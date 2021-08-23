Они должны устранить нарушения до 31 августа.

3628 просмотров

17 августа в Wildberries ввёл отдельную комиссию в 2% при оплате через Visa и Mastercard. Сервис предложил покупателям оплачивать товары без комиссии при помощи платёжной системы «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay.

Visa направила банкам-эквайерам ритейлера письмо, что это нарушение правил платёжной системы, пишет Frank Media со ссылкой на письмо.

20 августа Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах российским банкам из-за комиссий на платформе. Visa предупредила банки-эквайеры о штрафе в $25 тысяч — они должны устранить нарушения до 31 августа 2021 года, иначе его размер будет расти каждый месяц до устранения нарушения. Mastercard заявила о штрафах от $20 тысяч до $100 тысяч.

По данным Frank Media, за «преднамеренные» нарушения, которые отрицательно сказываются на репутации Visa, банки получат штраф $50 тысяч. Если в течение года нарушения не устранят или они повторятся, банк оштрафуют ещё от $100 тысяч до $1 млн.

По данным «Ведомостей», крупнейшие эквайеры Wildberries — «Сбер», «Альфа-банк», «Тинькофф», банк «Русский Стандарт» и другие.

По словам партнёра TA Legal Consulting Ивана Тертычного, нарушение могут квалифицировать как умышленное, если банк не сделает ничего для устранения нарушения.

Он отмечает, что правила платёжных систем обязаны соблюдать все банки, и, возможно, все эквайеры приостановят обслуживание Wildberries. «Но такая ситуация маловероятна, так как в этом случае убытки понесут и маркетплейс и банки-эквайеры», — говорит Тертычный.