Visa предупредила банки о штрафах до $1 млн при начислении комиссии на Wildberries — Frank Media Статьи редакции
Они должны устранить нарушения до 31 августа.
17 августа в Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard. Сервис предложил покупателям оплачивать товары без комиссии при помощи платёжной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay.
Visa направила банкам-эквайерам ритейлера письмо, что это нарушение правил платёжной системы, пишет Frank Media со ссылкой на письмо.
20 августа Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам из-за комиссий на платформе. Visa предупредила банки-эквайеры о штрафе в $25 тысяч — они должны устранить нарушения до 31 августа 2021 года, иначе его размер будет расти каждый месяц до устранения нарушения. Mastercard заявила о штрафах от $20 тысяч до $100 тысяч.
По данным Frank Media, за «преднамеренные» нарушения, которые отрицательно сказываются на репутации Visa, банки получат штраф $50 тысяч. Если в течение года нарушения не устранят или они повторятся, банк оштрафуют ещё от $100 тысяч до $1 млн.
По данным «Ведомостей», крупнейшие эквайеры Wildberries — «Сбер», «Альфа-банк», «Тинькофф», банк «Русский Стандарт» и другие.
По словам партнёра TA Legal Consulting Ивана Тертычного, нарушение могут квалифицировать как умышленное, если банк не сделает ничего для устранения нарушения.
Он отмечает, что правила платёжных систем обязаны соблюдать все банки, и, возможно, все эквайеры приостановят обслуживание Wildberries. «Но такая ситуация маловероятна, так как в этом случае убытки понесут и маркетплейс и банки-эквайеры», — говорит Тертычный.
Вы просто гляньте какие заголовки от Царьграда на эту тему
Годовой хот-дог
Русский интернет магазин с китайскими товарами )
Ну да, потому что китайский магазин с русскими товарами как то пока не выходит.
лол, царьград это те гаврики которых гуугл вертел на большом нигерском)))
Нормальный кликбейтный заголовок. Все новостные сайты такие. Журналисты отрабатывают зп на полную)
И правильно, нефиг монополизировать рынок сраной картой МИР. Хрен вам, а не железный занавес.
Не вижу ничего хорошего в зависимости от Visa/MC.
Плоский кубок
Не вижу ничего хорошего в крайностях. Наличие национальной платёжной системы в противовес неподконтрольным зарубежным хорошо, а вот такое топорное и агрессивное ее продвижение, эт уже не айс.
Согласен с вами совершенно, не согласен с риторикой Дмитрия, рассматривающего МИР инструментом железного занавеса.
Дикие ягоды должны быть раздавлены!
Запасаемся попкорном.
Я лично не знаю легальных способов обосновать комиссию в 2% за карты МПС.
Есть легальный способ предоставить скидки за использование других методов оплаты. Но наценку - я не знаю, а вроде бы WB именно наценку делает местами. Оч интересно что они задумали и чем дело кончится.
правильно полностью поддерживаю вайлдберриз до боли наглая контора барыжническая , он. не бизнесмены они барыги
А тем временем в Wildberries: МИР обогнал Visa и Mastercard по объемам транзакций 😅
рассказываю как будет
WB просто тупо повысит все цены на ~2%
а потом скажет, что при оплате Миром будет скидка ~2%
А Мастеркард и Виза не хотят снизить комиссию за эквайринг до 0,2-0,5% и ниже, и принудить к низкому проценту банки, как в Европе?
Конечно, WB ещё те молодцы, вместо скидки наценку на способ оплаты сделали, по сути нарушая законодательство РФ, но Мастеркард и Виза вместе с нашими банками совсем охреневают у нас с их процентами.
И да, мне не нужны кэшбэки, если будет низкий процент.
Умственный рубин
Тут писали что по некоторым картам Мир комиссия ещё выше чем у визы/мастеркард.
эквайринг не с потолка берется, а с усредненной стоимости проводок для банков. А она, во-многом, зависит от тех обязательств, которые накладывает на банки государство.
Вы вообще в курсе что эти 2% (что кстати говоря намного больше чем в других странах) изначально закладывались в стоимость товара. Так и так вы бы их платили. Мягко говоря не понимаю радостные комментарии выше)
А. Очень сомнительно, что в таком большом ритейлере реально 2% эквайринг
Б. МИР тоже не бесплатный
В. Мы еще и кэшбэком часть назад получаем
Что то я не понял о каком нарушении идет речь в статье?
И причём тут штрафы к банкам, если речь о Вайлдбериз 🤔
Банк предоставляющий эквайринг магазину в том числе отвечает за выходки этого магазина
Так оплата этим Мир'ом дешевле обходится магазину или нет?
Что будет если одна платёжная система оборзеет и выставит конский ценник? Убрать её вроде как тупо, но и одинаковой цена товара не может быть. Чё в таких случаях делают?
Комментарий удален
Давайте так, мы многие принимаем карты и откуда блин 2%? VISA и MS то максимум 1%, остальное банка эквайера иди ПС. Не верювайлдбериес, на таких оборотах, таких комиссий нет.
Прикол. Тоесть все это время виза не была в курсе что все банки за каждую операции забирают себе процент. Это же золотая кормушка.
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Они должны устранить нарушения до 31 августа.