы, и в последний день срока годности они неприятно пахнут и выглядят как скользкие монстры, то Самокат все равно вам их привезёт, срок годности же норм.
В приложении покупателей не уведомляют, что у продукта истекает срок, не делают скидки или акции на эту партию, а просто продают по обычной цене, под видом совершенно свежего товара.
Вот эта логика мне слегка непонятна.

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Arseniy Kirsanov

Анастасия
16

Срок годности не единственный важный параметр. Срок годности, как правило, идет с запасом, и продукт резко на следующий день не портится в моменте. Не менее важен не только срок годности,  но и соблюдение условий хранения, несоблюдение которых может помножить на ноль любый сроки,  и наоборот продлить при надлежащем хранении. 

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Многий украинец

Анастасия
2

Ну, в этом плане мне сбермаркет зашел, они там по поводу всего звонят, даже если коробка чуть мятая, а по срокам годности все отлично

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Andrew Muralov

Анастасия
0

Надо бы им прописать в договоре, что остаточный срок годности составляет не менее 30%, а в меньшем случае по согласованию с клиентом. 

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Denis Kiselev

Анастасия
0

Срок годности на упаковке наших товаров - это срок, когда он годен и допущен к реализации.

По истечении этого срока он может ещё какое то время храниться безопасно, но этот срок нигде не указан.

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Aleksey Kozhevnikov

Анастасия
0

В UK в, например, Sainsbury (напрямую доставка от сети) есть правило что если привозят товар срок годности которого истекает завтра, то за него возвращают деньги. Ну и плюс можно любой из заказанных продуктов вернуть курьеру. Но даже с таким подходом часто привозят товары с истекающим сроком годности.

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Edward Asanov

15

Хороший сервис, с недавних пор активно пользуюсь, удобно оч даже

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Velemir Hasidov

12
Ответить

Johnny Vorony

Velemir
3

SEO - продвижение )

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Alexander Dembovski

Velemir
1

А в заголовке — "дарстор".

Ответить

Большой жёлтый робот

Velemir
1

Ехал даркстор через даркстор

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Dennis Gooddeni

3

Звучит страшно дарксторы и кто там в них работает, а?

Ответить

Velemir Hasidov

Dennis
15

даркпиполы

Ответить

Алексей Ромалин

Velemir
12

И продают что-то из даркнета, прогоняя товар через даркпулы.

Ответить

Денис Демидов

0

Интересно было бы узнать средний размер даркстора у самоката и яндекса, да и у других компаний по миру.

Ответить

Антон Штадлер

Денис
5

Странная аналитика. GoPuff в своей лиге, потому что у него размер даркстора >1000 квадратов, т.к. обслуживает большую площадь застройки (субурбия) Надо не количество считать, а складскую площадь

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Антон Булгаков

Денис
2

100-150м2 в Самаре например

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

У всех и везде так, это типа уже стандарт сложился? Или по разному бывает?

Ответить

Denis Kiselev

Денис
0

Думаю, зависит от целевого количества SKU в ассортименте.

Выстроили сеть под 2k SKU - перейти на 4500 будет тяжело.

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Максим Ясинский

1

Как-то на завтрак заказывали яйца из самоката и приехали с таким сюрпризом :)

Попытались вскрыть - сразу жуткий запах. И молочка у них со странным запахом, вкусом, особенно молоко.

P.S. Они были живые

Ответить

Velemir Hasidov

Максим
2

 о, халявные роганы, а нам их тут в магазине для рыбалки покупать приходится

Ответить

Роман Морозов

1

А теперь расскажите что это даркстор. Что-то нелегальное, судя по тому что дарк?

Ответить

Ivan

Роман
1

Склад который работает только на доставку.

Ответить

Andrew Muralov

Роман
0

В ангаре в промзоне или вонючем подвале на полу лежат продукты, а так как такой склад нигде не светят то его и роспотребнадзор не проверяет и можно принебречь нек требованиями. 

Ответить

Лёха Триер

Andrew
0

у нас они в обычных поммещениях где раньше были магазины на районе

Ответить

Old Nick

Роман
0

кто-то купил права на ТМ "даркстор" и теперь продвигает, что бы потом банчить на перепродаже бизнесу прав.

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Альберт Хабибрахимов

1

Здорово было бы, если бы «Самокат» объяснил, почему для сравнения взял сервисы, с которыми он не конкурирует, но проигнорировал ту же «Лавку».

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Maxim Patshin

Альберт
0

Они позиционируют себя как лидера на российском рынке и сравнивают себя с ведущими игроками на других западных рынках. Иллюстрация не про внутреннюю конкуренцию.

Ответить

Даниил Шатарнин

1

Отличный сервис, активно пользуюсь с апреля. Очень удобно. Пока был только позитивный опыт. Действительно бывает, что могут привезти продукт с истекающим сроком годности (как правило, это молочка). В таком случае пишу в чат поддержки, возвращают деньги в течении 15 минут. Поддержка хорошо работает - за это отдельный плюс. Надеюсь, не испортятся, как это обычно бывает.

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Динислам Кутлумбетов

0

Добьем до 777, чтобы по-настоящему дарк 🌚

Ответить

Дамир Губаев

0

Главное долю рынка занять, а там уже и количество заказов подрастет

Ответить

Maksim K

0

Молодцы!

Ответить

Игорь Сарычев

0

Самокат и в правду хорош, выходите на ipo)

Ответить

Ruslan Fatikhov

0

Все благодаря деньгам от Сбера.

Ответить

Женя Брусникина

0

Меня удивляет Самокат. Решила попросить вернуть одну штуку в ассортимент готовой еды и назвала им улицу как ориентир. Улица длинная (5 км), но в зажопье города-миллионника. Оказалось, что там аж три даркстора, попросили уточнить отрезок.
Сказали, что передадут, вот посмотрим, что дальше будет. Если правда вернут, то ещё больше удивлюсь.
А так в 70% случаев курьер ездит один и тот же. Интересно, сколько заказов, что он успевает все.

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Artem Simonenkov

0

У Самоката дарксторов дофига, а курьеры везут заказ 30+ минут (хотя раньше было 15, а иногда и быстрее). В лавке почти всегда указано 15-25 мин. привозят за 10-20. Единственный минус - платная доставка в 49руб если надо заказать один продукт, типа молока или кофе, и сумма меньше 300-400 руб.. но чаще всего просто добиваешь заказ до этой суммы, заказывая то, что точно пригодится в течение недели (типа салфеток, мыла, туалетки и т.д.). 

Перешел на Лавку как-то случайно, в дикую жару у них был лед в пакетах, поэтому заказывал там все остальное + лед) 

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Артем Баранов

0

Недавно купил в Самокате творог производства Чишмы. На вкус был как земля, я его выбросил. Поддержка сделала скидку 10% на след заказ. Какой-нибудь Вкуссвил вернул бы деньги

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«Самокат» почти удвоил количество дарксторов с апреля — сейчас их больше 700 Статьи редакции

У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.

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