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Торговля
Nazigul Jusupova

Visa предупредила банки о штрафах до $1 млн при начислении комиссии на Wildberries — Frank Media Статьи редакции

Они должны устранить нарушения до 31 августа.

40 40 комментариев
3628 просмотров

17 августа в Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard. Сервис предложил покупателям оплачивать товары без комиссии при помощи платёжной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay.

Visa направила банкам-эквайерам ритейлера письмо, что это нарушение правил платёжной системы, пишет Frank Media со ссылкой на письмо.

20 августа Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам из-за комиссий на платформе. Visa предупредила банки-эквайеры о штрафе в $25 тысяч — они должны устранить нарушения до 31 августа 2021 года, иначе его размер будет расти каждый месяц до устранения нарушения. Mastercard заявила о штрафах от $20 тысяч до $100 тысяч.

По данным Frank Media, за «преднамеренные» нарушения, которые отрицательно сказываются на репутации Visa, банки получат штраф $50 тысяч. Если в течение года нарушения не устранят или они повторятся, банк оштрафуют ещё от $100 тысяч до $1 млн.

По данным «Ведомостей», крупнейшие эквайеры Wildberries — «Сбер», «Альфа-банк», «Тинькофф», банк «Русский Стандарт» и другие.

По словам партнёра TA Legal Consulting Ивана Тертычного, нарушение могут квалифицировать как умышленное, если банк не сделает ничего для устранения нарушения.

Он отмечает, что правила платёжных систем обязаны соблюдать все банки, и, возможно, все эквайеры приостановят обслуживание Wildberries. «Но такая ситуация маловероятна, так как в этом случае убытки понесут и маркетплейс и банки-эквайеры», — говорит Тертычный.

  • 17 августа Visa выступила против введения комиссии и начала расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
  • 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.

#новости #wildberries #visa

40 40 комментариев
23
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40 комментариев
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Andrey Sobolev

52

Вы просто гляньте какие заголовки от Царьграда на эту тему

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Годовой хот-дог

Andrey
30

Русский интернет магазин с китайскими товарами )

Ответить

A. Bigkkuzin

Годовой
1

Ну да, потому что китайский магазин с русскими товарами как то пока не выходит.

Ответить

badResistor

Andrey
10

лол, царьград это те гаврики которых гуугл вертел на большом нигерском)))

Ответить

Дархан Нұрғабылов

Andrey
3

Нормальный кликбейтный заголовок. Все новостные сайты такие. Журналисты отрабатывают зп на полную)

Ответить

Дмитрий xXx

Andrey
2

Ещё те петушары..

Ответить

Дмитрий xXx

32

И правильно, нефиг монополизировать рынок сраной картой МИР. Хрен вам, а не железный занавес.

Ответить

Ilya Dorofeev

Дмитрий
–7

Не вижу ничего хорошего в зависимости от Visa/MC. 

Ответить

Плоский кубок

Ilya
2

Не вижу ничего хорошего в крайностях. Наличие национальной платёжной системы в противовес неподконтрольным зарубежным хорошо, а вот такое топорное и агрессивное ее продвижение, эт уже не айс.

Ответить

Ilya Dorofeev

Плоский
0

Согласен с вами совершенно, не согласен с риторикой Дмитрия, рассматривающего МИР инструментом железного занавеса.

Ответить

MEGAtraXXXer666

24

Дикие ягоды должны быть раздавлены!

Ответить

Alexander Polozov

MEGAtraXXXer666
0

Aren't you to wild?

Ответить

Годовой хот-дог

19

Прям война из-за Бакальчкук, которая всего добилась сама и поднялась с нуля 😁

Ответить

Артём Парушкевич

10

Красавчики

Ответить

Denis Kiselev

7

Запасаемся попкорном.

Я лично не знаю легальных способов обосновать комиссию в 2% за карты МПС.

Есть легальный способ предоставить скидки за использование других методов оплаты. Но наценку - я не знаю, а вроде бы WB именно наценку делает местами. Оч интересно что они задумали и чем дело кончится.

