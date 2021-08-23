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Торговля
Евгения Евсеева

«Самокат» рассказал, что открыл больше 700 дарксторов Статьи редакции

У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.

  • С апреля 2021 года «Самокат» открыл 323 новых даркстора в 18 городах России. Сейчас сервис работает в 22 городах России и управляет сетью из 722 дарксторов, рассказали vc.ru в «Самокате».
  • По мнению «Самоката», его ближайшие иностранные конкуренты — немецкий сервис Delivery Hero и турецкий Getir. У Delivery Hero — 600 дарксторов в 35 странах, писал в июле 2021 года Sifted. У Getir на начало июня было 500 складов в Турции и 28 дарксторов в Лондоне, писал Insider Voice.
  • В США самое большое число дарксторов у Gopuff — по данным TechCrunch, у июле у него было 285 складов. В мае Gopuff купил британский сервис доставки Fancy — ему принадлежит 76 точек, в августе — стартап Dija, который владеет около 40 дарксторами. Всего, по мнению «Самоката», у Gopuff около 400 дарксторов.
  • Как пишет Forbes, по оценке самого «Самоката», по количеству дарксторов его опережает только китайский Miss Fresh, который управляет сетью из 1500 точек в 20 городах. У «Яндекс.Лавки» — 360 дарксторов.
  • Гендиректор информационно-консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал Forbes, что «Самокат» опередил «Лавку», так как занимается региональной экспансией и открылся практически во всех городах-миллионниках в России.
  • При этом Бурмистов отметил, что «Самокат» отстаёт от иностранных сервисов по количеству заказов: например, у Getir более 9 млн заказов в месяц, у «Самоката» — около 7 млн заказов в месяц.
Сервисы доставки по количеству дарксторов «Самокат»

#новость #самокат

95 просмотров
1 1 комментарий
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Хороший сервис, с недавних пор активно пользуюсь, удобно оч даже

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