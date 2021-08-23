«Самокат» почти удвоил количество дарксторов с апреля — сейчас их больше 700 Статьи редакции
У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.
- С апреля 2021 года «Самокат» открыл 323 новых даркстора в 18 городах России. Сейчас сервис работает в 22 городах России и управляет сетью из 722 точек, рассказали vc.ru в «Самокате».
- По мнению «Самоката», его ближайшие иностранные конкуренты — немецкий сервис Delivery Hero и турецкий Getir. У Delivery Hero — 600 дарксторов в 35 странах, писал в июле 2021 года Sifted. У Getir на начало июня было 500 складов в Турции и 28 дарксторов в Лондоне, писал Insider Voice.
- В США самое большое число дарксторов у Gopuff — по данным TechCrunch, у июле у него было 285 складов. В мае Gopuff купил британский сервис доставки Fancy — ему принадлежит 76 точек, в августе — стартап Dija, который владеет около 40 дарксторами. Всего, по мнению «Самоката», у Gopuff около 400 точек.
- Как пишет Forbes, по оценке самого «Самоката», по количеству дарксторов его опережает только китайский Miss Fresh, который управляет сетью из 1500 точек в 20 городах. У «Яндекс.Лавки» — 360 складов.
- Гендиректор информационно-консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал Forbes, что «Самокат» опередил «Лавку», так как занимается региональной экспансией и открылся практически во всех городах-миллионниках в России.
- При этом Бурмистов отметил, что «Самокат» отстаёт от иностранных сервисов по количеству заказов: например, у Getir более 9 млн заказов в месяц, у «Самоката» — около 7 млн заказов в месяц.
Раньше постоянно пользовалась Самокатом, но когда второй раз получила несвежий продукт, срок годности которого истекает на следующий день - перестала. Есть продукт уже нельзя, а если можно, то за сутки сделать это нереально.
Согласно политике Самоката, они реализуют товары и в последний день срока годности. Но если вы купили, предположим, грибы, и в последний день срока годности они неприятно пахнут и выглядят как скользкие монстры, то Самокат все равно вам их привезёт, срок годности же норм.
В приложении покупателей не уведомляют, что у продукта истекает срок, не делают скидки или акции на эту партию, а просто продают по обычной цене, под видом совершенно свежего товара.
Вот эта логика мне слегка непонятна.
Срок годности не единственный важный параметр. Срок годности, как правило, идет с запасом, и продукт резко на следующий день не портится в моменте. Не менее важен не только срок годности, но и соблюдение условий хранения, несоблюдение которых может помножить на ноль любый сроки, и наоборот продлить при надлежащем хранении.
Многий украинец
Ну, в этом плане мне сбермаркет зашел, они там по поводу всего звонят, даже если коробка чуть мятая, а по срокам годности все отлично
Надо бы им прописать в договоре, что остаточный срок годности составляет не менее 30%, а в меньшем случае по согласованию с клиентом.
Срок годности на упаковке наших товаров - это срок, когда он годен и допущен к реализации.
По истечении этого срока он может ещё какое то время храниться безопасно, но этот срок нигде не указан.
В UK в, например, Sainsbury (напрямую доставка от сети) есть правило что если привозят товар срок годности которого истекает завтра, то за него возвращают деньги. Ну и плюс можно любой из заказанных продуктов вернуть курьеру. Но даже с таким подходом часто привозят товары с истекающим сроком годности.
Звучит страшно дарксторы и кто там в них работает, а?
даркпиполы
Интересно было бы узнать средний размер даркстора у самоката и яндекса, да и у других компаний по миру.
Странная аналитика. GoPuff в своей лиге, потому что у него размер даркстора >1000 квадратов, т.к. обслуживает большую площадь застройки (субурбия) Надо не количество считать, а складскую площадь
100-150м2 в Самаре например
У всех и везде так, это типа уже стандарт сложился? Или по разному бывает?
Думаю, зависит от целевого количества SKU в ассортименте.
Выстроили сеть под 2k SKU - перейти на 4500 будет тяжело.