Ответить

Lucky Lucianoo

4

правильно полностью поддерживаю вайлдберриз до боли наглая контора барыжническая , он. не бизнесмены они барыги

Ответить

Oleg Nikolenko

Lucky
6
Ответить

Альберт Воронков

5

А тем временем в Wildberries: МИР обогнал Visa и Mastercard по объемам транзакций 😅

Платежная система «Мир» стала лидером по объему…
Российская платежная система «Мир» стала самой используемой среди клиентов крупнейшего…
www.vedomosti.ru
Ответить

Vangelis

4

рассказываю как будет
WB просто тупо повысит все цены на ~2%
а потом скажет, что при оплате Миром будет скидка ~2%

Ответить

artemiyspb .

2

А Мастеркард и Виза не хотят снизить комиссию за эквайринг до 0,2-0,5% и ниже, и принудить к низкому проценту банки, как в Европе?

Конечно, WB ещё те молодцы, вместо скидки наценку на способ оплаты сделали, по сути нарушая законодательство РФ, но Мастеркард и Виза вместе с нашими банками совсем охреневают у нас с их процентами.

И да, мне не нужны кэшбэки, если будет низкий процент.

Ответить

Умственный рубин

artemiyspb
4

Тут писали что по некоторым картам Мир комиссия ещё выше чем у визы/мастеркард.

Ответить

John Doe

artemiyspb
0

эквайринг не с потолка берется, а с усредненной стоимости проводок для банков.  А она, во-многом, зависит от тех обязательств, которые накладывает на банки государство. 

Ответить

Царь Преисподни

–1

Вы вообще в курсе что эти 2% (что кстати говоря намного больше чем в других странах) изначально закладывались в стоимость товара. Так и так вы бы их платили. Мягко говоря не понимаю радостные комментарии выше)

Ответить

Ivan Susanin

Царь
6

А. Очень сомнительно, что в таком большом ритейлере реально 2% эквайринг
Б. МИР тоже не бесплатный
В. Мы еще и кэшбэком часть назад получаем

Ответить

Марсель

3

Не кушай дикие ягоды, ешь китайские яблоки))

Ответить

Lenochka Magomedova

3

😂 Жду извинений и переобувочную от WB, через 3...2...1 :D

Ответить

Dmitrii Bugrov

–1

Что то я не понял о каком нарушении идет речь в статье?

И причём тут штрафы к банкам, если речь о Вайлдбериз 🤔

Ответить

A. Bigkkuzin

Dmitrii
5

Банк предоставляющий эквайринг магазину в том числе отвечает за выходки этого магазина

Ответить

Дарья Смолякова

Dmitrii
0

лол

Ответить

Roman Sheyn

2

молодцы!!

Ответить

Эмилия Теплова

1

Так оплата этим Мир'ом дешевле обходится магазину или нет? 

Что будет если одна платёжная система оборзеет и выставит конский ценник?  Убрать её вроде как тупо, но и одинаковой цена товара не может быть. Чё в таких случаях делают?

Ответить

Путачок

Эмилия
1

Не принимать вообще такие карты? Во всем мире одинаковые цены, независимо от платежной системы. Платежные системы тоже конкурируют, разница не может быть большой.

Ответить

Комментарий удален

Mikhail Andryushchenko

1

Душат малый бизнес!

Ответить

Dmitry Koshin

0

Четко

Ответить

Комментарий удален

Philip Poteryahin

0

А потом виза отсудит деньги и откроет свой Ютуб.

Ответить

Kipkt Bgfsgye

0

xcvxc

&gt;&gt; ~~+&gt;DIRETTA-Tv:Cagliari Spezia in…
Italian Serie A
ourneighborsfarm.org
~~+&gt;sTReaMing:Cagliari Spezia in…
Italian Serie A
ourneighborsfarm.org
Ответить

Mike Prokopenko

0

Как приятно, быть клиентом Visa)

Ответить

Дарья Смолякова

0

Давайте так, мы многие принимаем карты и откуда блин 2%? VISA и MS то максимум 1%, остальное банка эквайера иди ПС. Не верювайлдбериес, на таких оборотах, таких комиссий нет. 

Ответить

Илья Илья

–2

Прикол. Тоесть все это время виза не была в курсе что все банки за каждую операции забирают себе процент. Это же золотая кормушка.

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Влад Абрамов

Илья
0

не банки, а мерчанты

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