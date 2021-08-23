Как трактовать последнее письмо о фирмах-однодневках от ФНС?

Если выяснится, что ваш контрагент является «технической» компанией или фирмой-однодневкой, то придется иметь дело с налоговым органом. Недавно налоговая служба опубликовала комментарий к ст 54.1. НК РФ, в котором описала пошаговые действия, необходимые для проверки таких компаний. В этой статье мы рассмотрим, когда фирма может оспорить штрафы, а…