Как-то на завтрак заказывали яйца из самоката и приехали с таким сюрпризом :)
Попытались вскрыть - сразу жуткий запах. И молочка у них со странным запахом, вкусом, особенно молоко.
P.S. Они были живые
о, халявные роганы, а нам их тут в магазине для рыбалки покупать приходится
А теперь расскажите что это даркстор. Что-то нелегальное, судя по тому что дарк?
В ангаре в промзоне или вонючем подвале на полу лежат продукты, а так как такой склад нигде не светят то его и роспотребнадзор не проверяет и можно принебречь нек требованиями.
Здорово было бы, если бы «Самокат» объяснил, почему для сравнения взял сервисы, с которыми он не конкурирует, но проигнорировал ту же «Лавку».
Они позиционируют себя как лидера на российском рынке и сравнивают себя с ведущими игроками на других западных рынках. Иллюстрация не про внутреннюю конкуренцию.
Отличный сервис, активно пользуюсь с апреля. Очень удобно. Пока был только позитивный опыт. Действительно бывает, что могут привезти продукт с истекающим сроком годности (как правило, это молочка). В таком случае пишу в чат поддержки, возвращают деньги в течении 15 минут. Поддержка хорошо работает - за это отдельный плюс. Надеюсь, не испортятся, как это обычно бывает.
Меня удивляет Самокат. Решила попросить вернуть одну штуку в ассортимент готовой еды и назвала им улицу как ориентир. Улица длинная (5 км), но в зажопье города-миллионника. Оказалось, что там аж три даркстора, попросили уточнить отрезок.
Сказали, что передадут, вот посмотрим, что дальше будет. Если правда вернут, то ещё больше удивлюсь.
А так в 70% случаев курьер ездит один и тот же. Интересно, сколько заказов, что он успевает все.
У Самоката дарксторов дофига, а курьеры везут заказ 30+ минут (хотя раньше было 15, а иногда и быстрее). В лавке почти всегда указано 15-25 мин. привозят за 10-20. Единственный минус - платная доставка в 49руб если надо заказать один продукт, типа молока или кофе, и сумма меньше 300-400 руб.. но чаще всего просто добиваешь заказ до этой суммы, заказывая то, что точно пригодится в течение недели (типа салфеток, мыла, туалетки и т.д.).
Перешел на Лавку как-то случайно, в дикую жару у них был лед в пакетах, поэтому заказывал там все остальное + лед)
Недавно купил в Самокате творог производства Чишмы. На вкус был как земля, я его выбросил. Поддержка сделала скидку 10% на след заказ. Какой-нибудь Вкуссвил вернул бы деньги
Перед тем как передать средства в управление профессиональному управляющему, большинство инвесторов задается вопросом, насколько в этом случае риск ниже, чем самостоятельная торговля на фондовой бирже.
Ozon изменил условия использования уже купленных подарочных карт без каких-либо предупреждений и не возвращает деньги.
Осенью музей продаст токены пяти картин из своей коллекции. О современном рынке криптоискусства и правовых аспектах владения NFT-копиями музейных объектов в публикации IP BLOG.
У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.
Поисковые сервисы позволяют нам не только быстро находить нужную информацию, но и стараются по возможности угадать, что именно мы хотели бы увидеть. Такой подход работает не всегда, так как пользователи могут не соглашаться с тем, как тот или иной поисковик трактует их запрос. С другой стороны, комбинация предиктивных функций и машинного обучения…
Это первый выход криптовалютного сервиса компании за пределы США.
Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.
Компания считает себя технологическим сервисом и конкурирует не с языковыми платформами, но и с телевидением, YouTube и Netflix, пишет Fast Company.
Если выяснится, что ваш контрагент является «технической» компанией или фирмой-однодневкой, то придется иметь дело с налоговым органом. Недавно налоговая служба опубликовала комментарий к ст 54.1. НК РФ, в котором описала пошаговые действия, необходимые для проверки таких компаний. В этой статье мы рассмотрим, когда фирма может оспорить штрафы, а…
Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.